Power Rankings de la NFL para la semana 2: los Bears vuelan alto y entran a la élite
La primera tanda de partidos ya está en los libros. Aprendimos que más reglas de las que creíamos entender por completo ahora son marcadas de manera opuesta, que el referee Shawn Hochuli todavía odia a los Packers y que hay una buena posibilidad de que Philip Rivers vuelva a ser llamado en algún momento de esta temporada (así que alguien debería revisar que esté tomando su Centrum Silver). En el camino, reímos, lloramos y, como dijo uno de nuestros intrépidos productores del podcast, Kent Brown, en el chat grupal: cobramos un touchdown de Eli Raridon en cualquier momento.
Enfermos, únanse. Vamos con los Power Rankings:
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1. Seattle Seahawks (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 2
Resultado de la semana pasada: venció a Patriots, 13–10
Esta semana: en Cardinals
Los Seahawks recuperaron el primer lugar después de que los Rams fueran vapuleados en Australia y Seattle desorientara por completo a Drake Maye en el partido inaugural de la temporada. Incluso mientras este equipo se aferraba a cualquier argumento para ocultar su falta de profundidad en la posición de cornerback, fue una unidad completamente diferente a la alineación titular de Seattle en el Super Bowl la que confundió a unos Patriots mejorados.
2. Buffalo Bills (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 5
Resultado de la semana pasada: venció a Texans, 36–31
Esta semana: vs. Lions
Josh Allen tuvo una buena cantidad de jugadas que pudieron haber terminado en pérdidas de balón y que pudieron afectar el resultado final, pero los Bills ganaron un partido parejo en Houston. No quiero restarle mérito a Allen, quien fue sobrehumano durante algunos tramos, y me pareció brillante el playcall de volver a correr directamente contra Kamari Lassiter después de que dejara caer la intercepción. La defensa consiguió llegar al quarterback con una presión de tres hombres en situaciones críticas, lo que, nuevamente, quizá sea más un reflejo de Houston en este momento, pero por ahora quedará como un punto a favor de los Bills.
3. Baltimore Ravens (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 6
Resultado de la semana pasada: venció a Colts, 41–23
Esta semana: vs. Saints
Qué placer fue ver a Lamar Jackson moverse por todas partes en un bootleg después de una jugada de play-action bajo centro. Los Ravens estuvieron entre los líderes de la NFL en jugadas de verdadero play-action el domingo, pero aun así mantuvieron los conceptos de split-zone para Jackson. Esta ofensiva de Baltimore, si Zay Flowers está sano, puede ser absolutamente letal al mantener un pie en los dos mundos: el antiguo, de John Harbaugh y Greg Roman, y el nuevo, con Declan Doyle y conceptos inspirados en Ben Johnson.
4. Chicago Bears (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 13
Resultado de la semana pasada: venció a Panthers, 59–37
Esta semana: vs. Vikings
Si anotas 59 puntos contra una defensa profesional de la NFL, subes como un cohete en los Power Rankings. A veces me gusta pensar en los Power Rankings como las listas de Billboard. Por ejemplo, una vez al año Mariah Carey entra al Top 100 con su clásica canción navideña y después desaparece. Pero durante ese periodo, es un éxito enorme e innegable. Los Bears son enormes e innegables justo ahora, en este momento. Y vamos a celebrarlo, carajo.
5. Kansas City Chiefs (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 4
Resultado de la semana pasada: venció a Broncos, 31–10
Esta semana: vs. Jaguars
Creo que una de las partes más frustrantes de cubrir el futbol americano profesional es pasar toda la temporada baja intentando entender qué será efectivo y qué no, y concluir que Kansas City —un equipo que inicia con un tackle agente libre no seleccionado en el Draft contra una de las mejores defensas del futbol americano, que hizo una incorporación a la desesperada de un corredor veterano para rescatar la ofensiva y que pone como titular a un QB apenas nueve meses después de un ACL desgarrado— tendrá problemas. Solo para que los Chiefs destrocen por completo al subcampeón de la conferencia del año pasado. El juego de las predicciones es doloroso, amigo. No dejes que tus hijos vivan esta vida.
6. San Francisco 49ers (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 17
Resultado de la semana pasada: venció a Rams, 27–7
Esta semana: vs. Dolphins
La NFL casi seguramente analizará la creativa interpretación de Kyle Shanahan sobre los nuevos conceptos de movimiento que presentó contra Los Angeles, los cuales ayudaron a impulsar el juego terrestre que los Rams no mostraron interés alguno en detener. Y, supongo, finalmente resolvieron el debate de que vivir Australia durante una semana es mejor que hacerlo durante aproximadamente 29 horas. Aunque sigo molesto porque el duelo más importante del primer fin de semana fue convertido en un concurso de sueño y recuperación, San Francisco merece reconocimiento por haberlo sacado adelante.
