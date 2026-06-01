Odell Beckham Jr. vuelve a los Giants casi ocho años después
El círculo se cerró este lunes. Los New York Giants firmaron a Odell Beckham Jr. después de un workout en East Rutherford, y el receptor más popular de la historia reciente de la franquicia regresa a donde todo empezó, casi ocho años después de que Nueva York lo cambiara a Cleveland en uno de los intercambios más polémicos de ese momento.
Beckham llegó a los Giants en el Draft 2014 con el pick 12 y en sus primeras temporadas fue el receptor más explosivo de la liga. En sus cinco años con Nueva York acumuló cuatro temporadas con más de 1,000 yardas, fue Pro Bowler tres veces consecutivas y convirtió el MetLife Stadium en su escenario personal con jugadas que todavía circulan en internet. La atrapada con una sola mano contra los Cowboys en 2014 sigue siendo una de las imágenes más icónicas de la NFL en la última década, y lo que la hace todavía más impresionante es que ocurrió en su cuarto partido en la liga.
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Cuatro juegos en la NFL y ya tenía la jugada más viral de la temporada. El problema nunca fue el talento sino la salud y la continuidad. En 2017, una fractura de peroné lo dejó fuera casi toda la temporada y la relación con la franquicia empezó a deteriorarse. En marzo de 2019, los Giants lo mandaron a Cleveland en un canje que les trajo al tackle defensivo Olivier Vernon, al safety Jabrill Peppers y dos picks de primera ronda.
Lo que vino después fue una montaña rusa. En Cleveland tuvo su última temporada completa de élite en 2019 con 1,035 yardas, pero una segunda lesión del ligamento cruzado anterior en 2020 lo dejó fuera casi dos temporadas. Llegó a los Rams en noviembre de 2021 y ganó el Super Bowl LVI contra los Cincinnati Bengals, donde anotó dos touchdowns antes de volver a desgarrarse el ligamento en el tercer cuarto. Pasó meses en rehabilitación, firmó con los Ravens en 2023 pero el rendimiento ya no era el mismo. En 2024 aterrizó en los Dolphins con la esperanza de revivir su carrera, pero solo acumuló nueve recepciones para 55 yardas en nueve partidos antes de que el equipo lo cortara. En 2025 lo suspendieron seis partidos por violar la política de sustancias prohibidas de la liga y terminó el año sin equipo.
Lo que lo trae de vuelta a Nueva York no es solo la nostalgia. Los Giants perdieron a Gunner Olszewski por rotura del tendón de Aquiles en los OTAs, su tercer jugador de esa posición en caer por esa lesión en el mismo offseason. El equipo necesitaba profundidad en el receptor y Beckham, quien públicamente admitió que nunca quiso irse de Nueva York, se presentó al workout con toda la motivación del mundo. El entrenador John Harbaugh lo había elogiado públicamente en las semanas previas y el propio OBJ fue claro en un evento de softbol días antes: "Nunca quise salir de aquí."
El Beckham que regresa no es el mismo que se fue. Tiene 33 años, un historial de lesiones importantes y sus últimas dos temporadas fueron las peores de su carrera. Su rol en este equipo será complementario, no estelar. Los Giants construyen su ofensiva alrededor del quarterback novato Jaxson Dart y del receptor Malik Nabers, quien se recupera de una segunda cirugía en la rodilla tras su desgarro de ligamentos en 2025. Beckham llega para sumar profundidad, experiencia y quizás algo de la magia que alguna vez definió su carrera. Si puede mantenerse sano, todavía tiene algo que ofrecer. Si no, al menos se despedirá de la franquicia que lo hizo grande de la manera que siempre quiso.