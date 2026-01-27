Los Patriots necesitarán la mejor versión de Drake Maye para hacer historia
Hace 24 años, los Patriots llegaron al Super Bowl como un invitado inesperado. Tenían a un quarterback de segundo año, de rostro juvenil. Los dirigía un gurú defensivo. Y se suponía que iban a ser aplastados por el representante de la NFC.
Nadie pensaba que podían ganar.
Hasta que lo hicieron.
Te puede interesar: Drake Maye lidera a Patriots al Super Bowl LX tras temporada histórica
Si Drake Maye y los Patriots de 2025 quieren seguir los pasos de Tom Brady y aquel equipo del ’01, necesitarán que su quarterback de 23 años juegue como el candidato al MVP que fue durante la temporada regular.
Maye fue sublime: lanzó para 4,394 yardas y 31 touchdowns, con apenas ocho intercepciones. Terminó primero en EPA con +151.2 y registró el mejor CPOE de la liga con +9.1. Fue el motor de una ofensiva que terminó tercera en yardas y segunda en puntos, impulsando a New England a 14 victorias, al título del AFC East y al sembrado número 2.
En los playoffs, la historia ha sido muy distinta.
Maye ha batallado a lo largo de tres partidos, todos frente a defensivas top cinco. Los Patriots han obtenido el resultado final deseado, pero Maye acumula un 43 de 77 pases completos (55.8%) para 533 yardas, cuatro touchdowns, dos intercepciones, 15 capturas recibidas y seis balones sueltos (tres perdidos).
En el Super Bowl, el reto no será menor. Al enfrentar a los Seahawks, se medirá con una mente élite como la del coach Mike Macdonald, cuya defensiva líder de la liga en puntos permitidos concede apenas 17.2 por partido. Seattle también cuenta con una de las mejores secundarias de la NFL, encabezada por los backs defensivos Devon Witherspoon, Riq Woolen, Coby Bryant y el novato sensación Nick Emmanwori.
Seattle sí tuvo problemas en el juego por el título de la NFC frente a los Rams, al permitir 27 puntos y 479 yardas, con un promedio de 8.3 yardas por jugada. Lamentablemente para New England, Los Angeles ha sido el único equipo que de manera consistente ha causado ese tipo de estragos a los Seahawks, ya que solo los Buccaneers lograron anotar más de 24 puntos ante ellos en toda la temporada.
Para Maye, llegar al Super Bowl representa tanto una casilla marcada en el eventual currículum de su carrera como un logro enorme, considerando lo mal que estaban los Patriots hace apenas un año. Como novato, Maye formó parte de un equipo con marca de 4–13, dirigido por el efímero coach Jerod Mayo. Algunas de sus mejores armas eran Demario Douglas y el corredor Rhamondre Stevenson, propenso a los balones sueltos.
Un año después, Maye cuenta con un staff de coacheo de élite, encabezado por Mike Vrabel y el coordinador Josh McDaniels, además de un arsenal claramente mejorado, que incluye al receptor de 1,000 yardas Stefon Diggs, a un Kayshon Boutte muy renovado y al corredor novato TreVeyon Henderson.
Antes de que el Super Bowl LX se ponga en marcha en Santa Clara, California, Maye tendrá dos semanas para reunirse con el mencionado cuerpo técnico y definir el mejor plan de ataque. También gozará de mejores condiciones climáticas que en sus dos partidos anteriores, luego de lidiar con precipitaciones importantes frente a los Texans en Foxborough y los Broncos en Denver.
Aun así, el desafío es mayúsculo. Los Patriots no tendrán la ventaja de enfrentar ofensivas limitadas como las de los Chargers, Texans y Broncos, tres equipos que terminaron fuera del top 10 en puntos anotados esta temporada. En la ronda divisional, los Texans no contaron con su receptor estrella Nico Collins, mientras que los Broncos tuvieron que alinear a Jarrett Stidham debido a que Bo Nix sufrió una fractura de tobillo en la victoria de una semana antes sobre los Bills.
Si los Patriots quieren completar su temporada de ensueño, deberán ganar un partido más ante el rival más fuerte que hayan enfrentado en todo el año.
Será necesario que Vrabel y McDaniels diseñen los planes de juego adecuados. También exigirá que la defensiva tenga otra actuación sobresaliente, apoyándose en las tres que ya ha tenido en esta postemporada, en las que ha permitido apenas 26 puntos.
Pero, por encima de todo, requerirá que Maye juegue el mejor fútbol de su vida, algo que todavía no hemos visto en estos playoffs.
Si Maye logra hacerlo, la historia —la historia de los Patriots— volverá a repetirse.