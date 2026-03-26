Por qué la temporada 2026 de la NFL comenzará en miércoles
La temporada 2026 de la NFL comenzará en septiembre, aunque hay un detalle notable en el calendario de este año.
Por primera vez desde 2012, el primer partido de la próxima temporada se jugará en miércoles por la noche. Normalmente, la temporada de la NFL comienza en jueves, pero mientras la liga busca expandir la cantidad de partidos internacionales, ha optado por ajustar el horario del partido inaugural en consecuencia.
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El primer partido de la temporada 2026 se jugará en Lumen Field, casa de los actuales campeones del Super Bowl, los Seahawks, el miércoles 9 de septiembre. Aunque el rival de Seattle aún no ha sido anunciado, el partido tiene programado el kickoff a las 8:20 p.m. ET.
El tradicional espacio del Thursday Night en la Semana 1 será ocupado por un enfrentamiento internacional entre los Rams y los 49ers. Ese partido se disputará en el famoso Melbourne Cricket Ground en Melbourne, Australia, lo que marcará el primer partido de temporada regular de la NFL celebrado en Australia. El juego comenzará aproximadamente a las 8:35 p.m. ET el jueves 10 de septiembre, con el kickoff local programado para las 10:35 a.m. del viernes 11 de septiembre en Melbourne.
En temporadas pasadas, el primer partido internacional del calendario se jugaba el viernes posterior al inicio de la temporada, que usualmente se disputaba en jueves. Según ESPN, esa no es una opción para la temporada 2026 debido a disposiciones establecidas por el Sports Broadcasting Act de 1961, que prohíbe las transmisiones de partidos de fútbol americano profesional los viernes y sábados a partir del segundo viernes de septiembre. En 2024 y 2025 la temporada comenzó durante la primera semana de septiembre, pero este año el calendario no arrancará hasta la segunda semana del mes. Como resultado, el primer partido internacional tuvo que trasladarse a jueves y el juego inaugural de la temporada se adelantó a miércoles para cumplir con las restricciones establecidas por el Sports Broadcasting Act.
La última vez que la temporada comenzó en miércoles fue en 2012. Ese partido, jugado entre los Giants y los Cowboys, se adelantó desde jueves para evitar un conflicto de programación con un discurso del entonces presidente Barack Obama en la Convención Nacional Demócrata.
En total, la NFL ha programado nueve partidos internacionales durante la temporada regular de 2026. Además de Melbourne, la liga disputará tres partidos en Londres, Inglaterra, y uno en cada una de las ciudades de Ciudad de Mexico, Rio de Janeiro, París, Madrid y Munich.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/03/2026, traducido al español para SI México.