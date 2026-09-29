Por qué el inicio de 3-0 de los Raiders es real, pero el de los 49ers podría no serlo

La estadística de diseño es el asesino silencioso de la NFL. Aparentemente, cada actuación atípica, tanto buena como mala, viene acompañada de un dato generado por computadora que nos hace saber que los equipos en una posición similar tienen una marca combinada de 987-1 cuando están arriba por tres touchdowns a finales de septiembre, cuando la temperatura supera los 72°, y la luna creciente se cierne sobre el prado. Los pájaros cantores entonan canciones sobre amores pasados, con tu estúpido equipo siendo el único que ha perdido en esa situación. Nunca sé qué hacer cuando veo esas estadísticas, y además, ¿alguien más con una supercomputadora está verificando estos datos? No digo que la computadora esté equivocada, pero sería bastante fácil para mí lanzar una estadística así al vacío, y todos los demás dirían: Sí, suena correcto.

De cualquier manera, esta es infinitamente más verificable, pero igualmente inútil. No sé qué hacer con la información de que Klint Kubiak es el primer Head Coach que comienza la temporada 3-0 después de que su equipo tuviera la selección número 1 del Draft la temporada anterior desde Vince Lombardi. De manera similar, no sé qué hacer con la información de que los dos entrenadores anteriores de los Raiders que comenzaron 3-0 su primera temporada fueron John Madden, quien llegó al juego por el título de la AFC en aquella temporada de 1969, y Bill Callahan, cuando los Raiders llegaron al Super Bowl en 2002.

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Por eso creo que es necesario un análisis de los equipos “sorpresa” después de tres semanas de la temporada 2026. Podemos consumir todos los datos generados por IA que queramos sobre Kubiak y los Raiders, pero deberíamos profundizar en las circunstancias que hicieron que esto fuera una sorpresa y, a través de esa exploración, decidir si realmente importa tanto. Junto con los Raiders, analizaremos algunos otros equipos en circunstancias similares, aunque no todos tendrán marca de 3-0.

Voy a calificar a cada equipo mediante la altamente científica clasificación de “realidad”. Estos equipos son “extremadamente reales”, “bastante reales”, “una cantidad perfectamente normal de realidad”, “no tan reales” o —horror— “completamente irreales”. De hecho, las personas que leen este artículo hasta el final tienen un 68.7% de posibilidades de experimentar un momento de inmensa alegría personal.

Adelante…

Las Vegas Raiders (3-0)

Realidad: Bastante real

Por qué: Aquí hay una estadística de los Raiders que creo que importa. La defensa de los Raiders ha provocado ocho balones sueltos y ha recuperado uno. Ese tipo de diferencia de suerte no parece importar para un equipo que está maximizando sus series ofensivas mejor que casi cualquier otro equipo de la NFL. Después de tres semanas, los Raiders solo han despejado 12 veces, y un puñado de esos despejes llegó en tiempo basura. Los Raiders también han anotado en dos de sus tres series ofensivas con guion al comienzo del partido. Las Vegas es uno de los 10 equipos con mayor probabilidad de terminar sus series ofensivas en touchdown hasta ahora este año y, aunque seguimos trabajando con una muestra increíblemente pequeña y una de las victorias de los Raiders fue contra los Dolphins, un equipo que tiene, por mucho, las mayores probabilidades de obtener la selección número 1 del Draft de 2027, lo que vimos el domingo contra un equipo de los Saints más formidable parece ser el equipo de los Raiders que veremos durante la mayor parte del año.

