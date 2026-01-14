Seis lecciones de la Ronda de Comodines de la NFL: Caleb Williams pronto será un QB top-10
Olviden lo que dije sobre no darle ventaja de local en Playoffs a los campeones divisionales con marca por debajo de .500.
Si los Carolina Panthers hubieran sido obligados a jugar su duelo de comodines ante los Rams en SoFi Stadium, lo más probable es que hubieran sido aplastados.
En cambio, los Panthers se beneficiaron de un ambiente ensordecedor en casa y estuvieron cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas de Playoffs en la memoria reciente. Más importante aún, todos salimos entretenidos por el toma y daca entre Matthew Stafford y Bryce Young, de quienes aprendimos bastante pese a la eliminación.
Te puede interesar: Ronda de Comodines: Con un gran regreso, los Bears le sacan el partido a los Packers y avanzan
Tal vez sea injusto que la División Oeste de la Nacional haya tenido tres equipos con al menos 12 victorias y que solo uno haya podido abrir los playoffs como local, aun cuando esos récords fueron mejores que los del sembrado No. 2, los Bears (11–6), y el No. 3, los Eagles (11–6). Pero al final todo se acomodó, porque los Rams, 49ers y Seahawks son tres de los cuatro equipos que siguen con vida en la NFC.
Quizá también sea injusto que los 49ers pasen de volar de costa a costa tras jugar contra los Eagles el domingo, a disputar un partido en Seattle apenas seis días después. Hubiera tenido más sentido programar ese juego para el domingo, pero estoy bien con darle al sembrado No. 1 una ventaja adicional después de la semana de descanso.
Si no te gusta cómo la liga programa los juegos de Playoffs, ve y asegura el sembrado No. 1. ¿No te agrada tener mejor récord que tu rival y aun así arrancar la postemporada en su estadio? Ve y gana tu división. Aunque, quién sabe, quizá cambie de opinión otra vez dependiendo de qué tan entretenido resulte Seahawks-49ers el sábado.
Aprendimos muchas cosas durante un fin de semana de comodines lleno de drama, incluida la confirmación de que Josh Allen es el mejor jugador de futbol americano del planeta y que Jim Harbaugh necesita rescatar a Justin Herbert de los Chargers. Esto es lo demás que aprendimos.
Caleb Williams pronto será un quarterback top-10
No sorprende ver a Caleb Williams sacar ventaja de su conjunto élite de habilidades, a menos que seas de esas personas ingenuas que creen que nunca será un buen quarterback solo porque sus elecciones de moda no encajan con una cultura de machismo anticuado. (No esperaba que Lil Wayne fuera uno de esos críticos).
Que Williams se pinte las uñas no es gran cosa; lo verdaderamente importante es que puede realizar lanzamientos que solo cuatro o cinco quarterbacks en la liga son capaces de hacer. De hecho, no estoy seguro de haber visto a Patrick Mahomes o a Allen ejecutar el pase que Williams completó en cuarta y ocho contra Green Bay: rodando hacia su izquierda antes de soltar un misil de 27 yardas a Rome Odunze, mientras adoptaba la pose del jumpman de Michael Jordan, una de tantas jugadas de “tenía que hacerlo” en la victoria 31–27.
Los dones atléticos de Williams eran evidentes desde la universidad, razón por la cual fue el claro prospecto No. 1 del Draft de la NFL 2024, en una clase que incluía a Jayden Daniels y Drake Maye. Simplemente necesitó tiempo para aprender a controlar todo su talento a nivel NFL, y el coach Ben Johnson desempeñó un papel fundamental en ese proceso.
Hay razones por las que Mahomes necesitó sentarse un año y por las que Allen no encontró su mejor versión sino hasta su tercera temporada. Y quién sabe cómo habría sido la carrera de Aaron Rodgers si hubiera sido titular de inmediato y no hubiera pasado tres temporadas detrás de Brett Favre.
El debut de Williams en playoffs me recordó a la actuación de Allen en el comodín de 2019 ante los Texans. Allen todavía era errático en su segundo año, pero ya se notaba que estaba a las puertas de una explosión. Esperen que Williams tenga la misma ascensión en 2026, después de todos esos lanzamientos que dejaron con la boca abierta y con los que guió a los Bears a una remontada de 18 puntos ante los Packers.
Bears–Packers, ahora la mejor rivalidad de la NFL
Estoy completamente de acuerdo con que los Bears no paren de hablar basura sobre los Packers después de vencer a sus rivales de la División Norte de la Nacional en lo que quizá fue la remontada de desarrollo más lento en la historia de los playoffs. En serio, ¿cómo llegamos a este punto cuando el marcador estaba 21–3 al medio tiempo, 21–6 en el cuarto periodo y 27–16 con 6:36 por jugar en el tiempo regular?
Pero aquí estamos, con la nueva mejor rivalidad del futbol americano. Durante décadas nos dijeron que esta era una rivalidad feroz, pero nadie nacido después de los años 80 puede recordar cuándo fue realmente competitiva… hasta esta temporada.
