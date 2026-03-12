Notas de la agencia libre de NFL: Qué esperar de los acuerdos de Kyler Murray y Kirk Cousins
Con el Día 2 llegando a su fin… más o menos.
Ahora estamos a mitad del proceso con la generación de quarterbacks agentes libres de la NFL para 2026.
Al comenzar esta semana, Tua Tagovailoa, Kirk Cousins, Kyler Murray y Geno Smith estaban al borde de ser liberados —movimientos que no pueden hacerse oficiales hasta el miércoles— de los grandes contratos que firmaron en los últimos años. Todos tenían dinero garantizado considerable pendiente en sus acuerdos, lo que hacía probable que cada uno buscara la mejor situación deportiva posible, firmara por el salario mínimo y dejara a sus antiguos equipos con la factura del resto del dinero.
Te puede interesar: Agencia libre de la NFL: Tyler Linderbaum y su alto costo tiene sentido para Raiders
Eso fue exactamente lo que ocurrió con Tagovailoa, después de que los Dolphins le hicieran el favor a su selección de primera ronda de 2020 de permitirle adelantarse al mercado, dándole permiso para buscar nuevo equipo el lunes, lo que hizo ese mismo día en Atlanta. Jugará con los Falcons por el salario mínimo para veteranos de 1.215 millones de dólares, mientras Miami asumirá el resto de su dinero garantizado (52.785 millones) para 2026.
No fue lo que ocurrió con Smith.
El martes, los Raiders, Jets y el propio Smith encontraron un punto medio que permitió que todos salieran beneficiados. Las Vegas dejó claro la semana pasada que Smith sería liberado, lo que llevó a los Jets a entrar en negociaciones por un intercambio. Los Raiders finalmente aceptaron enviar a Smith junto con una selección de séptima ronda a Nueva York a cambio de una de sexta. El dinero garantizado restante de Smith era de 18.5 millones de dólares. Los Raiders acordaron pagar 16.2 millones para facilitar el traspaso. Los Jets pagarán 3.3 millones.
El acuerdo funcionó para todos. Para los Raiders, significó subir 20 posiciones en una selección tardía del draft y ahorrar un millón de dólares respecto a lo que habrían pagado si Smith hubiese sido cortado y luego firmara por el mínimo en otro equipo (esa cifra habría sido de 17.2 millones). Los Jets, mientras tanto, aseguraron a su quarterback titular a precio reducido y evitaron tener que competir con los Vikings por él. Y Smith ganará 19.5 millones la próxima temporada, con la oportunidad de ser titular, en lugar de los 18.5 millones que habría recibido si lo cortaban y firmaba por el mínimo.
Entonces, ¿qué camino seguirán los otros dos?
Lo que he escuchado es que Murray está enfocado en jugar por el mínimo y utilizar la situación en la que se encuentra para tomar una decisión puramente deportiva. Tengo la sensación de que su preferencia serían los Vikings, y el traspaso de Smith hace más probable que Minnesota lo firme. Si los Vikings toman otro rumbo, con alguien como Cousins, entonces la idea de ser la solución temporal en Indianapolis —suponiendo que Daniel Jones renueve mientras se recupera de su rotura del tendón de Aquiles— podría resultarle atractiva.
En cuanto a Cousins, según lo que he escuchado, preferiría que su nuevo equipo no simplemente lo firme por el mínimo, principalmente porque sabe (sobre todo después de lo que acaba de vivir) lo rápido que los equipos pueden cambiar su postura con los quarterbacks —y cómo la inversión económica de un equipo en un jugador puede dictar ese trato. Su dinero garantizado también es mucho menor (10 millones de dólares) que el de los otros, por lo que existe una mayor posibilidad de que supere esa cifra. Minnesota e Indianapolis también estarían en su lista —veremos si esos equipos corresponden el interés.
El enfoque más silencioso de los Jaguars
• Los Jaguars han sido mucho, mucho más discretos este año que el pasado… y ya se puede ver la influencia de los Rams en el enfoque del gerente general James Gladstone y del entrenador Liam Coen.
