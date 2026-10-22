Por qué los Seahawks no deberían arrepentirse de haber dejado ir a Kenneth Walker III

A estas alturas de la temporada, sin duda algunos equipos de la NFL se están arrepintiendo de las decisiones que no tomaron durante la temporada baja.

Quizá ese sea el caso de Carlie Irsay-Gordon, propietaria controladora de los Colts, por no despedir al gerente general Chris Ballard después de una racha de siete derrotas consecutivas para cerrar 2025. Esa decisión finalmente llegó la mañana del lunes.

Tal vez los Seahawks se estén preguntando si cometieron un error al no renovar al corredor Kenneth Walker III, quien acumula 665 yardas terrestres, la mayor cifra de la liga, con los Chiefs. O quizá los Commanders se estén lamentando por haber dejado que Kliff Kingsbury abandonara la organización. Está claro que el quarterback Jayden Daniels no ha lucido igual sin su antiguo coordinador ofensivo.

Analicemos estas situaciones en esta edición de NFL Verdadero o Falso.

Los Seahawks no deberían arrepentirse de dejar ir a Kenneth Walker

Sé que no luce bien. La ofensiva de los Seahawks no parece la misma sin Walker en el backfield, pero el equipo no debería arrepentirse de haberlo dejado marcharse en la agencia libre.

Incluso si Seattle hubiera renovado a Walker, esta ofensiva todavía podría tener dificultades porque el excoordinador ofensivo Klint Kubiak ahora dirige a los Raiders. Esa podría ser una suposición injusta, porque el reemplazo de Kubiak, Brian Fleury, tenía un ataque equilibrado con el corredor novato Jadarian Price. No es culpa suya que Price, el reemplazo de Walker, sufriera una lesión en el pecho y no haya podido jugar desde la Semana 3.

Los Seahawks tienen números ofensivos decentes (24.7 puntos por partido), pero el problema no es generar producción. Seattle es demasiado predecible y depende excesivamente de Jaxon Smith-Njigba, quien nuevamente debe ser considerado uno de los favoritos al premio al Jugador Ofensivo del Año, junto con su antiguo compañero de equipo, ahora en Kansas City. Las defensivas rivales simplemente no respetan el ataque terrestre de la misma manera que lo hacían cuando Price estaba en el campo. Eso ha contribuido a que Sam Darnold lance siete intercepciones en los cuatro partidos que ha completado esta temporada. O quizá Darnold simplemente no está en su mejor nivel porque regresó demasiado pronto de la lesión en el glúteo que sufrió en el partido inaugural de la temporada contra los Patriots.

Hay muchos factores que podrían explicar por qué la ofensiva de Seattle ha retrocedido, y muchos de ellos no tienen nada que ver con que Walker haya firmado un contrato de tres años y 45 millones de dólares con los Chiefs.

Una vez más, luce mal no haber retenido al MVP del Super Bowl LX, quien ahora lidera la liga en yardas terrestres con los Chiefs. Sin embargo, Walker no siempre jugó a ese nivel durante sus cuatro temporadas con los Seahawks. Seattle seleccionó a Zach Charbonnet en la segunda ronda del Draft de 2023, meses después de que Walker tuviera una impresionante temporada de novato. Sí, eso ocurrió bajo el mando del entonces entrenador Pete Carroll. Aun así, el actual entrenador, Mike Macdonald, estaba presente cuando la ofensiva alternaba entre ambos corredores y optó por un enfoque más conservador, basado en el juego complementario. No luce tan espectacular como la ofensiva del entrenador de los Chiefs, Andy Reid, pero ambas fórmulas han ganado Super Bowls.

Walker está en una buena situación en Kansas City, y Seattle tuvo que tomar decisiones difíciles después de llegar a la cima con un roster bien equilibrado que se volvió demasiado costoso. Los Seahawks sí conservaron a Smith-Njigba, Rashid Shaheed, Devon Witherspoon, Leonard Williams y otros jugadores destacados que recientemente recibieron extensiones de contrato.

Shaheed no ha funcionado como receptor abierto (14 recepciones, 162 yardas), pero es un factor diferencial en equipos especiales, y sus explosivas devoluciones contribuyeron a que Seattle lo ganara todo la temporada pasada. A cambio, el equipo lo recompensó con una extensión de contrato por tres años y 51 millones de dólares.

Es difícil encontrar un arma de ese calibre en equipos especiales. Los Seahawks optaron por una alternativa más joven y económica en la posición de corredor y después utilizaron su selección de primera ronda del Draft de 2026 en Price. No podían saber que se lesionaría tan pronto y que estaría fuera durante tanto tiempo.

La opinión de Manzano: Verdadero

Jayden Daniels no es el problema del complicado inicio de los Commanders

Daniels no debería tener que ocultar siempre las evidentes carencias del roster de los Commanders. Sin embargo, eso fue lo que hizo durante su temporada de novato y, por alguna razón, ese quarterback que elevaba el nivel de sus compañeros y llevó a la franquicia hasta el Juego de Campeonato de la NFC no ha vuelto a aparecer desde hace bastante tiempo.

En cierto modo, aquella memorable temporada de 2024 ha perjudicado a los Commanders a largo plazo. El gerente general Adam Peters entregó agresivamente capital del Draft en intercambios por Laremy Tunsil, Deebo Samuel Sr. y Marshon Lattimore, con la esperanza de que esos movimientos algún día dieran frutos con un Super Bowl antes de que expirara el económico contrato de novato de Daniels.

