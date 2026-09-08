Así llega cada equipo a la temporada 2026 de la NFL; ¿quién será el campeón?
¡Lo logramos! ¡Es la Semana 1 de la temporada regular de la NFL! Y, tal como hicimos al comenzar el training camp, iniciaremos la temporada con una conclusión sobre los 32 equipos después de todos mis viajes durante este verano. Y sí, todavía tendremos un archivo de notas el martes para cubrir las grandes noticias de la semana. Vamos a ello.
Arizona Cardinals
Los Cardinals están destinando buena parte de este año al desarrollo de sus jugadores. Gran parte de ello estará centrado en las tres primeras clases del Draft del GM Monti Ossenfort: después de realizar muchos movimientos, terminó con 28 selecciones, 14 de ellas dentro de las primeras 100, entre 2023 y 2025. Veinte de esas 28 selecciones siguen con el equipo, incluidos jugadores como Paris Johnson, Marvin Harrison Jr., Max Melton, Michael Wilson, Walter Nolen III y Will Johnson. La forma en que esos jugadores se desempeñen determinará el techo del equipo. Y, por lo que vale, me gusta el enfoque que tienen con el novato Jeremiyah Love, cuyo plan consiste en no sobrecargarlo de trabajo como corredor durante su primer año.
Te puede interesar: Ejecutivos y coaches de la NFL identifican a 10 jugadores que podrían dar el salto en 2026
Atlanta Falcons
¿Creerías que los Falcons tienen el roster más veterano de la NFL? Estadísticamente, es cierto, aunque se debe a una línea ofensiva veterana encabezada por el jugador de 13 años Jake Matthews y acompañada por elementos como el DE Za’Darius Smith, el QB Cooper Rush y el viejo conocido TE Austin Hooper (además del kicker Nick Folk), quienes no están ahí para desempeñar papeles demasiado amplios. Después tienen estrellas en plena madurez de sus carreras, como Bijan Robinson, Drake London y Kyle Pitts. Por eso las preguntas en la posición de quarterback son tan importantes. Tua Tagovailoa ciertamente no parece ser la respuesta. ¿Podrá serlo Michael Penix Jr.?
Baltimore Ravens
Una de las historias más infravaloradas del training camp: cómo se verá la ofensiva de los Ravens con el nuevo coordinador ofensivo Declan Doyle, quien aprendió de Sean Payton, trabajó bajo las órdenes de Ben Johnson el año pasado en Chicago y goza de una enorme reputación. Al trabajar bajo un gurú defensivo como el nuevo coach de los Ravens, Jesse Minter, esta es la primera oportunidad real de Doyle para construir un sistema propio, y tendrá a su disposición al quarterback más singular de la NFL, Lamar Jackson. Todo esto después de que Greg Roman implementara el juego terrestre que encendió la primera carrera de Jackson hacia el MVP y Todd Monken renovara el juego aéreo para ayudarlo a ganar un segundo MVP.
Esta será la primera vez que Jackson trabajará con una mente ofensiva más joven: Doyle apenas es 10 meses mayor que Jackson. La esperanza es que maximice no sólo a Jackson, sino también a las piezas que lo rodean gracias a su creatividad para utilizar al personal. Ah, y el roster sigue siendo realmente bueno, aunque existen dudas en el interior de ambas líneas.
Buffalo Bills
Lo he dicho antes, pero creo que los Bills tienen una imagen diferente con Joe Brady tomando las decisiones. Creo que existe una mentalidad agresiva y de ataque en ambos lados del balón que el staff espera que saque lo mejor de Josh Allen en la ofensiva y que se adapte a jugadores como Ed Oliver y Gregory Rousseau en la defensa. También diría que no se ha hablado lo suficiente sobre lo que D.J. Moore puede hacer no sólo por Allen, sino también para abrir espacios para jugadores como su compañero receptor Khalil Shakir, el tight end Dalton Kincaid y el corredor James Cook en el juego aéreo.