Jacksonville, pese a haber traspasado su selección de primera ronda en el acuerdo por Travis Hunter, cuenta con 11 selecciones en el draft de este año. Tienen tres picks de tercera ronda, dos de ellos provenientes de Detroit tras el intercambio del día del draft del año pasado que permitió a los Lions seleccionar a Isaac TeSlaa. También poseen selecciones adicionales de quinta y sexta ronda obtenidas en el traspaso de Tank Bigsby con los Eagles. Ese arsenal les da muchísima flexibilidad para el segundo y tercer día del draft de abril.
Así es como Gladstone y Coen vieron operar durante años a Les Snead y Sean McVay. La directiva de los Rams sí traspasó muchas selecciones de primera ronda, pero a través de intercambios y de la fórmula de selecciones compensatorias acumuló mucho capital por otras vías, lo que les permitió construir la base del roster alrededor de sus estrellas establecidas.
Traslada ahora esa idea a los Jaguars: su relativa inactividad esta semana les ayudará en la fórmula de selecciones compensatorias y podría devolverles picks de tercera o cuarta ronda por el linebacker Devin Lloyd y el running back Travis Etienne. Eso los dejaría con nueve selecciones para 2027, con la posibilidad de acumular aún más durante el fin de semana del draft.
Y eso les dará municiones para reforzar el equipo en primavera y verano, como hicieron el año pasado al incorporar a Jakobi Meyers, quien terminó convirtiéndose en una pieza clave, cerca de la fecha límite de traspasos. O simplemente pueden mantener su pólvora seca y llevar ese “cofre de guerra” hacia 2027.
De cualquier forma, tienen muchas opciones hacia adelante para reforzar a un equipo que viene de ganar 12 partidos.
Los Seahawks siguen recortando costos
Un día después de que los Seahawks decidieran apostar fuerte en la posición de receptor, el equipo demostró ser un poco más selectivo en la de esquinero al dejar ir a Tariq Woolen tras renovar a Josh Jobe.
La realidad es que muchos veían a Woolen, junto con el ahora Titan Alontae Taylor y el nuevo Ram Jaylen Watson, en la parte alta del mercado de cornerbacks. Taylor consiguió un contrato de tres años y 60 millones de dólares. Watson firmó por tres años y 51 millones. Con Woolen moviéndose en esas cifras, los Seahawks optaron por asegurar a Jobe, su otro esquinero titular por fuera —más consistente, aunque con menor techo— con un contrato de tres años y 24 millones.
Como ocurrió en la posición de receptor, Seattle también tiene una extensión gigantesca en el horizonte en esta posición, ya que Devon Witherspoon ahora es elegible para firmar un segundo contrato importante. Además, es probable que el equipo invierta alguna selección en el próximo draft para buscar profundidad en una posición que actualmente luce algo corta de talento.
Contratos “de demostración” para Riq Woolen y Romeo Doubs
El mercado de Woolen tampoco se materializó como él esperaba, de ahí que decidiera aceptar un contrato de un año tipo show-me para unirse a Quinyon Mitchell y Cooper DeJean en Filadelfia.
La buena noticia es que tiene la oportunidad de elevar sus ingresos hasta 15 millones de dólares, cifra más cercana al promedio anual que buscaba inicialmente, y luego volver al mercado el próximo año con la experiencia de haber jugado en otro esquema defensivo que está bastante extendido en la liga (así como el esquema estilo Ravens que dirige Mike Macdonald se ha replicado en varios equipos, el de Vic Fangio también lo ha hecho).
Otro jugador que, según entiendo, quedó algo decepcionado con su mercado fue el nuevo Patriot Romeo Doubs, quien aspiraba a alcanzar los 20 millones de dólares por temporada. Su acuerdo con los Patriots tiene una base de 17 millones anuales, y el compromiso llegó cuando Nueva Inglaterra le dio la oportunidad de alcanzar esa cifra inicial mediante incentivos dentro de un contrato de cuatro años.
