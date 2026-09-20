La pregunta más importante para cada partido de la NFL en la Semana 2
Para bien o para mal, todos los equipos de la NFL dejaron sus primeras impresiones durante la Semana 1. Aunque muchas cosas pueden cambiar entre ahora y el final del año, el desempeño de cada equipo ofreció al menos un vistazo de lo que será a lo largo de 2026.
Aun así, estas primeras impresiones dejaron muchas preguntas, incluyendo qué significarán estas primeras actuaciones cuando los equipos se enfrenten a sus próximos rivales. Mientras comienza la Semana 2, aquí está una pregunta para cada juego del calendario.
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Bengals en Texans: ¿Cómo responderá la defensa de los Texans ante Joe Burrow?
La defensa de los Texans pasa de enfrentar a un quarterback estrella a otro. Después de caer ante Josh Allen y los Bills, los Texans enfrentarán a Joe Burrow y los Bengals en la Semana 2. Houston tuvo su peor actuación defensiva en más de un año durante la Semana 1, al permitir 409 yardas y 36 puntos, la mayor cantidad de puntos que ha permitido en un juego desde diciembre de 2023, cuando cedió 36 puntos ante los Browns. Peor aún fue la frecuencia con la que permitió jugadas explosivas. De acuerdo con Ben Solak, de ESPN, los Texans permitieron la mayor tasa de jugadas explosivas desde que DeMeco Ryans asumió como Head Coach.
¿Podrá la defensa de los Texans apretar las cosas contra Burrow? Burrow tuvo una actuación sólida, aunque no espectacular, en su triunfo sobre Tampa Bay, al lanzar para 254 yardas, un touchdown y una intercepción, mientras los balones sueltos de Baker Mayfield impulsaron a Cincinnati hacia la victoria. Burrow no se ha enfrentado a los Texans desde 2023, cuando lanzó para 347 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones en una derrota por 30–27.
Packers en Jets: ¿Podrán los Packers correr el balón contra los Jets?
Varias cosas salieron mal para los Packers en su colapso ante los Vikings, incluyendo su incapacidad para correr el balón. Con Josh Jacobs en la lista de exentos del comisionado y la línea ofensiva sin jugar a un gran nivel, los Packers apenas consiguieron 66 yardas por tierra, mientras que el corredor principal MarShawn Lloyd logró 37 yardas con un promedio de 2.8 yardas por acarreo. Los Jets, por su parte, controlaron el reloj durante casi 40 minutos en la Semana 1 al correr el balón con eficiencia y limitar a Tennessee a 68 yardas terrestres.
Saints en Ravens: ¿Podrá New Orleans contener a Derrick Henry?
La defensa de los Saints tendrá las manos llenas ante esta nueva ofensiva de los Ravens dirigida por Declan Doyle, que consiguió 506 yardas y 41 puntos el domingo. Los Saints hicieron un buen trabajo contra el ataque aéreo de alto poder de los Lions, pero no les fue tan bien con Jahmyr Gibbs, quien corrió para 152 yardas y dos touchdowns. Gibbs, por supuesto, es uno de los mejores corredores de la liga, pero Derrick Henry tampoco es poca cosa, incluso a los 32 años. Henry corrió 24 veces para 144 yardas y tres touchdowns contra los Colts. Aunque Lamar Jackson y compañía también pueden vencer a los equipos mediante el juego aéreo, frenar el ataque terrestre será un punto de partida clave para New Orleans.
Eagles en Titans: ¿Puede Cam Ward jugar mejor?
Los Eagles son, como era de esperarse, favoritos para vencer a los Titans, que esta semana buscarán ver más de su quarterback de segundo año Cam Ward. Ward no jugó bien en el partido inaugural de la temporada contra los Jets, al completar 19 de 32 pases para 140 yardas y un touchdown, mientras conseguía apenas 10 puntos —siete de ellos producto de un touchdown durante el tiempo basura—. Ward dejó escapar a varios receptores abiertos a lo largo del juego y tuvo una de sus jugadas volverse viral por las razones equivocadas, cuando corrió directamente hacia una captura. Ha tenido dificultades para ser un pasador consistente y preciso, algo que volvió a quedar de manifiesto el domingo.
Parece poco probable que los Titans den la sorpresa ante los Eagles, pero que Ward juegue mejor sería al menos un aspecto positivo para Tennessee.
Vikings en Bears: ¿Podrán Brian Flores y compañía frenar a esta ofensiva?
Es seguro decir que la ofensiva de Ben Johnson tuvo un buen comienzo después de que los Bears anotaran 59 puntos ante una defensa de los Panthers que, en teoría, no debería ser tan mala. Los Bears fueron particularmente explosivos por tierra, al correr para 291 yardas. Los Vikings cuentan con una de las mentes defensivas más destacadas de la liga en su coordinador defensivo Brian Flores, pero ¿podrá frenar a los Bears de Johnson? Flores y los Vikings permitieron algunas jugadas explosivas de Christian Watson y los Packers en la Semana 1, pero provocaron dos pérdidas de balón y realizaron una detención crítica en cuarta oportunidad para remontar y ganar. También apagaron el juego terrestre de los Packers, al limitarlo a 66 yardas.
