Los principales candidatos para reemplazar a Mike Tomlin en los Steelers
Mike Tomlin dejó su cargo como head coach de los Steelers después de 19 temporadas. Se cree que Tomlin seguirá una ruta similar a la de Sean Payton: alejarse de la NFL para explorar oportunidades en la televisión, mientras mantiene un ojo puesto en posibles vacantes a futuro.
La salida de Tomlin implica que habrá cambios en el 75% de la AFC North, con Zac Taylor, de los Bengals, como el único head coach en funciones que permanecerá en una división que durante años se caracterizó por su estabilidad en la posición. La decisión de Tomlin llega un día después de que los Steelers fueran arrollados 30–6 por los Texans en los playoffs, resultado que extendió a nueve temporadas la sequía de victorias en postemporada para el coach de 53 años, pese a haber clasificado seis veces en ese lapso.
Te puede interesar: Mike Tomlin deja de ser coach de los Steelers tras 19 temporadas
Al tomar el camino de Payton, Tomlin probablemente reconoció lo mismo que el resto de la NFL entendió hace años: esta versión del roster de los Steelers ha llegado a un punto natural de cierre. A pesar de una racha inigualable de 19 temporadas consecutivas con marca de .500 o mejor, gran parte del núcleo de Pittsburgh está entrando en declive por edad. Su quarterback está cerca del retiro. Sin contar al pateador, el roster de los Steelers tiene 14 jugadores mayores de 30 años y, pese a contar con algo de talento joven, dependía en gran medida de un grupo de lugartenientes de Tomlin.
La salida de Tomlin activa uno de los procesos de búsqueda de head coach más prestigiosos del deporte moderno. Desde 1969, los Steelers solo han tenido tres entrenadores en jefe: Chuck Noll, Bill Cowher y el propio Tomlin. Los tres ganaron al menos un Super Bowl. La idea detrás de la Regla Rooney, que lleva el nombre del fallecido propietario y patriarca del equipo, Dan Rooney, surgió de un proceso con ciertas preferencias no escritas —entrenadores jóvenes, maleables y provenientes del lado defensivo del balón—, pero que en esencia se basa en abrir el abanico de candidatos, entrevistarlos y dejar que el proceso siga su curso. Tomlin, de hecho, no encabezaba la lista de deseos de los Steelers en 2006, pero causó tal impacto en su entrevista que toda la búsqueda dio un giro. Rooney utilizó ese ejemplo para alentar a más equipos a no ser tan apresurados y a ser más inclusivos en sus procesos de entrevistas.
Tras algunos primeros contactos realizados después de conocerse la noticia, una de las preguntas clave dentro de la industria es la siguiente: ¿Art Rooney II seguirá la fórmula establecida por Dan? ¿O los Steelers, después de toda una generación de éxito con head coaches defensivos, voltearán finalmente hacia el lado ofensivo del balón?
Un segundo apunte: muchos contratos de coaches asistentes expiraron en Pittsburgh, lo que se sentía como un punto natural de inflexión para que la organización decidiera dar vuelta a la página.
Ahora, pasemos a la lista de nombres que tienen más sentido para reemplazar a Tomlin. Este puesto es altamente codiciado porque los Steelers son una franquicia élite, de abolengo, pero el equipo no tiene una solución evidente en la posición de quarterback de cara al futuro y, como ya se mencionó, el nuevo coach heredará un núcleo envejecido de piezas clave.
No imagino que eso sea un factor disuasivo —si el roster de Pittsburgh estuviera en Cleveland, por ejemplo, seguramente seríamos mucho más duros con los Browns—, pero reconstruir a los Steelers tomará tiempo y paciencia, especialmente sin el tipo de capital de Draft con el que suelen contar los equipos en plena reconstrucción.
Con eso en mente, aquí algunos de los candidatos que encajan mejor para reemplazar a Tomlin en Pittsburgh. También puedes remitirte a mi lista más amplia de posibles futuros head coaches de la NFL publicada en diciembre, para tener una visión más completa del grupo de candidatos en este ciclo.
