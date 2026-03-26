NFL: Un vistazo al contrato de Jaxon Smith-Njigba que ha movido el mercado
Después de una intensa ola de agencia libre, parece que la NFL está lista para una semana más tranquila. Esto es lo que tenemos para ustedes …
Jaxon Smith-Njigba
El contrato de Jaxon Smith-Njigba era inevitable—no seleccionas y desarrollas a un jugador en una posición premium, que gana el premio al Jugador Ofensivo del Año de AP, para luego no hacer todo lo posible por mantenerlo a largo plazo dentro del equipo. Y por eso que los Seahawks le hayan dado a JSN una extensión de cuatro años y $168.6 millones esta offseason no debería sorprender a nadie.
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Pero eso no significa que no haya mucho que analizar, e incluso aprender, del acuerdo.
Aquí hay algunas notas sobre el contrato que movió el mercado en Seattle …
1. Con demasiada frecuencia, la gente interpreta mal estos contratos, y realmente, probablemente sea culpa nuestra como reporteros. Las cifras anteriores son la métrica de “dinero nuevo”—básicamente mide el monto de un acuerdo por encima de lo que al jugador le quedaba pendiente. Smith-Njigba en realidad está firmando un contrato de seis años y $195.17 millones, con los aproximadamente $26.6 millones que debía ganar en los próximos dos años incorporados al total. ¿Por qué se reporta así? Probablemente porque es la forma más sencilla de crear una comparación directa, si estás analizando jugadores que reciben acuerdos dos años antes, un año antes o como agentes libres.
2. Por lo tanto, esto no es como en otros deportes donde el contrato “entra en vigor” cuando expira el contrato anterior. Y debido a que estos contratos generalmente no están completamente garantizados, el flujo de dinero en un acuerdo es vital, y el de Smith-Njigba es fuerte. Su garantía total es de $69.13 millones, que corresponde a la totalidad de los dos primeros años del contrato. Eso es $42.5 millones más de lo que habría ganado jugando el último año de su contrato original y su opción de quinto año el próximo. Ese aumento es un récord para jugadores que no son quarterbacks, al igual que los $62.5 millones en dinero nuevo que recibirá antes de terminar su primer año nuevo (con el total en tres años en $89.07 millones), superando los $62 millones que Micah Parsons obtuvo el año pasado en lo que fue un acuerdo extraordinariamente fuerte.
3. Que JSN haya conseguido este contrato después de solo tres años también cuenta, ya que traslada el riesgo de lesión del jugador al equipo. Los contratos de segunda ronda más grandes de los últimos años para jugadores que no son quarterbacks fueron para Justin Jefferson, Ja’Marr Chase, Parsons y Aidan Hutchinson. Jefferson, Chase y Parsons esperaron hasta después del Año 4 para conseguir sus acuerdos. El acuerdo de Hutchinson llegó a mitad de su cuarta temporada. Así que, en comparación, Smith-Njigba consiguió su contrato antes que los demás.
4. También beneficia a los Seahawks hacer este acuerdo temprano, sin duda. El tope salarial aumentó $25.7 millones en 2022 (hasta $208.2 millones), $16.6 millones en ’23 ($224.8 millones), $30.6 millones en ’24 (hasta $255.4 millones), $23.8 millones en ’25 ($279.2 millones) y $22 millones este año (hasta $301.2 millones). Y Jefferson es un buen ejemplo de cómo eso cambia las cosas. Los Vikings le ofrecieron a Jefferson un contrato de $28 millones por año en ’23. Él lo rechazó. Nick Bosa firmó un acuerdo de $34 millones por año ese verano. Al año siguiente, Jefferson consiguió $35 millones por año. Así que lo que Smith-Njigba recibe ahora es mucho menos de lo que pediría en ’27.
5. La otra pieza son los dos años existentes que se incorporan al acuerdo, lo que reduce el impacto total. El promedio de dinero nuevo de JSN de $42.15 millones ($168.6 millones/cuatro años) se convierte en un promedio práctico de $32.5 millones ($195.17 millones/seis años). Digamos entonces, por el bien del argumento, que los Seahawks hubieran tenido que ir a $46 millones por año si esperaban un año más (mi suposición, basándome en cómo el mercado subió para Jefferson en 2024, Chase el año pasado y JSN este año). Al incorporar su opción de quinto año de $23.852 millones, y asumiendo una extensión de cuatro años y $184 millones, estaríamos hablando de un promedio práctico de $41.6 millones. Eso es casi $10 millones más por año contra tu tope salarial.
