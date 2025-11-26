Panorama de los Playoffs de la NFL tras la Semana 12: Quién está dentro y quién se queda fuera
Se acerca Thanksgiving y, con ello, una carrera vertiginosa rumbo a los playoffs.
Al revisar el panorama en la AFC y la NFC, solo unos cuantos equipos pueden considerarse prácticamente seguros. En la Americana, son los Colts, Patriots y Broncos. En la Nacional, los Rams, Eagles y Seahawks. Otros como los Bills y Buccaneers parecen apuestas fuertes, pero aún tienen trabajo por hacer.
Esta semana dejó resultados inesperados, incluyendo el colapso de los Eagles tras desperdiciar una ventaja de 21–0 ante los Cowboys, mientras que los Bills permitieron ocho capturas en una sorpresiva derrota frente a los Texans en el Thursday Night.
Pero comencemos con el panorama de la AFC, donde los Ravens dieron el salto después de alcanzar por fin a unos Steelers que venían en caída dentro del Norte de la AFC.
AFC: Quién está dentro
No. 1: New England Patriots
Récord: 10–2 | Rivales restantes arriba de .500: 2 | Probabilidad de playoffs: 99%
Los Patriots volvieron a ganar el domingo, sumando su octavo triunfo consecutivo con un 26–20 sobre los Bengals. New England tiene ahora una ventaja de 2.5 juegos sobre los Bills, quienes necesitarán poco menos que un milagro para arrebatarles el Este de la AFC.
No. 2: Denver Broncos
Récord: 9–2 | Rivales restantes arriba de .500: 4 | Probabilidad de playoffs: 96%
Los Broncos descansan en la Semana 12. Regresarán con un par de duelos como visitantes ante equipos de bajo nivel, incluido Commanders en Sunday Night Football, antes de medirse con los Raiders.
No. 3: Indianapolis Colts
Récord: 8–3 | Rivales restantes arriba de .500: 6 | Probabilidad de playoffs: 89%
Indianapolis tenía una ventaja de 11 puntos en el último cuarto ante los Chiefs, pero la vio desaparecer en una derrota 23–20 en tiempo extra. Los Colts lideran el Sur de la AFC por un juego sobre Jacksonville y dos sobre Houston, rivales a los que enfrentarán en cuatro de sus últimos seis duelos.
No. 4: Baltimore Ravens
Récord: 6–5 | Rivales restantes arriba de .500: 4 | Probabilidad de playoffs: 89%
Tras cinco victorias al hilo, los Ravens son líderes del Norte de la AFC, con el desempate ganado ante los Steelers. El calendario de Baltimore seguirá accesible, pues recibirán a unos Bengals con solo tres triunfos en la noche de Thanksgiving.
No. 5: Los Angeles Chargers
Récord: 7–4 | Rivales restantes arriba de .500: 4 | Probabilidad de playoffs: 60%
Los Chargers descansan en Semana 12. La siguiente semana recibirán a los Raiders en SoFi Stadium, antes de enfrentar a los Eagles en Sunday Night Football.
No. 6: Jacksonville Jaguars
Récord: 7–4 | Rivales restantes arriba de .500: 3 | Probabilidad de playoffs: 72%
Jacksonville necesitó tiempo extra para vencer a los Cardinals y sobreponerse a cuatro entregas de Trevor Lawrence, pero lo logró. Ahora se medirán con los Titans antes de su primera de dos citas ante los Colts.
No. 7: Buffalo Bills
Récord: 7–4 | Rivales restantes arriba de .500: 3 | Probabilidad de playoffs: 82%
Tras caer ante los Texans el jueves por la noche, Buffalo tendrá una mini-semana de descanso antes de visitar a unos Steelers desesperados por ganar luego de perder 31–28 en Chicago.
NFC: Quién está dentro
No. 1: Los Angeles Rams
Récord: 8–2 | Rivales restantes arriba de .500: 3 | Probabilidad de playoffs: 99%
Los Rams recibieron a los Buccaneers en Sunday Night Football y se llevaron una victoria cómoda. Matthew Stafford lanzó para 273 yardas y tres touchdowns, colocando a Los Angeles en el sembrado No. 1 de la NFC.
No. 2: Philadelphia Eagles
Récord: 8–3 | Rivales restantes arriba de .500: 3 | Probabilidad de playoffs: 99%
Tras perder ante los Cowboys a pesar de haber iniciado 21–0, los Eagles ahora recibirán a los Bears en Black Friday, antes de enfrentar a un par de rivales de la AFC West: Chargers y Raiders.
No. 3: Chicago Bears
Récord: 8–3 | Rivales restantes arriba de .500: 5 | Probabilidad de playoffs: 54%
Chicago continuó con su buen paso el domingo. Los Bears superaron 31–28 a unos Steelers liderados por Mason Rudolph, con Caleb Williams lanzando para 239 yardas y tres touchdowns. Chicago sigue como líder del Norte de la NFC por medio juego sobre los Packers.
No. 4: Tampa Bay Buccaneers
Récord: 6–4 | Rivales restantes arriba de .500: 2 | Probabilidad de playoffs: 83%
Los Buccaneers no solo perdieron ante los Rams en Sunday Night Football, sino que también vieron a Baker Mayfield salir con una lesión en el hombro izquierdo. Las preocupaciones crecen en Tampa Bay, que suma cinco derrotas en sus últimos siete juegos.
No. 5: Seattle Seahawks
Récord: 8–3 | Rivales restantes arriba de .500: 4 | Probabilidad de playoffs: 91%
Los Seahawks aprovecharon las debilidades de unos Titans en mal nivel, venciendo 30–24 en un duelo que no estuvo tan cerrado como indica el marcador. Seattle se mantiene segundo en el Oeste de la NFC, con Vikings y Falcons como próximos rivales.
No. 6: Green Bay Packers
Récord: 7–3–1 | Rivales restantes arriba de .500: 5 | Probabilidad de playoffs: 77%
Green Bay dominó a los Vikings, capturando a J.J. McCarthy cinco veces y interceptándolo en dos ocasiones, camino a un triunfo 23–6. Con la victoria, los Packers siguen a medio juego de los Bears, a quienes enfrentarán dos veces en las próximas cuatro semanas.
No. 7: San Francisco 49ers
Récord: 7–4 | Rivales restantes arriba de .500: 4 | Probabilidad de playoffs: 82%
Los 49ers reciben a los Panthers en Monday Night Football. De ganar, se mantendrán medio juego por delante de los Lions, quienes vencieron a los Giants en Ford Field el domingo.