Panorama de los Playoffs de la NFL: Quién está dentro tras un fin de semana caótico de la Semana 13
El domingo resultó ser un auténtico “moving day” en la NFL.
En la ventana temprana, los Jaguars derrotaron a unos Titans sin vida, mientras los Texans superaron a los Colts, propinándole a Indianapolis su tercera derrota en cuatro semanas. Jacksonville ahora lidera el Sur de la AFC, algo impensable hace apenas un mes.
En los juegos de la tarde, los Seahawks blanquearon a los Vikings y al quarterback novato Max Brosmer en su primer inicio en la NFL, mientras Bills y Chargers consiguieron triunfos contundentes sobre Steelers y Raiders, respectivamente.
El resultado más importante del domingo quizá ocurrió en Charlotte, donde los Rams cayeron ante los Panthers. La derrota los sacó del primer sembrado de la NFC. Carolina ganó gracias a tres entregas de balón y tres pases de touchdown de Bryce Young, lo que dejó a Chicago encaminado hacia la ventaja de localía rumbo a la Semana 14.
Hablando de Chicago, qué distinto luce todo. En el Black Friday del año pasado, los Bears despidieron al coach Matt Eberflus. Un año después, el entrenador novato Ben Johnson tiene al equipo con marca de 9–3 y en control del sembrado No. 2 en la NFC.
Los Bears podrían ser cosa seria después de imponerse físicamente a los Eagles con un ataque terrestre dominante, camino a un triunfo de 24–15 el viernes. Sorprendentemente, los cuatro underdogs ganaron durante el calendario festivo, provocando múltiples movimientos en el acomodo de los playoffs.
El jueves, la Semana 13 inició en Thanksgiving con los Packers visitando a los Lions y venciendo 31–24, completando la barrida de la temporada ante Detroit. Green Bay está ahora 8–3–1, quedándose a décimas detrás de los Bears en la NFC North.
En el cierre de Thanksgiving, los Ravens perdieron el control del Norte de la AFC tras caer 32–14 frente a los Bengals. En el duelo intermedio, los Cowboys reforzaron sus aspiraciones de playoffs con una sorpresiva victoria 31–28 sobre los Chiefs.
Ahora, pasemos al panorama de los playoffs, comenzando por la AFC.
AFC: LOS QUE ESTÁN DENTRO
No. 1: Denver Broncos
Marca: 10–2 | Rivales restantes arriba de .500: 3 | Probabilidad de playoffs: 97%
Los Broncos sobrevivieron un duelo dominical de locura en Washington, ganando 27–26 en tiempo extra, gracias a que Nik Bonitto desvió la conversión de dos puntos de Marcus Mariota. Con ello, Denver se adueñó de la cima de la AFC.
No. 2: New England Patriots
Marca: 10–2 | Rivales restantes arriba de .500: 1 | Probabilidad de playoffs: 99%
Los Patriots recibirán a los Giants —que apenas tienen dos victorias— en Monday Night Football, buscando su triunfo 11 de la temporada.
No. 3: Jacksonville Jaguars
Marca: 8–4 | Rivales restantes arriba de .500: 3 | Probabilidad de playoffs: 79%
Jacksonville trituró a unos Titans con una sola victoria, logrando su tercer triunfo consecutivo y recuperando el liderato del Sur de la AFC, con dos duelos cruciales ante los Colts hacia el cierre de la campaña.
No. 4: Baltimore Ravens
Marca: 6–5 | Rivales restantes arriba de .500: 2 | Probabilidad de playoffs: 66%
Los Ravens no pudieron cuidar el balón en su dura derrota ante los Bengals el jueves, pero con la caída de los Steelers en casa frente a los Bills, Baltimore permanece en la cima del Norte de la AFC. Ambos rivales se enfrentarán la próxima semana.
