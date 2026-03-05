NFL: Todos los jugadores que se retiraron este Offseason
Con la temporada 2025 de la NFL oficialmente concluida, los equipos ya comenzaron su preparación para la campaña 2026. Los jugadores también empiezan a mirar hacia el próximo año, con la agencia libre programada para arrancar en menos de tres semanas.
Para algunos, sin embargo, la temporada pasada marcó el final del camino en sus carreras dentro de la NFL. Hasta ahora ya se han producido varios anuncios de retiro en este receso de temporada, y es probable que aún haya algunos más por venir.
A continuación, un repaso por cada jugador que decidió colgar los shoulders y poner fin a su carrera desde el cierre de la temporada 2025 de la NFL.
Philip Rivers, QB - Indianapolis Colts
Rivers se retiró tras la derrota de los Colts en la Semana 18 frente a los Texans, poniendo fin oficialmente a su breve regreso a la NFL y a una de las historias más entrañables de toda la temporada. A sus 44 años, disputó tres partidos con Indianapolis, en los que completó el 63% de sus envíos, lanzó cuatro touchdowns y sufrió tres intercepciones. Fue un retorno corto pero memorable para Rivers, quien vuelve nuevamente al retiro.
C. J. Ham, FB - Minnesota Vikings
Ham pasó toda su carrera de nueve años con los Vikings y se retiró tras la temporada 2025 a los 32 años. El veterano fullback cierra su trayectoria como dos veces Pro Bowler y con ocho touchdowns totales en 141 partidos disputados.
Adam Thielen, WR - Pittsburgh Steelers
Thielen dejó a los Vikings durante la temporada 2025 con la esperanza de perseguir un campeonato. Terminó firmando con los Steelers, donde disputó los últimos cinco partidos de la temporada regular. Anunció su retiro tras la eliminación de Pittsburgh en los playoffs, poniendo punto final a una carrera de 12 años. Dos veces Pro Bowler, jugó para los Vikings, Panthers y Steelers, y acumuló 64 recepciones de touchdown en 178 encuentros.
Rob Havenstein, T - Los Angeles Rams
Havenstein forma parte de los Rams desde la época en que la franquicia aún tenía como sede a St. Louis. Tras 11 temporadas en la liga, se despide rumbo al retiro. Fue integrante del equipo que ganó el Super Bowl en 2021 y disputó 148 partidos con la franquicia desde que fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2015.
Robert Woods, WR - Rams
Woods no jugó en la temporada 2025 tras ser liberado por los Steelers y firmó un contrato simbólico de un día para retirarse con los Rams en febrero. Una semana después, se incorporó al staff de coacheo del equipo. Disputó 12 temporadas en la NFL con los Rams, Bills, Titans y Texans. Cerró su carrera con 683 recepciones para 8,233 yardas y 38 touchdowns en 171 partidos.
Bradley Bozeman, C - Los Angeles Chargers
Bozeman anunció su intención de retirarse de la NFL tras una carrera de ocho temporadas. Pasó las últimas dos campañas con los Chargers, donde inició 33 partidos en ese lapso. Previamente tuvo etapas con los Ravens y Panthers, y fue campeón nacional en Alabama a nivel colegial.
Dan Skipper, T - Detroit Lions
Skipper pasó prácticamente toda su carrera con los Lions, aunque solo realizó 16 aperturas y participó en 66 encuentros a lo largo de ocho temporadas. Pese a retirarse como jugador, no se aleja del football: ya consiguió un puesto dentro del staff de coacheo de Detroit como asistente ofensivo.
Rick Lovato, LS - Chargers
Lovato jugó 11 temporadas en la NFL y fue seleccionado al Pro Bowl con los Eagles en 2019. El veterano long snapper disputó 135 partidos en su carrera y pasó nueve campañas en Philadelphia, además de tener etapas con Packers, Commanders y Chargers. El año pasado jugó solo nueve encuentros con L.A. antes de optar por el retiro en el offseason.
Will Clapp, C - Agente libre
Clapp no jugó en 2025 y apenas disputó un partido desde el inicio de la temporada 2024. Anunció el miércoles que se retiraba de la NFL a los 30 años. Exselección de séptima ronda proveniente de LSU, jugó siete temporadas en la liga con los Saints, Chargers y Bills. Días después de anunciar su retiro, fue contratado por New Orleans como asistente ofensivo.
Drew Dalman, C - Chicago Bears
La decisión de Dalman de alejarse del football es uno de los movimientos más sorpresivos de todo el offseason hasta ahora. El liniero ofensivo de los Bears tiene apenas 27 años y fue elegido al Pro Bowl en 2025 por primera vez en su carrera. El año pasado firmó un contrato por tres años y 42 millones de dólares con Chicago, pero se retira apenas un año después de haber sellado ese acuerdo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/03/2026, traducido al español para SI México.