Por qué Sean Payton estuvo cerca de hacerse a un lado para que Bill Belichick dirigiera a los Broncos
Bronco Bill? Al parecer, estuvo muy cerca de convertirse en realidad.
Según se conoce ahora, tras la separación de Bill Belichick y los Patriots después de su turbulenta temporada de 4-13 en 2023, el entonces entrenador de 71 años encontró muy poco interés en el mercado de entrenadores en jefe de la NFL. A pesar de entrevistarse dos veces con los Falcons —incluida una reunión en el superyate del propietario Arthur Blank—, el ganador de seis Super Bowls fue descartado por el resto de la liga rumbo a 2024. En lugar de regresar a la NFL en un cargo menor, Belichick decidió tomarse un año sabático antes de reaparecer a nivel colegial, asumiendo el puesto de entrenador en jefe de North Carolina a finales de 2025.
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Sin embargo, antes de ese año sabático, de su incursión en los medios y de su famosa gira para promocionar su libro, Belichick estuvo mucho más cerca de volver a la NFL de lo que cualquiera imaginaba.
De acuerdo con Seth Wickersham, en un reciente reportaje de ESPN sobre Sean Payton y la carrera de los Broncos hasta los playoffs de 2025, el entrenador de Denver consideró hacerse temporalmente a un lado en 2024 para permitir que Belichick rompiera el récord histórico de victorias como entrenador en la NFL.
"Cuando Belichick y los Patriots se separaron en 2024, Payton consideró presentarle al propietario de los Broncos, Greg Penner, una propuesta única: contratar a Belichick como entrenador en jefe hasta que consiguiera 15 victorias, las necesarias para superar el récord de carrera de Don Shula, de 347 triunfos", escribió Wickersham, quien señaló que ambos entrenadores comparten una amistad construida sobre el respeto mutuo y las experiencias vividas cuando trabajaron bajo las órdenes de Bill Parcells.
"Payton asumiría temporalmente el cargo de entrenador asistente y se encargaría de la ofensiva. Después volvería al puesto de entrenador en jefe una vez que Belichick se convirtiera en el líder histórico de victorias. Al final, era demasiado complicado... y quizá demasiado fantasioso".
Habría sido un enorme gesto por parte de Payton, quien acumula un récord de 32-19 en temporada regular durante sus tres campañas al frente de los Broncos, incluyendo una marca de 14-3 en 2025, año en el que Denver obtuvo el primer sembrado de la Conferencia Americana antes de ser eliminado por los Patriots en el Juego por el Campeonato de la AFC.
Imaginen eso. Un equipo de los Broncos que fue uno de los grandes dolores de cabeza de Belichick durante más de dos décadas —como lo demuestra su récord de 11-10 frente a Denver, incluyendo una marca de 1-3 en playoffs— pudo haber sido su siguiente destino.
Al parecer, todo era posible en ese momento, especialmente después de que, según diversos reportes, Belichick también se acercó a su antiguo equipo, los Jets, para interesarse por su vacante de entrenador en jefe.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/06/2026, traducido al español para SI México.