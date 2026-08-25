NFL viste sus rivalidades: ocho equipos portarán los uniformes Rivalries en 2026
La NFL presentó la segunda generación de uniformes “Rivalries”, un programa creado para convertir algunos de los partidos divisionales más importantes de cada temporada en eventos con una identidad visual propia. Los ocho nuevos diseños pertenecen a los equipos de la NFC Norte y la AFC Sur, que los utilizarán en un encuentro como locales ante uno de sus rivales de división.
Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers y Minnesota Vikings representan a la NFC Norte, mientras que Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars y Tennessee Titans forman el grupo de la AFC Sur. Su selección no respondió a una votación ni a un ranking de las mejores rivalidades de la NFL. Estas dos divisiones ocupan la segunda etapa de un calendario de cuatro temporadas que la liga anunció desde el lanzamiento del proyecto en 2025.
Te puede interesar: La NFL debería tratar a más jugadores como a Jaxson Dart en tema de conmoción cerebral
La iniciativa busca aprovechar el valor emocional de los enfrentamientos divisionales. Cada diseño toma elementos de la ciudad, la historia de la franquicia y la comunidad que rodea al equipo. La NFL pretende que los uniformes funcionen como una extensión de la rivalidad y no solo como un jersey alternativo. A ese propósito deportivo se suma un objetivo comercial evidente: crear colecciones exclusivas de jerseys, chamarras, sudaderas y gorras para los aficionados.
La NFL y los unidormes Rivalries
El primer lanzamiento confirmó el potencial del proyecto. De acuerdo con la NFL, la colección de 2025 se convirtió en el estreno de mercancía con mayores ventas en la historia de Fanatics. Ese resultado aseguró la continuidad de un programa que guarda semejanzas con las colecciones City Connect de las Grandes Ligas y City Edition de la NBA. Las nuevas prendas estarán disponibles a partir del 1 de septiembre, con distribución internacional que también incluye a México.
Los Texans eligieron un uniforme completamente blanco con detalles metálicos que recuerdan la cultura de los automóviles personalizados de Houston. Los números adoptan un estilo relacionado con el grafiti de la ciudad y las franjas incluyen el azul conocido como “H-Town Blue”. El casco mostrará el logotipo secundario con la letra “H”.
Indianapolis presentó “Anvil Strike”, un conjunto color antracita que toma como referencia los yunques y la tradición industrial de Indiana. La herradura aparece por primera vez dentro de la camiseta, mientras que el casco utiliza un acabado azul metálico. Los números y las franjas cuentan con elementos reflejantes.
Jacksonville tendrá el primer casco color verde azulado en la historia de la franquicia. La camiseta color alabastro incorpora manchas del jaguar y esconde nombres de barrios de la ciudad dentro del diseño. Tennessee, por su parte, recurrió a la identidad de Nashville como “Music City”. Sus números imitan las luces de neón de Broadway y las franjas representan las cuerdas de una guitarra.
Los cuatro equipos de la NFC Norte también utilizaron aspectos propios de su historia. Chicago recuperó elementos de sus antiguos uniformes “Monsters of the Midway” y los combinó con casco y pantalones naranjas. Las tres estrellas colocadas en la parte trasera del casco proceden de la bandera de la ciudad.
Detroit escogió un tono gris concreto con detalles de fibra de carbono, una referencia directa a la industria automotriz. Green Bay utilizó verde desaturado y tonos alabastro para rendir homenaje a su modelo de propiedad comunitaria. Las franjas y los números toman elementos de los certificados de acciones que poseen sus aficionados.
Minnesota presentó un uniforme púrpura oscuro con detalles dorados y color marfil. La tipografía se basa en inscripciones rúnicas, mientras que las franjas terminan en punta para representar una espada. El casco conserva los cuernos tradicionales, pero ahora emplea dos tonalidades.
Los Colts estrenarán su uniforme el 27 de septiembre ante Houston. Green Bay lo utilizará el 11 de octubre contra Chicago; Detroit y Jacksonville debutarán el 1 de noviembre frente a Minnesota e Indianapolis, respectivamente. Tennessee lo portará el 15 de noviembre ante los Jaguars y Houston hará lo propio cuatro días después contra los Colts. Minnesota esperará hasta el 20 de diciembre para recibir a Detroit y Chicago cerrará los estrenos el 25 de diciembre contra Green Bay.
Cada conjunto permanecerá dentro de la rotación del equipo durante tres temporadas, además de los uniformes principales y alternativos que ya posee cada franquicia. Esto permitirá que las camisetas aparezcan en diferentes enfrentamientos divisionales durante los próximos años y no solo en su partido de presentación.
La primera generación de “Rivalries” correspondió en 2025 a los cuatro integrantes de la AFC Este —Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots y New York Jets— y a los cuatro de la NFC Oeste —Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers y Seattle Seahawks—. Los ocho conservarán sus diseños y volverán a utilizarlos durante la temporada 2026.
Por lo tanto, aunque únicamente ocho franquicias estrenan uniformes este año, un total de 16 equipos utilizará diseños “Rivalries” durante la campaña. La mitad de la NFL ya formará parte activa del programa antes de que las 16 organizaciones restantes reciban sus propias colecciones.
El partido de la Semana 16 entre Rams y Seahawks tendrá una particularidad histórica: será el primer encuentro en el que los dos equipos porten al mismo tiempo sus uniformes “Rivalries”. Hasta ahora, el concepto había colocado la nueva indumentaria únicamente en el equipo local seleccionado.
El programa continuará en 2027 con los integrantes de la NFC Este y la AFC Oeste. Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles, Washington Commanders, Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders y Los Angeles Chargers formarán la tercera generación. La AFC Norte y la NFC Sur cerrarán el recorrido por las 32 franquicias en 2028.
La NFL no creó estos uniformes únicamente para cambiar el aspecto de sus equipos. El proyecto transforma un partido divisional en una fecha especial, conecta cada diseño con la cultura local y abre una nueva línea de mercancía. Las rivalidades ya representan algunos de los encuentros más atractivos del calendario; ahora también tendrán una imagen propia.