Una estructura de contrato particular para Alijah Vera-Tucker
El acuerdo que los Patriots cerraron durante la noche con el ex guardia de los Jets, Alijah Vera-Tucker, resulta fascinante por su estructura. De los 42 millones de dólares del contrato base por tres años, 12.75 millones están vinculados a bonos por presencia en el roster en cada partido (Vera-Tucker recibirá 250,000 dólares por cada juego en el que esté activo). Es decir, más del 30% del dinero está directamente ligado a si el jugador se mantiene lo suficientemente sano como para vestirse.
Es una fórmula llamativa que ilustra cómo el mercado no se desarrolló para Vera-Tucker como sí lo hizo para otros jugadores de su posición, como el nuevo Brown Zion Johnson (16.5 millones por año) o el nuevo Saint David Edwards (15.25 millones por temporada). Y eso, por supuesto, está relacionado con el historial de lesiones de Vera-Tucker.
Desde que llegó a la liga como selección de primera ronda, Vera-Tucker solo ha disputado 43 de los 68 partidos posibles. El potencial beneficio para los Patriots es grande —sobre todo porque Vera-Tucker puede fortalecer una de las posiciones de guardia y permitir que el novato de 2025 Jared Wilson se mueva a su posición natural de centro—, pero el riesgo también lo es, como deja claro la estructura del contrato.
El encaje de Isiah Pacheco con los Lions
• Isiah Pacheco es otro jugador que entra en esa categoría: realmente productivo cuando está sano, pero no lo suficiente como para recibir el gran contrato que probablemente imaginaba en el mercado abierto.
El estilo de carrera tan violento de Pacheco ciertamente ha influido en las lesiones que lo han mantenido fuera de 17 partidos en los últimos tres años. Y los Lions tendrán que esperar poder gestionar eso mientras lo integran como reemplazo de David Montgomery.
La buena noticia es que su forma física y agresiva de correr debería complementar muy bien a Jahmyr Gibbs, y el protagonismo de Gibbs dentro del esquema ofensivo también debería permitir que Detroit administre mejor la carga de trabajo de Pacheco.
Otras noticias y apuntes
• Mantener a Dawson Knox es una victoria para los Bills, del mismo modo que conservar a T.J. Hockenson con un contrato reestructurado fue un triunfo para los Vikings. Y sí, que Hockenson lograra cerrar un acuerdo estableció en cierta forma una hoja de ruta para Buffalo, aunque los métodos hayan sido distintos (Hockenson aceptó una reducción salarial de 5 millones de dólares a cambio de su libertad después de 2026; Knox, en cambio, firmó una extensión).
Tener a Knox es importante para Buffalo porque permitirá seguir moviendo a Dalton Kincaid por distintas posiciones en el ataque, que es la manera en que los Bills pueden maximizar mejor el talento de su exselección de primera ronda.
• Todo indica que Trey Hendrickson quizá calculó demasiado alto su mercado, tras un par de años finales complicados en Cincinnati. Aun así, sigue siendo un muy buen jugador, y tanto los Cowboys como los Colts han estado pendientes de su situación. Ahora, sin embargo, parece estar en una posición en la que tal vez tenga que ceder un poco.
• Entre los nombres más importantes que todavía siguen disponibles están: el ala cerrada de los Titans, Chig Okonkwo; el receptor de los 49ers, Jauan Jennings; el guardia ofensivo de los Commanders, Chris Paul; y el tackle ofensivo de los Packers, Rasheed Walker; además del safety de los Colts, Nick Cross, y el safety de los Bears, Jaquon Brisker. A ellos se suman veteranos de mayor edad como el ala defensiva de los Bills, Joey Bosa, y el guardia de los Browns, Joel Bitonio.
• Como recordatorio: los contratos de agentes libres podrán firmarse oficialmente a partir de las 4 p.m. del miércoles. Ese será también el momento en que jugadores como Kyler Murray, una vez liberados por sus equipos, se convertirán oficialmente en agentes libres.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/03/2026, traducido al español para SI México.