Browns en Buccaneers: ¿Responderá la defensa de los Browns?
Se esperaba que la defensa de los Browns experimentara cierto retroceso después de perder a Myles Garrett y al coordinador defensivo Jim Schwartz durante este offseason, pero no uno tan pronunciado como el que Cleveland mostró contra los Jaguars. Jacksonville hizo lo que quiso ante una talentosa defensa de los Browns en la victoria por 34–10. Los Jaguars tienen una ofensiva potente, pero ¿cómo lucirá la defensa de los Browns ante un Baker Mayfield motivado, que busca vengarse de su exequipo y recuperarse de una actuación plagada de pérdidas de balón en la Semana 1? La situación de Cleveland en la posición de quarterback siempre se esperaba que fuera un desastre esta temporada, pero si la defensa no mejora, realmente será un año muy largo para Cleveland.
Steelers en Patriots: ¿Qué ofensiva dará un paso al frente?
Tanto las ofensivas de los Steelers como las de los Patriots tuvieron un comienzo lento en la Semana 1. Los Steelers derrotaron a los Falcons 20–13 —en gran medida gracias al pick-six de T.J. Watt ante el quarterback suplente Cooper Rush—, mientras que los Patriots cayeron ante los Seahawks 13–10 en la noche inaugural. Ni Maye ni el quarterback de los Steelers, Aaron Rodgers, lucieron especialmente precisos en sus primeros juegos, con Rodgers fallando varios pases y Maye costándole a los Patriots la oportunidad de ganar al lanzar tres intercepciones en el cuarto cuarto.
La ofensiva que sea capaz de dar un paso al frente tendrá buenas posibilidades de llevar a su equipo a la victoria. Maye tendrá el reto de intentar jugar mejor sin el receptor estrella A.J. Brown, quien fue colocado en la lista de reservas lesionados después de sufrir una lesión en el tobillo contra los Seahawks.
Panthers en Falcons: ¿Tienen los Falcons respuestas para Bryce Young esta vez?
Más allá de qué quarterback será titular por los Falcons, la mayor pregunta de este juego es si Atlanta puede frenar a Bryce Young y la ofensiva de los Panthers. Young ha dominado a los Falcons, al vencerlos en cuatro juegos consecutivos. La temporada pasada, llevó a Carolina a una blanqueada de 30–0 sobre Atlanta en la Semana 3 y posteriormente volvió a derrotarlos en un tiroteo que se fue a tiempo extra, al lanzar para 448 yardas y tres touchdowns. Aunque los Panthers perdieron en la Semana 1, Young llega con impulso después de lanzar para 361 yardas, tres touchdowns y una intercepción en un juego de muchos puntos. La defensa de los Falcons ha sido buena bajo el mando de Jeff Ulbrich hasta ahora, pero buscará revertir sus problemas contra Young.
Raiders en Chargers: ¿Cómo lucirá la ofensiva de Mike McDaniel en la Semana 2?
Podría decirse que la mayor decepción de la Semana 1 fue la ofensiva de Mike McDaniel, que apenas consiguió 268 yardas contra lo que se suponía sería un equipo débil de los Cardinals. McDaniel y los Chargers ahora enfrentarán a otro rival “vencible” en los Raiders, que vienen de una buena victoria contra los Dolphins. ¿Podrá McDaniel poner en marcha la ofensiva de los Chargers contra Las Vegas? Necesitarán mejores resultados de la línea ofensiva, que permitió tres capturas y tuvo problemas para ayudar a poner en marcha el juego terrestre. La defensa de los Raiders, por su parte, llega a SoFi con buen impulso después de capturar cinco veces a Malik Willis en la Semana 1 y contener a De’Von Achane. Si los Chargers no protegen mejor a su quarterback, podrían estar al borde de otra derrota sorpresiva.
Jaguars en Broncos: ¿Puede Denver seguirle el ritmo a los Jaguars?
Los Broncos tienen muchas preguntas por responder después de su derrota por paliza ante los Chiefs, comenzando por si pueden recuperarse con poco descanso a tiempo para su duelo de la Semana 2 contra los Jaguars, un equipo que ya los superó ampliamente el año pasado en una victoria por 34–20. Aunque la defensa de los Broncos es la fortaleza del equipo, la unidad lució perdida contra los Chiefs, con problemas para defender el juego terrestre y realizar tacleadas. Los Jaguars, por su parte, estuvieron en forma de mitad de temporada en la Semana 1, con Trevor Lawrence lanzando cuatro touchdowns mientras Jacksonville hizo pedazos a los Browns. Si la defensa de los Broncos no puede recuperarse rápidamente, podrían tener una tarde muy larga en el Mile High Stadium.
Commanders en Cowboys: ¿Qué ofensiva encontrará su ritmo?
