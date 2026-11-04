Bienvenidos a los Power Rankings de la Semana 9. Espero que hayan tenido un gran Halloween. Nos acabamos más de 150 barras de chocolate (de tamaño normal) antes de recurrir a las reservas. Me disfracé de Chewbacca, de Star Wars, y usé la máscara que emite el sonido de Chewbacca cada vez que abres la boca. Tengo la suerte de haber encontrado a la pareja indicada en la vida, alguien que mantiene vivo al niño que llevamos dentro y te anima a encontrar a tu pequeño interior mientras nos adentramos en el ajetreo de la temporada de fiestas. La vida es demasiado corta para ser aburrido o estar irritado todo el tiempo.

Con eso en mente, vayamos a nuestra sección semanal y pongamos en orden a los equipos más poderosos.

1. Buffalo Bills (6–1)

Posición de la semana pasada: No. 1

Resultado de la semana pasada: vencieron a Ravens, 36–10

Esta semana: en Vikings

Sinceramente, me sorprendió bastante la tibia reacción ante la forma en que Roquan Smith le torció el cuello a Josh Allen casi 200 grados el domingo. Intencional o no, la acción merecía una respuesta mucho más enérgica de prácticamente todos los involucrados. Que Allen se mantenga saludable es nuestra mejor oportunidad de ver uno de los pocos enfrentamientos soñados que podemos tener en el Super Bowl.

2. Chicago Bears (6–2)

Posición de la semana pasada: No. 5

Resultado de la semana pasada: vencieron a Seahawks, 34–17

Esta semana: vs. Buccaneers

Cuando los árbitros consiguieron hacerse a un lado en este partido, la línea defensiva dominante que habíamos anticipado finalmente cumplió con las expectativas. A medida que Chicago encuentra un mayor equilibrio entre su explosiva ofensiva y una defensa que la complementa mejor, Bears se está convirtiendo en un auténtico favorito para llegar al Super Bowl.

3. Jacksonville Jaguars (5–2)

Posición de la semana pasada: No. 8

Resultado de la semana pasada: vencieron a Colts, 42–7

Esta semana: en Ravens

La pérdida de DaVon Hamilton es un golpe durísimo para Jaguars, que luce implacablemente eficiente a la ofensiva y sólo necesita contar con las piezas adecuadas en la defensa para mantenerse en los partidos. Se espera que Jaguars busque un fichaje de gran impacto en la posición de tackle defensivo durante la próxima semana.

4. Detroit Lions (4–3)

Posición de la semana pasada: No. 7

Resultado de la semana pasada: vencieron a Vikings, 19–15

Esta semana: en Dolphins

Drew Petzing estaba en mi lista de Head Coaches en ascenso, pero después de su brillante actuación contra Vikings seguramente ya está en muchas otras. Petzing consiguió sacar adelante el partido ante Brian Flores y además lo hizo con un toque especial, una hazaña que parece casi imposible si tomamos en cuenta el talento de esta defensa de Minnesota.

5. San Francisco 49ers (6–1)

Posición de la semana pasada: No. 4

Resultado de la semana pasada: descansaron

Esta semana: vs. Raiders

Que el acuerdo por Jauan Jennings no se concretara significa que San Francisco dejó al descubierto sus propias necesidades y ahora enfrenta un aumento de precio en el mercado de receptores de cara a la fecha límite de intercambios. Aun así, comenzar con marca de 6–1 no es algo que se deba desperdiciar, especialmente con un equipo de tanta edad.

6. Seattle Seahawks (4–4)

Posición de la semana pasada: No. 3

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Bears, 34–17

Esta semana: vs. Cardinals

En repetidas ocasiones, algunos jugadores de Bears y los caballeros de camiseta a rayas intentaron darle a Seattle la oportunidad de regresar al partido. Pero Sam Darnold tuvo a los defensivos encima durante toda la noche. Jeffrey Simmons lideró al equipo en tacleadas y tacleadas para pérdida de yardas, además de empatar en el primer lugar en golpes al quarterback. ¿Qué tal eso para tirar por la borda el plan de juego?