En la victoria del domingo, los Raiders se convirtieron en un equipo de 12 personnel (un running back y dos tight ends). Eso no resulta tan sorprendente considerando que Brock Bowers regresó y, si dos de tus cinco mejores jugadores ofensivos son tight ends, querrás tenerlos juntos en el campo. Pero los Raiders ganaron un partido (Semana 1) en el que utilizaron principalmente 21 personnel (una ofensiva con dos corredores, normalmente orientada al uso de un fullback) y otro en la Semana 2 en el que utilizaron principalmente 11 personnel (un running back, un tight end y tres wideouts). Ahora que Bowers está en el campo, y que jugó principalmente como wide receiver contra los Saints, les da a los Raiders una versatilidad similar a la de los mejores 49ers, lo que hace que el equipo sea muy difícil de preparar. Como mínimo, ahora sabemos que los Raiders no serán arrollados. Después de haber llegado a esta semana con el mejor porcentaje de victorias en protección de pase de la liga, Kirk Cousins seguirá relativamente cómodo en la bolsa de protección y, de repente, proyectar seis victorias en el resto de su calendario (sin ninguna sorpresa real) no parece descabellado en absoluto. Los Raiders todavía tienen partidos contra los Titans, Cardinals, Jets, Browns y los Patriots, que llegan tambaleándose, y, por cierto, la carta de presentación de una verdadera ofensiva del árbol de Kubiak —el juego terrestre— ni siquiera ha encontrado todavía su ritmo.

A la defensiva, los Raiders me recuerdan a la ofensiva de los Bears de 2025, en el sentido de que están disfrutando de salud y rendimiento máximo de varios agentes libres recién incorporados. La renovación del grupo de linebackers de los Raiders ha sido nada menos que transformadora.

Pittsburgh Steelers (2-1)

Realidad: Una cantidad perfectamente normal de realidad

Por qué: Los Steelers tienen marca de 2-1 y, aunque no podemos celebrar al mismo tiempo la victoria de los Raiders sobre los Dolphins y descartar por completo una estrecha victoria de los Steelers sobre los Falcons en el partido inaugural, podemos señalar dos circunstancias muy diferentes en esos partidos. Pittsburgh, por un lado, necesitó una jugada defensiva milagrosa para superar a un equipo realmente malo de los Falcons liderado por Cooper Rush. Los Steelers merecen un enorme crédito por desmantelar a una defensa de los Bengals que llegó a este partido entre las cinco mejores de la NFL en sacks, touchdowns permitidos, touchdowns por pase permitidos, yardas por partido permitidas y pérdidas de balón provocadas. Pero vimos lo que todavía es posible —y el principal punto fuerte— de la era de los Steelers de Aaron Rodgers y Mike McCarthy: generar errores vergonzosos de cobertura contra los Bengals. La secundaria de Cincinnati parecía estar sobre patines, aunque estoy casi seguro de que Rodgers nunca volverá a tener tanto tiempo en la bolsa. Rodgers registró el domingo su mayor tiempo de la temporada entre el snap y el lanzamiento, con 3.19 segundos, y Jaylen Warren castigó a los Bengals con 7.5 yardas por acarreo. Eso permitió que Rodgers fuera más efectivo en play-action, una jugada que los Steelers utilizaron en más del 20% de sus dropbacks, para una EPA de 1.14 por jugada. Específicamente para crédito de McCarthy, algunos de los conceptos con los que ha estado experimentando —como un concepto de inserción al estilo de los Rams y Seahawks con Ben Skowronek que generó un touchdown sin marca— muestran que el viejo coach todavía puede recurrir a su repertorio y diseñar algunas jugadas impresionantes.

Que DK Metcalf aparentemente haya superado lo que sea que lo estuviera molestando durante las primeras dos semanas de la temporada —los Steelers habían perdido la mayor cantidad de EPA por jugada de la NFL debido a drops hasta ese momento— también representa una mejora importante.

El debut de Max Iheanachor fue alentador, ya que el tackle ofensivo novato permitió el porcentaje de presión más bajo de cualquiera de los linieros ofensivos de Pittsburgh el domingo. Si Iheanachor se convierte en un gran tackle para proteger en dropback, podría aumentar mis niveles de optimismo, porque darle al quarterback con mayor talento de brazo de su generación años luz de tiempo en la bolsa es una estrategia sensata si puede replicarse.

En este momento soy un poco más moderado en mis elogios porque quiero ver cómo luce un equipo de los Steelers muy veterano con poco tiempo de descanso ante un rival divisional en un entorno que de repente se ha vuelto hostil (llegaremos a ese partido de la Semana 4 contra los Browns en un momento) y después en un enfrentamiento contra un equipo de los Colts que podría poner a prueba la defensa terrestre de Pittsburgh, hasta ahora mediocre, que está permitiendo a sus rivales un porcentaje de éxito superior al 40% esta temporada.

