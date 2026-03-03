Por qué Jerry Jones y los Cowboys planean abordar la agencia libre de manera diferente
Jerry Jones ha dejado clara su intención de que los Dallas Cowboys sean más activos en la agencia libre durante este offseason. Jones reiteró ese mensaje el viernes en el combine, cuando dijo a los reporteros que puede ver al equipo “siendo agresivo en la agencia libre” este año.
“Me emociona hacer todo lo que podamos ahora para realmente tener un mejor récord que el del año pasado, un mejor equipo que el del año pasado”, afirmó Jones. “… Apostaría a que vamos a gastar más dinero en la agencia libre de lo que hemos gastado”.
Tradicionalmente, los Cowboys se han abstenido de invertir de manera significativa en la agencia libre. Dallas ha optado por construir a través del Draft, donde en el pasado ha demostrado éxito seleccionando talento élite que cae en sus manos, como CeeDee Lamb y Micah Parsons. También han realizado movimientos de impacto vía intercambio, incluidas adquisiciones previas como Robert Quinn, Amari Cooper y George Pickens.
Con una ofensiva lista para competir y varios huecos del lado defensivo del balón, los Cowboys buscan realmente aprovechar la agencia libre junto con el Draft para reforzar su roster este año. La sequía de Super Bowl de la franquicia también ha pesado claramente sobre Jones, quien reconoció que siente que ha quedado a deberle a la afición tras tres décadas sin el éxito esperado.
Aún está por verse qué significará exactamente “ser agresivos” o “romper el presupuesto” para los Cowboys en la agencia libre y cómo respaldarán esas declaraciones. Para empezar, actualmente son el equipo con menos espacio salarial disponible en la NFL y están 58 millones de dólares por encima del tope. Además, según Jason Fitzgerald de Over the Cap, ningún equipo ha gastado menos en agencia libre desde 2020 que los Cowboys. Podrían ser más agresivos, sí, pero eso quizá se traduzca en perseguir agentes libres de nivel medio en lugar de los nombres más cotizados del mercado.
Incluso si no figuran entre los mayores gastadores, aprovechar mejor la agencia libre podría resultar clave, especialmente para su defensa. Los Cowboys terminaron la temporada 2025 en el lugar 32 de la liga en yardas aéreas y puntos permitidos por partido. Entre cambios en el staff de coacheo y las adiciones vía agencia libre y Draft, Jones no necesariamente cree que puedan convertirse en una de las mejores defensas de la liga de inmediato, pero sí considera que pueden transformarse en una unidad capaz de sostener aspiraciones reales de contienda.
“¿Una defensa que pueda respaldar a una ofensiva que jugó al nivel que mostramos el año pasado, que nos meta a los playoffs y nos dé una oportunidad de crecer una vez dentro?”, dijo Jones. “Esa defensa la veo este año. De verdad la veo. No tenemos que hacer demasiado para mejorar”.
“Quiero hacer todo lo posible para detener a los rivales y, básicamente, ganar más terceros downs de los que ganamos el año pasado”, añadió. “Ahí es donde creo que podrían verme romper el presupuesto. Es ahí donde lo haría: en lo que estamos haciendo defensivamente”.
Más allá de la agencia libre, los Cowboys cuentan con dos selecciones de primera ronda que pueden utilizar para añadir talento al costado defensivo del balón. Jones dejó claro que buscan jugadores capaces de contribuir de inmediato y ayudarles a perseguir el sexto título de Super Bowl en la historia de la franquicia.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/03/2026, traducido al español para SI México.