7. Denver Broncos (6–2)

Posición de la semana pasada: No. 12

Resultado de la semana pasada: vencieron a Chiefs, 28–24

Esta semana: en Panthers

Jonah Coleman es uno de mis tipos de jugadores favoritos. Un corredor claramente talentoso, que sigue disponible después de la tercera ronda del Draft y provoca que un montón de periodistas deportivos promedio se pregunten por qué nadie lo ha elegido todavía… y luego llega a la NFL y la rompe.

8. Green Bay Packers (5–3)

Posición de la semana pasada: No. 10

Resultado de la semana pasada: vencieron a Panthers, 27–19

Esta semana: en Patriots

Una observación sobre Green Bay, Josh Jacobs y la forma en que los equipos de la NFL vuelven a retroceder en materia de moralidad.

9. Minnesota Vikings (6–1)

Posición de la semana pasada: No. 2

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Lions, 19–15

Esta semana: vs. Bills

¿La defensa de Brian Flores fue superada o Lions simplemente corrió lo suficientemente bien, combinado con una ofensiva que claramente está por debajo de su nivel? Mantener a Lions por debajo de los 20 puntos debería ser suficiente para conseguir una victoria con tanto talento a la ofensiva.

10. Cincinnati Bengals (5–2)

Posición de la semana pasada: No. 9

Resultado de la semana pasada: vencieron a Titans, 43–36 (TE)

Esta semana: vs. Falcons (Madrid)

Tenemos que empezar a valorar los partidos en los que Tee Higgins y Ja’Marr Chase acumulan alrededor de 300 yardas combinadas, tres touchdowns y 30 objetivos. Es posible que este trío (incluido Joe Burrow) nunca vuelva a estar completamente sano al mismo tiempo, pero cada ciertos meses nos regalan el partido arrollador que merecemos.

11. Los Angeles Rams (4–4)

Posición de la semana pasada: No. 13

Resultado de la semana pasada: vencieron a Rams, 24–9

Esta semana: en Commanders

No sé exactamente qué significa esto ni a quién beneficia, pero la defensa de Rams todavía no ha permitido un touchdown en el primer cuarto durante esta temporada. Es algo increíble, posiblemente irrelevante, totalmente insostenible y, aun así, digno de mencionar.

12. Kansas City Chiefs (5–2)

Posición de la semana pasada: No. 6

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Broncos, 28–24

Esta semana: vs. Jets

¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡MUCHACHOS! Muchachos. Fue una salida en falso.

13. Pittsburgh Steelers (6–2)

Posición de la semana pasada: No. 14

Resultado de la semana pasada: vencieron a Browns, 27–6

Esta semana: descansan

Steelers estaba (con toda razón) furioso después de aplastar a Browns el domingo. Aaron Rodgers hizo bien en marcar la pauta al criticar a la ofensiva. Con prácticamente ninguna capacidad para ejecutar jugadas en la zona roja, el equipo sigue abandonando el juego terrestre en situaciones cruciales.

14. New England Patriots (5–3)

Posición de la semana pasada: No. 11

Resultado de la semana pasada: vencieron a Dolphins, 24–19

Esta semana: vs. Packers

De verdad no entiendo cómo le anularon injustamente un touchdown a Kyle Williams el domingo. Aunque empiezo a aceptar, e incluso casi a disfrutar, la increíble inconsistencia entre las distintas cuadrillas arbitrales en los temas más básicos, me resulta incomprensible que todavía no tengamos una idea general de qué constituye una recepción de touchdown.

15. New York Giants (4–2–1)

Posición de la semana pasada: No. 17

Resultado de la semana pasada: descansaron

Esta semana: en Eagles

Con Giants en su semana de descanso, recordemos lo que sucedía por estas fechas el año pasado, cuando Cam Skattebo celebró haber llegado a los 1,000 suscriptores bebiendo una bebida energética en un zapato de futbol americano usado.

16. Tampa Bay Buccaneers (3–5)

Posición de la semana pasada: No. 23

Resultado de la semana pasada: vencieron a Falcons, 16–0

Esta semana: en Bears

Baker Mayfield recibe muchas críticas y la victoria del domingo prácticamente no tuvo nada que ver con él (después de todo, no completó ningún pase). Pero que se haya enfrascado en una pelea con los jugadores de Falcons por la intensidad de los bloqueos en el juego terrestre no es una actuación. Así es él.