Carolina Panthers
Qué año tan importante para el quarterback de los Panthers, Bryce Young. La primera selección global del Draft tuvo un buen desempeño el año pasado... pero ¿lo suficientemente bueno como para que los Panthers le paguen lo que corresponde a un quarterback franquicia? Si la respuesta fuera un rotundo sí, ya se habrían encargado de ello.
La realidad para Young es que el GM (Scott Fitterer) y el coach (Frank Reich) que lo seleccionaron ya no están. Otras realidades: después de tres años, sólo tiene 14 victorias en su carrera; tendrá que completar su juego, particularmente mostrando una mejor producción en pases profundos, para conseguir un gran contrato; y el equipo todavía lo tiene bajo contrato para 2027 mediante la opción de quinto año, lo que les da flexibilidad para retrasar la decisión o incluso seleccionar a su reemplazo y mantenerlo como un quarterback puente de alto nivel. En fin, Carolina está utilizando ejemplos anteriores de equipos que se rindieron demasiado rápido (Baker Mayfield, Sam Darnold) o que se comprometieron demasiado rápido (Tua Tagovailoa) con sus quarterbacks para tomarse las cosas con calma en este caso. Y la presión que pesa sobre Young debería ayudar a los Panthers a determinar qué camino tomar.
Chicago Bears
Uno de los temas interesantes que obtuve al realizar mi encuesta de quarterbacks la semana pasada fue saber cuántas personas esperan que Caleb Williams dé el salto en su segundo año jugando para Ben Johnson. Si eso sucede, existen pocas dudas sobre lo buena que debería ser la ofensiva de los Bears. El tight end Colston Loveland está listo para tener una temporada de explosión, los receptores Rome Odunze y Luther Burden III generan muchas expectativas y el regreso inesperadamente temprano del tackle izquierdo Ozzy Trapilo debería representar un impulso para la línea ofensiva.
Entonces, ¿tienen suficiente talento en la defensa? Esa será la pregunta fundamental, considerando las inversiones que han realizado para asegurarse de que todo alrededor de Williams esté en su lugar.
Cincinnati Bengals
Las expectativas alrededor de los Bengals son palpables e intencionales. No creo que el optimismo tan abierto de Joe Burrow sea accidental. Mi impresión es que entiende que la presión estará ahí de todos modos, así que el equipo bien podría descubrir desde ahora quién puede manejarla y quién no.
Y la razón para ello no es infundada. Burrow me dijo durante el training camp que cree que la línea ofensiva, el juego terrestre y la defensa le permitirán jugar bajo circunstancias completamente diferentes a las de los últimos años. Si eso es cierto, entonces una carrera por el MVP y un regreso a Inglewood para disputar otro Super Bowl podrían estar perfectamente al alcance.
Cleveland Browns
Puede que todavía no se refleje en la columna de victorias, pero me encanta el núcleo joven de los Browns, con Carson Schwesinger, Mason Graham, Quinshon Judkins y Harold Fannin Jr. entre los jugadores de la clase del Draft del año pasado, mientras que Denzel Boston, KC Concepcion y Spencer Fano parecen contribuciones inmediatas de la generación de este año.
El GM Andrew Berry sabía que tenía que rejuvenecer al equipo después de que el intercambio por Deshaun Watson agotara recursos entre 2022 y 2024, y lo ha conseguido de manera efectiva. Ahora los Browns están preparados para lo que podría ser una situación bastante favorable para un quarterback joven en 2027.
Dallas Cowboys
¿Podrían los Cowboys estar preparando un gran movimiento? Jerry Jones sentó las bases para ello al comienzo del training camp. Y aunque desde entonces otras personas dentro de la organización me han dicho que estaba improvisando en ese momento y que ellos no sabían que aquello iba a suceder, la lógica detrás de un movimiento de ese tipo realmente existe.
El equipo cuenta con una muy buena base de talento, particularmente en la ofensiva, entre sus 22 titulares. Pero también carece de profundidad. Y ahora que el tackle izquierdo Tyler Guyton aparentemente está recuperándose y existe cierto optimismo de que la presión al quarterback podría estar bien, tendría sentido agregar un jugador diferencial en la defensa, quizá un cornerback y/o otro pass rusher, de aquí a la fecha límite de intercambios. Eso, por supuesto, si surge una oportunidad de ese tipo.
