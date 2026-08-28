Predicciones de líderes estadísticos de la NFL: yardas por pase recepciones, capturas y más
He hecho algunas malas predicciones de futbol americano a lo largo de los años, pero normalmente aguanto los golpes, admito mis errores y sigo adelante. Sin embargo, nada me hace sentir más humilde que mis predicciones anuales de líderes estadísticos de la NFL.
La verdad, estoy un poco avergonzado por mi desempeño del año pasado. De alguna manera, empeoré. Solo hay que ver esta desastrosa lista. Malik Nabers apenas jugó debido a una lesión, Brian Thomas Jr. tuvo un retroceso drástico, Baker Mayfield se desvaneció durante los dos últimos meses y Omarion Hampton nunca tuvo su dominante temporada de novato. Vaya.
Te puede interesar: Intercambio Patriots - Texans: Boutte da a CJ Stroud una nueva arma en pases largos
Pero, de nuevo, aguantaré los golpes y seguiré adelante. Espero que estas predicciones anuales no se conviertan en la nueva maldición de Madden. En fin, aquí están mis líderes estadísticos de la temporada 2026 de la NFL.
Yardas por pase: Dak Prescott, Cowboys
Prescott se puso presión a sí mismo para cumplir en 2026 después de hablar abiertamente sobre el Super Bowl y apuntar a tener la mejor ofensiva que existe (GOTI, por sus siglas en inglés).
Le compraré a Prescott lo que está vendiendo y pronosticaré que respaldará sus palabras esta temporada. Tiene posiblemente la mejor dupla de receptores de la liga con CeeDee Lamb y George Pickens. Además, Brian Schottenheimer demostró el año pasado que puede dirigir una ofensiva de muchos puntos (27.7 por partido), a pesar de tener más responsabilidades como Head Coach.
Todos los ingredientes están ahí para que Prescott convierta a los Cowboys en la GOTI.
Touchdowns por pase: Prescott
En las últimas dos temporadas, los líderes de la liga en yardas por pase también han encabezado la NFL en touchdowns por pase. El año pasado, Matthew Stafford registró 4,707 yardas y 46 touchdowns. En 2024, Joe Burrow acumuló 4,918 yardas y 43 touchdowns.
La última vez que Prescott superó las 4,600 yardas fue en 2019, cuando lanzó para 4,902 yardas. Nunca ha tenido una temporada con al menos 40 touchdowns; su máximo de carrera es de 37, en 2021.
Prescott probablemente necesitará tener la mejor temporada de su carrera para liderar la liga en ambas categorías, pero, nuevamente, cuenta con el entorno ideal para hacerlo en 2026.
Yardas por tierra: Bijan Robinson, Falcons
Voy con Robinson por segunda temporada consecutiva.
Sí, me equivoqué el año pasado. Aun así, Robinson estuvo cerca, con 1,478 yardas para terminar en cuarto lugar, detrás de Jonathan Taylor (1,585), Derrick Henry (1,595) y James Cook (1,621). Aceptaré cualquier pequeña victoria después de lo mal que me ha ido con estas predicciones durante los dos últimos veranos.
Pero me siento mejor con las posibilidades de Robinson este año, considerando lo poco prometedor que luce su grupo de quarterbacks a unas semanas del inicio de la temporada. Las malas actuaciones de Tua Tagovailoa han hecho que sea “imposible” para los Falcons reincorporar gradualmente a Michael Penix Jr. al campo después de que pasó la temporada baja recuperándose de un desgarro del ligamento cruzado anterior. Atlanta ahora necesita desesperadamente que Penix sea el titular desde la Semana 1.
Los Falcons se apoyarán mucho en su corredor de carga.
Touchdowns por tierra: Jahmyr Gibbs, Lions
Gibbs podría estar encaminado a tener la mejor temporada de su carrera ahora que no tendrá que compartir acarreos con David Montgomery, quien fue traspasado a Houston durante esta temporada baja.
El corredor estrella de Detroit ha acumulado 39 touchdowns por tierra desde que llegó a la liga en 2023, incluidos al menos 13 en cada una de las últimas dos temporadas. El año pasado, Taylor tuvo el mayor número de touchdowns de la liga, con 18.
Sin embargo, sí tengo dudas sobre cómo funcionará la ofensiva de los Lions con el nuevo coordinador ofensivo Drew Petzing. La ofensiva tuvo un ligero retroceso en su primera temporada sin Ben Johnson encargado de las jugadas.
Recepciones: Nico Collins, Texans
Esta elección podría sorprender a algunos, pero Collins podría recibir una enorme cantidad de objetivos después de que los Texans perdieran a Jayden Higgins por el resto de la temporada, luego de que el receptor de segundo año sufriera un desgarro del ligamento cruzado anterior la semana pasada.
