Pittsburgh Steelers: El poder secreto de Mike Tomlin era construir relaciones
Los viernes por la tarde, el coordinador ofensivo de los Steelers sabía que la pregunta venía. Todd Haley llevaba suficiente tiempo en el puesto como para que, hacia el final, incluso se adelantara y la hiciera él mismo, en lugar de esperar a que Mike Tomlin soltara la respuesta.
¿Cuántos puntos necesitamos esta semana, Mike?
En un mundo construido sobre trabajos complejos, códigos y jerga, el head coach de los Steelers quería reducirlo todo, justo antes del partido, a términos simples. Sabía que eso ayudaría al coordinador ofensivo a hacer mejor su trabajo.
Y eso, después de 19 años, es quizá la huella más duradera que deja Tomlin al alejarse del puesto que ganó —con una enorme sorpresa— hace una generación. El ex receptor colegial y ex asistente de los Buccaneers y Vikings siempre supo qué necesitaban sus jugadores y qué necesitaba su equipo. Si se los daba de manera constante, confiaba, mantendría a todos a bordo y obtendría lo mejor de cada uno.
Suena simple y fácil, pero también ilustra con qué frecuencia los aficionados —e incluso los equipos— se equivocan de manera estrepitosa sobre lo que deberían buscar en un head coach. Lo que Tomlin hacía mejor nunca pudo medirse en una hoja de cálculo, ni desglosarse por un analista interno, ni juzgarse por hacia dónde llevaba una hoja de jugadas.
Estaba en su capacidad para, una y otra vez, sacar lo mejor de los seres humanos con los que trabajaba. Tomlin ganó con la gente de la que obtenía el máximo todos los días.
Eso quedó reflejado en cada roster que él y los gerentes generales Kevin Colbert y Omar Khan construyeron, en los que los Steelers podían mezclar talento como Antonio Brown, Martavis Bryant, Le’Veon Bell, Mike Wallace, Joey Porter, Santonio Holmes, James Harrison, George Pickens e incluso (al inicio) Ben Roethlisberger, junto con líderes naturales como Ryan Clark, Troy Polamalu, James Farrior, Heath Miller, Hines Ward, Brett Keisel y Cam Heyward.
Pittsburgh siempre pudo lanzar una red amplia en busca de talento porque Tomlin podía trabajar con cualquiera.
“Cuando llegué a Pittsburgh y A.B. hacía algo frustrante —y yo estaba molesto, ya fuera por llegar tarde a una reunión o lo que fuera—, Mike T entraba, cerraba la puerta y decía: ‘Hey, relájate, todo va a estar bien, yo me encargo’”, contó Haley, coordinador ofensivo de Tomlin de 2012 a 2018. “Realmente aprendí a tener más paciencia con los jugadores y con algunas de esas cosas fuera del campo, a no dejar que me afectaran. Él decía: ‘Solo entrena al jugador’.
“En ese momento, probablemente necesitaba escucharlo. Pero tienes toda la razón. Su capacidad para manejar personas, creo, es increíble. Y no me refiero solo a los jugadores. Hablo de todos los involucrados, con esas pequeñas conversaciones que tenía”.
Pero no se trataba solo de tener las conversaciones. Se trataba de llegar a la gente cuando las tenía. Y aunque parte de eso era el inconfundible carisma de Tomlin, también era algo en lo que realmente trabajaba.
Una de las formas en que lo hacía era evidente para cualquiera que recorriera el circuito de pro days con los Steelers en primavera. Cuando Tomlin llegaba por la mañana a las instalaciones en Georgia, Clemson o donde fuera, pedía ver al encargado de redes sociales del programa de futbol americano, que muchas veces era un estudiante de 21 o 22 años. Le preguntaba qué estaban viendo los jugadores. Indagaba sobre qué estaba atrayendo a los adolescentes en el reclutamiento.
Incluso llegó a admitir alguna vez conmigo que recurría a sus propios hijos para obtener información similar.
Todo tenía un propósito.
“Tengo un montón de relaciones”, dijo Tomlin. “Esas [universidades] están constantemente en la mezcla por una razón, y tienen jugadores entrando al draft cada año, así que se vuelven paradas rutinarias. Y en medio de esas paradas rutinarias, tienes tiempo para hacer algunos proyectos paralelos y ganar entendimiento. Me mantengo conectado con coaches de college. Aprendo mucho de ellos. Cuando evalúo en primavera, salgo y me preparo para el draft, también estoy estudiando programas y entrenadores, y viendo qué es importante para ellos y las vidas de las personas con las que trabajan. Porque invariablemente esas van a ser algunas de las personas con las que yo voy a trabajar.
“Ese es un proceso que inicio de nuevo cada año. Tengo buenas relaciones con tipos que entrenan en college, así que: ‘Hey, llévame con tu coordinador de redes sociales, déjame pasar cinco minutos con él y ver cuáles son los puntos de énfasis que están transmitiendo a los jóvenes de 18 años’”.
Más tarde, en esos mismos días, scouts y coaches de los Steelers veían a Tomlin en la banda conversando con la mamá y el papá de algún prospecto, preparándose para la posibilidad de que su hijo jugara para él.
