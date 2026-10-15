Power Rankings de la NFL para la Semana 6: los 49ers se apoderan del primer lugar

¿Cómo puedes ver el final del Jaguars-Eagles, después el desenlace del Commanders-Giants, luego el cierre del Ravens-Falcons y, por último, el final del Rams-Bills, y pensar por un momento que esto no es el mayor espectáculo de entretenimiento del planeta?

Bienvenidos a los Power Rankings de la Semana 6. Estamos maravillosamente agotados. Cómodamente cansados. Completamente revitalizados. No perdamos más tiempo y entremos de lleno en la locura:

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1. San Francisco 49ers (5-0)

Posición de la semana pasada: No. 5

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Seahawks, 32-29

Esta semana: vs. Commanders

Los 49ers lideran la liga en victorias… y en jugadores que están en la lista de reservas lesionados. El lunes, mientras hacía algunas llamadas, escuché una teoría que se me quedó grabada: los equipos que tienen la mayor ventaja en la NFL son aquellos que mantienen continuidad durante varios años en las posiciones de head coach, encargado de llamar las jugadas y quarterback, especialmente durante una temporada en la que 10 puestos de head coach cambiaron de manos durante esta offseason. La estabilidad de la relación entre Shanahan y Purdy está dando frutos.

2. Jacksonville Jaguars (4-1)

Posición de la semana pasada: No. 2

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Eagles, 19-17

Esta semana: vs. Texans (Londres)

Voy a ser sincero: no tenía en mi tarjeta de bingo de esta temporada estar pendiente de una posible extensión de contrato máxima para Parker Washington. Pero, hablando en serio, ¿ganará más dinero por año la próxima temporada que CeeDee Lamb?

3. Kansas City Chiefs (4-0)

Posición de la semana pasada: No. 3

Resultado de la semana pasada: descanso

Esta semana: vs. Chargers

No recomiendo que nadie haga esto, pero si simplemente buscas «Travis Kelce» en X, encontrarás literalmente la colección más disparatada de basura generada por inteligencia artificial para estafar y provocar la indignación de los fans de Taylor Swift. A veces, creo que no le damos suficiente crédito a este hombre por mantener la cordura.

4. Buffalo Bills (4-1)

Posición de la semana pasada: No. 4

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Rams, 37-34 (tiempo extra)

Esta semana: en casa de los Raiders

Perdonamos a James Cook, pero no olvidamos. Me pareció increíblemente bueno por parte de Joe Brady darle el balón a Cook una vez más después de su segundo balón suelto, para hacerle saber que contaba con su respaldo. Pero esos problemas para proteger el balón volverán a aparecer a medida que los partidos sean cada vez más importantes.

5. Seattle Seahawks (3-2)

Posición de la semana pasada: No. 1

Resultado de la semana pasada: derrota ante los 49ers, 32-29

Esta semana: en casa de los Broncos

Según mi amigo Sheil Kapadia, de The Ringer, este fue el peor EPA ofensivo en un partido dirigido por Mike Macdonald. Este comentario tiene tanto que ver con Raheem Morris como con Seattle, pero creo que los Seahawks no pueden llevar a Zach Charbonnet de vuelta al campo lo suficientemente pronto.

Quarterback de Los Angeles Rams, Matthew Stafford

Stafford completó 40 de 54 intentos de pase para 383 yardas y tres touchdowns en la derrota en tiempo extra del lunes ante los Bills. | IMAGN IMAGES vía Reuters Connect

6. Los Angeles Rams (2-3)

Posición de la semana pasada: No. 6

Resultado de la semana pasada: derrota ante los Bills, 37-34 (tiempo extra)

Esta semana: vs. Cardinals

Fue una locura ver a Matthew Stafford intentando silenciar con tanta vehemencia al público dentro de su propio estadio, antes de que probablemente se diera cuenta de que el 70% eran aficionados de los Bills. No hay mucho que puedas hacer en una situación así. Al menos, quienes pagaron por estar ahí no salieron decepcionados.