Sin embargo, la franquicia se encuentra ahora en una peor posición, con marca de 1-4-1 y un roster en una situación crítica. Los Commanders atravesaron una temporada de cinco victorias en 2025; Samuel y Lattimore ya no están en el equipo; probablemente Tunsil se perderá toda la temporada de 2026 por una lesión; y la franquicia tendrá que decidir si le paga una cantidad considerable a Daniels durante la temporada baja. Así de rápido se cierran las ventanas de oportunidad.

Probablemente los Commanders le ofrecerán a Daniels una lucrativa extensión de contrato, pero ya no es una decisión indiscutible. Su rendimiento ha disminuido y ha tenido dificultades para mantenerse en el campo, después de sufrir dos lesiones importantes en el codo durante el último año. O las defensivas rivales ya descubrieron cómo detenerlo, extraña las jugadas diseñadas por Kingsbury o Daniels ha dejado de extender las jugadas por miedo a lesionarse. Quizá sea una combinación de los tres Verdaderoores y podría estar afectándolo mentalmente, porque Daniels ha cometido varios errores de concentración en las últimas semanas, incluido uno al consumir el reloj que contribuyó al poco atractivo empate contra los Giants en la Semana 5.

Daniels solía ser una de las principales razones por las que los Commanders conseguían competir a pesar de tener un roster promedio. Ahora, su producción también es una de las principales razones por las que el equipo necesita desesperadamente mejores jugadores a su alrededor. Para empeorar las cosas, Washington acaba de perder al receptor estrella Terry McLaurin por una lesión de rodilla que lo dejará fuera durante el resto de la temporada.

Peters ahora tiene que construir un mejor roster mientras gestiona la próxima extensión de contrato de Daniels. Su trabajo está a punto de complicarse mucho más.

La opinión de Manzano: Falso

Los Colts debieron despedir al gerente general Chris Ballard hace un año

Siguen surgiendo preguntas sobre la decisión de Irsay-Gordon de considerar que ahora es el momento adecuado para despedir a Ballard, quien realizó varios movimientos que cambiaron el rumbo de la franquicia durante el último año.

Esta decisión tenía que tomarse ahora por la falta de victorias, pero debió haberse producido hace un año. Ahora, el próximo gerente general tendrá que trabajar con todos los movimientos recientes de Ballard, que podrían haber retrasado varios años el progreso de la organización.

Irsay-Gordon dio luz verde a Ballard para que traspasara dos selecciones de primera ronda a los Jets a cambio del cornerback Sauce Gardner en la fecha límite de cambios de la temporada pasada. Quizá ese movimiento sea comprensible porque todos se dejaron llevar por el momento, con los Colts comenzando la campaña con marca de 8-2. Sin embargo, todos los responsables de tomar decisiones redoblaron su apuesta y renovaron a Daniel Jones (después de una rotura del tendón de Aquiles) y al receptor abierto Alec Pierce, luego de que el equipo sufriera una racha de siete derrotas consecutivas para cerrar 2025. Esa seguidilla debió haber sido suficiente para que Irsay-Gordon hiciera una limpia y comenzara la reconstrucción durante la pasada temporada baja. Para entonces, Ballard ya llevaba nueve temporadas en el cargo y apenas había conseguido una victoria en playoffs.

Pero, al menos, Ballard le dio a Jones un contrato a corto plazo y el equipo podría tener la posibilidad de desvincularse de su acuerdo después de una temporada. Aun así, el equipo le garantizó 60 millones de dólares a Jones en su extensión de dos años y 88 millones.

Se han cometido muchos errores desde que Irsay-Gordon asumió el control, pero más vale tarde que nunca. Los Colts necesitan poner a la venta a sus jugadores antes de la fecha límite de cambios del 10 de noviembre.

La opinión de Manzano: Verdadero

La NFC North clasificará a cuatro equipos a los playoffs

Esta se ha convertido en una pregunta recurrente cada año: ¿clasificarán los cuatro equipos de la NFC North a la postemporada?

Actualmente, todos los equipos de la división están en la contienda por un lugar en los playoffs de la NFC. Todos tienen récord ganador, tal como ocurrió después de seis semanas la temporada pasada y la anterior. En 2025, Minnesota y Detroit se quedaron fuera de la postemporada, mientras que en 2024 Chicago fue el único equipo que no clasificó a los playoffs.

En este momento, es difícil elegir qué equipo se quedará fuera de los playoffs, pero estoy dispuesto a apostar que no clasificarán los cuatro. A pesar del impecable récord de 5-0 de Minnesota, estos equipos no son perfectos y seguirán haciéndose daño entre sí durante los enfrentamientos divisionales. Los Bears (4-2) y los Lions (3-2) tienen problemas a la defensiva. Los Packers (4-2) cuentan con una línea ofensiva poco confiable para Jordan Love, mientras que los Vikings siguen teniendo dificultades para anotar touchdowns.

Y sí, la NFC East y la NFC South tienen apenas un representante en los playoffs. Aun así, es demasiado pronto para descartar a la NFC West, que se esperaba que fuera mucho mejor esta temporada. Quizá los Seahawks, con marca de 3-3, puedan impedir que la NFC North clasifique a sus cuatro equipos.

La opinión de Manzano: Falso

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/10/2026, traducido al español para SI México.