Denver Broncos
Los Broncos podrían tener el roster más profundo de la NFL, algo bastante sorprendente considerando que apenas han pasado cuatro años desde el intercambio por Russell Wilson. También podrían tener la mejor colección de linieros de la NFL, cuentan con un enorme talento en las posiciones premium —receptor, cornerback y edge rusher— y su quarterback está en posición de dar otro paso adelante con la llegada de Jaylen Waddle, quien se incorpora a un grupo de jugadores habilidosos que cuenta con varias armas complementarias que se beneficiarán de su presencia.
En todos los sentidos, este es un grupo sólido que Sean Payton y George Paton han construido, y debería estar mejor preparado que cualquier otro para lidiar con el desgaste natural que trae consigo una temporada de la NFL.
Detroit Lions
Creo que se puede argumentar que los Lions tienen el núcleo de talento más importante de la NFL, algo que me quedó claro con el nuevo contrato que firmaron con el corredor Jahmyr Gibbs. El explosivo corredor se unió a Penei Sewell, Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Aidan Hutchinson, Alim McNeill, Jack Campbell y Kerby Joseph como parte de un grupo de jóvenes talentos seleccionados, desarrollados y ahora renovados con contratos millonarios por los Lions. Brian Branch y Sam LaPorta podrían ser los siguientes. Y ya he dicho públicamente que creo que Jared Goff se ha convertido en un quarterback mucho mejor de lo que la gente le reconoce. Además, tienen por delante un calendario favorable, y honestamente creo que los Lions pueden competir con Rams y Seahawks por el boleto de la NFC a Inglewood.
Green Bay Packers
Los Packers están repletos de jugadores jóvenes realmente buenos. Cuando llegue el momento de la verdad, ¿cuántos jugadores de élite tendrán? ¿Micah Parsons, linebacker externo, y el tight end Tucker Kraft serán ellos mismos después de sufrir desgarros de ligamento cruzado anterior? ¿Christian Watson, Matthew Golden o Jayden Reed se convertirán en un auténtico receptor número 1? ¿El exjugador de primera ronda Jordan Morgan será una mejora respecto a Rasheed Walker como tackle izquierdo? ¿Lukas Van Ness, Devonte Wyatt y compañía en el frente defensivo podrán generar presión en ausencia de Parsons durante el inicio de la temporada? ¿Edgerrin Cooper y Evan Williams podrán hacer realidad su considerable potencial en la defensa? ¿El novato Brandon Cisse podrá convertirse rápidamente en un cornerback de alto nivel en la NFL? ¿Y Jordan Love está listo para dar otro gran paso?
Una vez más, este ya es un buen equipo. Si sus jóvenes pueden dar el salto de buenos a excelentes, como ocurrió con Seattle el año pasado, entonces los Packers serán verdaderos contendientes al Super Bowl.
Houston Texans
La reconstrucción ofensiva de los últimos dos años le ha dado al Head Coach DeMeco Ryans y a los Texans una unidad que refleja la imagen agresiva y violenta de su defensa, con jugadores de trabajo como el corredor David Montgomery y los linieros ofensivos Wyatt Teller y el novato Keylan Rutledge ahora dentro del equipo.
Pero ¿podrán acercarse siquiera a igualar la producción de la defensa? Esa es una pregunta abierta, y perder por toda la temporada a Jayden Higgins, receptor seleccionado en la segunda ronda de 2025 que estaba listo para tener una temporada de explosión, no ayudará. Eso, a su vez, coloca un poco más de responsabilidad sobre el quarterback C.J. Stroud, quien jugará en busca de un enorme segundo contrato —suponiendo que no haya un intento de último momento por extenderlo antes de la temporada—.
Entonces veremos si Stroud puede recuperar su nivel con lo que debería ser un juego terrestre más fuerte como base de la ofensiva del coordinador de segundo año Nick Caley. Si puede hacerlo, el techo de este grupo es altísimo.
