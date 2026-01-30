Por qué los Bills apuestan por Joe Brady
El proceso del Draft de la NFL ya está en marcha desde el terreno, con las prácticas del Senior Bowl…
Buffalo Bills
Los Bills sabían quién era Joe Brady como coach ofensivo. Lo que no tenían tan claro era una parte clave de por qué hoy es su nuevo head coach.
La visión de Brady para ejercer el rol de “CEO” desde la posición de head coach terminó por convencer al comité de búsqueda del equipo, con los Pegula, el GM Brandon Beane, los principales ejecutivos de personal Terrance Gray y Brian Gaine, además del quarterback Josh Allen presentes en la sala. Fue un elemento central de la entrevista para todos los candidatos, y el plan detallado y preciso de Brady inclinó la balanza en una decisión que, al final, tomó Beane y que fue más allá de la simple continuidad.
Dicho eso, la continuidad sí es parte del rompecabezas. Los Bills terminaron entre los cinco mejores en puntos anotados en cada uno de los últimos dos años, Josh Allen ganó el MVP en 2024 y el equipo anotó 30 puntos pese a cometer cinco entregas de balón en su eliminación de playoffs. Así que mantener el mismo esquema ofensivo es un punto a favor para Allen. Además, está la alineación con Beane y su grupo: no tienes que proyectar cómo será la relación cuando ya conoces al tipo que está del otro lado.
Por supuesto, es una apuesta. Alejarse de Sean McDermott ya lo era por sí mismo, y si esto no funciona, una contratación interna se verá realmente mal.
Pero hay una lógica sólida detrás. Y con eso, es justo decir que la luna de miel ya terminó.
Cleveland Browns
Los Browns también optaron por alguien conocido, nombrando a Todd Monken —quien fue su coordinador ofensivo en 2019 dentro del staff de Freddie Kitchens— como su head coach. Ese año, curiosamente, estuvo muy cerca de quedarse con el puesto de los Jets, que finalmente fue para Adam Gase. Después, formó parte de aquel staff de un solo año en Cleveland, se reinventó como OC en la University of Georgia, donde ganó dos títulos nacionales, y pasó los últimos tres años en Baltimore.
En el comunicado del equipo, el GM Andrew Berry citó específicamente la capacidad de Monken para trabajar con distintos tipos de quarterbacks (en la lista están Jameis Winston, Baker Mayfield, Stetson Bennett y Lamar Jackson) y crear “máxima flexibilidad” para el equipo mientras se construye de cara a la temporada 2026.
El quarterback será un foco este offseason. Evidentemente, ser head coach implica mucho más que eso. Veremos cómo luce todo con Monken al mando.
• La siguiente pieza del rompecabezas en Cleveland es el DC Jim Schwartz, quien sigue bajo contrato, pero no quedó contento tras ser pasado por alto para el puesto principal. Schwartz puede ser de carácter fuerte y suele ir a su propio ritmo. Tendrá demanda si queda disponible. Y no descartaría que decida tomarse el año si se planta en no trabajar dentro del staff de Monken en 2026. Por ahora, mi sensación es que los Browns dejarán que las cosas se enfríen y luego intentarán traerlo de vuelta.
New York Jets
El manejo de tiempos de los Jets con su reestructura de staff fue, siendo amables, extraño. La semana posterior al final de la temporada, los coaches estaban nerviosos, esperando que cayera el martillo, con la directiva queriendo cambios alrededor de la posición de quarterback. Superaron esa semana y luego Aaron Glenn les dio tiempo libre. Al regresar a la oficina la semana pasada, el coordinador del juego aéreo Scott Turner y el coach de quarterbacks Charles London fueron despedidos. El OC Tanner Engstrand, quien había tenido altibajos con los jugadores, fue retenido. Menos de una semana después, Engstrand también salió, tras no poder definirle un rol reestructurado.
Así que estos coaches quedaron rezagados frente a muchos otros en el ciclo de contrataciones, al ser despedidos más de dos semanas —o en el caso de Engstrand, más de tres— después de terminado el año. Y los Jets van detrás de todos esos equipos que ya están haciendo cambios, mientras buscan una contratación que bien podría influir en si Glenn llega o no a un tercer año.
Es una circunstancia complicada, sin duda, y creada por los propios Jets.
New York Giants
El puesto de OC de los Giants, que se asumía iría para Monken, ahora está completamente abierto. Un nombre a seguir es el del coach de quarterbacks de los Broncos, Davis Webb, quien ha sido vinculado a varios puestos de coordinador. Hay algunas opciones para el nuevo coach John Harbaugh, y será interesante ver qué tanto pesa encontrar un encaje adecuado para Jaxson Dart dentro del proceso.
Las Vegas Raiders
Webb también sigue en la contienda para el puesto de los Raiders, junto con el OC de los Seahawks, Klint Kubiak. La posibilidad de que salga de Denver es relevante, considerando que Sean Payton despidió al coordinador ofensivo Joe Lombardi. El joven asistente Declan Doyle se fue el año pasado. Y Pete Carmichael, coordinador ofensivo de larga data de Payton en New Orleans, es el asistente más probado que le queda en ese lado del balón. Así que el head coach tiene trabajo por hacer.
Prácticas del Senior Bowl
Finalmente, desde aquí en Mobile, las primeras impresiones de la clase de este año son… meh. En la posición de quarterback, es Fernando Mendoza y luego hay un abismo hasta el siguiente. En otros frentes, parece que no hay suficientes prospectos prototipo en posiciones premium en la parte alta del Draft: un safety (Caleb Downs, de Ohio State), un par de tackles que podrían terminar siendo guards en la NFL (Francis Mauigoa, de Miami, y Spencer Fano, de Utah), un linebacker capaz de bajar y presionar desde el edge (Arvell Reese, de Ohio State) y un pass rusher de complexión cuadrada (Rueben Bain Jr., de Miami).
Esperen escuchar mucho sobre la clase estelar de 2027 en los próximos meses (y quizá sobre equipos buscando mover selecciones hacia el próximo año) como consecuencia de esto.