El plan de los Seahawks para luchar por más Super Bowls está en una caja fuerte
Puedes revisar mis conclusiones completas de esta semana aquí, pero quería extenderme un poco más sobre el offseason que están teniendo en Seattle los campeones defensores.
Este segundo grupo campeón de los Seahawks será construido de forma un poco diferente al primero. El porqué y el cómo de eso están guardados en una pila de cuadernos verdes de laboratorio, encerrados en una caja fuerte en la oficina del gerente general de Seattle, John Schneider, dos veces ganador del Lombardi Trophy.
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La práctica de escribir diarios se remonta mucho tiempo atrás para Schneider, hasta sus primeros días como joven asistente de los Packers en la década de 1990. Ha desaparecido, regresado, evolucionado y se ha convertido en una especie de terapia para el experimentado arquitecto de rosters. Ahora, todos estos años después, es tanto algo que Schneider se exige hacer con regularidad como el lugar donde viven muchos de sus secretos para construir equipos.
“A, es un alivio del estrés”, dijo Schneider en un momento tranquilo durante un almuerzo en las reuniones de propietarios de la semana pasada. “Y es un recordatorio de cómo te sentías en esta negociación, o en este periodo de tiempo. ¿Qué estaba pasando? Puedes volver justo a ese momento en lugar de tener una historia revisada con el tiempo. Se trata de ser lo suficientemente disciplinado para decir, la noche antes del draft, sabiendo: O.K., aquí es donde elegimos y esto es lo que se siente cuando estás esperando. O esto es lo que parece cuando no tienes una selección de segunda ronda, lo que se siente cuando no sé cuántos jugadores están saliendo del tablero.
“Te disciplinas para no volverte loco, para no hacer algo drástico, ya sea para el año siguiente o para la segunda mitad del draft. Como decir: tranquilo, todo va a salir bien.”
No es como si todo se hubiera derrumbado la última vez que Schneider estuvo en esta posición, tras ganar el Super Bowl XLVIII con un roster lleno de talento joven que todavía iba en ascenso.
Los Seahawks, de hecho, regresaron al Super Bowl al año siguiente, perdiendo por el margen más estrecho ante Tom Brady y los Patriots, y luego volvieron a los playoffs en los dos años posteriores. Ese campeonato llegó en el segundo año de una racha de nueve temporadas en la que Seattle solo se perdió la postemporada una vez y ganó la NFC West en cuatro ocasiones.
Lo fácil sería mirar atrás con satisfacción, y ciertamente hay algo de eso para Schneider. Pero también ha observado de manera crítica cómo construyó aquellos equipos—y qué fue lo que impidió que ese grupo sumara más Lombardis con un núcleo tan talentoso.
“Mirando hacia atrás a ese grupo, había mucho cuestionamiento desde afuera, como: ‘No puedes mantener a todos estos jugadores juntos’”, dice Schneider. “Teníamos uno de los mejores grupos de backs defensivos, y de defensas en general, de todos los tiempos. Así que vamos a pagarle al Mike linebacker, vamos a pagarle al Sam linebacker, vamos a pagarle al strong safety, al free safety, al cornerback principal. Lo que pasa ahí es, A, puedes volverte muy cargado en la parte alta, y B, estás quitando recursos de otros aspectos del equipo.”
Eso no significa que no volvería a pagarle a Richard Sherman, Earl Thomas o Bobby Wagner. Por supuesto que mantendría a muchos de esos jugadores.
Simplemente quizá no mantendría a todos.
Y los recordatorios de eso están por todas partes en esos cuadernos de laboratorio.
El origen de esa práctica de llevar un diario, para John Schneider, se remonta a la temporada del Super Bowl de los Packers en 1996. Tomaba notas sobre cómo el gerente general Ron Wolf y el staff operaban durante la campaña, con una idea en mente: ¿Y si no somos tan buenos como creemos? Resultó que sí lo eran. Green Bay ganó el campeonato y Schneider, según admite él mismo, se relajó un poco, y las anotaciones en los cuadernos de laboratorio se volvieron más esporádicas.
En 2001, con 29 años, se fue con Marty Schottenheimer a Washington, convirtiéndose en gerente general de facto del veterano coach con el que había trabajado en Kansas City. Ambos fueron despedidos después de un año, y pasar por esa experiencia empujó a Schneider, quien luego regresó a Green Bay, a retomar su hábito de poner la pluma sobre el papel. Llevó un registro de todo lo que observaba trabajando con Mike Sherman y Mark Hatley, y después con Ted Thompson y Mike McCarthy con los Packers.
