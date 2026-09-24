Power Rankings para la Semana 3 de la NFL: Bengals suben tras un sorprendente inicio de 2-0

La Semana 2 de la NFL ha quedado en los libros, lo que significa que los Power Rankings de la Semana 3 ya son el orden del momento. Si la Semana 1 es una mentirosa notoria, la Semana 2 es una continuación de los elaborados esfuerzos de catfishing de la Semana 1. No es sino hasta la Semana 4, cuando muchos coaches y coordinadores sienten que tienen un tamaño de muestra adecuado, que este ejercicio comienza a tomar forma.

Uno de los principales problemas en este momento son las lesiones de alto perfil con tiempos de recuperación inciertos. La lesión de Jayden Daniels parece mucho más trascendental que la de Caleb Williams por múltiples razones, pero ambas van a afectar la manera en que veamos a estos equipos en el futuro inmediato. ¿Qué tan distorsionada está nuestra imagen? Vamos a analizarlo:

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1. Seattle Seahawks (2-0)

Ranking de la semana pasada: No. 1

Resultado de la semana pasada: venció a Cardinals, 31-7

Esta semana: en Commanders

La estadística de que los Seahawks dejaron a los Cardinals sin un pase de más de 10 yardas por primera vez en la historia de Cardinals desde el año de la huelga en 1987 es una locura. Y, con Drew Lock teniendo un día espectacular en esa ofensiva, nos acercamos más a tener la conversación sobre Darnold.

2. Buffalo Bills (2-0)

Ranking de la semana pasada: No. 2

Resultado de la semana pasada: venció a Lions, 41-31

Esta semana: vs. Chargers

La absoluta paliza de Buffalo sobre los Lions demuestra que es un equipo con una presencia sobrenatural en la posición de quarterback, que ha enfrentado a dos equipos en medio de una crisis de identidad para comenzar la temporada. Eso no significa que sean malos equipos. Houston y Detroit serán mucho mejores al final de esta temporada y estas victorias se verán aún más valiosas en retrospectiva.

3. Kansas City Chiefs (2-0)

Ranking de la semana pasada: No. 5

Resultado de la semana pasada: venció a Colts, 33-30 (OT)

Esta semana: en Dolphins

Hay mucho que podemos y debemos decir sobre el arranque arrollador de los Chiefs este año. Pero el tema que más curiosidad me genera, y sobre el que necesito más información, es cómo Travis Kelce logró ponerse en la mejor forma de su vida a finales de sus treinta y después de casarse. Normalmente, ese es el momento de la vida de un hombre para abrazar realmente el dad bod.

4. San Francisco 49ers (2-0)

Ranking de la semana pasada: No. 6

Resultado de la semana pasada: venció a Dolphins, 35-13

Esta semana: vs. Cardinals

Claro, los Rams en Australia y los Dolphins en casa después. Pero la disección clínica de ambos equipos fue suficiente para darle a Kyle Shanahan y compañía un gran impulso esta semana. No dejo de pensar en algo que Shanahan ha dicho y que hace que la racha sostenida del equipo sea aún más interesante. Casi todos los equipos de la liga ejecutan su ofensiva, así que todas las defensivas practican contra ella todos los días. El hecho de que los 49ers sigan siendo un equipo de élite es más sorprendente de lo que creemos.

5. Los Angeles Rams (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 7

Resultado de la semana pasada: venció a Giants, 28-6

Esta semana: en Broncos

No hay nada como no jugar en Australia, es lo que siempre digo. En serio, creo que todos los que publican en internet que “Aaron Donald luce agotado” estarán entre los humanos de internet que más ridículos se verán en nuestro universo dentro de cuatro semanas. Mejoró muchísimo incluso durante el transcurso de este partido. Myles Garrett no puede regresar lo suficientemente pronto.

6. Cincinnati Bengals (2-0)



Ranking de la semana pasada: No. 13

Resultado de la semana pasada: venció a Texans, 20-6

Esta semana: en Steelers

Lo que considero el aspecto más alentador de la racha de dos victorias de Cincinnati para comenzar la temporada es que los Bengals vencieron a Buccaneers y Texans, tienen un EPA por jugada negativo tanto en ofensiva como en defensiva, y tienen una tasa de éxito ofensivo inferior al 40%. No hemos visto nada cercano a los Bengals en su mejor versión en este momento y —mientras enciendo varios manojos de salvia— rezo para que el equipo siga siendo inmune al tipo de brujería de las lesiones que normalmente descarrila su temporada.

