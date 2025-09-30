Power Ranking Semana 4 NFL: Los Chiefs suben gracias a su ofensiva revivida
Bienvenidos a la Semana 4 de las Power Rankings. Las hojas están cambiando de color, ya fui una vez a recoger manzanas y el 67% de mi equipo de fantasy football ha sufrido algún tipo de lesión muy seria. Eso significa que nos acercamos al primer cuarto de la temporada, una realización verdaderamente sorprendente dado que hace apenas unos meses estaba en la playa prometiendo a todos que los Colts realmente podían ganar esa división.
De todos modos, no nos perdamos en los detalles. Sé que tú, como yo, estás aquí simplemente para hablar del hecho de que los Eagles ahora pueden ejecutar 31 variantes del tush push. Así que sigamos, ¿de acuerdo?
1. Philadelphia Eagles (4–0)
Ranking la semana pasada: No. 1
Resultado la semana pasada: vencieron a los Buccaneers, 31–25
Esta semana: vs. Broncos
Este equipo simplemente está imparable. Mención especial esta semana para el coordinador de equipos especiales, Michael Clay, quien ahora tiene en su currículum un par de goles de campo bloqueados —incluido uno ganador— y un despeje bloqueado en las últimas dos semanas. El bloque de despeje fue hermoso y mostró lo descolocados que tienen a sus oponentes. ¿Mover a un protector personal a través del campo y alejarlo de la pierna que patea del pateador? Un chef’s kiss.
2. Buffalo Bills (4–0)
Ranking la semana pasada: No. 2
Resultado la semana pasada: vencieron a los Saints, 31–19
Esta semana: vs. Patriots
Los Bills han entrado en la fase de “caminar dormidos hacia la victoria” después de vapulear a los Saints. Pero, ¿me atrevo a decir que los fans se están confiando demasiado? ¿Planeando un CONCIERTO ASESINO en Buffalo para el Super Bowl Sunday?
3. Detroit Lions (3–1)
Ranking la semana pasada: No. 3
Resultado la semana pasada: vencieron a los Browns, 34–10
Esta semana: en Bengals
Como sé que pasaste el juego Lions-Browns del domingo esperando las actualizaciones de fantasy de Quidshon Judkins y Jahmyr Gibbs, aquí está el verdadero entretenimiento: Penei Sewell —el mejor liniero ofensivo de la NFL en este momento— enfrentando a Myles Garrett. Un enfrentamiento épico que vale los cuatro minutos que dura verlo.
4. Kansas City Chiefs (2–2)
Ranking la semana pasada: No. 12
Resultado la semana pasada: vencieron a los Ravens, 37–20
Esta semana: en Jaguars
Patrick Mahomes ahora lanza con un promedio de aproximadamente 2.5 segundos por dropback. Eso es casi 0.03 segundos más rápido que su promedio en 2020. La evolución de Mahomes hacia un artista del juego rápido se subraya por el hecho de que aún puede lanzar el pase profundo mejor que cualquier quarterback en la NFL. Los Chiefs parecen totalmente recuperados incluso antes de que lleguen los refuerzos ofensivos.
5. Los Angeles Rams (3–1)
Ranking la semana pasada: No. 7
Resultado la semana pasada: vencieron a los Colts, 27–20
Esta semana: vs. 49ers
Por más que los “dioses del fútbol americano” —palabras de McVay— ayudaran con un drop en la línea de gol de Adonai Mitchell y una penalización crítica por sujetar, la forma de la victoria oscureció el hecho de que Matthew Stafford fue absolutamente dominante en el cuarto cuarto de ese juego. Tuvo dos touchdowns y un passer rating perfecto, además de extender su liderazgo en yardas por pase profundo.
6. Seattle Seahawks (3–1)
Ranking la semana pasada: No. 8
Resultado la semana pasada: vencieron a los Cardinals, 23–20
Esta semana: vs. Buccaneers
Casi una cuarta parte del tiempo que Sam Darnold hace un dropback, la ofensiva produce una jugada explosiva de más de 20 yardas. Aunque ese ritmo no es sostenible, el desarrollo continuo de Darnold —quien además ha reducido su tiempo de snap-to-throw en casi 0.05 segundos respecto al año anterior— es evidencia de que nunca debes rendirte con un quarterback. Este equipo de Seahawks es especial.
7. San Francisco 49ers (3–1)
Ranking la semana pasada: No. 9
Resultado la semana pasada: perdieron ante Jaguars, 26–21
Esta semana: en Rams
Estoy de acuerdo con Damien Woody, quien tuvo un análisis fantástico y realista del enfrentamiento entre Robert Saleh y Liam Cohen.
