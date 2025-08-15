Patrick Mahomes promete un cambio en parte de la ofensiva de los Chiefs que fue "anormal" en 2024
Patrick Mahomes y los Chiefs comienzan la temporada 2025 con mucha motivación, luego de que la campaña de 2024 terminara con una aplastante derrota ante los Eagles en el Super Bowl. En general, fue una temporada un poco extraña para los Chiefs, quienes ganaron nueve partidos consecutivos al inicio del año, pero nunca parecieron tan peligrosos como en el pasado, especialmente en la ofensiva; Mahomes pareció optar más por pases cortos que nunca antes, y las jugadas explosivas fueron difíciles de conseguir.
Sin embargo, el mariscal de campo superestrella promete que eso cambiará este año. En una entrevista con ESPN durante el campo de entrenamiento, a Mahomes le preguntaron sobre las dificultades de la ofensiva para lanzar el balón en profundidad. Calificó ese aspecto del equipo como “anormal” y planea hacer cambios en 2025.
“El año pasado fue anormal,” le dijo Mahomes al reportero de los Chiefs, Nate Taylor. “Definitivamente queremos lanzar el balón más profundo y hacerlo en ventanas más reducidas este año.”
Desde la perspectiva de las estadísticas de carrera de Mahomes, definitivamente fue anormal. El mariscal de campo MVP promedió solo 6.8 yardas ganadas por intento de pase, con diferencia la marca más baja de sus ocho años en la NFL. También tuvo los promedios más bajos de su carrera en yardas por partido (245.5), yardas por pase completo (10.0), y yardas netas ajustadas por intento de pase (6.02). Incluso una estadística tan simple como su pase más largo de la temporada, 54 yardas, fue la más baja desde su año de novato. Las lesiones y la edad de Travis Kelce redujeron las opciones de Mahomes para jugadas grandes, al punto de que recurrió a pases cortos durante gran parte del año y en los playoffs.
Obviamente, eso funcionó lo suficientemente bien como para llegar al Super Bowl, pero resultó ser una falla fatal contra una defensa de Filadelfia que se lanzó con todo contra la línea ofensiva de los Chiefs, sin tener que preocuparse por amenazas en el juego aéreo profundo. Mahomes parece consciente de ello y decidido a solucionarlo en 2025.
Los pases profundos están de vuelta en el menú en Kansas City.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/08/2025, traducido al español para SI México.