Indianapolis Colts
Me gustan muchas cosas de los Colts. Shane Steichen es uno de los mejores arquitectos ofensivos del deporte, y Daniel Jones estaba jugando un gran futbol antes de lesionarse la temporada pasada. Jonathan Taylor es uno de los mejores corredores de la liga, y Tyler Warren será un monstruo como tight end. Alec Pierce y Josh Downs se complementan muy bien como receptores, la línea ofensiva debería ser mejor y Lou Anarumo es uno de los mejores coordinadores defensivos del juego. Además, cuenta con una secundaria de élite y una línea defensiva realmente sólida.
Mi problema aquí es el mismo que tengo con Dallas: me preocupa su profundidad. Una o dos lesiones en el lugar equivocado podrían cambiar por completo el contexto de la temporada, al igual que el futuro de algunas personas clave dentro de la organización.
Jacksonville Jaguars
¿Acaso recuerdas que los Jaguars ganaron 13 partidos el año pasado? Parece que poca gente lo hace. Así que quizá también hayas pasado por alto lo extraordinariamente bien dirigido que estuvo el equipo la temporada pasada, cómo el quarterback Trevor Lawrence despegó al final, cómo el grupo de receptores comenzó a funcionar en conjunto, cómo el frente defensivo se convirtió en una amenaza y cómo Travis Hunter —a quien consideran capaz de convertirse en un cornerback que pueda neutralizar a cualquier receptor— ahora ha concentrado su atención en la defensa.
No creo que Jacksonville vuelva a ganar 13 partidos en 2026, pero sí creo que han cambiado el rumbo con un grupo encabezado por el ejecutivo Tony Boselli, el GM James Gladstone y el Head Coach Liam Coen, quienes están avanzando en la misma dirección y han comenzado a crear un programa integral y muy real en un lugar que durante mucho tiempo tuvo demasiadas personas tomando decisiones de manera descoordinada —algo que pagaron caro debido a que la propiedad no está presente en el día a día para supervisar ese tipo de situaciones—.
Kansas City Chiefs
Patrick Mahomes ha escuchado todo lo que han dicho sobre él y su equipo, y ha visto cómo parte del brillo a su alrededor pudo haberse apagado después de su devastadora lesión de rodilla del 14 de diciembre. Lo digo desde ahora: creo que regresará con una enorme fuerza.
Pero... ¿los Chiefs han hecho lo suficiente a su alrededor? Para mí, esa es la pregunta fundamental. Y lo que podría determinarlo depende en gran medida de dos jugadores por los que Kansas City asumió riesgos en el Draft. Tienen techos muy altos y, como hemos visto, pisos muy bajos: el tackle izquierdo Josh Simmons y el receptor Rashee Rice.
Si esos jugadores están rindiendo a su máximo potencial, Kansas City podría volver a tener un equipo capaz de disputar el Super Bowl. Si están fuera de acción o atraviesan problemas durante buena parte de la temporada, las posibilidades de que eso ocurra serán menores.
Los Angeles Chargers
Quizá sea el único que piensa esto, pero creo que el techo de los Chargers es altísimo, con Justin Herbert trabajando con el nuevo coordinador ofensivo Mike McDaniel, los tackles Rashawn Slater y Joe Alt de regreso, el corredor Omarion Hampton saludable, jóvenes receptores prometedores y un núcleo defensivo inteligente, duro y talentoso compuesto por Khalil Mack, Tuli Tuipulotu, Daiyan Henley y Derwin James Jr.
Por supuesto, existen dudas. Una de ellas será, sin duda, cómo le irá al nuevo coordinador defensivo Chris O’Leary al regresar después de un año dirigiendo la defensa de Western Michigan y reemplazando a Minter como coordinador defensivo.