8. Tampa Bay Buccaneers (3–1)
Ranking la semana pasada: No. 6
Resultado la semana pasada: perdieron ante Eagles, 31–25
Esta semana: en Seahawks
Es hora de profundizar en la maestría de Jason Licht y este departamento de personal de los Buccaneers. Una estadística de Pewter Report sobre los cornerbacks novatos de segunda y tercera ronda del equipo:
Combinados, Jacob Parrish y Ben Morrison han estado en cobertura durante 148 jugadas, permitiendo 15 recepciones de 23 targets. Una calificación de quarterback oponente menor a 80 y ningún touchdown. Pero además, el equipo está haciendo esto en, literalmente, todas las posiciones. Es absolutamente impresionante.
9. Los Angeles Chargers (3–1)
Ranking la semana pasada: No. 5
Resultado la semana pasada: perdieron ante Giants, 21–18
Esta semana: vs. Commanders
La noticia de que Joe Alt casi logró volver al juego del domingo es positiva para los Chargers. Y ya que estamos con los lados positivos, Omarion Hampton, incluso detrás de esa línea ofensiva hecha a pedazos, parecía un camión de 18 ruedas imparable.
10. Indianapolis Colts (3–1)
Ranking la semana pasada: No. 10
Resultado la semana pasada: perdieron ante Rams, 27–20
Esta semana: vs. Raiders
Lo dije en el episodio del lunes del podcast The MMQB y lo siento en los huesos: salí de la derrota de los Colts el domingo más confiado en el equipo que cuando comenzó el día. Fue necesario que ocurrieran errores de proporciones épicas, sin mencionar la defensa dejando a un hombre fuera y otro cayendo en el largo touchdown de Tutu Atwell, para perder. Daniel Jones estuvo bajo presión en la mitad de sus jugadas y aún no se ha convertido en calabaza.
11. Green Bay Packers (2–1–1)
Ranking la semana pasada: No. 11
Resultado la semana pasada: empate con Cowboys, 40–40
Esta semana: en Browns
Los Packers han encendido mi nueva pasión: creo, más allá de todo argumento razonable en contra, que absolutamente deberías tomar la posesión del balón en tiempo extra. Es fácil decirlo después de que el equipo, de manera embarazosa, se quedó sin tiempo y tuvo que patear para empatar contra los Cowboys, pero personalmente no veo valor en esperar a adaptarte a lo que hizo tu oponente. Utiliza todo el reloj y consigue también la tercera posesión.
12. Washington Commanders (2–2)
Ranking la semana pasada: No. 13
Resultado la semana pasada: perdieron ante Falcons, 34–27
Esta semana: en Chargers
Aunque la vibra alrededor de los Commanders sigue siendo generalmente buena, y dividir un par de juegos en los que Jayden Daniels no juega es abrumadoramente positivo, tal vez sea momento de preguntarse qué pasa con Marshon Lattimore y si esta defensa, ahora 25ª en EPA por jugada permitida, necesita un reajuste quiropráctico.
13. Baltimore Ravens (1–3)
Ranking la semana pasada: No. 4
Resultado la semana pasada: perdieron ante Chiefs, 37–20
Esta semana: vs. Texans
Hablando de malas defensas, los Ravens son simplemente víctimas del mal de lesiones de inicio de temporada. Mira solo la lista de jugadores que se lastimaron el domingo: Lamar Jackson, Ronnie Stanley, Roquan Smith, Marlon Humphrey y Nate Wiggins. Esto… además de tres tackles defensivos, su fullback de edge-setting y Kyle Van Noy. ¿De verdad estamos reaccionando exageradamente por un inicio lento cuando Jake Browning y un Aaron Rodgers de 41 años son los otros quarterbacks en esta división?
14. Pittsburgh Steelers (3–1)
Ranking la semana pasada: No. 15
Resultado la semana pasada: vencieron a Vikings, 24–21
Esta semana: en Patriots
Mike Tomlin: “Vamos a correr el tush push.”
Aaron Rodgers: “Estoy bien, gracias.”
15. Denver Broncos (2–2)
Ranking la semana pasada: No. 16
Resultado la semana pasada: vencieron a Bengals, 28–3
Esta semana: en Eagles
El touchdown de Cortland Sutton antes del medio tiempo fue un poco como un exorcismo para esta ofensiva, que estaba al nivel de desesperación de wildcat de RJ Harvey en la línea de gol antes de un lanzamiento tremendamente desacertado de Bo Nix. Aún así, permanece en mi territorio de “sigue lanzando” para jóvenes pasadores… por momentos como ese.