7. Los Angeles Rams (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 1
Resultado de la semana pasada: perdió contra 49ers, 27–7
Esta semana: vs. Giants
Como dijimos antes, incluso sin Myles Garrett y Aaron Donald, se supone que este es un equipo contendiente al Super Bowl. Los Rams tuvieron una actuación decepcionante en Australia, pero las circunstancias son tales que les permitiré pasar esta vez hasta que veamos al equipo en condiciones más cercanas a las óptimas. Aun así, pensé que esta defensa, llena de jugadores reconocidos por su capacidad para detener el juego terrestre, no sería dominada de esa manera.
8. Houston Texans (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 3
Resultado de la semana pasada: perdió contra Bills, 36–31
Esta semana: vs. Bengals
Aquí hay una columna sobre los Texans para profundizar un poco más. ¿Un nuevo C.J. Stroud? ¿El anterior? Sí.
9. Jacksonville Jaguars (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 9
Resultado de la semana pasada: venció a Browns, 34–10
Esta semana: en Broncos
Creo que probablemente seguimos subestimando lo físico, eficiente y desagradable que puede llegar a ser este equipo de los Jaguars. Un partido inaugural contra los Browns siempre es bueno para el alma, pero me atrevería a decir que Deshaun Watson no se habría visto tan mal contra un rival de nivel medio.
10. Detroit Lions (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 8
Resultado de la semana pasada: venció a Saints, 31–30 (OT)
Esta semana: en Bills
Una ofensiva de los Lions ligeramente más conservadora de lo que estamos acostumbrados a ver, con Jared Goff lanzando a aproximadamente la mitad de la profundidad promedio de target que Tyler Shough, pero eficiente de todos modos. Me gustó el detalle de Drew Petzing de volver a colocar a Penei Sewell como tackle derecho y después correr en dirección contraria para mantener a los Saints a la expectativa. La secundaria de los Lions será su cruz en 2026, pero ¿puede la ofensiva ser tan buena que eso no importe?
11. New England Patriots (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 12
Resultado de la semana pasada: perdió contra Seahawks, 13–10
Esta semana: vs. Steelers
Drake Maye está listo para protagonizar esta semana un partido que silencie a sus detractores, después de lanzar uno de los pases situacionales más desacertados de las últimas temporadas regulares. Por supuesto, debido a cómo se desarrolló la semana inaugural, New England tiene la tarea de realizar tanto un exorcismo emocional esta semana contra unos Steelers malos como una simplificación de su esquema. Por suerte, no parece que Pittsburgh represente una gran amenaza.
12. Philadelphia Eagles (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 11
Resultado de la semana pasada: venció a Commanders, 24–22
Esta semana: en Titans
La experiencia de Sean Mannion dejó opiniones divididas. Los Eagles despejaron en sus dos primeras ofensivas del partido y en sus tres primeras ofensivas de la segunda mitad. Jalen Hurts pudo utilizar sus piernas y suavizar los problemas, pero el juego terrestre fue motivo de gran preocupación: la mayoría de las yardas de Saquon Barkley llegaron después del primer contacto y la mayor parte se produjo en una sola jugada. Fue golpeado detrás de la línea con una frecuencia bastante alta.
13. Cincinnati Bengals (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 7
Resultado de la semana pasada: venció a Buccaneers, 33–27
Esta semana: en Texans
Me encanta cómo esta cuenta intentaba burlarse de Dexter Lawrence sin reconocer lo dominante que puede llegar a ser. Lawrence fue uno de los mejores defensive tackles en situaciones reales de pass rush durante todo el fin de semana. Una mejora importante para Cincinnati.
14. Denver Broncos (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 16
Resultado de la semana pasada: perdió contra Chiefs, 31–10
Esta semana: vs. Colts
Esto fue el Bo Nix de una apertura de pretemporada contra Kansas City. Escapes al estilo de Tua Tagovailoa. Pases lanzados a ninguna parte. Un juego terrestre que nunca tuvo oportunidad de establecerse y una defensa que, al igual que los Texans en el partido inaugural, desapareció por completo durante grandes tramos del encuentro. Sean Payton más vale que espere que el primer partido de la temporada no haya sido más que un extraño sueño.
15. Minnesota Vikings (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 19
Resultado de la semana pasada: venció a Packers, 39–22
Esta semana: en Bears
Llámalo una cuestión de algunos malos momentos arbitrales o las consecuencias de la apuesta de cerebro galáctico de Matt LaFleur de quitar puntos del marcador, pero lo que vimos hacer a los Vikings después de que el impulso cambiara fue claramente una señal de advertencia para sus rivales. Con el juego más básico posible de su quarterback, este equipo es una amenaza legítima para los playoffs y su defensa todavía tiene suficiente energía para causar estragos. Aunque definitivamente deberían llamar a Jimmy Garoppolo.