Pero no veo ninguna razón por la que, con una mejor salud y refuerzos en algunas posiciones del roster, como el grupo de tight ends —donde Charlie Kolar y David Njoku se unen a Oronde Gadsden II—, Herbert no pueda ser candidato al MVP, ni por qué los Chargers no puedan unirse a sus rivales de la misma ciudad como verdaderos candidatos a disputar un Super Bowl en su propio estadio.
Los Angeles Rams
No estoy seguro de qué más podemos decir sobre los Rams a estas alturas. El equipo estuvo a punto de ser el mejor de la NFL el año pasado, perdió la ventaja de jugar como local debido al error de dos puntos contra Seattle en diciembre y después se quedó muy cerca de volver a imponerse ante ellos en el Juego de Campeonato de la NFC.
Después de Thanksgiving, los Seahawks sólo permitieron 20 puntos en dos ocasiones, y en ambas fue ante los Rams, aunque Seattle ganó esos partidos por 38-37 y 31-27. Matthew Stafford estuvo magnífico en el juego de campeonato, al igual que la ofensiva de los Rams contra el muro que representó la defensa de los Seahawks. Y ahora la defensa está incorporando a Myles Garrett, Trent McDuffie, Jaylen Watson y, sí, Aaron Donald, a un grupo que ya tenía mucho talento y un coordinador de primer nivel en Chris Shula. No puedo esperar para ver jugar a estos tipos.
¿Hay preguntas? Una interesante es que Puka Nacua, Byron Young y Kobie Turner entran a temporadas en las que buscarán nuevos contratos. Quizá la velocidad del equipo en la ofensiva sea otra preocupación menor. Fuera de eso, este equipo parece una auténtica máquina de cara a la Semana 1.
Las Vegas Raiders
La gran pregunta que la mayoría tiene sobre los Raiders es cuándo recurrirán a su primera selección del Draft, Fernando Mendoza, y creo que la respuesta ahora depende en gran medida de muchos factores externos.
Dos de ellos serían, por supuesto, el nivel que muestre Kirk Cousins y cuánto tiempo pueda mantener a Las Vegas en la pelea. Si Cousins juega bien y los Raiders están en la contienda, es difícil imaginar que los coaches dejen eso de lado para darle la oportunidad a Mendoza.
El otro elemento es un poco más abstracto: la capacidad del personal ofensivo para hacer funcionar a Mendoza. Sabemos que Kolton Miller, Tyler Linderbaum, Brock Bowers y Ashton Jeanty pueden jugar. La pregunta, entonces, es cómo evolucionarán los otros seis jugadores que estarán en el huddle.
Porque, por más detallado y meticuloso que sea el proceso del coach Klint Kubiak para desarrollar el juego de pies, los tiempos y la lectura de Mendoza, los Raiders no querrán que todo ese trabajo se eche a perder porque no puedan construir un equipo suficientemente bueno a su alrededor.
Miami Dolphins
Si necesitas una señal de cuánto tienen que avanzar los Dolphins, estuvo justo ahí el día después del recorte de rosters: el equipo reclamó a siete jugadores descartados por otras franquicias vía waivers, lo que significa que sólo 46 de los 53 jugadores de su roster estuvieron con el equipo durante el training camp. O, dicho de otra manera, el GM Jon-Eric Sullivan y el coach Jeff Hafley, después de pasar todo el verano con el roster, decidieron que siete jugadores cortados por otros equipos eran mejores que 44 de los 90 que tuvieron durante el training camp. Así luce salir de un bache de cuatro años provocado por una mala racha en el Draft para un nuevo régimen que llega a hacerse cargo, por lo que la mayoría de las victorias que Sullivan y Hafley consigan este año probablemente llegarán en lugares distintos al marcador.
Y sería bueno que eso comenzara a reflejarse en una clase de novatos sobresaliente. Actualmente, los Dolphins tienen 13 novatos y otros cinco jugadores clasificados como elementos de primer año en su roster de 53.
Minnesota Vikings
Los Vikings tienen fama de ser un gran destino para quarterbacks veteranos que, por una u otra razón, perdieron su lugar en otros equipos. Esto se remonta a mi infancia: Rich Gannon, Jim McMahon, Warren Moon, Randall Cunningham, Jeff George, Brett Favre y Kirk Cousins llevaron a Minnesota a los playoffs.