7. Minnesota Vikings (5-0)

Posición de la semana pasada: No. 13

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Saints, 23-13

Esta semana: descanso

En la victoria sobre los Saints, Kyler Murray descubrió el verdadero superpoder de un quarterback: ni siquiera molestarse en contar cuántas personas están cubriendo a Justin Jefferson, porque simplemente no importa. De aquí en adelante, todo debería ser un camino tranquilo.

8. Baltimore Ravens (4-1)

Posición de la semana pasada: No. 8

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Falcons, 30-23 (tiempo extra)

Esta semana: en casa de los Browns

En medio de un mes en el que hemos visto dificultades de adaptación de varios jóvenes encargados de llamar las jugadas en la NFL, Declan Doyle consiguió una victoria emblemática sobre los Falcons con Snoop Huntley como quarterback. En la carrera inicial por ver qué coordinador recibirá la primera invitación para una entrevista, el encargado de llamar las jugadas de primer año de Baltimore lleva la delantera.

9. Denver Broncos (3-2)

Posición de la semana pasada: No. 9

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Chargers, 23-17

Esta semana: vs. Seahawks

Me importa mucho menos la intriga interna de los Broncos en torno a quién llama las jugadas que el hecho de que Vance Joseph siga sin recibir crédito por sacar adelante a esta versión del equipo junto con su defensiva. Diez de las 14 victorias de Denver en temporada regular fueron partidos en los que los Broncos limitaron a sus rivales a 20 puntos o menos en 2025. En 2026, dos de sus tres victorias han llegado con un rival limitado a 20 puntos o menos, mientras que la tercera se decidió con una intercepción devuelta para touchdown.

10. New England Patriots (3-2)

Posición de la semana pasada: No. 12

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Raiders, 45-17

Esta semana: vs. Raiders

En realidad, no me importa si fue una jugada diseñada o no, pero el pase hacia atrás de Efton Chism durante el partido, que llegó después de una recepción increíble en la zona de anotación la semana anterior contra los Bills, garantiza que la historia de la NFL en 2026 no podrá contarse sin Josh McDaniels y un receptor blanco de los Patriots que mide menos de seis pies. El tiempo es, verdaderamente, un círculo plano.

11. Detroit Lions (3-2)

Posición de la semana pasada: No. 18

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Cardinals, 45-21

Esta semana: descanso

El esperado regreso de Brian Branch se avecina mientras los Lions llegan a su semana de descanso después de aplastar a los Cardinals. Hay peores maneras de entrar en una pausa. Aunque estoy dando marcha atrás a mi predicción de que este equipo ganará 14 partidos, no creo que ganar la división esté descartado en absoluto.

12. Green Bay Packers (3-2)

Posición de la semana pasada: No. 22

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Bears, 31-7

Esta semana: vs. Cowboys

Entiendo que no puedo castigar a los Steelers una semana por lo que consideré en su momento una victoria fortuita sobre los Bengals, porque Aaron Rodgers tuvo demasiado tiempo en la bolsa de protección, y después elogiar ampliamente a los Packers por su ataque aéreo de largo alcance contra los Bears sin recibir algunas críticas. La diferencia aquí es que Matt LaFleur descubrió cómo ejecutar jugadas de pase con engaño de carrera sin contar con un juego terrestre. Y eso está generando jugadas explosivas de muchas yardas.

13. Chicago Bears (3-2)

Posición de la semana pasada: No. 7

Resultado de la semana pasada: derrota ante los Packers, 31-7

Esta semana: en casa de los Falcons

Chicago estará bien, y les pediría a todos que no arruinen la rivalidad entre Ben Johnson y Matt LaFleur. Es demasiado buena.

14. Houston Texans (1-4)

Posición de la semana pasada: No. 20

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Titans, 26-3

Esta semana: vs. Jaguars (Londres)

Mi columna sobre el intercambio por Marvin Harrison Jr. Algo me dice que los Texans van a salir ganando de manera contundente. Pero, sea como sea, habrá un ganador claro.