Es fácil olvidar que apenas el año pasado Green Bay tenía una racha de 11 triunfos consecutivos sobre Chicago, porque Williams y sus compañeros parecen haberlo borrado de su memoria tras ponerse gorros con forma de rallador de queso en las entrevistas posteriores al juego. Incluso el head coach está gritando “F— those guys” sobre los del norte y le importa muy poco que los veteranos lo califiquen como algo “sin clase”.
Esto se convirtió en la mejor rivalidad de la NFL en el momento exacto en que Johnson le dio al coach de los Packers, Matt LaFleur, un apretón de manos burlón, casi de pasada, tras la victoria del sábado. En ese instante, LaFleur quizá aceptó el trash talk de Johnson porque no llegó desde el podio sin respaldo. No queda más que aguantarse después de sufrir un colapso de 18 puntos en la postemporada, sobre todo cuando los Packers tuvieron varias oportunidades de liquidar el partido.
Al final, Johnson y los Bears tienen todo el derecho de hablar basura, y están exprimiendo cada segundo. Una parte de mí espera que los Packers retengan a LaFleur para seguir viendo este duelo de entrenadores dos veces por año. Puro cine entre dos franquicias históricas. Ahora sí entiendo el hype alrededor de estos dos rivales.
Los Panthers deben seguir con Bryce Young
Los Panthers deberían usar la impresionante actuación de Bryce Young en Playoffs ante los Rams como punto de partida para dejar atrás los momentos bajos de su quarterback. Si Jimmy Horn Jr. no hubiera soltado el balón en cuarta oportunidad, quizá Young habría comandado una serie ganadora en playoffs en lugar de perder 34–31.
Sigo teniendo reservas con Young, y es posible que se haya visto beneficiado por enfrentar a una secundaria deficiente de L.A. y por trabajar con un staff que conoce bien a Sean McVay y a los Rams. Así que sí, el veredicto aún está pendiente sobre si puede hacer esto semana a semana contra cualquier equipo de la NFL. Pero, al mismo tiempo, Young es la mejor opción de QB para la organización en 2026.
Dicho de otra forma: a menos que Carolina logre un milagro y consiga a uno de los cuatro o cinco quarterbacks élite en la offseason, este equipo todavía está a uno o dos años de convertirse en un contendiente legítimo al Super Bowl. Cambiar por Kyler Murray o Tua Tagovailoa no cambiará eso. Firmar a Daniel Jones, Rodgers o Malik Willis tampoco será suficiente. Y los Panthers no estarán seleccionando dentro del top 10 para pensar en elegir a Fernando Mendoza, de Indiana, o a Dante Moore, de Oregon.
El coach Dave Canales ha hecho un trabajo excelente en dos temporadas reparando un roster que heredó en condiciones atroces de regímenes anteriores. Mejoró la línea ofensiva y el ataque terrestre para darle a Young una oportunidad real de encajar todas las piezas y sobreponerse a la pésima situación que la organización le puso como novato, en medio del caos constante bajo la gestión del propietario David Tepper.
Ahora que por fin hay estabilidad, Carolina debería continuar con la enorme inversión que hizo hace casi tres años cuando negoció con los Bears para tener el derecho de seleccionar a Young como la primera selección global. Hay algo positivo gestándose con Young lanzando a los receptores Jalen Coker y a la sensación novata Tetairoa McMillan. Y ayuda que el equipo aún tenga dos años más de Young en su contrato de novato.
Ha hecho lo suficiente como para ganarse el salario de 27 millones de dólares en 2027 correspondiente a la opción de quinto año, la cual el equipo probablemente ejercerá antes de la fecha límite de mayo, después de lo que mostró en los playoffs.
Es momento de que los Eagles traspasen a A.J. Brown tras el más reciente incidente
A estas alturas, los Eagles deben estar cansados de todo el drama que rodea a su receptor estrella. Si el equipo no tiene la intención de transformarse en una ofensiva claramente orientada al pase, entonces es momento de traspasar a A.J. Brown y dejar que consiga en otro lado lo que está buscando.
Evidentemente, ganar un Super Bowl y clasificar a cuatro postemporadas consecutivas desde su llegada procedente de Tennessee no ha sido suficiente para satisfacerlo. Brown está constantemente inconforme con el funcionamiento de la ofensiva y recientemente protagonizó un altercado a gritos con el coach Nick Sirianni durante la derrota 23–19 ante los 49ers en el juego de comodines. Aunque la discusión fue claramente iniciada por un Sirianni exaltado —quien también merece ser cuestionado después de correr por la banda para confrontar a su receptor tras una de varias recepciones soltadas clave en la noche—, Brown prolongó el enfrentamiento incluso después de que su entrenador se calmara.