Tanto las ofensivas de los Commanders como las de los Cowboys tuvieron comienzos accidentados en la Semana 1. Jayden Daniels y la ofensiva de Washington comenzaron lentamente, con el quarterback completando apenas 8 de 21 pases para 61 yardas al inicio del juego. Daniels se estaba adaptando a una nueva ofensiva bajo David Blough y encontró un mejor ritmo en el cuarto cuarto contra la férrea defensa de los Eagles, al completar 9 de 11 pases para 99 yardas y dos touchdowns, y quedarse a una conversión de dos puntos de empatar el partido. Los Cowboys, por su parte, tuvieron problemas para encontrar ritmo a pesar de entrar en el segundo año de la ofensiva de Brian Schottenheimer. No tuvieron oportunidad de encontrar su camino al final, ya que solo tuvieron dos posesiones en la segunda mitad de su derrota ante los Giants.
Si sus defensas sirven como indicio, la ofensiva de los Commanders podría tener una ventaja. Enfrentarán a una defensa de los Cowboys que fue pésima contra los Giants, permitiendo que Nueva York los arrollara con las mismas jugadas.
Dolphins en 49ers: ¿Cómo responderá la defensa terrestre de los 49ers?
Los 49ers tuvieron una sólida actuación en su partido inaugural contra los Rams en Australia, pero si existe una preocupación potencial que persiste, es la defensa contra la carrera. Los Rams corrieron para 122 yardas contra los 49ers y, aunque su ataque terrestre disminuyó en la segunda mitad del juego, fue un punto claro en el que San Francisco podría tener una debilidad. La mejor arma de los Dolphins es el running back De’Von Achane, quien probablemente necesitaría tener un gran juego para que Miami consiga dar la sorpresa. Los Raiders hicieron un buen trabajo al limitar a Achane a 36 yardas terrestres en 11 acarreos (3.3 yardas por acarreo) en su victoria sobre los Dolphins.
Aunque un gran partido de Achane no necesariamente llevaría a los Dolphins a la victoria, para los 49ers sería una señal positiva mantenerlo bajo control.
Seahawks en Cardinals: ¿Tienen los Cardinals otra sorpresa?
Los Cardinals dieron la sorpresa de la semana contra los Chargers, pero ¿pueden derrotar a los actuales campeones del Super Bowl? Los Cardinals consiguieron la victoria en parte gracias a un balón suelto de Omarion Hampton y un punt bloqueado, pero aun así fueron el mejor equipo contra Los Angeles. Su ofensiva lució bien, incluso sin depender demasiado de los receptores Marvin Harrison Jr. y Michael Wilson. Los Seahawks no contarán con el quarterback Sam Darnold y su secundaria está golpeada por las lesiones, pero ninguna de esas situaciones les impidió jugar bien contra los Patriots. Lo que está claro es que los Cardinals necesitarán ser mejores en la zona roja si realmente quieren tener posibilidades de ganar, después de conformarse con cinco intentos de gol de campo durante el partido y acertar cuatro de ellos.
Colts en Chiefs: ¿Podrá la defensa de los Colts detener el ataque terrestre de los Chiefs?
Los Colts fueron arrollados por los Ravens en la Semana 1 y los Chiefs acaban de arrollar a los Broncos el lunes por la noche. ¿Podrá Indianapolis limitar el renovado ataque terrestre de los Chiefs, liderado por Kenneth Walker III? Indianapolis permitió 202 yardas por tierra ante los Ravens, incluidas 144 yardas y tres touchdowns de Derrick Henry, con un promedio de 6.0 yardas por acarreo. Los Chiefs, por su parte, vieron a Walker conseguir la mayor cantidad de yardas terrestres de su carrera y la mayor cantidad de yardas de un running back de Kansas City durante la era de Patrick Mahomes. Los Chiefs terminaron la semana en el segundo lugar de la liga en EPA por acarreo (0.24) y, aunque su ataque aéreo no fue especialmente destacado contra los Broncos, eso no importará si los Colts no pueden frenarlos por tierra.
Giants en Rams: ¿Cómo se adaptarán los Rams a su primer juego de regreso en Los Ángeles?
El plan de los Rams de volar a Australia un día antes de su partido de la Semana 1 contra los 49ers pareció salirles mal, ya que perdieron 27–7. Tienen mucho tiempo para descansar y reiniciarse antes de su duelo del lunes por la noche contra los Giants, pero ¿cómo responderán después de su viaje de regreso a Estados Unidos y de una derrota tan desalentadora?
Se enfrentarán a un equipo de los Giants que demostró que no es un rival fácil con una victoria que marcó el tono de su temporada contra los Cowboys. Los Giants jugaron un futbol físico para derrotar a los Cowboys, imponiéndose constantemente en las trincheras. Los Rams fueron el equipo menos físico y energético contra los 49ers, algo que tendrán que cambiar para derrotar a Nueva York.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/09/2026, traducido al español para SI México.