17. Las Vegas Raiders (4–4)

Posición de la semana pasada: No. 22

Resultado de la semana pasada: vencieron a Jets, 38–33

Esta semana: en 49ers

¿Soy el único que vio cómo Klint Kubiak le abrió apenas un poco la puerta a Mike Washington Jr. y observó cómo Washington la derribó por completo? El equipo tiene una sensación diferente cuando el novato salido de Arkansas está en el backfield.

18. Cleveland Browns (5–3)

Posición de la semana pasada: No. 15

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Steelers, 27–6

Esta semana: en Saints

El problema de Browns con el quarterback quedó oculto durante una racha reciente, pero seguirá apareciendo en plena parte más exigente de su calendario. El partido en casa dentro de dos semanas contra los Texans, el antiguo equipo de Watson, será una interesante prueba para medir a Cleveland después de la fecha límite de intercambios.

19. Atlanta Falcons (3–5)

Posición de la semana pasada: No. 16

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Buccaneers, 16–0

Esta semana: vs. Bengals (Madrid)

Si había un partido para dejar que Bijan Robinson jugara como quarterback en la formación Wildcat, era este, ¿no? La terquedad y el conservadurismo de Todd Bowles resultaron ser la decisión correcta en condiciones ridículas, mientras Atlanta dejó pasar la oportunidad de permitir que Robinson tuviera una tarde memorable al dirigir la ofensiva.

20. Carolina Panthers (3–4)

Posición de la semana pasada: No. 20

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Packers, 27–19

Esta semana: vs. Broncos

Panthers llegó el jueves a Lambeau Field con bajas importantes en la línea ofensiva (y perdió más jugadores durante el partido) y en la secundaria. Es una mala combinación contra un equipo de Packers que actualmente está presionando muy bien al quarterback y lanzando profundo mejor que la mayoría.

21. Dallas Cowboys (3–5)

Posición de la semana pasada: No. 19

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Cardinals, 33–30 (TE)

Esta semana: en Colts

ADELANTO: Manténganse atentos a las cuentas de redes sociales de Albert Breer, copresentador del podcast MMQB, y a la mía para conocer mi solución extraordinariamente creativa para arreglar la defensa de Cowboys. Creo que puedo hacer que funcione.

22. Washington Commanders (2–4–1)

Posición de la semana pasada: No. 27

Resultado de la semana pasada: vencieron a Eagles, 27–10

Esta semana: vs. Rams

En este punto de la carrera, Washington es mi favorito para terminar ganando la NFC East. Anoche, las señales que vimos entre Jayden Daniels y Antonio Williams me llevan a pensar que todavía queda suficiente chispa en esta ofensiva para emprender una buena racha.

23. Arizona Cardinals (3–5)

Posición de la semana pasada: No. 25

Resultado de la semana pasada: vencieron a Cowboys, 33–30 (TE)

Esta semana: en Seahawks

Hay que reconocerlo: señalé a Mike LaFleur como una de las peores contrataciones de Head Coach de este último ciclo (de hecho, la peor; no intentemos suavizarlo). Lo único que ha hecho es ser él mismo y conseguir algunas victorias muy complicadas contra rivales superiores. Arizona es el campeón de los equipos más difíciles de vencer de esta temporada.

24. Baltimore Ravens (4–4)

Posición de la semana pasada: No. 18

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Bills, 36–10

Esta semana: vs. Jaguars

Aquí tienen una columna que anticipa el futuro de la relación entre Lamar, Ravens y el manejo de sus lesiones. Mientras tanto, en la primera temporada de Jesse Minter como Head Coach, ya va el tercer quarterback titular del equipo en lo que va de la campaña y (probablemente) llegará la contratación de un suplente de emergencia. No era así como lo había planeado.