Eso debería darnos una mejor idea de si las fortalezas percibidas de este equipo —nuevamente, una línea ofensiva que podría ser muy, muy buena y una presión al quarterback que, hasta ahora, tiene un porcentaje de éxito tan alto como el de los reconocidos Vikings— pueden mantenerse durante un periodo prolongado.

Cleveland Browns (2-1)

Realidad: No tan real (todavía)

Por qué: Necesito, por un momento, separar dos cosas. El núcleo joven de este roster tiene el potencial para ser grandioso. Mason Graham lo demostró el domingo en la victoria sobre los Panthers, en la que fue prácticamente imposible de bloquear. Registró siete presiones y dos sacks, y fue igual de magistral en el juego de stunts que enfrentando dobles bloqueos. Podemos seguir hablando una y otra vez sobre cómo Harold Fannin Jr., Austin Barber, Spencer Fano y Denzel Boston están dando el salto, y deberíamos hacerlo. Todd Monken ha hecho tanto por sobrellevar los problemas existentes de cultura del equipo y manejar algunas situaciones de personal poco agradables como cualquier coach que recuerde (aunque debemos tener cuidado, porque alguna vez escribimos elogios similares sobre Mike Pettine y otros ex Head Coaches de los Browns).

También creo que es justo reconocer que venimos probablemente de dos de los tres mejores partidos de Deshaun Watson como Brown —lo cual, ya saben, dice algo— y preguntarnos si esto es un presagio de lo que está por venir o el resultado de que los Browns no hayan enfrentado a muchos equipos particularmente buenos para presionar al quarterback. Los fans de los Browns me van a acusar de cambiar el criterio con Watson, lo cual es justo y cierto. Watson hizo varias jugadas difíciles el domingo y, nuevamente, se parece cada vez más al tipo de quarterback que Cleveland pensó que estaba adquiriendo de Houston en primer lugar: alguien dispuesto a extender las jugadas, capaz de escapar de una bolsa de protección complicada y encontrar al wide receiver abierto o, en el peor de los casos, utilizar sus piernas como vía de escape.

Pero Cleveland todavía está entre los 10 primeros en porcentaje de series ofensivas que terminan en una pérdida de balón y entre los siete últimos en porcentaje de series ofensivas que producen al menos un primer down.

Durante las primeras tres semanas de la temporada, los Browns enfrentaron a Carolina (24), Jacksonville (25) y Tampa Bay (26), tres de los equipos que menos presionan al quarterback en la NFL. Los Buccaneers hacen muchos blitzes, pero la defensa es desastrosa e ineficaz cuando se trata de llegar realmente al quarterback.

Aunque no sé si Pittsburgh representa un desafío mayor en ese aspecto —Joe Burrow fue capturado una vez el domingo y los Steelers ocupan el lugar 18 en porcentaje de presión—, el partido del jueves por la noche será el tipo de encuentro, dada su magnitud, su carácter independiente y el rival, que apuntalará o desnudará a largo plazo la narrativa del regreso de Watson.

También es justo preguntarse cuánto éxito puede tener Watson si se le pide que sea también el corredor explosivo más consistente del equipo. Cleveland está operando con un porcentaje de aproximadamente 4% de carreras explosivas esta temporada, mientras que el juego terrestre parece estar todavía en una fase de desarrollo.

Nuevamente, esto no pretende restarle mérito a lo que Monken ha conseguido. El domingo debía ser un ajuste de cuentas que derrumbara la estatua para una afición de los Browns que había llegado al límite de su paciencia con Watson como quarterback. Monken ha conseguido que sea un jugador entretenido de ver y, específicamente en términos del producto dentro del campo, tolerable.

Minnesota Vikings (3-0)

Realidad: Una cantidad perfectamente normal de realidad

Los Vikings tienen marca de 3-0 y acaban de conseguir una victoria en el primer partido realmente importante de Kyler Murray. Murray estuvo… no muy bien. Lo positivo es que puede comenzar a estirar el campo para los Vikings, que lanzaron un poco más profundo de lo que lo hicieron en los dos partidos anteriores con Carson Wentz. Tampoco sabemos exactamente qué puede llegar a ser, considerando que Justin Jefferson se perdió la mayor parte del partido por una lesión de tobillo. No quiero señalar que el passer rating de Murray el domingo estuvo en la parte baja de su carrera como titular para decir que es una señal de cosas malas por venir. Sin embargo, sí quiero señalarlo para decir que la mayor parte de su muestra es mucho mejor y que los Vikings probablemente pueden contar con un mejor juego de quarterback en las próximas semanas. La indiferencia de Murray al abordar el tema ante los medios, aunque no sea realmente un indicador sólido más allá de su confianza personal, resultó algo tranquilizadora.