Ahora tienen a Kyler Murray para liderar una ofensiva con muchísimo talento en el mejor momento de sus carreras, además de una defensa veterana capaz de sacar el máximo provecho del sistema de Brian Flores. Así que, aunque a veces simplificamos demasiado las cosas, como si el quarterback jugara una especie de duelo individual de basquetbol contra el quarterback rival, esta es una situación en la que el nuevo encargado de dirigir la ofensiva realmente es una pieza fundamental.
Y los Vikings creen que podrán aprovechar una gran temporada de Murray con todo lo que pueden hacer al mover al quarterback en bootlegs y keepers, así como con lo que sus receptores son capaces de hacer en situaciones de improvisación.
New England Patriots
Los Patriots están en un verdadero punto muerto contractual con el cornerback estrella Christian Gonzalez, luego de que una negociación complicada dejara divididas a ambas partes a sólo dos días del kickoff. Esto ha frustrado al jugador, ya que una situación así normalmente no ocurre con un elemento de primer nivel en una posición premium.
¿Cómo afectará esto la temporada del equipo? Bueno, el coach Mike Vrabel construyó una cultura de primer nivel el año pasado, y eso se construye a partir del compromiso de los mejores jugadores del equipo. El roster, particularmente en la ofensiva, ha mejorado respecto al equipo que llegó al Super Bowl el año pasado. Pero el calendario es más complicado, los Patriots tuvieron mucha suerte con las lesiones la temporada pasada y el ambiente que había dentro del equipo fue un elemento bastante importante para convertirse en lo que fueron.
New Orleans Saints
Me gusta la cantidad de talento que los Saints tienen en la ofensiva. Cuentan con selecciones de primera ronda como receptores (Chris Olave y el ahora lesionado Jordyn Tyson) y tackles (Kelvin Banks Jr. y Taliese Fuaga). También tienen dos corredores realmente sólidos (Travis Etienne y Alvin Kamara). Oscar Delp es un talento intrigante como tight end, mientras que el interior de la línea ofensiva es fuerte y experimentado.
Así que la pregunta es: ¿puede jugar el quarterback Tyler Shough? Lo descubriremos, con los Saints como otro de esos equipos que podrían o no estar interesados en aprovechar una profunda clase de quarterbacks en el Draft de 2027. Shough terminó fuerte la temporada pasada, por lo que ciertamente hay motivos para el optimismo. Pero brillar durante un mes y mantener ese nivel durante una temporada completa son dos cosas muy diferentes.
New York Giants
Si los Giants van a llegar a los playoffs en el primer año de John Harbaugh —y ciertamente parecen un equipo capaz de hacerlo—, entonces tendrán que adoptar rápidamente la identidad de un equipo de Harbaugh, y creo que tienen posibilidades de conseguirlo.
Por supuesto, eso comenzará desde el frente. Andrew Thomas tiene que mantenerse saludable como tackle izquierdo, y Francis Mauigoa necesita estar listo para jugar como guard. Él también fue titular inmediato en la universidad, por lo que la transición debería ser sencilla.
En la defensa, con el enorme y versátil grupo de linebackers que tienen, necesitarán que la posición de tackle defensivo se mantenga saludable (DJ Reader, Shelby Harris) y continúe evolucionando. Eso quedó reflejado en el intercambio de la semana pasada con los Ravens por C.J. Okoye, un jugador del programa International Pathways al que Harbaugh ya había tenido en Baltimore.
Por lo demás, muchas piezas ya están en su lugar.
New York Jets
Si no hay otra cosa, los Jets deberían estar mejor preparados este año para llevar a cabo la visión del Head Coach Aaron Glenn sobre cómo debe ser un equipo de futbol. Incorporar veteranos que ya trabajaron con el coach, como Geno Smith —con quien Glenn estuvo en Nueva York en 2013—, David Onyemata y DeMario Davis —con quienes Glenn coincidió en New Orleans—, ayuda, al igual que sumar jugadores inteligentes y con liderazgo que no conoce tan bien, como Minkah Fitzpatrick.