16. Jacksonville Jaguars (3–1)
Ranking la semana pasada: No. 20
Resultado la semana pasada: vencieron a 49ers, 26–21
Esta semana: vs. Chiefs
No sé si alguna vez he visto a Travis Etienne lucir así en la NFL. Si Liam Cohen no logra poner a Travis Hunter en acción por un tiempo, y Brian Thomas se estanca en su segundo año, pero los Jaguars se convierten en una amenaza constante por tierra que potencia a Trevor Lawrence de manera permanente, ¿no es eso una victoria enorme?
17. Chicago Bears (2–2)
Ranking la semana pasada: No. 18
Resultado la semana pasada: vencieron a Raiders, 25–24
Esta semana: vs. Cowboys
Una estadística que circula en varias cuentas de X: Caleb Williams ha tenido el mejor inicio estadístico de carrera a través de 21 juegos que cualquier otro quarterback No. 1 en la historia de la NFL. Aunque muestra lo alto que puede llegar Williams, también siento que demuestra lo increíblemente ridículas que se han vuelto nuestras expectativas en la posición. Y lo fuerte que se ha vuelto nuestro sesgo hacia la negatividad.
18. Arizona Cardinals (2–2)
Ranking la semana pasada: No. 17
Resultado la semana pasada: perdieron ante Seahawks, 23–20
Esta semana: vs. Titans
Creo que ver la reacción emocional de Marvin Harrison Jr. después de su touchdown subrayó lo que mi colega, Albert Breer, había reportado sobre la desconexión entre Harrison Jr. y Kyler Murray: que Harrison se estaba tomando todo demasiado en serio y se estaba poniendo demasiada presión a sí mismo. Ahora, ¿podemos divertirnos un poco?
19. Atlanta Falcons (2–2)
Ranking la semana pasada: No. 22
Resultado la semana pasada: vencieron a Commanders, 34–27
Esta semana: en 49ers
Otro gran dato del podcast The MMQB esta semana, esta vez sobre los Falcons y el movimiento de Zac Robinson del palco al campo de juego.
20. Minnesota Vikings (2–2)
Ranking la semana pasada: No. 14
Resultado la semana pasada: perdieron ante Steelers, 24–21
Esta semana: vs. Browns (Londres)
La temporada soñada de Isaiah Rodgers continúa, aunque creo que es producto de algo mucho más grande. Blake Cashman, Andrew Van Ginkel y ahora Rodgers, un ex pick de sexta ronda de UMass. Este equipo puede identificar exactamente lo que quiere en el lado defensivo del balón y exprimir todo el potencial de esos jugadores.
21. Dallas Cowboys (1–2–1)
Ranking la semana pasada: No. 25
Resultado la semana pasada: empate con Packers, 40–40
Esta semana: en Jets
Aquí está la columna completa del emocionante juego Cowboys-Packers del domingo, pero la versión resumida es esta: Dak Prescott luce tan bien como lo hemos visto en los últimos cinco años. Los Cowboys tienen una secundaria terrible y les cuesta generar presión, pero siguen siendo competitivos en casi todos los juegos. Entonces, ¿qué más necesita ver Jerry Jones para justificar invertir en el mejor edge rusher de la liga?
22. Cincinnati Bengals (2–2)
Ranking la semana pasada: No. 19
Resultado la semana pasada: perdieron ante Broncos, 28–3
Esta semana: vs. Bengals
No estoy del todo seguro de qué pasó con Jake Browning y, en un sentido más amplio, con la eficacia de esta ofensiva de los Bengals sin Joe Burrow. Cada categoría estadística importante de Browning se ha desplomado desde 2023, cuando tuvo que empezar siete juegos en ausencia de Burrow. El lunes fue más de lo mismo.
23. Houston Texans (1–3)
Ranking la semana pasada: No. 24
Resultado la semana pasada: vencieron a Titans, 26–0
Esta semana: en Ravens
Que la NFL haya expulsado inmediatamente a Jalen Carter por escupir sobre el uniforme de alguien, pero que en general haya estado bien que Azeez Al-Shaair golpeara en la cara a un quarterback novato en un juego por lo demás tranquilo entre Texans y Titans, muestra el poder absoluto del escenario Prime Time. Dicho esto, supongo que el martes no será el mejor día para el capitán defensivo de Houston.