7. Denver Broncos (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 14

Resultado de la semana pasada: venció a Jaguars, 20-13

Esta semana: vs. Rams

La brillantez de Davis Webb está en los detalles. Su uso de Jaylen Waddle mucho más allá del juego aéreo es lo que seguirá dándoles una ventaja a los Broncos. Superar a los Jaguars durante el fin de semana nos permitió ver que Bo Nix no puede ser contenido únicamente con cuatro pass rushers. Tendrás que mandar blitz directo contra esta muy buena línea ofensiva, lo que significa un mayor potencial para jugadas explosivas por aire para Waddle.

8. Minnesota Vikings (2-0)

Ranking de la semana pasada: No. 15

Resultado de la semana pasada: venció a Bears, 9-3

Esta semana: en Buccaneers

Brian Flores está promediando una tasa de blitz muy superior al 70% después de dos semanas, pero no creo que alguna vez lleguemos a entender del todo qué tan precisas son estas llamadas. Vuelve a ver el final de ese partido contra Bears y fíjate cómo coloca al mejor pass rusher de los Vikings frente al bloqueador de pase más vulnerable de los Bears, y qué tan consistentemente puede conseguir estos enfrentamientos a través de un caos cuidadosamente perfeccionado.

9. Philadelphia Eagles (2-0)

Ranking de la semana pasada: No. 12

Resultado de la semana pasada: venció a Titans, 24-20

Esta semana: en Bears

Es difícil no alegrarse por Jalen Hurts, quien terminó el partido prácticamente de la manera en que muchos analistas —yo incluido— no creíamos que pudiera hacerlo. Hurts mostró una increíble resiliencia y un gran dominio del campo en los segundos finales de la sufrida victoria del domingo sobre los Titans. Estuvo muy lejos de ser un partido bonito, pero después de perder a Saquon Barkley por una lesión en el cuello en los primeros momentos del encuentro, era importante evitar una derrota peligrosa contra un rival inferior.

10. Baltimore Ravens (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 3

Resultado de la semana pasada: perdió ante Saints, 24-17

Esta semana: vs. Cowboys (Brasil)

La buena noticia sobre el nuevo sistema ofensivo de Baltimore es que Zay Flowers será una estrella cuando esté sano. La mala noticia es qué tanto depende Baltimore de jugadores como Rashod Bateman cuando Flowers no está disponible. Bateman atrapó un touchdown en este partido, pero se quedó corto en la trayectoria durante la intercepción de Lamar Jackson al final del juego, que nos privó de un posible desenlace dramático.

11. Jacksonville Jaguars (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 9

Resultado de la semana pasada: perdió ante Broncos, 20-13

Esta semana: vs. Patriots

Treinta y siete snaps a la defensiva y siete a la ofensiva para Travis Hunter en un partido crucial contra los Broncos. Siento profundamente lo que debe enfrentar el cuerpo de coaches de los Jaguars al cargar con el peso de este experimento. Pienso a menudo en cuánto mejor podría haber sido este equipo con un tackle defensivo de primer nivel en el Draft 2025.

12. Chicago Bears (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 4

Resultado de la semana pasada: perdió ante Vikings, 9-3

Esta semana: vs. Eagles

Una columna más extensa sobre la situación actual de los Bears, con Ben Johnson en busca de su momento Sean Payton-Teddy Bridgewater.

13. Houston Texans (0-2)

Ranking de la semana pasada: No. 8

Resultado de la semana pasada: perdió ante Bengals, 20-6

Esta semana: en Colts

Los Texans me recuerdan un poco a los Chargers. Las cosas lucen mal en este momento, pero no están irreparablemente rotas. Houston está teniendo dificultades para encontrar el punto ideal en una ofensiva donde los tackles son vulnerables en protección de pase y no son tan efectivos como necesitan serlo en el juego terrestre. Esto requerirá una masterclass de Nick Caley para disfrazar su ofensiva y, al mismo tiempo, hacerla más fácil de ejecutar para quienes la manejan.

14. New Orleans Saints (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 20

Resultado de la semana pasada: venció a Ravens, 24-17

Esta semana: vs. Raiders

La noticia sobre Kelvin Banks es terrible, pero diré esto: New Orleans es el equipo más aguerrido que he visto en video este año. Todos tienen esa dureza al estilo de una película de Kevin Costner, especialmente Devaughn Vele y Chris Olave. Hicieron algunas recepciones clave, moviendo las cadenas entre el tráfico, contra una buena defensa de los Ravens el domingo para mantener vivo el regreso. Imaginen cómo luciría esta ofensiva con una tercera estrella en Jordyn Tyson.

