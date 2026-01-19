Patriots y Rams completan las finales de conferencia en la NFL
Los New England Patriots y Los Angeles Rams sellaron este domingo su clasificación a las finales de conferencia de la NFL al vencer 28-16 a los Houston Texans y 20-17 a los Chicago Bears, respectivamente.
Por primera ocasión desde la salida del legendario Tom Brady, New England accede a la final de la Conferencia Americana y queda a un paso del Super Bowl.
En la temporada 2025-26, los Patriots rompieron una racha de tres años sin playoffs y lo hicieron con el surgimiento de Drake Maye en la posición de mariscal de campo.
Maye, de 23 años, completó 16 de 26 pases, para 179 yardas y tres touchdowns en una tarde marcada por condiciones climatológicas adversas en el Gillette Stadium.
“Estoy orgulloso de mis compañeros”, dijo Maye. “Hemos jugado un gran partido batallando el clima”.
El partido se mantuvo cerrado durante tres cuartos y se definió con un pase de 32 yardas de Maye al receptor Kayshon Bouttle, que amplió la ventaja en el cuarto período.
New England cuenta con una notable influencia latina, encabezada por el pateador venezolano Andrés Borregales y el defensivo colombiano Christian González, figura clave del encuentro.
Los Houston Texans llegaron con una racha de 10 triunfos consecutivos, pero el joven C.J. Stroud lanzó cuatro intercepciones, además de perder a Cade Stover y Dalton Schultz por lesión.
Rams avanzan en tiempo extra
El último boleto a la final de la Conferencia Nacional fue para los Los Angeles Rams, que vencieron a los Chicago Bears con un gol de campo de 42 yardas de Harrison Mevis en tiempo extra.
El duelo se extendió tras un pase de Caleb Williams a Cole Kmet que igualó el marcador con 18 segundos por jugar, pero una intercepción clave permitió a los Rams cerrar el partido.
De esta forma, quedaron definidas las finales de conferencia de la NFL, que se disputarán el próximo domingo: los Patriots enfrentarán a los Denver Broncos, mientras que los Rams se medirán a los Seattle Seahawks.