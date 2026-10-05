Panthers sorprenden a los Lions y celebran su regreso al Sunday Night Football

Carolina convirtió su regreso al Sunday Night Football en Charlotte en una noche memorable. Bryce Young lanzó para 329 yardas y dos touchdowns, Chuba Hubbard superó las 100 yardas por tierra y los Panthers derrotaron 32-26 a Detroit para colocar su marca en 2-2. Tetairoa McMillan completó la actuación con 14 recepciones, 192 yardas y las dos anotaciones aéreas de su equipo.

Los Lions abrieron el marcador con un gol de campo de 54 yardas de Jake Bates, pero Carolina respondió con una serie de 72 yardas que terminó con un acarreo de 15 yardas de Hubbard hasta las diagonales. El corredor encontró los espacios que los Panthers habían buscado durante las primeras semanas y se convirtió en el equilibrio que necesitaba su ofensiva.

Young comenzó a explotar la secundaria de Detroit durante el segundo cuarto. El quarterback encontró a McMillan para un touchdown de 32 yardas que colocó a Carolina arriba 13-6, aunque Ryan Fitzgerald falló el punto extra. Detroit reaccionó con una anotación terrestre de Jahmyr Gibbs y ambos equipos intercambiaron goles de campo antes del descanso, por lo que llegaron al medio tiempo empatados 16-16.

El partido cambió después del descanso. Young volvió a conectarse con McMillan, ahora para una anotación de 10 yardas, y Hubbard cerró otra serie con un touchdown de dos yardas. Carolina sumó 13 puntos en el tercer cuarto y construyó una ventaja de 29-19 que obligó a Detroit a abandonar buena parte de su plan terrestre.

Los Panthers ampliaron la diferencia con un gol de campo de 33 yardas de Fitzgerald en el último periodo. Jared Goff respondió con un pase de touchdown de ocho yardas para Sam LaPorta y redujo el marcador a 32-26, pero la defensiva de Carolina resistió la última oportunidad de los Lions y aseguró la victoria.

Young completó 29 de 41 pases, no sufrió intercepciones y dirigió una ofensiva capaz de producir jugadas explosivas pese a sus numerosas ausencias. McMillan se convirtió en su principal objetivo y castigó durante toda la noche a una defensiva de Detroit que nunca encontró la manera de contenerlo.

Hubbard también fue determinante con 122 yardas y dos touchdowns en 20 acarreos. Su actuación permitió que Carolina mantuviera el equilibrio, controlara los momentos más importantes y evitara que la presión recayera exclusivamente sobre Young.

Detroit acumuló números importantes, pero no tuvo la misma contundencia cerca de la zona de anotación. Goff completó 30 de 49 envíos para 397 yardas, un touchdown y ninguna intercepción. Jameson Williams sumó 102 yardas en seis recepciones, mientras que Gibbs terminó limitado a 46 yardas y una anotación en 15 acarreos. Los cuatro goles de campo de Bates reflejaron los problemas de los Lions para convertir sus avances en touchdowns.

La derrota colocó a Detroit con marca de 2-2 y lo alejó de los Vikings, que lideran la División Norte de la NFC con récord perfecto. Carolina también quedó 2-2, pero se llevó algo más importante que una victoria: confirmó que su ofensiva puede competir ante uno de los equipos más peligrosos de la conferencia.

Los Panthers no recibían un Sunday Night Football en Charlotte desde hacía 11 años. Su regreso al horario estelar terminó con Young, Hubbard y McMillan como protagonistas de una de las mejores actuaciones colectivas del equipo en este inicio de temporada.