Marcus Freeman, head coach, Notre Dame
Aunque sé que Freeman ha reiterado su compromiso con Notre Dame, la renuncia de Tomlin y el despido de John Harbaugh en Baltimore significan que dos de los puestos más codiciados en la historia reciente de la NFL han quedado disponibles, y el ex linebacker de Ohio State, de 40 años, se encuentra operando en el punto más alto de su carrera. Freeman encajaría como anillo al dedo tanto en Pittsburgh como en Baltimore, satisfaciendo no solo la inclinación de los Ravens por contratar fuera de lo convencional, sino también el deseo de los Steelers por coaches defensivos de carácter fuerte, capaces de construir una mentalidad preparada para soportar la dureza de la brutal AFC North.
Freeman ha dirigido una defensiva top 11 del futbol americano colegial en cada temporada desde 2023 y llevó a los Fighting Irish al juego por el campeonato nacional la temporada pasada. Equipos de la NFL tocaron a su puerta temprano en este ciclo, pero Freeman enfrió el interés y publicó a finales de diciembre su regreso a Notre Dame.
Sin embargo, el panorama de los head coaches en la NFL ha cambiado drásticamente desde entonces y ahora le ofrece a Freeman una oportunidad potencial —puestos de entrenador en jefe con presupuesto y una historia de pragmatismo— que quizá no vuelva a presentarse.
Creo que la única forma de que esto suceda es que un equipo, en los hechos, renuncie a realizar una búsqueda completa y vaya directamente por Freeman, con la garantía de que obtendría el puesto. Esa parte entraría en conflicto directo con el espíritu de la Regla Rooney. Pero arrancar a un coach querido y con nivel de campeonato nacional del programa más emblemático del futbol americano colegial es un proceso extremadamente delicado.
Brian Flores, coordinador defensivo, Minnesota Vikings
Flores tuvo una estancia de un año en Pittsburgh después del caótico —por razones fuera de su control— final de su etapa como head coach de los Dolphins. Cuando hablé con Tomlin el año pasado, previo al ciclo de contrataciones, me dijo esto sobre Flores:
“[Flores] solo quería ser parte de lo que estábamos haciendo. Quería juntar la mano con las nuestras. Eso habla de la humildad del hombre, y de su amor y su relación con el juego. Y de su amor por la vocación de entrenar.
“Llegó e hizo todo lo que le pedimos. Siempre estuvo dispuesto a aportar ideas adicionales con base en su experiencia y capacidades, pero nunca fue impositivo. Me impresionó mucho cómo manejó la oportunidad que tuvo aquí y lo que nos aportó. Convivir con él día a día y conocerlo como hombre y como coach de futbol americano… siento lo mismo por él que sentía por Raheem Morris cuando hablaba con la gente sobre su candidatura. Pensaba que Raheem era el mejor candidato a head coach en el mundo sin un puesto, y siento lo mismo por Flo en este ciclo”.
Flores ha sido uno de los coaches defensivos más dominantes de las últimas dos temporadas y, con 44 años, encaja perfectamente en el checklist tradicional de los Steelers: un joven genio defensivo. Sería la primera vez en la era moderna que Pittsburgh contrata a un head coach con experiencia previa como entrenador en jefe.
Nate Scheelhaase, coordinador del juego aéreo, Los Angeles Rams
Tomlin tenía 34 años cuando se convirtió en head coach de los Steelers. Cowher también tenía 34 cuando asumió como head coach de Pittsburgh.
Por eso no sorprende que estemos hablando de Scheelhaase, de 35 años, quien ya ha recibido solicitudes de entrevista por parte de los Ravens, Raiders y Browns para sus respectivas vacantes de head coach. Si nada más, Pittsburgh necesita estar muy atento al proceso de los Ravens, ya que tendrá un impacto importante en la operación de los Steelers durante la próxima década. Scheelhaase ha sido una pieza clave dentro del staff de Sean McVay y fue parte fundamental de un programa de Iowa State que, durante su etapa ahí, desarrolló a varios prospectos de primer nivel rumbo a la NFL, incluidos Brock Purdy, Jaylin Noel y Breece Hall.
Scheelhaase estaba listo para hacerse cargo del programa de los Cyclones tras la salida de Matt Campbell (como escribí con más detalle el martes), pero los Rams se adelantaron y lo captaron antes de que Iowa State pudiera retenerlo.