15. Cincinnati Bengals (3-2)

Posición de la semana pasada: No. 16

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Dolphins, 31-24

Esta semana: descanso

Creo que esta es una de las secuencias más extrañas que he visto: el jueves, Jordan Battle, de los Bengals, dice que detectó una tendencia en la manera en que Malik Willis lanza el balón… y después explica cuál es esa tendencia. ¡El domingo intercepta a Malik Willis dos veces!

16. Las Vegas Raiders (3-2)

Posición de la semana pasada: No. 10

Resultado de la semana pasada: derrota ante los Patriots, 45-17

Esta semana: vs. Bills

Aunque no estoy exagerando en absoluto la aparición de Fernando Mendoza al final de la paliza de los Patriots, me pregunto si tres derrotas consecutivas al menos generarán una conversación al respecto. Algo me dice que los Raiders están firmemente decididos a mantener el rumbo, pero llegar con marca de .500 después de seis semanas hará que muchos cambien de opinión.

17. Atlanta Falcons (2-3)

Posición de la semana pasada: No. 24

Resultado de la semana pasada: derrota ante los Ravens, 30-23 (tiempo extra)

Esta semana: vs. Bears

Creo que la presencia de Michael Penix Jr. en el tiempo extra de ayer habría cambiado drásticamente el resultado. Kyle Hamilton no respetó en absoluto a Tua Tagovailoa en esa intercepción que definió el partido y lo retó a lanzar el balón directamente contra su pecho. Esperemos que la lesión en las costillas no nos prive de más actuaciones alentadoras.

18. Pittsburgh Steelers (3-2)

Posición de la semana pasada: No. 23

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Colts, 34-22

Esta semana: en casa de los Buccaneers

Quiero disculparme públicamente con los Steelers y su afición. Ver jugar al equipo esta temporada ha sido un poco como escuchar a Sonic Youth por primera vez. No lo entendía. Pero ahora que le he dado tiempo al álbum para asimilarlo, debo admitir que es algo verdaderamente kool.

19. Philadelphia Eagles (2-3)

Posición de la semana pasada: No. 19

Resultado de la semana pasada: derrota ante los Jaguars, 19-17

Esta semana: vs. Panthers

Big Dom, hablando en una reunión de los demócratas de Philadelphia y prometiendo que los Eagles van a corregir sus problemas. Necesito saberlo todo sobre ese momento. Además, Nick Sirianni no tenía nada por qué disculparse en esa jugada de kickoff.

20. Carolina Panthers (2-2)

Posición de la semana pasada: No. 14

Resultado de la semana pasada: descanso

Esta semana: en casa de los Eagles

Aquí tienen un video entrañable de Bryce Young, quien intenta adorablemente no hacer una mueca cuando Eli Manning le cuenta que Peyton Manning lanzó 28 intercepciones durante su temporada de novato.

e la semana pasada: No. 11

Resultado de la semana pasada: derrota ante los Buccaneers, 24-16

Esta semana: en casa de los Packers

El otro día escuchaba al excoach de los Bengals, Marvin Lewis, hablar sobre el cuerpo técnico de Christian Parker en Dallas, y su argumento me pareció interesante: se trata de un grupo muy joven alrededor de un coordinador defensivo que debuta en el puesto. Hay varios coaches en su primer año. Mi primera idea fue que, si Jerry Jones realmente es un anciano peligroso con dinero, debería invertir algo de efectivo en unos cuantos analistas para ayudar a enderezar el rumbo. Mike Pettine es un buen comienzo.

24. Indianapolis Colts (2-3)

Posición de la semana pasada: No. 17

Resultado de la semana pasada: derrota ante los Steelers, 34-22

Esta semana: vs. Titans

Lo más preocupante del domingo fue la capacidad de Pittsburgh para abrirse paso por la línea ofensiva de Indianapolis y frenar el juego terrestre. Si no está Jonathan Taylor, no hay ofensiva de los Colts.

25. New Orleans Saints (1-4)

Posición de la semana pasada: No. 25

Resultado de la semana pasada: derrota ante los Vikings, 23-13

Esta semana: en casa de los Giants

El retroceso en el uso del pase con engaño de carrera es un desarrollo extraño en New Orleans. Sentía que este equipo estaba destinado a disputar en algún momento del año un partido por el primer lugar de la NFC South, pero ahora enfrenta una importante crisis de identidad con marca de 1-4.