16. Green Bay Packers (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 15
Resultado de la semana pasada: perdió contra Vikings, 39–22
Esta semana: en Jets
Creo que lo interesante de la decisión de Green Bay de quitar puntos del marcador es que refleja el tira y afloja en tiempo real de la analítica en el juego moderno. No estoy diciendo que yo no hubiera hecho lo mismo, pero sí digo que me resultaría más difícil mirar a Jordan Love a los ojos después de que hubiera sido golpeado prácticamente en cada jugada y decirle que esos tres puntos ganados con tanto esfuerzo no importan.
17. Los Angeles Chargers (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 10
Resultado de la semana pasada: perdió contra Cardinals, 26–14
Esta semana: vs. Raiders
Estoy de acuerdo con el coanfitrión del MMQB Podcast, Albert Breer, quien dijo esto en nuestro programa de recapitulación del lunes por la mañana: lo que más me preocupa es que Los Angeles no haya deslumbrado en el juego terrestre a pesar de tener prácticamente todas las ventajas posibles sobre los Cardinals. En fin, esta es la derrota en la semana inaugural que nadie vio venir (especialmente los idiotas que usaron ChatGPT para ayudarse en sus pools de eliminación. Todos ustedes obtuvieron lo que merecían).
18. New York Giants (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 26
Resultado de la semana pasada: venció a Cowboys, 28–20
Esta semana: en Rams
Una columna sobre la era Harbaugh y lo que realmente significa. Los Giants han alcanzado la posición más alta en mi columna de Power Rankings en lo que se siente como años.
19. Dallas Cowboys (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 14
Resultado de la semana pasada: perdió contra Giants, 28–20
Esta semana: vs. Commanders
Se lo voy a dejar al gran Shell Kapadia, de The Ringer, quien señala: la defensa de los Cowboys fue la peor unidad de la semana en cuanto a EPA permitido por drive. Y con esa misma métrica, el partido del domingo fue peor que todos los juegos de Dallas del año pasado, salvo uno (cuando la defensa de Dallas fue históricamente mala).
20. New Orleans Saints (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 22
Resultado de la semana pasada: perdió contra Lions, 31–30 (OT)
Esta semana: en Ravens
Diré esto sobre Tyler Shough, a quien cuestioné mucho esta temporada baja en cuanto a cuánto podría mejorar después de una temporada baja completa: fue duro como una roca cuando perdía por 21 puntos en el tercer cuarto contra un buen equipo. Absolutamente metió de nuevo a los Saints en el partido con varios pases casi perfectos. Ahora tengo más confianza en que este equipo puede ser un factor legítimo dentro de su división de la que tenía hace unos meses.
21. Tampa Bay Buccaneers (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 18
Resultado de la semana pasada: perdió contra Bengals, 33–27
Esta semana: vs. Browns
En mi columna sobre John Harbaugh, planteé abiertamente esta pregunta a los equipos que continúan aferrándose a sus estructuras de poder existentes pese a mostrar señales de estancamiento: ¿vale la pena el potencial positivo cuando el lado negativo parece ser perder partidos prácticamente de la misma manera semana tras semana? Vi que alguien planteaba que cuatro balones sueltos perdidos no son culpa del coach. Respetuosamente, no estoy de acuerdo.
22. Carolina Panthers (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 20
Resultado de la semana pasada: perdió contra Bears, 59–37
Esta semana: en Falcons
Nuevamente, esto podría ser indicativo de lo vulnerable que podría resultar la defensa de Chicago, pero Bryce Young jugó un partido excelente el domingo. Su capacidad para realizar pases letales prácticamente desde cualquier posición corporal ha aumentado junto con su confianza. Ahora luce mucho más como Bama Bryce que nunca.
23. Indianapolis Colts (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 24
Resultado de la semana pasada: perdió contra Ravens, 41–23
Esta semana: en Chiefs
Todavía no estoy destrozando a los Colts... por ahora. Principalmente porque pensé que Jesse Minter sería una trituradora en la Semana 1 que iba a despedazar prácticamente a cualquier equipo en el partido inaugural. Y, curiosamente, el juego terrestre siguió siendo realmente eficiente. Sin embargo, el contrato de Daniel Jones no parece estar envejeciendo bien. Tampoco la secundaria por la que Indianapolis pagó una fortuna.
