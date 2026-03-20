Los ocho equipos que han mejorado rumbo al Draft 2026 de la NFL
A menudo, los equipos que más gastan en la agencia libre terminan obteniendo resultados desastrosos. Pero eso rara vez ocurre con los equipos que cuentan con entrenadores probados, como sucedió el año pasado con el coach Mike Vrabel y los Patriots.
New England dejó volar los dólares el marzo pasado, incluido el contrato de cuatro años y 104 millones de dólares que le dio al defensive tackle Milton Williams. Utilizó ese frenesí de gasto como un trampolín para una memorable temporada 2025 que terminó en el Super Bowl LX.
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Los equipos que vienen de una temporada perdedora a menudo no tienen más opción que gastar dinero en los mejores agentes libres, especialmente si el objetivo es volver a la relevancia de inmediato. Funcionó para los Patriots, pero los equipos en situaciones similares necesitan tomadores de decisiones astutos que no gasten solo por gastar.
Con eso en mente, aquí están los ocho equipos que más mejoraron después de la primera ola de la agencia libre mientras nos dirigimos hacia la temporada del draft.
8. New Orleans Saints
Adiciones notables: G David Edwards, LB Kaden Elliss, RB Travis Etienne Jr., TE Noah Fant
Debe ser extraño para los aficionados de los Saints ver un tope salarial saludable y un roster más joven.
Durante años, el equipo pospuso pagar la cuenta del desastre del tope salarial que creó para sí mismo, perdiéndose la postemporada durante cinco temporadas consecutivas con rosters cargados de veteranos. Sin embargo, recientemente el equipo se despidió del histórico linebacker Demario Davis, y Cameron Jordan sigue sin contrato. Ahora, hay rumores de que el running back Alvin Kamara podría ser traspasado después de la firma de Etienne.
Los Saints no solo se hicieron más jóvenes, sumaron talento y cubrieron necesidades, sino que además parece que finalmente existe un plan para que esta organización avance en la dirección correcta después de cinco años de resultados mayormente negativos.
7. Buffalo Bills
Adiciones notables: CB Dee Alford, edge Bradley Chubb, S C.J. Gardner-Johnson, WR DJ Moore
Los Bills asumieron riesgos al pagarles a jugadores veteranos una buena cantidad de dinero garantizado. Aun así, abordaron la mayoría de sus necesidades y ahora cuentan con un roster formidable para el Super Bowl, uno que no necesita que Josh Allen sea Superman cada semana.
El compromiso de Buffalo de garantizarle dinero a Moore por múltiples temporadas fue sin duda una apuesta, pero pagar por ese año extra estará bien si Moore continúa haciendo jugadas decisivas, como lo hizo para Caleb Williams en el cierre de la temporada pasada en Chicago. Allen necesitaba más playmakers capaces de aparecer cuando más importa—no olvidemos que lanzó el pase más importante de la temporada pasada a un Brandin Cooks de 32 años.
Es difícil justificar el contrato de tres años y 43.5 millones de dólares que el equipo le dio a Chubb, pero este movimiento podría verse mucho mejor si los Bills consiguen a un edge rusher de élite en el draft para formar una rotación sólida.
6. Carolina Panthers
Adiciones notables: C Luke Fortner, LB Devin Lloyd, edge Jaelan Phillips, OT Rasheed Walker
No hay duda de que los Panthers mejoraron con los movimientos llamativos que hicieron en defensa.
Hubo mejoras defensivas la temporada pasada, pero la unidad todavía estaba cerca del fondo en detener la carrera y presionar al quarterback. La presencia de Lloyd probablemente ayudará al equipo a mejorar en ambas áreas con base en lo que hizo para los Jaguars la temporada pasada como second-team All-Pro. El coordinador defensivo Ejiro Evero ahora también tiene a un edge rusher de primer nivel en Phillips para mandar jugadas más agresivas.
Los Panthers respondieron bien a los golpes que recibieron en la línea ofensiva, incluida la salida del center Cade Mays y del left tackle Ikem Ekwonu, quien sufrió una lesión significativa de rodilla en los playoffs. No sería exagerado decir que Walker puede igualar la producción que el equipo obtuvo de Ekwonu la temporada pasada.
5. Washington Commanders
Adiciones notables: WR Dyami Brown, edge K’Lavon Chaisson, LB Leo Chenal, S Nick Cross, RB Jerome Ford, TE Chigoziem Okonkwo, edge Odafe Oweh, CB Amik Robertson, DT Tim Settle Jr., RB Rachaad White
El GM Adam Peters se alejó de los intercambios por jugadores veteranos y volvió a apostar por jugadores subestimados, algo que hizo en su primera temporada en Washington antes de que el equipo realizara una sorprendente carrera hasta el juego por el título de la NFC.