Por eso no me molestan algunas de las estadísticas sobre la victoria atípica de Minnesota sobre Tampa Bay. Las dos en particular, vía Kevin Seifert de ESPN: los Vikings no realizaron ningún snap dentro de la zona roja el domingo y ganaron, la primera vez que eso le sucedía al equipo desde 2007. Además, los Vikings actualmente tienen una diferencia neta de yardas de -244, la segunda peor de la historia para un equipo que comenzó la temporada 3-0. El otro fueron los Seahawks de 2020, que ganaron 12 partidos y fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs por los Rams.

Los Vikings, sin embargo, están equilibrando una ofensiva que se encuentra en el limbo con la mejor defensa de la NFL y también una de las mejores unidades de equipos especiales de la liga. Minnesota ha conseguido jugadas enormes en equipos especiales, está manteniendo a sus rivales muy por debajo de la yarda 35 en promedio al comenzar sus series ofensivas y constantemente cuenta con una de las mejores posiciones de campo iniciales de la NFL. Will Reichard ha sido impecable: perfecto en todos sus goles de campo y puntos extra hasta ahora esta temporada. Por mucho crédito que reciba el coordinador defensivo Brian Flores, el coordinador de equipos especiales Matt Daniels recibe menos reconocimiento, a pesar de haber convertido una unidad que estaba entre las peores de la NFL en un grupo consistentemente de élite. Los Vikings ocuparon el lugar 11 en EPA aportada por equipos especiales en 2024, el tercero en 2025 y actualmente son quintos.

A diferencia de los Steelers, por ejemplo, sigo pensando que estamos comprando barato a los Vikings porque sería difícil imaginar que la ofensiva de Minnesota termine entre las seis peores de la NFL después de haber estado normalmente más cerca de la media durante la era de Kevin O’Connell.

San Francisco 49ers (3-0)

Realidad: No tan real

Me duele decirlo: el inicio 3-0 de San Francisco ha contado con una actuación de nivel MVP de Brock Purdy durante el primer cuarto de la temporada, aunque San Francisco se está quedando preocupantemente corto de jugadores en prácticamente todas las posiciones importantes. Nick Bosa, Trent Williams, Mike Evans y Dre Greenlaw están siendo evaluados por diferentes lesiones, aunque se podría decir que Williams regresó a la banca, pero fue mantenido fuera como precaución, y Greenlaw sí regresó al partido antes de volver a ser retirado. Nuevamente, detesto hacer esto, pero es muy difícil considerar estables a los 49ers cuando la victoria del domingo sobre los Cardinals nos mostró cómo una mala semana puede acabar prácticamente con todo el talento restante de este roster. Con partidos contra los Broncos y Seahawks en puerta, pensar que San Francisco puede, en efecto, mantenerse cerca de la pelea por los playoffs hasta más adelante en la temporada, cuando Bosa pueda regresar y Evans esté saludable, parece una proyección difícil de hacer. Después de las primeras tres semanas de la temporada, los 49ers tienen el mayor porcentaje de conversiones en tercera oportunidad por encima de lo esperado de la NFL. El equipo también ha sido espectacular en la zona roja, y habría que imaginar que ambas cifras regresarán a la media.

También es difícil tomar en cuenta el nivel de los rivales. Los 49ers comenzaron la temporada contra un equipo de los Rams decidido a no tomarse en serio el viaje a Australia, seguido por enfrentamientos contra el equipo que actualmente tiene un 47% de probabilidades de obtener la selección número 1 del Draft y un equipo de Arizona que está tres escalones por debajo de Miami, con la cuarta mayor probabilidad proyectada de obtener la selección número 1 del Draft.