15. New England Patriots (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 11

Resultado de la semana pasada: venció a Steelers, 20-3

Esta semana: en Jaguars

Podemos esperar a que el drama entre Drake Maye y la línea ofensiva de los Patriots se desarrolle por sí solo. Spoiler: no creo que vaya a haber mucho drama. La línea ofensiva de los Patriots está bien, pero ahora es mucho peor en el corto plazo después de que Mike Onwenu se fracturó el tobillo. Maye va a dejar de presionarse y hará su mejor imitación de Joe Burrow desde la bolsa de protección. Pero la historia de este equipo en este momento es simplemente lo dominante que ha sido Christian Gonzalez.

16. Indianapolis Colts (0-2)

Ranking de la semana pasada: No. 23

Resultado de la semana pasada: perdió ante Chiefs, 33-30 (OT)

Esta semana: vs. Texans

La derrota de Indianapolis ante los Chiefs en realidad me hizo tener más confianza en este equipo, especialmente después de darme cuenta de lo complicado que fue afrontar el partido de la Semana 1 contra un equipo de Ravens completamente nuevo y después un partido de Semana 2 contra unos Chiefs que todavía lucen como un equipo en formación. El calendario de los Colts no se vuelve más sencillo, pero la defensa no va a permitir 500 yardas por partido para siempre, y el juego terrestre es tan sólido como siempre.

17. Green Bay Packers (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 16

Resultado de la semana pasada: venció a Jets, 20-17 (OT)

Esta semana: vs. Falcons

Conocemos las bajas por lesión que este equipo enfrenta en este momento después de que Jayden Reed y Zach Bako-Bewele cayeran en MetLife Stadium el domingo. Así que, sin importar qué parámetro estadístico atípico vayas a aplicar a este partido —los Packers fueron el primer equipo en ganar un partido consiguiendo menos de yada yada yardas y yada yada castigos—, salir de ahí con una victoria en tiempo extra es suficiente, considerando el difícil camino que tienen por delante.

18. Detroit Lions (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 10

Resultado de la semana pasada: perdió ante Bills, 41-31

Esta semana: vs. Jets

Estoy tratando de separar los problemas de algunos equipos decepcionantes en diferentes categorías. ¿Son problemas de esquema que parecen estar rotos, problemas de talento o ambas cosas? La secundaria de los Lions parece tener ambos, con Kelvin Sheppard enfrentando un escenario temprano de vida o muerte con Detroit con marca de 1-1. Dan Campbell ha tenido poca paciencia en el pasado con coaches asistentes que no rinden como se espera. ¿Sheppard romperá con esa tendencia?

19. Dallas Cowboys (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 19

Resultado de la semana pasada: venció a Commanders, 37-20

Esta semana: vs. Ravens (Brasil)

Opinión impopular: si Dan Quinn hubiera intentado un gol de campo antes del medio tiempo con tres segundos en el reloj, estaríamos hablando de una derrota cerrada y unos Cowboys con marca de 0-2. Jayden Daniels estaba destrozando a esta defensa por tierra y los Commanders tenían preparadas algunas jugadas explosivas antes de que Daniels se lesionara. El juego terrestre todavía no aparece para Dallas y la defensa necesita mejorar antes de que vuelva a creer en los Cowboys.

20. Carolina Panthers (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 22

Resultado de la semana pasada: venció a Falcons, 34-3

Esta semana: en Browns

¿Las vibras en Carolina? Impecables, ¿por qué lo preguntas?

21. Las Vegas Raiders (2-0)

Ranking de la semana pasada: No. 28

Resultado de la semana pasada: venció a Chargers, 26-14

Esta semana: en Saints

No sé qué pasará a partir de aquí, pero el hecho de que los Raiders hayan obtenido una producción increíble de varios jugadores que el régimen anterior consideraba inservibles, y que estén consiguiendo jugadas que cambian partidos de una selección de quinta ronda de 2026 en la secundaria, me hace tener más confianza que nunca en la conexión mental entre John Spytek y Tom Brady.

22. New York Giants (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 18

Resultado de la semana pasada: perdió ante Rams, 28-6

Esta semana: vs. Titans

Los Giants fueron zarandeados como un ovillo de estambre por un gatito después de que Jaxson Dart abandonara el partido el lunes. No hay mucho que sacar de un partido en el que todo tu impulso es robado a los pocos segundos del kickoff, salvo el hecho de que John Harbaugh no puede intentar un gol de campo antes del medio tiempo y después decirle al reportero de banda que los goles de campo no serán suficientes.

23. New York Jets (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 25

Resultado de la semana pasada: perdió ante Packers, 20-17 (OT)

Esta semana: en Lions

Hablando de negligencia del coaching en New York, ¿cuántas veces va a poner Aaron Glenn sus audífonos en No molestar y perderse los incontables mensajes que debería estar recibiendo de su coach de manejo de partido? Cometer errores en el manejo del reloj es una cosa. Insistir en ellos es la manera de Aaron Glenn.

