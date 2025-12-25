Panorama de los Playoffs NFL 2025 y escenarios de clasificación en la Semana 17
La temporada regular de la NFL 2025 está entrando en su recta final.
Tras la actividad del Monday Night Football, el panorama de los playoffs comienza a despejarse. En la AFC, Broncos y Patriots ya habían asegurado su lugar en la postemporada antes de que Indianapolis recibiera a San Francisco. Con la derrota de los Colts en casa ante los 49ers, Chargers, Jaguars y Bills también sellaron su clasificación.
En la NFC, Bears, Eagles, Rams, Seahawks y 49ers ya están dentro. El sábado por la noche podrían definirse dos boletos más si los Packers vencen a los Ravens en Lambeau Field. De darse ese resultado, Green Bay avanzaría a playoffs, los Steelers se coronarían campeones del AFC North y los Ravens quedarían eliminados de la contienda por la postemporada.
Te puede interesar: Brock Purdy y los 49ers dominan a los Colts: Resultados de la Semana 16 de la NFL
Pero por ahora, arrancamos con cómo luce el panorama rumbo al lunes por la noche, comenzando por la AFC.
AFC: QUIÉNES ESTÁN DENTRO
No. 1: Denver Broncos
Récord: 12–3 | Rivales restantes con marca positiva: 1 | Probabilidad de playoffs: 100%
Pese a la derrota ante Jaguars en la Semana 16, los Broncos se mantienen en una posición inmejorable. Si vencen a los Chiefs en Navidad, asegurarán el título del AFC West con una derrota de los Chargers ante los Texans el sábado en Los Ángeles.
No. 2: New England Patriots
Récord: 12–3 | Rivales restantes con marca positiva: 0 | Probabilidad de playoffs: 99%
El número clave en el AFC East para los Patriots es dos. New England conquistará el título divisional por primera vez desde 2018 con dos victorias ante Jets y Dolphins, o bien con un triunfo de Buffalo en cualquiera de sus últimos dos partidos.
No. 3: Jacksonville Jaguars
Récord: 11–4 | Rivales restantes con marca positiva: 1 | Probabilidad de playoffs: 100%
Jacksonville ya aseguró su lugar en playoffs tras encadenar seis triunfos consecutivos y ahora enfrentará a los Colts en Indianapolis. Si los Jaguars ganan y los Texans tropiezan ante los Chargers, se coronarán campeones del AFC South por primera vez desde 2022.
No. 4: Pittsburgh Steelers
Récord: 9–6 | Rivales restantes con marca positiva: 0 | Probabilidad de playoffs: 78%
Pittsburgh aspira a conquistar el AFC North este fin de semana. Para lograrlo, los Steelers necesitan vencer a los Browns como visitantes y que los Ravens caigan ante los Packers en Green Bay.
No. 5: Los Angeles Chargers
Récord: 11–4 | Rivales restantes con marca positiva: 2 | Probabilidad de playoffs: 100%
L.A. ya está en playoffs, pero si los Chargers vencen a los Texans en casa el sábado, llegarían a Denver en la Semana 18 con el título del AFC West en juego: el ganador se quedará con la división y el perdedor tendrá que salir a la carretera en el fin de semana de comodines.
No. 6: Buffalo Bills
Récord: 11–4 | Rivales restantes con marca positiva: 1 | Probabilidad de playoffs: 100%
Buffalo recibirá a los Eagles con la ilusión de mantener con vida la pelea por el título del AFC East. Pase lo que pase, los Bills ya están en la postemporada y encaran el camino más favorable hacia el Super Bowl en la era de Josh Allen, con Patrick Mahomes y Joe Burrow fuera de la ecuación de playoffs.
No. 7: Houston Texans
Récord: 10–5 | Rivales restantes con marca positiva: 2 | Probabilidad de playoffs: 97%
Los Texans pueden empatar en la cima del AFC South con Jaguars si Jacksonville pierde como visitante ante los Colts y el equipo de DeMeco Ryans vence a los Chargers en el SoFi Stadium.
NFC: QUIÉNES ESTÁN DENTRO
No. 1: Seattle Seahawks
Récord: 12–3 | Rivales restantes con marca positiva: 1 | Probabilidad de playoffs: 100%
Tras vencer a Rams en un clásico de tiempo extra el jueves por la noche, Seahawks cuentan ahora con una semana larga para prepararse de cara al duelo ante Carolina. Si Seattle derrota a Panthers y tanto Rams como 49ers pierden este fin de semana, Seahawks se coronarán campeones del NFC West.
No. 2: Chicago Bears
Récord: 11–4 | Rivales restantes con marca positiva: 4 | Probabilidad de playoffs: 100%
El cierre increíble de Chicago en tiempo regular, coronado por el misil de Caleb Williams a DJ Moore en tiempo extra para el touchdown del triunfo ante Packers el sábado por la noche, dejó a los Bears con el control total del NFC North. Chicago viajará a Santa Clara para medirse a 49ers en el Sunday Night Football de la próxima semana y cerrará la temporada recibiendo a Lions en la Semana 18.
No. 3: Philadelphia Eagles
Récord: 10–5 | Rivales restantes con marca positiva: 1 | Probabilidad de playoffs: 100%
Philadelphia apunta con fuerza a quedarse con el tercer puesto de la conferencia. Eagles ya aseguraron el título del NFC East y necesitarían una combinación de resultados poco probable para escalar más posiciones. Esta semana enfrentarán a Bills.
No. 4: Carolina Panthers
Récord: 8–7 | Rivales restantes con marca positiva: 1 | Probabilidad de playoffs: 43%
Panthers pueden asegurar el NFC South si vencen a Seahawks en casa y los Buccaneers pierden como visitantes ante Dolphins.
No. 5: San Francisco 49ers
Récord: 11–4 | Rivales restantes con marca positiva: 3 | Probabilidad de playoffs: 100%
Tras imponerse a Colts el lunes por la noche, 49ers tienen la posibilidad de ganar el NFC West y asegurar la ventaja de local durante todos los playoffs de la NFC si derrotan a Bears y Seahawks en las próximas dos semanas.
No. 6: Los Angeles Rams
Récord: 11–4 | Rivales restantes con marca positiva: 0 | Probabilidad de playoffs: 100%
Los Angeles buscará recuperar el liderato del NFC West. Para que eso ocurra, Rams necesitan vencer a Falcons el lunes por la noche, que Panthers derroten a Seahawks el domingo y que Bears se impongan a 49ers en la franja nocturna.
No. 7: Green Bay Packers
Récord: 9–5–1 | Rivales restantes con marca positiva: 1 | Probabilidad de playoffs: 78%
Green Bay puede asegurar su lugar en la postemporada si vence a Ravens en casa el sábado o si Lions pierden ante Vikings en Navidad.