Con Evans fuera, veremos qué sucede con la estructura de la ofensiva. Como escribí durante la agencia libre, incorporar a Evans fue una apuesta calculada por un jugador que podía sacar a las defensivas de cajas cargadas y darle a Christian McCaffrey más espacio para correr. Con su principal amenaza como receptor siendo ahora Deebo Samuel, ¿cuánto respeto pueden generar ante dos de los mejores rivales defensivos que enfrentarán en todo el año? Y ese es el otro punto: la ofensiva terrestre de San Francisco ha sido bastante buena, pero no es el alma del equipo. Nuevamente, Purdy está registrando casi el doble de EPA aportada que los siguientes mejores quarterbacks de la NFL. La EPA de los 49ers por dropback es el doble de la de Josh Allen y los Bills, gracias a una actuación inusualmente mala de Allen contra los Chargers en la Semana 3. Tenemos que esperar que esa cifra vuelva a la realidad y, con ella, la realidad de que San Francisco solo seguirá siendo tan dominante como se lo permita su reporte de lesiones.

Kansas City Chiefs (3-0)

Realidad: Extremadamente real

Así que sí, yo fui el tipo que antes de la temporada les dijo que los Chiefs no eran contendientes al Super Bowl. No voy a esconderme de esa opinión, por más vergonzoso que luzca ahora, porque estoy en paz con la forma en que llegué a esa conclusión (de nuevo, incluso si la conclusión es vergonzosamente equivocada). Eso no significa que no deba rendir cuentas; simplemente significa que, durante mis análisis de la offseason, puse demasiado énfasis en cómo los equipos podían diversificar el juego terrestre, y no pensé que agregar a Kenneth Walker III a una ofensiva estancada fuera a marcar una gran diferencia.

Resulta que la nueva ofensiva de Eric Bieniemy en Kansas City es muy diferente. Imagino que Kansas City terminará con el mayor uso de 12 personnel de la era reciente de Mahomes, que se produjo en 2024, cuando el equipo utilizó formaciones con dos tight ends aproximadamente el 34% del tiempo. Kansas City está actualmente por debajo de ese porcentaje gracias a la paliza que le propinaron a los Dolphins esta semana, en la que los Chiefs utilizaron mucho personal cercano al fullback para desgastar al rival y conseguir la victoria sobre el césped, dejando sus formaciones con dos tight ends prácticamente en el congelador.

Pero las dos principales razones por las que creo que este equipo es “extremadamente” real son las siguientes: primero, es imposible ignorar lo diferente que luce Travis Kelce en 2026. Esto no estaba en mi tarjeta de bingo. Mientras elaboraba mis ideas sobre los Chiefs como un equipo que ganaría alrededor de nueve partidos en 2026, imaginaba un escenario en el que Bieniemy tendría que alejarse de Kelce en la mayoría de las jugadas. Pero, después de tres semanas, está siguiendo el ritmo de Darnell Washington, de los Steelers, en eficacia como bloqueador en el juego terrestre. El bloqueo de pase de Kelce no luce tan bien, pero cuando es tan explosivo, ni siquiera debería estar bloqueando en primer lugar.

La segunda razón es qué tan bien esta secundaria se sobrepuso a las bajas de dos de los mejores cornerbacks de la NFL. Los Chiefs están entre los cinco mejores de la NFL en EPA contra el pase después de tres semanas, a pesar de haber enfrentado en el partido inaugural a un equipo de los Broncos que, pensé, con un nuevo play-caller y la incorporación de Jaylen Waddle, tenía la oportunidad de abrir como una navaja a un equipo de Kansas City que no tenía cinta de la temporada para analizar. De manera similar, aunque los Chiefs fueron desgastados en el juego terrestre contra los Colts en la Semana 2, Jonathan Taylor promedió menos de 3.5 yardas por acarreo y registró apenas una carrera explosiva de 20 yardas o más. Si los Chiefs son lo suficientemente buenos para contener las principales virtudes ofensivas de cada rival y la ofensiva se ha diferenciado lo suficiente de años anteriores como para volver a ser peligrosa, no hay absolutamente ninguna razón para creer que los Chiefs no sean reales. De nuevo, para mi pesar como alguien que se jugó su reputación al considerar que este sería un año de desarrollo para la parte baja del roster de Andy Reid.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/09/2026, traducido al español para SI México.