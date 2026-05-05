Patrick Mahomes podría regresar a los entrenamientos voluntarios mientras se recupera de su lesión
Casi cinco meses después de sufrir una lesión que puso fin a su temporada, Patrick Mahomes parece encaminado a regresar para los OTAs (Organized Team Activities o Actividades de Equipo Organizadas).
El quarterback de los Kansas City Chiefs sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior (ACL) y ligamento colateral lateral (LCL) durante la derrota del 14 de diciembre ante Los Angeles Chargers, un partido que además confirmó que los Chiefs se perderían los playoffs por primera vez en la era de Mahomes y apenas la segunda bajo el mando del coach Andy Reid. Mahomes fue operado al día siguiente y desde entonces ha pasado gran parte de la offseason en rehabilitación. Por ello, se espera que pueda participar cuando inicien los OTAs a finales de este mes, del 26 al 28 de mayo, aunque podría hacerlo de manera limitada.
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“Tendremos que verlo. Está en una buena posición para poder hacer algunas cosas”, dijo Reid sobre Mahomes, vía ESPN. “... Si puede hacer algunas cosas, [las hará]. En la Fase 2 [del programa de offseason], recuerden, no hay contacto y no hay ofensiva contra defensiva. Es en la Fase 3 cuando eso comienza. Una vez que arrancas el reloj, tiene que correr, así que hay que evaluar qué quieres hacer ahí. Está en una posición en la que creo que puede hacer todo”.
“Sé que está haciendo muchas cosas en este momento”, añadió Reid. “Eso es lo que puedo decirles. Está lanzando el balón, lo hace por su cuenta”.
En marzo, Mahomes publicó un video en el que se le veía retrocediendo y lanzando un pase por primera vez desde su lesión, apenas tres meses después.
Si bien Mahomes ha lidiado con lesiones y se ha perdido breves periodos de juego anteriormente en su carrera, esta es, con diferencia, la más grave desde que llegó a la NFL. Es el más reciente quarterback en intentar volver tras una rotura de ACL, y buscará un regreso exitoso como el de otros casos, como Joe Burrow y Tom Brady. Dado que su lesión ocurrió tan tarde en la temporada, los Chiefs aún no determinan si estará listo para la Semana 1 a inicios de septiembre, aunque Reid ya ha señalado que deben ser “inteligentes” con su recuperación.
Mahomes está decidido a no perderse el inicio de la temporada 2026. En enero dijo a los reporteros que su objetivo es estar listo para la Semana 1 sin restricciones, y su médico señaló que es una posibilidad. Los Chiefs aún no conocen a su rival para ese partido, lo cual se anunciará más adelante este mes cuando se publique el calendario completo de la NFL.
Si Mahomes no está listo para la Semana 1, los Chiefs adquirieron a Justin Fields en esta offseason, quien presumiblemente sería el titular en su ausencia. El equipo también cuenta con los quarterbacks Chris Oladokun y el novato Garrett Nussmeier en su depth chart.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/05/2026, traducido al español para SI México.