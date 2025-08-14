Pretemporada NFL 2025: El siguiente paso de Jalen Hurts como quarterback de los Eagles
FILADELFIA — El vigésimo equipo que he visto es el campeón de la NFL. Los Eagles pasaron el primero de dos días entrenando conjuntamente con los Browns en sus instalaciones, a la vuelta de la esquina del Lincoln Financial Field. Esto es lo que recopilamos...
Sin duda, ganar un campeonato trae consigo desafíos. El desgaste de un año más largo, la multitud de elogios bien merecidos y la realidad de que, naturalmente, todos podrían querer una porción mayor del pastel que la que obtuvieron al llegar a la cima el año anterior. Así que, para los Eagles, una clave importante de esta pretemporada ha sido el enfoque profesional de veteranos como Jalen Hurts, Saquon Barkley, DeVonta Smith, Lane Johnson, Jordan Mailata, Zack Baun y Reed Blankenship, que ha disipado la mayoría de esas preocupaciones, sin apenas discutir qué defiende el equipo. Un miembro del personal comentó que la tardanza en la ceremonia de entrega de los anillos (18 de julio, cuatro días antes de que el equipo se presentara al campamento) también ayudó, ya que les dio a los jugadores un punto culminante antes de prepararse para la temporada 2025. Con su equipo en el campamento, Nick Sirianni no ha mencionado el Trofeo Lombardi del año pasado ni una sola vez, y eso, por supuesto, es intencional (lo abordó en la primavera).
Jalen Hurts se encuentra en un punto en el que sus próximos pasos como mariscal de campo serán muy específicos. Por ello, un área en la que ha trabajado es en mejorar su juego de pies para poder completar sus progresiones con mayor rapidez. Con un ataque veterano a su alrededor, si su salud lo permite, la mayor incógnita ofensiva podría ser la posición de coordinador ofensivo, siendo Kevin Patullo el cuarto jugador en ocupar ese puesto en Filadelfia en pocos años. Será el que dirija las jugadas, y la buena noticia es que estuvo allí para ver cómo lucía la ofensiva con Shane Steichen, Brian Johnson y, el año pasado, con Kellen Moore, y ya tiene experiencia en este tipo de decisiones. El año pasado, trabajando con Moore, hubo áreas situacionales en las que Patullo tenía responsabilidad, lo cual, esperan los Eagles, fue una buena práctica para este año. Además, se apoyó en él para ayudar a Moore a armonizar su esquema ofensivo con lo que los Eagles ya estaban haciendo. Así que es una contratación lógica, y los Eagles habían preparado a Patullo a conciencia. Ahora tiene que hacerlo.
La batalla por la posición más importante en ataque es la de guardia. Mekhi Becton firmó con los Chargers en la agencia libre, y hasta el momento, su reemplazo, Tyler Steen, quien está en su tercer año, ha tenido un verano fantástico. Hasta hace poco, Filadelfia se sentía bien con la posición. Luego, Landon Dickerson se lesionó, y las noticias resultantes fueron bastante positivas: necesitaba una cirugía de menisco en lugar de una reparación completa que lo habría dejado fuera por el resto de la temporada. Aun así, su rendimiento para la Semana 1 es incierto, por lo que la profundidad de los Eagles en la posición podría ponerse a prueba en el primer partido del draft el 5 de septiembre, con el exjugador de primera ronda del draft de Texas, Kenyon Green, también lesionado. Sin duda, es posible que Matt Pryor sea titular contra Dallas en el primer partido.
Hay mucho menos statu quo en la defensa. Josh Sweat, Brandon Graham, Milton Williams, Oren Burks, Chauncey Gardner-Johnson y Darius Slay se han ido de la primera unidad de Vic Fangio como coordinador defensivo de los Eagles. Esto significa, en el campamento, un grupo más joven, cierta necesidad de que Fangio se reinicie (en lugar de construir sobre su primer año) y mucha competencia en la línea de siete. Moro Ojomo se ha perfilado como un reemplazo para el disruptivo Williams en el interior. Hay más proyección en la zona, con Nolan Smith Jr. buscando construir tras su año de despegue, y Jalyx Hunt asumiendo un rol más importante (con Josh Uche también brillando en el campamento en esa posición). En la posición de linebacker, las lesiones han dejado a Baun fuera durante parte del campamento, y Nakobe Dean todavía se está recuperando de una rotura del tendón rotuliano sufrida en los playoffs. Aun así, la competencia se ha intensificado con el novato Jihaad Campbell, el jugador de segundo año Jeremiah Trotter Jr. y la sorpresa Dallas Gant. Es decir, los Eagles probablemente tengan más jugadores en esa posición que en mucho tiempo.
Las otras preguntas están en la secundaria. En la posición de safety, reemplazar a Gardner-Johnson tendrá que depender de los Eagles, que se apoyarán en su flujo de jugadores, como lo harán con Ojomo y Steen en las líneas. Sydney Brown, la selección número 66 del año pasado, y Andrew Mukuba, la selección número 64 de este año, están enfrascados en una batalla por ese puesto, con Tristin McCollum en una competencia que aún no ha tenido una respuesta clara. En la esquina opuesta a Quinyon Mitchell (quien ha tenido un excelente campamento y ha desarrollado la flexibilidad para jugar en ambos lados en su segundo año), con Cooper DeJean en la ranura, los Eagles están haciendo muchos cambios, tras haber fichado al veterano Adoree Jackson, haber adquirido a Jakorian Bennett (la semana pasada) y haber incorporado al jugador de tercer año Eli Ricks; los tres están con opciones, con el novato Mac McWilliams compitiendo también.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/08/2025, traducido al español para SI México.