24. Washington Commanders (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 18
Resultado de la semana pasada: perdió contra Eagles, 24–22
Esta semana: en Cowboys
No es un premio de consolación, pero estar a una decisión descabellada de Stefon Diggs de llevar a tus rivales divisionales a tiempo extra no es poca cosa, especialmente con una defensa completamente renovada y nuevos coordinadores en ambos lados del balón. Aun así, Jayden Daniels lució del montón y los Commanders tuvieron un índice de éxito ofensivo menor que los Titans en el primer fin de semana.
25. New York Jets (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 29
Resultado de la semana pasada: venció a Titans, 23–10
Esta semana: vs. Packers
Hablando de los Titans, entiendo la frustración de que una victoria sobre Tennessee le haya dado a los Jets un impulso menor que el triunfo de los Giants sobre Dallas. David Bailey mostró la base de lo que puede convertirse en un pass rusher de gran motor. El partido del domingo contra la cuestionable línea ofensiva de los Packers debería darle a Bailey algunas oportunidades más de llegar al quarterback y una mejor indicación de lo que realmente estamos viendo en Florham Park.
26. Arizona Cardinals (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 30
Resultado de la semana pasada: venció a Chargers, 26–14
Esta semana: vs. Seahawks
Los Cardinals son el equipo del primer fin de semana, el que desafió una narrativa que se volvió tan común en toda la NFL que terminó consolidándose sin que una sola persona les pidiera permiso. Creo que todos dimos por descartado a Arizona debido al entusiasmo colectivo alrededor del resto de la división. Por eso, ignoramos el hecho de que los Cardinals en realidad tienen algunos jugadores decentes y no serán un rival fácil en medio de la Marcha por Arch.
27. Pittsburgh Steelers (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 23
Resultado de la semana pasada: venció a Falcons, 20–13
Esta semana: en Patriots
Esto hará levantar algunas cejas, pero el hecho es que Pittsburgh lució realmente sin capacidad de respuesta contra los Falcons. De no haber sido por dos goles de campo fallados de Nick Folk y un pick-six de T.J. Watt, estaríamos hablando de un fracaso épico en el partido inaugural. Esta fue una de las actuaciones más bajas de EPA por jugada de los últimos cinco años. Aaron Rodgers todavía puede lanzar el balón, pero a este equipo le falta chispa.
28. Las Vegas Raiders (1–0)
Ranking de la semana pasada: No. 27
Resultado de la semana pasada: venció a Dolphins, 27–13
Esta semana: en Chargers
Los Raiders vencieron al peor equipo de la NFL en el partido inaugural. ¿Lo bueno? Vimos un resurgimiento de talento que fue seleccionado muy alto en el Draft de 2025 y que prácticamente había sido abandonado por el régimen anterior. ¿Las malas noticias? Les espera un equipo de los Chargers sumamente enfurecido después de sufrir la derrota más vergonzosa del primer fin de semana.
29. Atlanta Falcons (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 25
Resultado de la semana pasada: perdió contra Steelers, 20–13
Esta semana: vs. Panthers
Cooper Rush terminó último en EPA por dropback el domingo contra una defensa de los Steelers que jugó en cobertura de zona literalmente en cada snap. Si no vieron el partido, no me esforzaría demasiado por buscarlo.
30. Tennessee Titans (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 31
Resultado de la semana pasada: perdió contra Jets, 23–10
Esta semana: vs. Eagles
Como señalamos en la publicación sobre el carrusel de quarterbacks para comenzar la temporada, el reloj comienza temprano para Cam Ward. Esto es desafortunado —y, para ser justos, también mencioné a Jaxson Dart—, pero la realidad es que cada semana en la que Ward no parece estar a la altura, los Titans se acercan al final de una temporada perdida en la que el equipo podría estar en posición de seleccionar muy alto en el Draft en esa misma posición. Ward es muy divertido cuando tiene confianza y está dentro de la ofensiva adecuada. Simplemente no sé si ahora mismo existe un roster que pueda respaldar a ese jugador.
31. Cleveland Browns (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 28
Resultado de la semana pasada: perdió contra Jaguars, 34–10
Esta semana: en Buccaneers
Al iniciar a Deshaun Watson una semana más, los Browns están entrando en un terreno interesante que Breer y yo exploramos en el MMQB Podcast. Pueden echarle un vistazo aquí.
32. Miami Dolphins (0–1)
Ranking de la semana pasada: No. 32
Resultado de la semana pasada: perdió contra Raiders, 27–13
Esta semana: en 49ers
No estoy seguro de qué está pasando en el campo, pero me gusta mucho la teoría de conspiración de que Miami está liquidando su inventario de jerseys al enviárselos a los poseedores de abonos de temporada antes de presentar un nuevo y elegante rediseño el próximo año, en el que el equipo podría tener la selección número 1 del Draft.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/09/2026, traducido al español para SI México.