25. Houston Texans (2–5)

Posición de la semana pasada: No. 21

Resultado de la semana pasada: descansaron

Esta semana: en Chargers

Texans enfrentará a Chargers este fin de semana en un duelo entre los dos equipos más desconcertantemente decepcionantes que puedo recordar. Es el tipo de expectativa que me obliga a no volver a confiar jamás.

26. New Orleans Saints (2–5)

Posición de la semana pasada: No. 28

Resultado de la semana pasada: descansaron

Esta semana: vs. Browns

Kellen Moore tomó su primera gran decisión como Head Coach al despedir al coordinador del juego terrestre del equipo en medio de las dificultades ofensivas. A veces estos cambios pueden ser trascendentales (véase el giro de Lions al pasar de Anthony Lynn a Ben Johnson como coordinador ofensivo). Otras veces, simplemente son una forma de tranquilizar a los propietarios.

27. Philadelphia Eagles (2–6)

Posición de la semana pasada: No. 24

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Commanders, 27–10

Esta semana: vs. Giants

¿Cuántos equipos creen que a Saquon Barkley todavía le queda energía en las piernas y cuántos estarían dispuestos a desprenderse de una cantidad considerable de capital para averiguarlo? Al igual que con Jonathan Taylor, creo que llegó el momento de limitar sus participaciones hasta la fecha límite de intercambios.

28. New York Jets (2–6)

Posición de la semana pasada: No. 29

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Raiders, 38–33

Esta semana: en Chiefs

Si algo hay que celebrar, es que Jets despertó esta mañana con tres selecciones entre las primeras 10 del Draft. ¡Viva el mañana! Hablando en serio, ¿cuándo fue la última vez que vimos una desconexión tan evidente en popularidad entre el gerente general y el Head Coach? Entiendo que el trabajo de Aaron Glenn es indudablemente más difícil y que habría sido menos complicado con Quinnen Williams y Sauce Gardner, pero ¿realmente imaginamos a este equipo más cerca de .500 con esos dos jugadores?

29. Indianapolis Colts (2–6)

Posición de la semana pasada: No. 26

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Jaguars, 42–7

Esta semana: vs. Cowboys

Los equipos deberían estar interesados en Daniel Jones. Hay equipos interesados en Josh Downs y Jonathan Taylor. El Head Coach Shane Steichen seguirá manteniendo a todos en el campo hasta bien entrados los partidos que ya están definidos, a menos que alguien le diga lo contrario. Aquí es donde el propietario debe intervenir.

30. Tennessee Titans (1–7)

Posición de la semana pasada: No. 30

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Bengals, 43–36 (TE)

Esta semana: descansan

Titans está muy cerca de tener marca de 5–3. Podemos decir que todo se debe al quarterback, quien disputó el mejor partido de su carrera contra Bengals el domingo, aunque terminó en derrota, o al coach. Pero, en realidad, a veces así es la NFL. He cambiado mi opinión sobre Tennessee durante las últimas semanas, mientras el equipo sigue compitiendo en medio de una posible liquidación de jugadores.

31. Miami Dolphins (1–6)

Posición de la semana pasada: No. 31

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Patriots, 24–19

Esta semana: vs. Lions

El coordinador ofensivo de Dolphins, Bobby Slowik, ha ido acumulando discretamente algunas buenas actuaciones durante las últimas dos semanas. Siguiendo el modelo de Kyle Shanahan, también ha distribuido las cargas entre sus corredores y ha utilizado algunas formaciones interesantes en el backfield que han generado resultados superiores al promedio en el juego terrestre. Miami ha encajado perfectamente con lo que esperábamos de Jeff Hafley en su primer año: un equipo funcional y más difícil de enfrentar de lo previsto.

32. Los Angeles Chargers (0–7)

Posición de la semana pasada: No. 32

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Rams, 24–9

Esta semana: vs. Texans

Sinceramente, no puedo creer que hayamos llegado a este punto. La defensa está jugando increíblemente bien. Lo suficiente como para casi justificar la negativa de Chargers a intercambiar a Khalil Mack. A la ofensiva, Justin Herbert parece estar en modo de autodestrucción. Esas dos intercepciones contra Rams fueron tan malas como cualquiera de las que ha lanzado esta temporada.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/11/2026, traducido al español para SI México.