Coach de los New York Jets, Aaron Glenn

Los Jets superaron la lluvia y una desventaja en el último cuarto para vencer a los Browns y conseguir su segunda victoria de la temporada. | IMAGN IMAGES vía Reuters Connect

26. New York Jets (2-3)

Posición de la semana pasada: No. 27

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Browns, 17-12

Esta semana: vs. Browns

De verdad, no sé qué pensar de Aaron Glenn. Pero estoy legítimamente sorprendido de que se haya convertido en un coach más propenso a convertirse en meme que Rex Ryan y Adam Gase juntos durante una temporada y cuarto.

27. Tampa Bay Buccaneers (1-4)

Posición de la semana pasada: No. 30

Resultado de la semana pasada: victoria sobre los Cowboys, 24-16

Esta semana: vs. Steelers

Una pregunta honesta, y supongo que esto es un mérito para Jason Licht: ¿cómo demonios Jalon Daniels no fue seleccionado en el Draft? Si algo queda claro, es que Tampa Bay acumuló cuatro derrotas consecutivas por una sola anotación antes de conseguir una sorprendente victoria sobre los Cowboys en el Thursday Night Football. Creo que todos podemos apoyar al agente libre no seleccionado en el Draft que está ayudando a sacar a Todd Bowles del asiento caliente.

28. Washington Commanders (1-3-1)

Posición de la semana pasada: No. 26

Resultado de la semana pasada: empate con los Giants, 27-27 (tiempo extra)

Esta semana: en casa de los 49ers

Mi columna sobre los Commanders y un momento completamente inexplicable y, al mismo tiempo, completamente familiar para cualquier ser humano.

29. Arizona Cardinals (2-3)

Posición de la semana pasada: No. 29

Resultado de la semana pasada: derrota ante los Lions, 45-21

Esta semana: en casa de los Rams

Como señaló Kyle Odegard, ahora contamos con una muestra equivalente a una temporada completa de Jacoby Brissett como quarterback titular de los Cardinals, aunque bajo el mando de dos head coaches diferentes. ¿El resultado? Marca de 2-15 y el lugar 35 en EPA total entre los quarterbacks que cumplen los requisitos para ser considerados. Pero, como dijo Mike LaFleur después de la derrota del domingo, sinceramente no creo que él sea el problema. Cuando los Lions pueden limitarse a poner doble cobertura sobre tus mejores receptores y causar estragos, hay problemas más grandes.

30. Los Angeles Chargers (0-5)

Posición de la semana pasada: No. 28

Resultado de la semana pasada: derrota ante los Broncos, 23-17

Esta semana: en casa de los Chiefs

Una persona inteligente me planteó esto el lunes después de otra sorprendente derrota de los Chargers: ¿es posible que Herbert sea demasiado de la vieja escuela? ¿Es más un quarterback que lee la defensiva antes del centro, algo que encajaría con los coordinadores que tuvo al principio de su carrera, en lugar del sistema de Mike McDaniel, al estilo de Shanahan, que exige leer la defensiva después del centro? Por supuesto, ya es un poco tarde para corregir eso.

31. Tennessee Titans (0-5)

Posición de la semana pasada: No. 31

Resultado de la semana pasada: derrota ante los Texans, 26-3

Esta semana: en casa de los Colts

Mientras los Titans siguen reorganizando a los directivos en los puestos más altos de la organización y este tren a toda velocidad se acerca a la inauguración de un nuevo estadio, literalmente cualquiera puede adivinar qué le sucederá al equipo durante las próximas semanas y meses. Una derrota ante los Colts haría que la situación se pusiera fea.

32. Miami Dolphins (0-5)

Posición de la semana pasada: No. 32

Resultado de la semana pasada: derrota ante los Bengals, 31-24

Esta semana: descanso

La entrega de esta semana de la sección de Jacob Rodriguez: lidera la liga en tacleadas, pero lo único que quiere es una victoria. ¿Cómo no querer a este tipo?

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/10/2026, traducido al español para SI México.