6. Esto va a resonar con otros jugadores de la clase del draft de Smith-Njigba, incluyendo al DE de los Texans Will Anderson Jr., al RB de los Falcons Bijan Robinson, al RB de los Lions Jahmyr Gibbs, al CB de los Patriots Christian Gonzalez, al WR de los Rams Puka Nacua y al compañero de JSN, Devon Witherspoon, entre los jugadores que están al frente de la fila para conseguir contratos gigantes.
Así que, bien por JSN, bien por los Seahawks, y tal como todos deberíamos haber esperado.
Cooper Kupp
Vale la pena señalar que los Seahawks ahora tienen una inversión muy fuerte en la posición de receptor. El contrato de Cooper Kupp es de poco menos de $15 millones por año, con $13.5 millones en efectivo este año y $14 millones en el contrato para 2027. Rashid Shaheed fue retenido por $51 millones durante tres años, o $17 millones por año. Y ahora está el acuerdo de JSN. Luego, Seattle igualó la oferta de dos años y $5.5 millones de los Jaguars por el cuarto receptor y as de equipos especiales Jake Bobo.
Es un ejemplo muy claro de dónde se encuentra la liga con respecto a la posición. Los campeones del mundo acaban de dejar ir a su corredor principal y MVP del Super Bowl, Kenneth Walker III, por menos dinero anual promedio que lo que están ganando Smith-Njigba, Shaheed y Kupp.
• Una última nota sobre Smith-Njigba. Este tiene que ser un momento de orgullo para el coach de USF Brian Hartline, quien fue el primero en identificar al destacado prospecto de preparatoria de Texas cuando era coach de receptores de Ohio State y JSN era un recluta de tres estrellas. Y no fue la única vez que Hartline apostó por JSN. Antes de la temporada 2021, Hartline tuvo una conversación directa con Jameson Williams sobre su rol, después de que Williams había sido parte de las formaciones de tres receptores de los Buckeyes junto a Garrett Wilson y Chris Olave.
Hartline le dijo a Williams que Smith-Njigba, quien tuvo 10 recepciones como verdadero freshman, era uno de los receptores de slot más naturales que había visto, y que, por lo tanto, el plan era mover a Wilson —quien había jugado en el slot en 2020— hacia el exterior y meterlo en una rotación con él y Olave. Williams decidió transferirse, se convirtió en All-American del primer equipo y fue seleccionado en el puesto 12 por Detroit en 2022.
Ya que estamos aquí, encontré un reportaje de ESPN College GameDay de 2021, cuando Kirk Herbstreit tenía juntos a Olave, Wilson y JSN, y mencionó cómo Wilson dijo que pensaba que JSN podría ser el mejor de todos. “Sí, lo mantengo”, respondió Wilson. “Es una de esas cosas en las que ves a alguien atrapar pases y simplemente se ve natural cuando el balón llega a sus manos. Cuando dejan caer uno, parece que ni siquiera debería pasar. Así es con Jaxon. Es súper natural.”
Puka Nacua
De los jugadores que mencionamos, Nacua es el que probablemente se vea más afectado por el nuevo contrato de Smith-Njigba. En comparación con su contraparte de los Seahawks, Nacua tuvo 10 recepciones más, solo 78 yardas menos y el mismo número de touchdowns el año pasado.
Así que, en general, como suelen funcionar estas cosas, Nacua, de 24 años, ahora podría pedir un poco más de lo que obtuvo JSN. Pero ¿los Rams simplemente se lo van a dar?
Es interesante que la semana pasada los Eagles de repente tuvieron un competidor en sus negociaciones de intercambio con los Patriots por A.J. Brown, en los Rams. Parece poco probable que el gerente general de Philly, Howie Roseman, negocie a Brown hacia un equipo que se perfila como uno de los mayores obstáculos de los Eagles —si no el mayor— para llegar a un tercer Super Bowl en cinco años. A menos que, quizá, hubiera un escenario en el que todos ganaran, en el que los Rams quisieran enviarle un mensaje a Nacua, quien todavía tiene algunas cosas que madurar, de que no es irremplazable.
Y entonces, los Rams esperarían que ese crecimiento llegue, y que el contrato sea algo con lo que todos se sientan cómodos.
Trent Williams
La situación de Trent Williams es una a seguir de cerca porque es, en mi opinión, el jugador más indispensable en el roster de los 49ers—y eso no es una falta de respeto para nadie más.
