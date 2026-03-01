Por qué los Patriots podrían desprenderse de Stefon Diggs esta offseason
La incorporación de Stefon Diggs ayudó a detonar el regreso de los Patriots a la supremacía de la AFC y el ascenso de Drake Maye al estatus de quarterback con calibre de MVP en su segunda temporada.
La offseason pasada, los Patriots asumieron el riesgo de firmar a Diggs tras recuperarse de un desgarre de ligamento cruzado anterior (ACL), acordando sumar al receptor veterano con un contrato de tres años y 63.5 millones de dólares. La decisión tuvo un impacto inmediato en el campo: Diggs registró 85 recepciones para 1,013 yardas y cuatro touchdowns, mientras los Patriots ganaban la AFC East y regresaban al Super Bowl.
A pesar de la producción de Diggs en su Año 1 con New England, los Patriots deben decidir si reestructuran su contrato o incluso si lo cortan este año. El jugador de 32 años representará un impacto contra el tope salarial (cap hit) de 26.5 millones de dólares en 2026, y el equipo podría ahorrar hasta 20.8 millones si lo libera con una designación posterior al 1 de junio, de acuerdo con Mark Daniels y Karen Guregian de Mass Live.
Según Chad Graff de The Athletic, una fuente de la liga cree que los Patriots cortarán a Diggs si no logran reestructurar su contrato para reducir de manera significativa su impacto en el tope salarial. Actualmente, los Patriots cuentan con 37.44 millones de dólares en espacio salarial, después de que la NFL informara a los equipos que el tope ha aumentado oficialmente a 301.2 millones para 2026, según Adam Schefter.
Lo más lógico sería que los Patriots tomen su decisión antes del 13 de marzo, ya que para entonces Diggs tendrá garantizados 6 millones de dólares.
Cortar a Diggs, por supuesto, implicaría perder una fuente importante de producción en el juego aéreo. Diggs fue el primer receptor del equipo en superar las 1,000 yardas por recepción desde Julian Edelman en 2019. Fuera del campo, Diggs enfrenta cargos por estrangulamiento y agresión. A principios de este mes se declaró no culpable y tiene previsto regresar a la corte en abril para una audiencia previa al juicio.
Si los Patriots optan por seguir adelante sin Diggs, podrían mostrarse aún más interesados en explorar un posible canje por el receptor de los Eagles, A.J. Brown, quien mantiene vínculos con el head coach Mike Vrabel desde su etapa juntos en Tennessee. Incluso en medio del purgatorio que ha sido el juego aéreo de los Eagles durante gran parte de los últimos dos años, Brown ha registrado cuatro temporadas consecutivas de 1,000 yardas por recepción. Los Eagles no han descartado traspasarlo en esta offseason y, si los Patriots logran adquirirlo al precio adecuado, tendría sentido que Brown se reuniera con su antiguo entrenador en un equipo joven y en ascenso.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/02/2026, traducido al español para SI México.