24. Los Angeles Chargers (0-2)

Ranking de la semana pasada: No. 17

Resultado de la semana pasada: perdió ante Raiders, 26-14

Esta semana: en Bills

Creo que decir que Mike McDaniel fue un error es una reacción clásica de apenas dos semanas. Sin embargo, tampoco es poca cosa. El juego terrestre de McDaniel requiere una enorme cantidad de coordinación, sincronización y atletismo. Creo que su mejor trabajo como coach hasta ahora podría ser encontrar una manera de simplificar todos sus adornos mientras evita que su ofensiva, plagada de lesiones, termine chocando consigo misma.

25. Arizona Cardinals (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 26

Resultado de la semana pasada: perdió ante Seahawks, 31-7

Esta semana: en 49ers

A medida que nos acercamos a la fecha límite de cambios, me pregunto qué tan cerca estamos, si es que lo estamos, de que Mike LaFleur le dé a Marvin Harrison Jr. un nuevo comienzo en otro lugar. Algunos de los videos que circulan de Harrison corriendo sus rutas son injustos y carecen de contexto. Otros son preocupantes y, al menos para mí, muestran a alguien que realmente no parece estar demasiado entusiasmado con la idea de jugar futbol profesional.

26. Cleveland Browns (1-1)

Ranking de la semana pasada: No. 31

Resultado de la semana pasada: venció a Buccaneers, 23-19

Esta semana: vs. Panthers

Solo diré esto: que Deshaun Watson gane suficientes partidos como quarterback de los Browns en 2026 para sacar al equipo de la pelea por una selección de los primeros cinco lugares del Draft y provoque discusiones contractuales a largo plazo llenas de resentimiento sería la cereza absoluta sobre este sundae cuajado.

27. Tampa Bay Buccaneers (0-2)

Ranking de la semana pasada: No. 21

Resultado de la semana pasada: perdió ante Browns, 23-19

Esta semana: vs. Vikings

Con la peor derrota de la era de Todd Bowles ya en el pasado, la pregunta para Tampa Bay es: ¿y ahora qué? Quedarse completamente estancados contra un rival que debió ser una victoria automática y después recibir a Brian Flores la semana siguiente no es el camino para legitimar la actitud de Tampa Bay de “volver a intentarlo con el mismo grupo”.

28. Washington Commanders (0-2)

Ranking de la semana pasada: No. 24

Resultado de la semana pasada: perdió ante Cowboys, 37-20

Esta semana: vs. Seahawks

No se debe culpar a Dan Quinn por las dos luxaciones de codo de Jayden Daniels. Sin embargo, sí deberías comenzar a considerar un mundo sin Daniels o, al menos, un escenario incómodo en el que los Commanders terminen con una selección entre las primeras cinco del Draft.

29. Tennessee Titans (0-2)

Ranking de la semana pasada: No. 30

Resultado de la semana pasada: perdió ante Eagles, 24-20

Esta semana: en Giants

Bien por Cam Ward, quien recibió muchas críticas después del desastre de la Semana 1. Ward utilizó sus piernas contra los Eagles y, al menos, demostró carácter de líder ante un rival defensivo complicado. El video de Ward sigue siendo una pintura salpicada de lanzamientos espectaculares, momentos en los que lee el esquema y lanza con anticipación, y pases que te hacen preguntarte qué estaba viendo. Tiene que mejorar muchísimo para sobrevivir un partido como el del domingo.

30. Pittsburgh Steelers (0-2)

Ranking de la semana pasada: No. 27

Resultado de la semana pasada: perdió ante Patriots, 20-3

Esta semana: vs. Bengals

“Necesito hacer un mejor trabajo diciéndole al coach que no está haciendo un buen trabajo” es quizá la cosa más divertida que un quarterback titular haya dicho alguna vez frente a un podio.

31. Atlanta Falcons (0-2)

Ranking de la semana pasada: No. 29

Resultado de la semana pasada: perdió ante Panthers, 34-3

Esta semana: en Packers

Michael Penix Jr. viene en camino para salvarnos. ¿Quizás gracias al mensaje no tan sutil que el quarterback recibió de su cuerpo de coaches?

32. Miami Dolphins (0-2)

Ranking de la semana pasada: No. 32

Resultado de la semana pasada: perdió ante 49ers, 35-13

Esta semana: vs. Chiefs

Revisa mi Panic Index para los equipos con marca de 0-2, donde creo que hago un análisis detallado de la situación actual de los Dolphins. Básicamente: van encaminados a obtener la selección No. 1 global (bien) y están desarrollando talento joven (bien). Todo lo demás no importa para Jeff Hafley en su primer año.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/09/2026, traducido al español para SI México.