Para entonces, la realidad era que Tomlin ya estaba metido hasta las rodillas en el trabajo. De manera habitual, dejaba boquiabiertos a sus coaches en el combine cuando entraban a las entrevistas formales y Tomlin lanzaba preguntas específicas, detalladas y personales a cada prospecto, en una época del año en la que todos los demás estaban tratando de ponerse al día con lo más básico de los jóvenes que tenían enfrente. No estaba tratando de demostrar nada; simplemente evidenciaba todo lo que ya había hecho.
Eso ayudaba, por supuesto, a nutrir el proceso del draft de los Steelers. Pero también le permitía a Tomlin sentar las bases de un vínculo con los jugadores que Pittsburgh seleccionaba, incluso antes de que la tarjeta fuera entregada.
A partir de ahí, seguía trabajando en ello, sabiendo que cada relación era distinta a la anterior.
“Todo se reducía a esto: tenía su propia relación única con cada jugador y cada coach”, dijo su actual coordinador ofensivo, Arthur Smith, la noche del martes. “Es una persona muy accesible. Además, tiene mucha empatía, y creo que se involucraba con todos, veía a cada persona como un individuo. Y por eso tenía una relación propia con cada uno”.
Así, la forma en que exigía y empujaba a un Farrior o a un Polamalu, sin duda no era la misma con la que intentaba motivar a un Brown o a un Pickens. El punto en común era que, mucho más a menudo que no, lograba extraer lo mejor de quien estuviera del otro lado de esa relación única.
Por qué Tomlin fue extraordinario durante tanto tiempo
Hubo una frase que Tomlin le dijo a Haley hace años y que Haley nunca olvidará.
“Lo que tú tienes, Todd —le dijo—, yo pagaría un millón de dólares por eso”.
“¿A qué te refieres con lo que tengo?”, respondió Haley.
“Que la gente, incluso antes de conocerte, cree que eres un c------”, soltó Tomlin con gesto seco. “Eso no tiene precio. Ni siquiera tienes que hacer nada”.
Haley todavía se ríe al recordarlo, porque sabía de dónde venía. Tomlin era plenamente consciente de la percepción que existía sobre su asistente, y el comentario estaba pensado, en cierto modo, como un cumplido y como una muestra de que lo veía de una forma distinta.
También servía para inyectar energía al campo de práctica, que era otra de las grandes especialidades de Tomlin.
Su pasión por el futbol americano y por la gente era inagotable.
En el aspecto futbolístico, eso se manifestaba en cómo, semana tras semana, se refugiaba en su oficina —a la que cariñosamente llamaba “The Hole”— y salía de ahí con cutups para llevarle a su staff. Nunca les decía qué hacer; les daba información que ayudaba en su misión semanal de, como él la llamaba, “ingeniar una victoria”.
Su formación era defensiva. Pero había sido jugador ofensivo. Y cuando le preguntaron cuál era su fortaleza como coach técnico, Haley respondió: “Todo”. Eso se reflejaba en lo que entregaba a su staff cada semana.
“Lo hacía en las tres fases: te explicaba lo que veía y te daba su opinión sobre, defensivamente, cómo estaban construidos y sobre lo que estábamos haciendo a nivel esquemático”, dijo Smith. “Hacía un gran trabajo preparando el terreno para todo el equipo. Y eso se trasladaba a las juntas de equipo”.
Y en esas reuniones, su pasión por sacar lo mejor de la gente también quedaba clara, mientras trabajaba para asegurarse de que los jugadores compartieran la energía que él tenía para la tarea que venía.
“Sabía cómo crearla”, dijo Haley. “Podían ser dos jugadores peleando por ponerse el uniforme un domingo: uno iba a quedarse fuera y el otro iba a ocupar el último lugar del roster. Y él ponía sus fotos frente a todo el equipo y decía: ‘Dos perros, un hueso’. Aparecía la imagen de un hueso y la de cada jugador. Al hacerlo frente a todos, salías al entrenamiento y los jugadores estaban atentos, querían ver quién se iba a quedar con el hueso. Y eso simplemente creaba una energía dentro del grupo.
“Encontraba muchísimas formas distintas de hacerlo”.
Y como tenía las relaciones, podía mover esos hilos tanto con sus coaches como con sus jugadores. Todos sabían dónde estaba su corazón y cuáles eran sus intenciones.
Así que cuando el talento en el roster era bueno, los Steelers competían por campeonatos.
Cuando no lo era, seguían siendo competitivos.
De manera constante, casi rutinaria, sabía qué tenía y qué necesitaba su equipo, y hacía todo lo posible por dárselos. Por eso, en esas tardes de viernes, era capaz de decirle a su coordinador ofensivo exactamente cuánto necesitaba de esa unidad.
“Algunas semanas decía 17, otras semanas decía más de 30”, contó Haley. “Y así no funciona en todos lados. Creo que tenía una sensibilidad increíble para entender cómo podía desarrollarse un partido. Y era capaz de comunicármelo, confiar en que yo encontraría mi propia forma de transmitírselo a la ofensiva. Casi siempre era exactamente lo que necesitábamos hacer para tener la mejor oportunidad de ganar. Y siempre pensé que eso era increíble”.
Y esa es una de las muchas razones por las que Tomlin fue extraordinario durante tanto tiempo —y probablemente lo será de nuevo cuando llegue el momento.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/01/2025, traducido al español para SI México.