Jesse Minter, coordinador defensivo, Los Angeles Chargers
Los Chargers de Minter tuvieron una actuación sólida ante los Patriots en la ronda de comodines, y el coach terminó la temporada como uno de los mejores coordinadores defensivos de toda la NFL, tal como lo hizo un año atrás. Sus últimas tres temporadas como entrenador han producido una defensiva asfixiante de campeonato nacional en Michigan y dos unidades top cinco con los Chargers.
Minter despertará interés en Baltimore y cuenta con solicitudes de entrevista de todos los equipos que tienen vacantes en este ciclo. Por simple eliminación, eso sugiere que Minter obtendrá un puesto. La única incógnita es qué equipo representará el mejor encaje para él.
Chris Shula, coordinador defensivo, Los Angeles Rams
Shula es un nombre que vale la pena seguir de cerca para los Steelers. El coordinador defensivo de 39 años es, al menos en mi opinión, un paso detrás de Minter en la carrera por ser el mejor coordinador defensivo emergente, pero ofrece muchísimo potencial. Shula cerró la temporada regular con una defensiva top siete y, en los últimos dos años como coordinador defensivo, ha registrado una de las 10 mejores defensivas en EPA permitida por jugada.
También vale la pena mencionar que, si bien Shula ha hecho un trabajo extraordinario construyendo su propio legado al margen de su linaje futbolero —su abuelo, Don Shula, es el coach con más victorias en la historia de la liga—, los Steelers son una franquicia de abolengo que valora la herencia y la contribución de la familia Shula. Sería un encaje natural.
Ejiro Evero, coordinador defensivo, Carolina Panthers
Si tuviera que buscar la comparación más cercana con Tomlin saliendo de Minnesota como coordinador defensivo de un equipo 6–10 antes de tomar el puesto de los Steelers en 2007, señalaría a Evero, quien acaba de completar su tercera temporada como coordinador defensivo de los Panthers. Evero tiene 45 años, se formó en los sistemas de Shanahan, Harbaugh y McVay, y es ampliamente reconocido como una mente defensiva brillante que ha superado en esquema al talento disponible en su roster.
Sus dos etapas más recientes, con los Panthers y con los Broncos previos a la llegada de Sean Payton, incluyeron defensivas que rindieron muy por encima de las expectativas. Evero es muy respetado, ha dejado buenas impresiones en múltiples entrevistas y está vinculado a los árboles de Shanahan y McVay, lo que le permitiría traer consigo a un coordinador ofensivo de primer nivel.
Klint Kubiak, coordinador ofensivo, Seattle Seahawks
Kubiak, quien también será un nombre a seguir de cerca en Baltimore, podría ser otro coach que cruce caminos con Pittsburgh en este circuito. Los Steelers nunca han tenido a un head coach con enfoque primordialmente ofensivo, pero las credenciales de Kubiak en Seattle esta temporada son innegables. Si bien su personalidad no encaja necesariamente con el perfil tradicional, esta es una nueva era del futbol americano de los Steelers y la primera búsqueda que el equipo encabeza sin Dan Rooney.
La capacidad de Kubiak para generar jugadas explosivas con un quarterback veterano vía agencia libre será un punto de especial interés para los aficionados de Pittsburgh, que han visto desfilar a una larga lista de quarterbacks sin éxito y a ofensivas incapaces de consolidarse entre las mejores de la liga.
Jeff Hafley, coordinador defensivo, Green Bay Packers
Aunque los Packers de Hafley cerraron la temporada de forma decepcionante, he escuchado que sus entrevistas han sido sobresalientes. Hafley, de 46 años, fue head coach en Boston College y dejó ese puesto para convertirse en coordinador defensivo de Matt LaFleur. Como uno de los candidatos de consenso para este ciclo al entrar al tramo final del otoño y principios del invierno, el ruido alrededor de Hafley se ha enfriado, aunque no así la impresión que ha dejado en los propietarios que ya lo han entrevistado.
Hafley tiene una presencia que podría terminar por convencer a sus posibles nuevos jefes.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/01/2025, traducido al español para SI México.