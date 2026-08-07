Por qué Aaron Donald apareció en el reporte de práctica de los Rams
Aaron Donald apareció este miércoles en el reporte oficial de la NFL tras visitar a los Rams para participar en un entrenamiento durante la sesión de práctica. El estelar tackle defensivo disputó su último partido en la NFL en 2023, pero ha estado considerando un regreso a Los Angeles para la temporada 2026.
De acuerdo con Adam Schefter, de ESPN, una de las razones por las que Donald apareció en el reporte fue porque quiso entrenar utilizando un casco, mientras continúa evaluándose de cara a un posible regreso a la NFL. El reglamento de la liga establece que cualquier jugador que utilice el equipo del club en sus instalaciones durante el campamento de entrenamiento debe ser reportado oficialmente a la NFL, motivo por el cual Donald terminó apareciendo en el registro. Schefter señaló que, aunque Donald utilizó casco durante el entrenamiento del miércoles, no llevó puestas las hombreras.
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Mucho se ha especulado sobre un posible regreso de Donald a la NFL, lo que fortalecería aún más a un ya poderoso roster de los Rams y le permitiría formar una temible dupla en las trincheras junto al recientemente adquirido Myles Garrett. Donald, de 35 años, se retiró del futbol americano cuando todavía era una fuerza dominante en la línea defensiva, luego de haber sido elegido All-Pro del primer equipo en su última temporada, en 2023.
Es importante señalar que el hecho de que Donald apareciera en el reporte oficial por haber visitado a los Rams no significa que su regreso sea inminente, aunque tampoco descarta la posibilidad de que el ocho veces All-Pro vuelva a los emparrillados. Los Angeles ha dejado claro que, si Donald decide regresar, lo recibirán de nuevo sin dudarlo. Hasta el momento, no se ha tomado ninguna decisión. Albert Breer, de SI, informó la semana pasada que tiene la impresión de que la decisión no llegará hasta después de que los Rams concluyan su campamento de entrenamiento en Loyola Marymount y regresen a sus propias instalaciones en Los Angeles para continuar con la pretemporada. Durante su participación del martes en el Dan Patrick Show, Breer dijo que cree que Donald jugará en 2026 y que disputará toda la temporada.
Con el campamento de entrenamiento de los Rams acercándose a su fin, es cuestión de tiempo para que haya un anuncio oficial sobre si Donald volverá al equipo para la próxima campaña. Los Angeles ya es considerado el principal favorito para ganar el Super Bowl LXI, y sumar a Donald al plantel no haría más que reforzar su condición como el mejor equipo de la NFL.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/08/2026, traducido al español para SI México.