Los Patriots celebrarán cómo su franquicia se convirtió en el referente de excelencia en 2001

Robert Kraft tenía muchas cosas en la cabeza cuando subió al auto para trasladarse desde su casa en Brookline, Massachusetts, hasta Foxborough, el 19 de enero de 2002.

Los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono lo habían “conmocionado”, en sus propias palabras, al igual que a muchos estadounidenses. También habían generado incertidumbre mientras el nuevo estadio, que se levantaba en el estacionamiento de la venerable antigua casa de los Patriots, se acercaba a su finalización. El nuevo estadio tenía muchas más suites que el anterior y contaba con asientos de club, algo que el antiguo recinto no tenía. El futuro era incierto en muchos sentidos, tanto para el país como para Kraft.

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Pero mientras se dirigía al sureste de Massachusetts, algo pequeño le hizo sonreír. La nieve había comenzado a acumularse y podía sentir que sus Patriots, underdogs por tres puntos ante los Raiders, poco a poco ganaban ventaja.

“Y eso me hizo feliz porque sabía que era algo ajeno a los Raiders”, dijo Kraft el jueves. “Y [el propietario de los Raiders] Al Davis había sido bueno conmigo cuando llegué. Esa es otra historia: quería que entrara en su pequeño círculo que tenía, y yo sabía que era un gran tipo. Pero pensé: ‘Oh, esto es bueno. Los Raiders vienen de un lugar cálido. También tendrán que lidiar con esto’”.

Kraft puede admitir ahora que nunca habría podido imaginar lo que estaba por suceder durante las siguientes siete u ocho horas. Ni tampoco lo que vendría en el cuarto de siglo posterior.

Patriots celebrarán el 25.º aniversario del equipo del Super Bowl de 2001

El domingo, el propietario de los Patriots recibirá de vuelta al equipo que aquella noche sorprendió a los Raiders, ocho días después a los Steelers y la semana siguiente a los poderosos Rams para conquistar el primer campeonato de Super Bowl de la franquicia. Será una celebración del 25.º aniversario de aquellos partidos y de aquel año, disputados por el equipo que lo cambió todo en New England; también se homenajeará al pateador Adam Vinatieri, quien recibirá su anillo del Pro Football Hall of Fame durante el medio tiempo.

Y para Kraft, pensar en dónde estaba entonces y dónde se encontraba su franquicia resulta abrumador.

Desde aquella noche decisiva en Foxborough, la última en el antiguo estadio que Kraft había comprado en la década de 1980, los Patriots han ganado seis Super Bowls, disputado 10 y conquistado el título de la AFC East en otras 17 ocasiones. El Gillette Stadium se terminó unos meses después y, con el tiempo, a su alrededor se desarrolló una comunidad de tiendas, restaurantes y espacios de entretenimiento llamada Patriot Place. En 2001, Forbes valoró a la franquicia como la novena más valiosa de la NFL, con un valor de 524 millones de dólares. Ahora está valuada en 10,600 millones de dólares en la misma lista, solo por detrás de los Cowboys, Rams y Giants.

“Simplemente creo que aquel partido bajo la nieve abrió la puerta”, dijo Kraft. “Y este equipo realmente creó los cimientos de todo lo que ha sucedido. Aquí hay cierto orgullo: somos diferentes”.

Para el propietario, fue la culminación de una serie de apuestas que, a primera vista, parecían poco probables de funcionar como lo hicieron. Todo comenzó con la llegada del nativo de Brookline a la historia de la franquicia. Después de comprar los estacionamientos y luego el estadio, puso la mira en el equipo en 1994. Le dijo a su esposa, Myra, quien murió en 2011, que probablemente 110 millones de dólares era la cifra adecuada, aunque seguramente subiría la oferta a 115 o 120 millones. Al final, terminó pagando 172 millones de dólares, un precio récord para una franquicia deportiva en aquel momento.

Justo antes de cerrar la oferta, llamó al gobernador de Massachusetts, Bill Weld, le dijo que necesitaría un estadio en Boston si iba a concretar la operación y recibió la promesa de que se construiría. No ocurrió. Kraft entonces coqueteó con Hartford, que le ofreció un acuerdo extraordinariamente favorable para trasladar la franquicia a Connecticut, antes de decidir construir por su cuenta una nueva casa para el equipo.

Después llegó la contratación de Bill Belichick, cuyo nombre había quedado desprestigiado tras su turbulenta primera etapa como head coach en Cleveland, y la posterior selección de Tom Brady por parte de Belichick con el turno 199 del Draft de 2000. La elección estuvo impulsada principalmente por el coach de quarterbacks Dick Rehbein, quien murió repentinamente un mes antes del inicio de la temporada 2001 del equipo.

“Recuerdo que, en la sala del Draft, insistió en que seleccionáramos a Brady. Empezó a decirlo en la tercera ronda y siguió haciéndolo en cada ronda hasta la última selección de la sexta ronda, la número 199. Él es la razón por la que conseguimos a Brady”, recordó Kraft. “Entonces falleció. Y después comenzamos la temporada con marca de 0-2. Tras 10 partidos, éramos un equipo de 5-5 y nadie podía imaginar lo que iba a suceder. La lesión, con Drew [Bledsoe] sufriendo una lesión que puso en peligro su vida y Tommy entrando en su lugar. Quiero decir, simplemente estaban pasando todas estas cosas”.