No es un hecho que Oweh continúe haciendo lo que hizo para los Chargers durante dos meses dominantes después de ser traspasado por los Ravens, pero el coach Dan Quinn tiene un historial de sacar el máximo provecho de los pass rushers. Aun así, no sería mala idea que los Commanders seleccionen a un edge rusher en la primera ronda, incluso después de agregar a Oweh y Chaisson.
Esta podría ser una defensa enormemente mejorada con nuevos playmakers en las tres fases.
4. Pittsburgh Steelers
Adiciones notables: S Jaquan Brisker, CB Jamel Dean, RB Rico Dowdle, WR Michael Pittman Jr.
Los Steelers tienen preocupaciones en la posición de quarterback, pero parece que esperan que Aaron Rodgers regrese para su temporada a los 43 años y su segunda con el equipo.
Es probable que Pittsburgh no hubiera hecho un intercambio por Pittman ni gastado fuerte por Dean sin algún tipo de garantía por parte de Rodgers. Claramente, los Steelers quieren ganar ahora en lugar de entrar en una reconstrucción en su primera temporada sin el coach Mike Tomlin, quien renunció en esta offseason después de 19 años con la organización.
Si Rodgers regresa, esta ofensiva podría recibir un impulso con las llegadas de Pittman y Dowdle, y el nuevo coach Mike McCarthy tiene la reputación de producir ofensivas prolíficas. Y no pasen por alto la incorporación de Brisker, quien le da a la defensa un playmaker versátil, algo que no tenía hace un año.
3. Tennessee Titans
Adiciones notables: TE Daniel Bellinger, DT Jordan Elliott, CB Cor’Dale Flott, DL John Franklin-Myers, edge Jermaine Johnson II, LB Jacob Martin, WR Wan’Dale Robinson, C Austin Schlottmann, CB Alontae Taylor, DT Solomon Thomas
No había otro camino más que hacia arriba después de unas desastrosas temporadas recientes.
Hace dos años, los Titans fueron grandes gastadores en la agencia libre y aun así terminaron con la selección No. 1 del draft de 2025, que usaron en el quarterback Cam Ward. Sin embargo, es difícil dudar de este último frenesí de gasto, considerando que el nuevo coach Robert Saleh tiene un historial de construir defensas formidables y se ha reunido con varios de sus jugadores confiables de etapas anteriores.
En ofensiva, Ward recibió a un intrigante playmaker en Robinson, quien viene de una temporada 2025 de despegue con los Giants. Finalmente, la flecha apunta hacia arriba en Tennessee.
2. San Francisco 49ers
Adiciones notables: WR Mike Evans, LB Dre Greenlaw, CB Nate Hobbs, OT Vederian Lowe, DT Osa Odighizuwa, G Brett Toth
Los 49ers superaron las expectativas la temporada pasada a pesar de una defensa inexperta y un roster devastado por las lesiones.
Ahora, con los movimientos que han realizado este mes, parece que los 49ers son contendientes reales en la cargada NFC West. La presencia de Evans le dará al coach Kyle Shanahan infinitas posibilidades con sus llamados de jugada, y su habilidad para quedarse con recepciones disputadas podría conducir a una temporada memorable para Brock Purdy.
Pero hubo más mejoras del lado defensivo. El frente consiguió un tercer playmaker probado con la llegada de Odighizuwa, uniéndose a Fred Warner y Nick Bosa. Y quizá Hobbs tenga una temporada de rebote después de lo mal que le fue en su única temporada en Green Bay.
1. Las Vegas Raiders
Adiciones notables: LB Nakobe Dean, FB Connor Heyward, CB Taron Johnson, C Tyler Linderbaum, WR Jalen Nailor, edge Kwity Paye, LB Quay Walker
En el corto plazo, los Raiders serán mejores con Maxx Crosby—si el equipo no decide traspasarlo nuevamente—con base en todas las adquisiciones que han hecho este mes.
Si los Ravens nunca se hubieran echado atrás en el intercambio por Crosby, la perspectiva de la offseason de los Raiders habría sido principalmente construir este equipo para el futuro. Ahora, existe la posibilidad de que se conviertan en un contendiente marginal al wild card con Crosby de regreso y todas las caras nuevas en varias posiciones.
Quizá sea un poco absurdo decir que este equipo puede ganar ahora con toda la disfunción dentro de la organización durante los últimos años. Aun así, es difícil pasar por alto la incorporación de un center de élite, dos excelentes playmakers de banda a banda, un buen nickel cornerback y algunos jugadores de rotación en ambos lados del balón.
Obviamente, los Raiders aún no pueden contar a Fernando Mendoza como una adición notable, pero no se puede negar que el entorno mejoró para quienquiera que sea el quarterback titular esta temporada. Existe la posibilidad de que este equipo compita en 2026.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/03/2026, traducido al español para SI México.