Reporte: Aaron Rodgers “probablemente” regresará con los Steelers en 2026
Parece que Aaron Rodgers regresará con los Steelers en 2026.
Luego de que 93.7 The Fan reportara la mañana del jueves que el quarterback de 42 años estará este fin de semana en Pittsburgh, Ian Rapoport, de NFL Network, informó que Rodgers “probablemente” jugará para los Steelers en 2026.
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“El QB agente libre Aaron Rodgers, quien se espera visite a los Steelers el viernes y durante este fin de semana, probablemente jugará para ellos en 2026”, señalaron fuentes.
“El acuerdo aún no está cerrado y siempre hay cautela hasta que se firman los contratos”, agregó el insider. “Pero el plan de Rodgers es jugar para PIT y estos son los pasos encaminados hacia ese objetivo”.
Pittsburgh colocó la semana pasada la right of first refusal tender sobre Rodgers, lo que esencialmente fijó un salario provisional de 15 millones de dólares para el quarterback, al tiempo que le permitió al equipo igualar cualquier oferta que pudiera firmar con otra franquicia. En cambio, se espera que Rodgers visite a la organización este fin de semana con la intención de negociar un nuevo contrato.
Si dicho acuerdo se concreta, Rodgers —quien cumplirá 43 años en diciembre— se reencontrará con el nuevo head coach de los Steelers, Mike McCarthy. Ambos pasaron 13 temporadas juntos con los Packers entre 2006 y 2018, periodo en el que Green Bay registró marca de 100-57-1 en temporada regular en partidos iniciados por Rodgers, además de conquistar el Super Bowl XLV para cerrar la campaña de 2010. Según reportes, ambos se han mantenido en contacto “cada par de días” durante toda la offseason y ahora están listos para reactivar su relación de trabajo en Pittsburgh.
Actualmente, la sala de quarterbacks de los Steelers está conformada por el novato Drew Allar, seleccionado en la tercera ronda (pick No. 76) del Draft 2026, además de los veteranos Mason Rudolph y Will Howard. Ahora Rodgers asumiría el puesto de QB1 mientras Pittsburgh busca regresar a playoffs por cuarta temporada consecutiva.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/05/2026, traducido al español para SI México.