No. 5: Los Angeles Chargers
Marca: 8–4 | Rivales restantes arriba de .500: 4 | Probabilidad de playoffs: 64%
Los Chargers, sin sorpresa alguna, aplastaron a los Raiders en SoFi Stadium, incluso con Justin Herbert saliendo brevemente del juego. Sin embargo, Los Angeles encara un cierre sumamente complicado ante Eagles, Chiefs, Cowboys, Texans y Broncos.
No. 6: Indianapolis Colts
Marca: 8–4 | Rivales restantes arriba de .500: 5 | Probabilidad de playoffs: 69%
Tras perder dos de sus últimos tres juegos, los Colts recibieron a los Texans y volvieron a caer, 20–16. La ofensiva apenas generó 281 yardas y convirtió 3 de 10 en terceras oportunidades, cayendo a zona de comodín.
No. 7: Buffalo Bills
Marca: 8–4 | Rivales restantes arriba de .500: 2 | Probabilidad de playoffs: 89%
Después de caer ante los Texans el jueves por la noche, Buffalo tuvo una mini-semana de descanso y luego derrotó a los Steelers en Pittsburgh, apoyado por dos robos de Christian Benford. Con la victoria, los Bills se mantienen séptimos y ahora recibirán a los Bengals la próxima semana.
NFC: LOS QUE ESTÁN DENTRO
No. 1: Chicago Bears
Marca: 9–3 | Rivales restantes arriba de .500: 4 | Probabilidad de playoffs: 72%
Mucho se ha hablado del exigente calendario que les queda a los Bears. Pero no esperes que se desinflen después de derrotar a los Eagles en el Black Friday. Chicago, impulsado por un ataque terrestre sólido, viajará la próxima semana a Green Bay con el primer lugar de la NFC North en juego.
No. 2: Los Angeles Rams
Marca: 9–3 | Rivales restantes arriba de .500: 2 | Probabilidad de playoffs: 98%
Tras derrotar con autoridad a los Buccaneers el domingo por la noche, los Rams viajaron a Carolina y perdieron ante los Panthers. Matthew Stafford cometió tres entregas, incluida una intercepción devuelta para touchdown, lo que sacó a Los Angeles del sembrado No. 1 en la NFC.
No. 3: Philadelphia Eagles
Marca: 8–4 | Rivales restantes arriba de .500: 2 | Probabilidad de playoffs: 95%
Los Eagles enfrentan una larga lista de problemas tras hilar dos derrotas ante Cowboys y Bears. La buena noticia es que el calendario se suaviza: en sus últimos cinco juegos tendrán dos duelos contra los Commanders y uno frente a los Raiders.
No. 4: Tampa Bay Buccaneers
Marca: 7–5 | Rivales restantes arriba de .500: 2 | Probabilidad de playoffs: 73%
Tampa Bay resistió en casa para derrotar a los Cardinals y mantenerse medio juego arriba de los Panthers en la lucha por el Sur de la NFC. Ambos equipos se enfrentarán en las Semanas 16 y 18, duelos que probablemente definirán al campeón divisional.
No. 5: Seattle Seahawks
Marca: 9–3 | Rivales restantes arriba de .500: 4 | Probabilidad de playoffs: 93%
Seattle cumplió al superar a los Vikings, sacando pleno provecho del quarterback novato no seleccionado en el draft, Max Brosmer. Los Seahawks lo interceptaron cuatro veces, incluyendo un pick-six de 86 yardas firmado por Ernest Jones IV.
No. 6: Green Bay Packers
Marca: 8–3–1 | Rivales restantes arriba de .500: 3 | Probabilidad de playoffs: 93%
Los Packers derrotaron a los Lions en Thanksgiving, resultado que los colocó en el segundo lugar de la NFC North.
No. 7: San Francisco 49ers
Marca: 9–4 | Rivales restantes arriba de .500: 3 | Probabilidad de playoffs: 94%
San Francisco evitó la trampa en un deslucido duelo en Cleveland, ganando 26–8 y limitando a Shedeur Sanders a 148 yardas aéreas en su segundo inicio en la NFL.