Con 28 años, Brown sigue siendo un playmaker dinámico y su hambre de más puede beneficiar a un equipo que necesite ese empujón para dar el siguiente paso. Tal vez sean los Ravens o los Chargers. Pero su actitud ya cansa en Philadelphia, y ahora el equipo necesita convertirlo en una selección de Día 2 del Draft, darle mayor protagonismo a DeVonta Smith y seguir construyendo a través del Draft.
Jalen Hurts debería aceptar el cambio y usarlo como motivación para mejorar, de forma similar a lo que ocurrió en Buffalo cuando Josh Allen ganó el MVP la temporada posterior a que el equipo traspasara a Stefon Diggs a Houston. La diferencia aquí es que Hurts y Brown ya ganaron un Super Bowl y disputaron dos veces el juego grande. No debería ser tan complicado apostar por un nuevo comienzo para ambas partes.
Los Rams necesitan más de sus edge rushers Jared Verse y Byron Young
Recientemente me convencí de que la ofensiva explosiva de los Rams es suficiente para compensar una secundaria endeble y un grupo limitado de linebackers en su camino al Super Bowl. Aun así, ayudaría mucho que los edge rushers Byron Young y Jared Verse aportaran más de lo que mostraron en Carolina. Entre ambos sumaron tres golpes al quarterback, una tackleada para pérdida y cero capturas.
Son cazadores de quarterbacks talentosos y no sorprende que ambos hayan sido seleccionados al Pro Bowl por su presión constante sobre los pasadores rivales. Pero cuando la parte trasera de la defensiva está llena de problemas, recae sobre ellos hacer algo más que colapsar la bolsa: necesitan jugadas que cambien el partido y generen entregas de balón, o de lo contrario volverán a depender de que Stafford los rescate.
Los Angeles ha sufrido algunas derrotas dolorosas esta temporada, cayendo ante los Panthers en el primer enfrentamiento y frente a los Falcons en la Semana 17. Sin embargo, nunca fue aplastado: cuatro de sus cinco derrotas se definieron por tres puntos o menos, y la restante fue el caótico touchdown en la última jugada tras un despeje bloqueado y regresado por el tackle defensivo de los Eagles, Jordan Davis, que igualmente terminó siendo una derrota por una sola posesión.
Los Rams estarán en cada partido gracias a su ofensiva. Pero ya hemos visto en cinco ocasiones que Stafford, Puka Nacua, Davante Adams y el resto del ataque no fueron suficientes para superar los problemas defensivos, sin olvidar a unos equipos especiales que generan dudas.
Verse, selección de primera ronda en el Draft 2024, fue nombrado Novato Defensivo del Año la temporada pasada, y Young registró 12 capturas en su tercer año. Este dúo es capaz de ofrecer mucho más en los playoffs.
Los Chargers necesitan seguir el modelo de agencia libre de los Patriots
Como señaló recientemente Albert Breer, de Sports Illustrated, los Patriots tuvieron que pagar un “impuesto” para convencer al tackle defensivo estelar Milton Williams de no aceptar la lucrativa oferta contractual que le presentaron los Panthers en marzo.
New England recibió críticas por otorgarle a Williams un contrato de cuatro años y 104 millones de dólares, ya que no era un jugador de tiempo completo con los Eagles. Sin embargo, los Patriots apostaron por la descomunal postemporada de 2024 de Williams, en la que ayudó a Philadelphia a ganar el Super Bowl, y fueron recompensados con una primera temporada dominante en New England.
Valió cada centavo, especialmente por la forma en que le hizo la vida imposible a Justin Herbert y a la línea ofensiva de los Chargers en la victoria 16–3 de comodines, registrando dos de las seis capturas del equipo.
Los Chargers necesitan ser igual de agresivos en la agencia libre este marzo. Jim Harbaugh y el gerente general Joe Hortiz han optado por jugadores de bajo riesgo y alta recompensa, una estrategia que en general ha funcionado, como se vio con las incorporaciones de Teair Tart y Poona Ford, antes de que este último se marchara para unirse a los Rams. También estuvo el regreso de Keenan Allen, que le dio a Herbert otro objetivo confiable. Y la única ocasión en la que el equipo se dio el lujo de gastar fuerte por un agente libre fue con la contratación del guardia Mekhi Becton, una apuesta que salió mal esta temporada.
Sin embargo, Becton era considerado uno de los mejores agentes libres disponibles. Los Chargers necesitan ir por lo mejor y pagarle al centro de los Ravens, Tyler Linderbaum, lo que sea necesario para que proteja a Herbert. Los Angeles también debería mostrarse agresivo en el mercado de cambios, algo que ya dio resultados cuando negociaron con Baltimore por el edge rusher Odafe Oweh, quien podría cobrar en grande después de su actuación de tres capturas ante los Patriots.
Como se mencionó anteriormente, los Chargers podrían beneficiarse de un jugador tan físico y exigente como Brown. Herbert y compañía sacarían provecho de elevar el nivel de intensidad varios escalones. Stefon Diggs, sin duda, aportó ese tipo de energía a los Patriots esta temporada.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/01/2025, traducido al español para SI México.