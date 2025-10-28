Panorama de los Playoffs tras la Semana 8 de NFL : Quiénes están dentro y quiénes fuera
Estamos casi en la mitad de la temporada de la NFL, y algunas de las carreras empiezan a definirse.
Aunque todavía muy poco se ha decidido, los Colts parecen un tren imparable en la AFC South. Después de vencer a los Titans 38–14, Indianápolis tiene marca de 7–1 y lidera la división por 2.5 juegos sobre los Jaguars, que están en segundo lugar.
En Denver, los Broncos derrotaron a los Cowboys 44–24, dejando a Dallas con marca por debajo de .500 y manteniéndose un juego por delante de los Chargers en la AFC West. Hablando de la división, los Chiefs estarán en zona de playoffs si vencen a los Commanders el lunes por la noche en Arrowhead Stadium.
En la NFC, los Rams, Lions y Seahawks tuvieron descanso esta semana y recortaron medio juego sobre los 49ers, que cayeron en Houston frente a los Texans. Sin embargo, los Eagles aprovecharon su descanso para acercarse a sus rivales, venciendo a los Giants 38–20.
Veamos cómo luce la imagen de los playoffs al cierre de la Semana 8, comenzando con la AFC.
AFC: Quiénes están
No. 1: Indianapolis Colts
- Marca: 7–1
- Rivales restantes con marca sobre .500: 6
- Probabilidad de playoffs: 96%
Otro fin de semana, otra paliza. Los Colts han sido el equipo más consistente e impresionante de la liga en ocho semanas. Indianapolis también ha ganado cinco partidos por diferencia de más de un touchdown. El calendario se vuelve mucho más difícil de aquí en adelante, pero los Colts parecen ser de verdad.
No. 2: New England Patriots
- Marca: 6–2
- Rivales restantes con marca sobre .500: 2
- Probabilidad de playoffs: 94%
New England continuó avanzando por su calendario favorable, venciendo a los Browns 32–13 con 23 puntos en la segunda mitad. Drake Maye tuvo otro gran día con tres pases de touchdown, llevando a los Patriots a 6–2. La próxima semana tienen otro juego ganable con los Falcons, que están por debajo de .500, visitando Foxborough.
No. 3: Denver Broncos
- Marca: 6–2
- Rivales restantes con marca sobre .500: 5
- Probabilidad de playoffs: 79%
Denver sigue en primer lugar en la AFC West, liderando a los Chargers por un juego y a Kansas City por 1.5 juegos antes del Monday Night. Los Broncos tienen dos juegos ganables en las próximas dos semanas frente a los Texans y Raiders antes de recibir a los Chiefs en la Semana 11.
No. 4: Pittsburgh Steelers
- Marca: 4–3
- Rivales restantes con marca sobre .500: 5
- Probabilidad de playoffs: 59%
Pittsburgh fue superado con relativa facilidad el domingo por la noche por los Packers, dejando a los Steelers a un juego de .500. Ahora Pittsburgh recibirá a los Colts, que solo tienen una derrota, buscando romper una racha de dos derrotas consecutivas.
No. 5: Buffalo Bills
- Marca: 5–2
- Rivales restantes con marca sobre .500: 5
- Probabilidad de playoffs: 91%
Después de perder dos partidos consecutivos, los Bills se recuperaron frente a los Panthers con una victoria aplastante de 40–9 en Charlotte. James Cook corrió para 216 yardas y dos touchdowns, mientras que Josh Allen sumó tres anotaciones. Próximo rival: los Chiefs en Highmark Stadium.
No. 6: Los Angeles Chargers
- Marca: 5–3
- Rivales restantes con marca sobre .500: 5
- Probabilidad de playoffs: 78%
Con su victoria dominante sobre los Vikings el jueves por la noche, los Chargers deberían sentirse mejor después de perder tres de sus cuatro juegos anteriores. Aun así, el calendario se ve muy complicado el resto de la temporada, con juegos frente a los Chiefs, Broncos, Eagles, Steelers, Texans y otros.
No. 7: Jacksonville Jaguars
- Marca: 4–3
- Rivales restantes con marca sobre .500: 4
- Probabilidad de playoffs: 49%
Jacksonville necesita su semana de descanso después de perder dos juegos consecutivos, incluida una derrota 35–7 frente a los Rams en Londres. Tras la pausa, los Jaguars visitarán a dos equipos por debajo de .500, Raiders y Texans, dándoles la oportunidad de recuperarse.
NFC: Quiénes están
No. 1: Green Bay Packers
- Marca: 5–1–1
- Rivales restantes con marca sobre .500: 5
- Probabilidad de playoffs: 90%
Green Bay volvió a jugar de visitante por segunda semana consecutiva y encontró la manera de ganar, esta vez venciendo a su ex compañero Aaron Rodgers y los Packers. Ahora Green Bay regresa a casa para enfrentar a los Panthers antes de recibir a los Eagles el lunes por la noche en la Semana 10.
No. 2: Philadelphia Eagles
- Marca: 6–2
- Rivales restantes con marca sobre .500: 5
- Probabilidad de playoffs: 92%
Después de vencer a los Giants 38–20, los Eagles parecen tener su ofensiva en ritmo, anotando 66 puntos en las últimas dos semanas. Con la NFC East luciendo débil más allá de Philadelphia, los Eagles nuevamente se encuentran en una gran posición.
No. 3: Tampa Bay Buccaneers
- Marca: 6–2
- Rivales restantes con marca sobre .500: 3
- Probabilidad de playoffs: 91%
Después de una fea derrota frente a los Lions el lunes por la noche, los Buccaneers se recuperaron en una semana corta y lograron una victoria de visitante sobre los Saints. Baker Mayfield está en la pelea por el MVP mientras Tampa Bay sigue ampliando su ventaja en la NFC South.
No. 4: Seattle Seahawks
- Marca: 5–2
- Rivales restantes con marca sobre .500: 4
- Probabilidad de playoffs: 80%
Seattle entra en su semana de descanso como el mejor equipo de la NFL según DVOA. El receptor Jaxon Smith-Njigba lidera la ofensiva con 819 yardas, la mejor marca de la liga, en solo siete juegos. Tras descansar, los Seahawks enfrentarán a los Commanders y Cardinals.
No. 5: Detroit Lions
- Marca: 5–2
- Rivales restantes con marca sobre .500: 5
- Probabilidad de playoffs: 82%
Los Lions buscan recuperar la salud en la secundaria tras las múltiples lesiones de Kerby Joseph, D.J. Reed y Terrion Arnold. Aun así, llegan a su semana de descanso tras una victoria contundente el lunes por la noche sobre los Buccaneers. El próximo rival son los Vikings en Ford Field.
No. 6: Los Angeles Rams
- Marca: 5–2
- Rivales restantes con marca sobre .500: 5
- Probabilidad de playoffs: 86%
Los Angeles podría estar invicto si hubiera podido convertir un gol de campo, pero los Rams tienen marca de 5–2 y están en su semana de descanso tras su victoria 35–7 sobre los Jaguars en la Semana 7. La próxima semana, el equipo de Sean McVay enfrentará a los Saints antes de una complicada serie de tres juegos contra los 49ers, Seahawks y Buccaneers.
No. 7: San Francisco 49ers
- Marca: 5–3
- Rivales restantes con marca sobre .500: 4
- Probabilidad de playoffs: 74%
San Francisco venció con facilidad a los Falcons el pasado domingo por la noche, pero luego permitió un día de 300 yardas a C.J. Stroud en la derrota 27–19 frente a los Texans. Los 49ers siguen en la pelea por los playoffs, pero cayeron del primer lugar en la NFC West.