Pero más importante que eso será el progreso esperado en las líneas de scrimmage. Los Jets creen que tienen una de las mejores parejas jóvenes de tackles ofensivos de la NFL con Olu Fashanu y Armand Membou, y añadieron jóvenes talentosos al frente defensivo en T’Vondre Sweat y la segunda selección global, David Bailey. Así fue como Glenn vio construir el equipo en Detroit, y la esperanza es que esa base comience a hacerse evidente en Nueva York. Y, por lo que vale, hay muchas piezas jóvenes y atractivas en la ofensiva, lo que podría convertir a este equipo en un destino sorpresivamente bueno para un quarterback novato en 2027.
Philadelphia Eagles
Los últimos nueve años de los Eagles: 94-54-1, cinco títulos de la NFC East, tres campeonatos de conferencia y dos campeonatos mundiales, incluido un récord de 50-18 en los últimos cuatro años. Es un estándar realmente alto.
Entonces, ¿podría ser este un año en el que retrocedan un poco hacia el resto de la liga? Han perdido jugadores diferenciales en posiciones premium, con el receptor A.J. Brown y el linebacker Jaelan Phillips fuera del equipo; han envejecido en la posición de tackle ofensivo y tienen un nuevo coordinador que trabajará con el quarterback Jalen Hurts.
Y esto último, para mí, podría ser la clave más importante. La misión de Sean Mannion es restablecer el juego terrestre de Philadelphia alrededor de Saquon Barkley. Pero Barkley está ahora en su noveno año. Y al menos será interesante ver la transición de Hurts hacia un sistema basado en el detalle y la precisión, con la esperanza de que el éxito del juego terrestre haga que el quarterback juegue más rápido.
Pittsburgh Steelers
Voy a disfrutar de tener una última oportunidad para ver jugar a Aaron Rodgers. También diría que los Steelers están recorriendo un camino bastante estrecho en su intento por competir con él, al mantener durante otro año un núcleo veterano y envejecido.
Ahora, en la ofensiva, tener veteranos como DK Metcalf, Michael Pittman Jr., Pat Freiermuth, Rico Dowdle y Jaylen Warren alrededor de Rodgers, dentro del sistema de Mike McCarthy, abre por completo el playbook y tiene el potencial de convertir a la ofensiva de Pittsburgh en una unidad realmente difícil de enfrentar.
Lo mismo ocurre con T.J. Watt, Alex Highsmith, Patrick Queen, Jamel Dean y Jalen Ramsey jugando en el complejo sistema del coordinador defensivo Patrick Graham. Pero hay mucha edad en este grupo, así que si pueden mantenerse saludables y cómo se verá todo esto después de 12, 14 o 16 partidos... son preguntas que siguen abiertas.
San Francisco 49ers
Los 49ers han tenido un verano bastante movido, y eso sin siquiera entrar en la parte relacionada con el futbol. Mientras cierran la década de Kyle Shanahan al frente del equipo, los Niners enfrentan más preguntas de las que han tenido en mucho tiempo.
Después de la lesión de Ricky Pearsall, dependerán más del novato De’Zhaun Stribling como receptor de lo que tenían previsto. El tight end estrella George Kittle viene de un desgarro del tendón de Aquiles y el corredor estrella Christian McCaffrey tiene ahora 30 años. Necesitan que los jugadores jóvenes se desarrollen alrededor de Nick Bosa en su frente defensivo. Y juegan en una división con quizá los dos mejores equipos de la NFL.
Shanahan y su staff tendrán que estar, sin duda, en su mejor nivel para dosificar a los jugadores veteranos, diseñar esquemas que compensen algunas debilidades y desarrollar al talento joven. Para ser claros, este no es, ni de lejos, un roster deficiente. Pero tampoco es perfecto.
Seattle Seahawks
Los Seahawks, en cambio, tienen profundidad y equilibrio de muchas maneras diferentes, y creo que es justo esperar que el quarterback Sam Darnold dé otro paso adelante ahora que está establecido y juega por segundo año consecutivo como titular, algo que no hacía desde que era un Jet.