24. New England Patriots (2–2)
Ranking la semana pasada: No. 21
Resultado la semana pasada: vencieron a Panthers, 42–13
Esta semana: en Bills
Nuestros pensamientos están con el coordinador defensivo de los Patriots, Terrell Williams, mientras lucha contra el cáncer de próstata. El cáncer apesta. Dona. Dona. Dona.
25. New York Giants (1–3)
Ranking la semana pasada: No. 31
Resultado la semana pasada: vencieron a Chargers, 21–18
Esta semana: en Saints
Aquí está mi columna completa sobre el debut de Jaxson Dart. No hace falta decirlo, soy un creyente. No es solo por la actuación, es porque, por primera vez en toda la temporada, vi partes dormidas de este roster cobrar vida por primera vez.
Jaxson Dart da vida a los Giants
26. Las Vegas Raiders (1–3)
Ranking la semana pasada: No. 23
Resultado la semana pasada: perdieron ante Bears, 25–24
Esta semana: en Colts
Creo que posiblemente el mayor desarrollo de esta temporada hasta ahora ha sido que Chip Kelly permitió que su corredor estrella volviera a ponerse de pie como un creep encorvado en la parte trasera antes de las jugadas —Kelly intentó prohibir la “postura de Michael Myers” durante el campamento de entrenamiento— y que Jeanty absolutamente destrozara a los Chicago Bears el domingo.
27. Miami Dolphins (1–3)
Ranking la semana pasada: No. 29
Resultado la semana pasada: vencieron a Jets, 27–21
Esta semana: en Panthers
Digan lo que quieran sobre Darren Waller, pero su carrera ha sido un testimonio de voluntad personal y resiliencia. En lo que puede ser mi único golpe de genio fantasy, lo escogí en la última ronda de casi todas mis ligas y disfruté verlo volver a trabajar con el talentoso coordinador ofensivo de los Dolphins, Frank Smith.
Además, los Dolphins tienen a Carolina la próxima semana. ¿Estamos comprando la narrativa de Mike McDaniel estilo Lázaro?
28. New York Jets (0–4)
Ranking la semana pasada: No. 28
Resultado la semana pasada: perdieron ante Dolphins, 27–21
Esta semana: vs. Cowboys
En ausencia de un quarterback tradicional top-15, Justin Fields será perpetuamente la respuesta porque puede hacer cosas como esta.
Ahora, si tan solo el equipo de Aaron Glenn pudiera empezar a placar y sostener el balón.
29. Cleveland Browns (1–3)
Ranking la semana pasada: No. 27
Resultado la semana pasada: perdieron ante Lions, 34–10
Esta semana: vs. Vikings (Londres)
Aunque las intercepciones de Joe Flacco el domingo no fueron su culpa, creo que es significativo que Mary Kay Cabot, la larga, larguísima y larguísima reportera de los Browns para The Plain Dealer, haya defendido un cambio a Dillon Gabriel (nuestro Gilberto Manzano también). ¿Ya llegamos al territorio de “encontrar chispa”?
30. New Orleans Saints (0–4)
Ranking la semana pasada: No. 30
Resultado la semana pasada: perdieron ante Bills, 31–19
Esta semana: vs. Giants
TAYSOM HILL ESTÁ DE VUELTA.
31. Tennessee Titans (0–4)
Ranking la semana pasada: No. 32
Resultado la semana pasada: perdieron ante Texans, 26–0
Esta semana: en Cardinals
Escribí sobre lo que veo como el posible fin de la era Brian Callahan. Esta será una prueba fascinante del nuevo liderazgo en Tennessee y de los malos hábitos de la propiedad actual. ¿Podrá el nuevo gerente general, Mike Borgonzi, quien según todos los informes tuvo un buen desempeño en su primera clase de draft, trasladar su habilidad a leer la situación?
El entrenador de los Titans podría irse antes de Halloween
32. Carolina Panthers (1–3)
Ranking la semana pasada: No. 26
Resultado la semana pasada: perdieron ante Patriots, 42–13
Esta semana: vs. Dolphins
Con una serie de cambios de personal ofensivos ya en marcha alrededor de la liga, el entrenador en jefe de los Panthers, Dave Canales, seguirá siendo el principal encargado de llamar las jugadas. Aunque todo su mandato ha sido una prueba en teoría dado lo que encontró al llegar, estas serán las primeras semanas muy importantes para el entrenador en jefe de segundo año.