Primero, repasemos la mecánica de que su bono de opción haya sido rechazado la semana pasada. Fue, más o menos, un mecanismo relacionado con el tope salarial. Los Niners tenían la opción de convertir $10 millones de su salario base en un bono, lo que habría distribuido el impacto en el tope salarial a lo largo de cuatro años (este año y tres años ficticios), reduciendo $7.5 millones del tope de este año. Rechazarlo elevó su salario base de $22.21 millones a $32.21 millones y su impacto contra el tope de $38.89 millones a $46.39 millones.
¿Por qué hacer eso? Bueno, una vez que esos $10 millones se gastan, San Francisco no puede recuperarlos. Así que si van a intercambiarlo o hacer una extensión de contrato, rechazar la opción le da a los 49ers más flexibilidad para hacer lo que necesiten con su dinero (el dinero del bono, si se hubiera tomado la opción, se pagaría durante la temporada de cualquier forma, por lo que Williams recibiría el dinero al mismo tiempo de cualquier manera).
Lo que, para mí, significa que los Niners están manteniendo abiertas sus opciones. Pero aun así me sorprendería ver al equipo desprenderse de Williams. Es demasiado valioso, incluso a los 37 años.
Lavonte David
Los Buccaneers tienen programada una conferencia de prensa a las 2 p.m. ET, donde se espera que Lavonte David anuncie su retiro después de 14 temporadas con la franquicia.
Su legado está más que asegurado. Ha sido un Buccaneer durante tanto tiempo como el legendario linebacker Derrick Brooks. Fue titular en los 215 partidos que jugó. Fue capitán en 12 de sus 14 temporadas, y el líder en tackles de Tampa en 11 de esos años. Además de eso, solo está detrás de Brooks en tackles en postemporada en la historia de la franquicia y fue nombrado All-Pro tres veces. Fue, en efecto, el puente entre los Buccaneers existentes y los jugadores que llegaron con Tom Brady en 2020, cuando Tampa inició la carrera hacia el segundo Trofeo Lombardi en la historia de la franquicia.
Pero hay más que eso. Y tenemos un buen ejemplo. En la sala del draft de los Buccaneers hay un mural en la pared con la silueta de un jugador y grandes palabras en negritas—“I am that man”—encima, con “accountable, competitive, confident, passionate, resilient” listadas debajo. Es un recordatorio para los scouts de lo que el equipo está buscando.
La silueta, resulta, es la de David. Durante años, ni siquiera él lo sabía. Cuando los Bucs se lo dijeron, se emocionó. Lo que, por supuesto, mostró cuánto significaba para él, y también cuánto significaba él para la gente allí.
Buen camino, Lavonte.
Atlanta Falcons
La firma de Trevor Siemian por parte de los Falcons es una buena incorporación. El veterano de 11 años jugó para los Vikings en 2018, una temporada en la que Kevin Stefanski comenzó como coach de quarterbacks y terminó como coordinador ofensivo interino. Así que la experiencia previa que Siemian tiene con Stefanski es a nivel general, y esa experiencia debería convertir al jugador de 34 años en un buen recurso para Michael Penix Jr. y Tua Tagovailoa.
Indianapolis Colts
Aún creo que hay una oportunidad interesante para un quarterback en Indianapolis. En Atlanta y Kansas City, una lesión del titular significa que el suplente recibirá muchas repeticiones como titular durante la primavera y el verano. Al igual que en Atlanta y Kansas City, los Colts tienen infraestructuras sólidas de coaches de quarterbacks de las cuales los jugadores pueden aprender. Así que, por las mismas razones por las que me gusta el encaje de los Falcons para Tagovailoa y el de los Chiefs para Justin Fields, hay una buena oportunidad con los Colts para alguien.
George Pickens
Aún creo que existe la probabilidad de que George Pickens juegue esta temporada con el contrato de un año ligado a la etiqueta de jugador franquicia. Después de todo lo que ocurrió con los Steelers y las razones por las que cayó en el draft de 2022, tiene sentido asegurarse de que 2025 fue más una señal de crecimiento real que un simple pico aislado antes de entregarle el tipo de dinero que recibió JSN.
New England Patriots
La firma de James Hudson en New England es un acuerdo interesante que ha pasado un poco desapercibido. Tiene experiencia real como titular en Cleveland y, además, Mike Vrabel trabajó directamente con la línea ofensiva en su temporada como consultor de los Browns en 2024. Hudson tuvo un año complicado con los Giants, algo evidente en que todavía estaba disponible dos semanas después del inicio de la agencia libre. Pero claramente Vrabel cree que todavía hay mucho con lo que trabajar ahí.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/03/2026, traducido al español para SI México.