Entonces, ¿dónde podrían estar los problemas del equipo? Obviamente, existe una necesidad en la posición de cornerback, algo que los Seahawks nos demostraron con su intento por conseguir a Terrion Arnold. Así que alguien tendrá que aparecer como el tercer cornerback para acompañar a Devon Witherspoon y Josh Jobe.
El puesto de corredor también es una interrogante después de la salida de Kenneth Walker III, además de que Zach Charbonnet comenzará la temporada en la lista PUP. Jadarian Price tiene la capacidad suficiente como selección de primera ronda del equipo, pero es un novato. Y la línea defensiva cuenta con un par de piezas veteranas.
Pero todos estos son problemas menores. Seattle debería estar en la lista de cualquiera entre los principales contendientes y representa una amenaza real para repetir.
Tampa Bay Buccaneers
Todavía creo que existe un acuerdo por concretarse entre los Buccaneers y Baker Mayfield. Pero para que ocurra, alguien tendrá que retomar las conversaciones durante los próximos seis días.
Por un lado, no ha habido negociaciones sustanciales desde el comienzo del training camp, y Mayfield se ha mantenido fiel a su palabra de que, si el acuerdo no estaba listo para entonces, dejaría el tema de lado hasta después de la temporada. Por otro, las dos partes no estaban tan alejadas a principios del verano.
Además, los Buccaneers demostraron nuevamente su disposición para cerrar acuerdos de mercado cerca del inicio de la temporada —después de haberlo hecho con Tristan Wirfs, Zyon McCollum y Luke Goedeke en los últimos dos años— al darle a Vita Vea el tipo de aumento, mediante una extensión de un año, que Dexter Lawrence recibió en Cincinnati.
Entonces, ¿alguien levantará el teléfono esta semana?
Tennessee Titans
Los Titans tienen veteranos que les proporcionan estabilidad en Jeffery Simmons, John Franklin-Meyers, Cody Barton, Calvin Ridley, Dan Moore Jr., Tony Pollard, Wan’Dale Wright y Peter Skoronski. Pero aproximadamente la mitad del roster de 53 jugadores está compuesto por elementos de primero, segundo y tercer año, y el plan es que esos jugadores jueguen. Mientras más lo hagan, mejor.
Así que Carnell Tate y Elic Ayomanor están presionando a Calvin Ridley y Wan’Dale Robinson en la posición de receptor. Fernando Carmona Jr. le ganó el puesto a Cordell Volson como guard derecho. Gunnar Helm es el titular como tight end. Femi Oladejo y Keldrick Faulk están ganando espacios en el edge. Anthony Hill Jr. está presionando a Cody Barton en la posición de linebacker.
Cedric Gray, Marcus Harris y Kevin Winston Jr. se han ganado puestos como titulares en el perímetro defensivo. Y mientras estos jugadores consiguen roles y adquieren experiencia, el futuro se vuelve un poco más prometedor, con el plan de —y esto aplica especialmente al quarterback Cam Ward— soportar los altibajos y seguir de cerca el desarrollo de todos estos jugadores.
Washington Commanders
Es realmente poco común que un coach veterano como Dan Quinn atraviese el tipo de cambio filosófico total y sobre la marcha que realizaron los Commanders esta temporada baja, y no hay duda de que ahora las cosas son diferentes, con esquemas más complejos de la mano de los nuevos coordinadores David Blough y Daronte Jones.
Ahora el reto será incorporar a algunos de los jugadores habituales del equipo a esta nueva forma de hacer las cosas, y todos los ojos estarán puestos en el quarterback Jayden Daniels en ese sentido.
Perder a Laremy Tunsil durante el training camp —no regresará al menos hasta enero, y aun eso podría ser poco probable— es un duro golpe y sólo subraya que su adaptación al sistema de Blough tiene que marcar el camino de regreso a los playoffs.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/09/2026, traducido al español para SI México.