Y llegó la última gran apuesta: con Bledsoe autorizado para jugar antes de un partido de noviembre contra los Rams, Belichick decidió mantener a Brady como titular, a pesar del contrato del veterano —era el jugador mejor pagado de la NFL— y de su estatus como rostro de la franquicia. El equipo perdió ante St. Louis, cayó a una marca de 5-5 y después no volvió a perder hasta finales de septiembre de 2002.

En el camino, los Patriots encadenaron seis victorias consecutivas para terminar la temporada regular y conseguir una semana de descanso en los playoffs; llegaron las icónicas patadas de Vinatieri para forzar el tiempo extra y ganar el Snow Bowl, y creció la sensación de Kraft de que había algo más grande en marcha mientras su equipo mejoraba cada vez más.

El propietario recuerda haber visto jerseys del Super Bowl a la venta cerca del Heinz Field de Pittsburgh cuando los Patriots llegaron para disputar el juego por el título de la AFC. Eso se convirtió en material para que los coaches motivaran a sus jugadores, presentándolo como una señal de falta de respeto, aunque, en realidad, probablemente tenía más que ver con el inusual cambio de una semana al Super Bowl (ese año no hubo semana de descanso entre las finales de conferencia y el Super Bowl, incluso antes de que las consecuencias del 11 de septiembre retrasaran el partido una semana).

Pero para Kraft, era otra señal en un año lleno de ellas. Entonces, Brady se lesionó en Pittsburgh.

“Y la participación de Drew fue como si la mano de Dios estuviera trabajando”, dijo Kraft. “Cuando Tommy se lesionó en ese partido y Drew entró, después de llevar tanto tiempo sin jugar, tuvo un gran partido; jugó realmente bien. Siempre recordaré ese pase de touchdown en la zona de anotación para David Patten. Y eso te dice mucho sobre la clase de persona que es Drew, su profesionalismo. Fue una parte importante para llevar ese campeonato a New England”.

‘Caray, esto realmente podría suceder’

Después llegó el Super Bowl, donde, tras eliminar a un favorito por tres puntos en la ronda divisional y a uno por 10 puntos en el juego por el título de la AFC, los Patriots eran underdogs por 14 puntos ante los Rams. New England aprovechó una intercepción devuelta hasta las diagonales por Ty Law y un balón perdido por los Rams al final de la primera mitad para irse al descanso con ventaja de 14-3. En ese momento, después de salir de su suite en el Superdome, Kraft se reunió con su hijo y presidente del equipo, Jonathan, en el baño.

“Fuimos al baño de hombres durante el medio tiempo e intentamos averiguar qué íbamos a decir si realmente ganábamos”, dijo Kraft, al explicar la escena mientras U2 actuaba en el espectáculo de medio tiempo. “Quiero decir, escuchamos a Bono y nos encantó. Pero, caray, esto realmente podría suceder”.

Ambos decidieron aprovechar el tema del 11 de septiembre, y la frase de Kraft —“Todos somos Patriots”— ahora está exhibida en las instalaciones de entrenamiento y los estadios del equipo, además de estar bordada en los jerseys de los jugadores.

Por supuesto, mientras todo eso sucedía, nadie, ni siquiera los Kraft, sabía que sería mucho más que un éxito aislado. Nadie sabía que Brady se convertiría en el mejor jugador de todos los tiempos, ni que Belichick sería considerado uno de esos coaches que ocupan un lugar reservado para los más grandes. Nadie sabía que Vinatieri se convertiría en un ícono de la franquicia, ni que el novato seleccionado en la primera ronda, Richard Seymour, terminaría en el Hall of Fame. Nadie sabía que los Patriots estaban a punto de convertirse en el estándar de oro de la NFL.

Kraft tampoco sabía que celebraría a aquel equipo 25 años después, y mucho menos que lo haría junto a uno de los cazadores de quarterbacks estrella del equipo, Mike Vrabel, en su segunda temporada como head coach de los Patriots.

Lo único que Kraft sabía en aquel momento era que otro de sus sueños se estaba haciendo realidad.

“Los aficionados de esta región somos emocionales, estamos comprometidos y somos aficionados increíbles”, dijo. “Tuve la oportunidad de dar el paso y convertirme en propietario. Y nuestra familia ve al equipo como si fuera propiedad de la comunidad. Solo les diré que las decisiones que tomamos nunca tuvieron que ver con cómo ganar más dinero. Se trataba de cómo conseguir más victorias. […] Vivir este momento en ese instante fue sencillamente increíble. Por eso pienso en la resiliencia y el altruismo de aquellos jugadores, y en cómo todos creían unos en otros.

“Y realmente establecieron los cimientos de todo lo que vino después”.

Así que ahora tendrán su día. Y con toda razón.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/10/2026, traducido al español para SI México.