Además, los Texans hicieron un intercambio con los Patriots para adquirir a Kayshon Boutte, cuyo estilo de juego podría atraer la atención de Collins. Boutte puede superar a las defensivas en profundidad y quedarse con recepciones disputadas.
Pero Collins tendrá que mantenerse saludable para demostrar que estoy en lo correcto. Se perdió dos partidos el año pasado y cinco en 2024. Y sí, estoy apostando por el quarterback C.J. Stroud, pero tiene mucha motivación para mejorar y conseguir una lucrativa extensión de contrato.
El año pasado, Puka Nacua lideró la liga con 129 recepciones. El máximo de carrera de Collins es de 80 recepciones, conseguido en 2023. Esta es, sin duda, una predicción arriesgada.
Yardas por recepción: Collins
Voy nuevamente con Collins por todo lo que ya mencioné sobre la necesidad que tienen los Texans de contar con él esta temporada.
Además, elegimos a los Texans para avanzar al Super Bowl en nuestra edición de previa de la temporada 2026 de la NFL. (Conor Orr los tiene como campeones). Así que, por supuesto, esperamos una temporada memorable en Houston, no solo por su defensiva.
Jaxon Smith-Njigba lideró la liga con 1,793 yardas en 2025. Estas son las cifras de yardas por recepción de Collins en las últimas tres temporadas: 1,297, 1,006 y 1,117. No es una mala apuesta.
Touchdowns por recepción: George Pickens, Cowboys
Los Cowboys tienen todas las piezas necesarias para producir mejores números que los de la ofensiva de muchos puntos de la temporada pasada.
Pickens podría superar su gran temporada de 2025, cuando registró 93 recepciones para 1,429 yardas y nueve touchdowns durante su primer año en Dallas. Tiene mucha motivación para superar esas cifras de su carrera porque está jugando con la etiqueta de franquicia.
El año pasado, Davante Adams lideró la liga con 14 touchdowns. Pickens ciertamente es capaz de anotar esa cantidad de touchdowns jugando junto a Prescott y Lamb.
Puntos anotados: Will Reichard, Vikings
Reichard se consolidó como uno de los mejores pateadores de la liga la temporada pasada, al convertir 33 de 35 intentos de gol de campo, con sus únicos dos fallos en patadas de más de 50 yardas. También tuvo una efectividad perfecta de 31 de 31 en puntos extra.
El año pasado, Reichard terminó noveno en puntos anotados con 130, lo cual es impresionante considerando lo mal que jugó la ofensiva de los Vikings en 2025. Minnesota debería estar con mayor frecuencia en territorio rival esta temporada con su nuevo quarterback titular Kyler Murray.
El año pasado, Jason Myers registró 171 puntos, la cifra más alta de la liga, 11 más que el segundo lugar, Ka’imi Fairbairn.
Capturas: Myles Garrett, Rams
De ninguna manera voy a apostar en contra de Garrett, especialmente jugando en un cargado roster de los Rams que es mucho mejor que cualquiera de los que tuvo durante sus nueve temporadas con los Browns.
Garrett podría romper su récord de capturas con mucha ayuda en Los Ángeles, y todavía existe la posibilidad de que Aaron Donald salga del retiro para jugar con esta poderosa línea defensiva. De alguna manera, Garrett registró 23 capturas el año pasado jugando para un equipo de los Browns que estuvo en desventaja durante la mayor parte de la temporada.
Hay mucho entusiasmo alrededor de lo que Garrett podría hacer en su primera temporada con los Rams. Sin duda, es Garrett o el resto del campo para la categoría de capturas.
Intercepciones: Kamari Lassiter, Texans
Necesito al menos un defensor de los Texans en esta lista. Esta podría ser nuevamente la mejor defensiva de la liga, una unidad que probablemente tendrá muchas oportunidades de provocar pérdidas de balón en 2026.
Lassiter es un cornerback muy subestimado, capaz de hacer que los quarterbacks paguen por atacar su lado del campo para evitar al estelar cornerback Derek Stingley Jr.
En 2025, Lassiter, Stingley y el safety Jalen Pitre registraron cuatro intercepciones cada uno para Houston. Kevin Byard III lideró esta categoría con siete intercepciones la temporada pasada.
Tackleadas: Carson Schwesinger, Browns
El Defensive Rookie of the Year no perdió tiempo para convertirse en un playmaker de gran impacto, capaz de cubrir todo el ancho del campo para los Browns en 2025.
El egresado de UCLA registró 156 tackleadas, la sexta cifra más alta de la NFL. Jordyn Brooks tuvo la mayor cantidad la temporada pasada, con 183 tackleadas totales.
Con Garrett ahora en Los Ángeles, Schwesinger podría tener que limpiar el desastre con frecuencia en su segunda temporada con los Browns.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/08/2026, traducido al español para SI México.