Parte de esas notas era lo que uno podría esperar, todo el trasfondo sobre selecciones del draft y contrataciones. Otras cosas no tanto, como lo que él habría hecho si hubiera sido el gerente general de los Browns tras el accidente de motocicleta de Kellen Winslow II en 2005. Todo apuntaba a lo que haría si volvía a tener una segunda oportunidad de dirigir su propio equipo, después de aquella etapa truncada en Washington.
En Seattle, esos cuadernos se han convertido en una hoja de ruta en constante crecimiento para él. Y este offseason, esas lecciones sobre elegir cuidadosamente sus batallas fueron enormes, ya que él y su grupo tuvieron que decidir quién se queda y quién se va.
Un arrepentimiento claro que Schneider tenía de la última vez, como detallaban sus diarios: cómo la inversión en aquel núcleo tan especial terminó erosionando la línea ofensiva de Seattle.
Como resultado de pagar a sus jugadores ofensivos de habilidad y a sus estrellas defensivas, Schneider tuvo que apostar por juventud y contratos baratos en la línea ofensiva. Eso perjudicó a los Seahawks, en sus palabras: “Porque le quitas a Pedro para pagarle a Pablo, y la línea ofensiva ya es una posición difícil de conseguir de todos modos”. Incluso le ha dicho al ex centro de Seattle Max Unger que lamenta haberlo incluido en el intercambio por Jimmy Graham en marzo de 2015 (lo cual no significa que no volvería a adquirir a Graham, solo que debió haber valorado más a Unger).
“En retrospectiva, era una pieza central”, dice Schneider. “Podría habernos ayudado a atravesar ese proceso en el que otros jugadores no habrían podido, porque era un pilar fundamental.”
Así que esta vez, los Seahawks analizaron no solo a los jugadores, sino también las posiciones—y cuáles serían más difíciles de reemplazar que otras. No le gustó ver partir a Coby Bryant, quien hizo un sacrificio por el equipo y pasó por un cambio de posición que al principio no le agradaba (de cornerback a safety). Tampoco le gustó perder al MVP del Super Bowl Kenneth Walker III, quien había crecido tanto en Seattle. Lo mismo ocurrió con el corner Riq Woolen y el ala defensiva Boye Mafe.
“Ese es el desafío”, dice.
Pero el diario no solo influyó en las salidas.
En el caso del receptor Rashid Shaheed, de hecho provocó que Seattle diera un giro en U y decidiera retenerlo. Inicialmente, John Schneider pensaba que Shaheed se iría, después de haber entregado selecciones de cuarta y quinta ronda por el ex jugador de los Saints en la fecha límite de cambios para conseguirlo. De hecho, una de las cosas que había tomado de anotaciones anteriores y luego escribió tras la temporada fue: “Oye, estamos tratando de recuperarlo, queremos que vuelva, pero está bien si no lo logramos.
“No te apasiones demasiado con la compensación del intercambio.”
Pero al mismo tiempo, Schneider también había anotado todas las distintas maneras en que Shaheed había influido en los partidos en la recta final de la temporada regular y luego en los playoffs, tanto en la ofensiva como en equipos especiales. Así que, cuando el mercado de receptores comenzó a estabilizarse, Schneider decidió mantenerse flexible en lugar de simplemente aceptar una salida inminente y, para sorpresa de algunos, cerró un contrato de tres años y 51 millones de dólares con Shaheed.
Del mismo modo, hacia adelante hay lecciones aprendidas de los años de la Legion of Boom que aplicará al draft. Una de ellas es que ahora que sus jugadores jóvenes se han vuelto más consolidados y han recibido contratos grandes, él, sus scouts y los coaches tendrán que ser aún más vigilantes para asegurarse de traer al edificio a los tipos correctos de competidores para mantener el programa.
“En el draft, más vale que estés absolutamente seguro de que las personas que llegan y que estás seleccionando están listas para competir con esos jugadores, cuando estás diciendo que ese es el jugador mejor pagado en su posición o el tercero mejor pagado, o lo que sea”, dice Schneider. “Es el deporte de equipo definitivo, estás hablando de competir todo el tiempo. Tienes que asegurarte, con el carácter, de que no estén fascinados con Earl Thomas o Kam Chancellor, sino que estén listos para competir con ellos.”
Así que ahora veremos cómo todo esto se junta, mientras Schneider sigue garabateando notas a mano y guardando cuadernos verdes de laboratorio en esa caja fuerte. A estas alturas, casi tres décadas de secretos de intercambios y decisiones están encerrados ahí, junto con lo que equivale a una historia viva de la franquicia de los Seahawks desde 2010, aproximadamente cuando el nivel de detalle en las anotaciones de Schneider creció y se compró esa caja fuerte.
Él ya sabía entonces el valor de lo que había en esos cuadernos.
Y ahora lo sabe aún más.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/04/2026, traducido al español para SI México.