Pretemporada NFL 2025: Los Rams tienen puestas grandes esperanzas en Davante Adams
LOS ÁNGELES — Esta es mi decimotercera visita a un campamento, en el pintoresco campus de Loyola Marymount. Los Rams llevaron a cabo aquí su última práctica completa del campamento de entrenamiento. Volverán a su sede habitual en Woodland Hills después de una sesión ligera el lunes. Esto es lo que vi allí…
La emoción por Davante Adams, de 32 años, es palpable. Los Rams ven a un jugador que luce renovado tanto física como mentalmente después de un par de años difíciles. ¿Se verá limitado por la edad? Aquí apuestan a que no, ya que es un atleta suelto, flexible y con un gran coeficiente intelectual futbolístico. El mismo jugador que tuvo 198 yardas y dos touchdowns con los Jets contra los Jaguars el pasado diciembre sigue presente. Además, Adams, en cierto modo, completa el grupo de receptores de los Rams, con el potente receptor de ranura Puka Nacua y el veloz Tutu Atwell aportando cosas muy distintas. La profundidad detrás de ellos también es buena. Jordan Whittington brilló como novato el año pasado cuando Nacua se lesionó; es un jugador fuerte, duro, valioso en equipos especiales y ha mostrado capacidad para desmarcarse en el campamento. Y el novato Konata Mumpfield, de la Universidad de Pittsburgh, también ha tenido un verano muy prometedor.
Si hay algo que podría debilitar una ofensiva que por lo demás está cargada de talento, podría ser la salud del tackle Alaric Jackson. Los Rams se sienten optimistas respecto a su situación, y hay antecedentes recientes de jugadores que han regresado exitosamente tras lidiar con coágulos de sangre, pero sigue siendo un tema delicado para cualquiera. Si está bien en ese aspecto, el equipo cree que su mejor nivel aún está por venir. Y la línea ofensiva debería ser excelente, con Coleman Shelton como centro, Rob Havenstein como tackle derecho, y Steve Avila y Kevin Dotson como guards. A partir de ahí, las preguntas ofensivas que quedan giran en torno a la profundidad. Blake Corum, tras necesitar algo de tiempo para adaptarse como novato, parece, en cuanto a estilo, un buen complemento para respaldar a Kyren Williams, pero está siendo presionado por el novato Jarquez Hunter, un corredor más grande, fuerte y de estilo más vertical que los otros dos. También hay una gran competencia en la posición de ala cerrada detrás de Tyler Higbee, con Colby Parkinson, Davis Allen (quien tuvo un día fantástico el domingo) y el novato Terrance Ferguson luchando por minutos.
La línea defensiva podría ser la mejor de toda la NFL. Jared Verse y Byron Young le dan una gran solidez al equipo por los extremos, y el novato Josaiah Stewart está listo para respaldarlos. La esperanza es que los Rams puedan hacer que Braden Fiske y Kobie Turner ataquen más hacia el frente, con el experimentado nose tackle Poona Ford cumpliendo el rol de absorber bloqueadores y aliviar la carga sobre ellos. Tyler Davis, en su segundo año, y el novato Ty Hamilton también deberían tener un rol, como piezas de rotación contra el juego terrestre. En general, la gran inversión que los Rams están haciendo en su línea defensiva en la era post–Aaron Donald —una que se notó mucho en los playoffs— está dando frutos.
La posición de esquinero fue una gran incógnita el año pasado, y hubo muchos cambios durante la temporada. Así que la esperanza es que este grupo sea el que más mejore en todo el equipo. Ahkello Witherspoon, Darious Williams, Cobie Durant y Emmanuel Forbes Jr. están de regreso, con Witherspoon como líder y figura estabilizadora, Williams aportando mucha experiencia, y Durant y Forbes ofreciendo un gran potencial. Forbes, en particular, parece estar recuperando la confianza, aunque deberá mantenerse sano (una lesión en el tendón de la corva lo dejó fuera de la práctica a la que asistí).
Los Rams tienen expectativas bastante altas para el equipo, y con razón: fueron el equipo que más cerca estuvo de vencer a los Eagles en los playoffs, y lo hicieron con un plantel muy joven. Ahora, Matthew Stafford es una pieza clave para eso, y ha estado ausente de todo el campamento hasta ahora debido a molestias en la espalda. Según tengo entendido, los Rams no lo van a forzar a regresar hasta que esté completamente recuperado físicamente, y no percibí mayor preocupación de que esto sea un problema a largo plazo. Y sí, al equipo realmente le gusta su suplente, Jimmy Garoppolo, quien rechazó una mejor oferta económica para volver a los Rams como quarterback de respaldo, y quien fue una opción muy real como Plan C si los Rams hubieran cambiado a Stafford en la temporada baja y no hubieran conseguido a Aaron Rodgers. De hecho, lo consideran un jugador con nivel de titular. Pero, según el objetivo que tiene Los Ángeles para 2025, contar con Stafford durante toda la temporada es fundamental. Por eso, prepararlo para llegar al final de la campaña lo más sano posible es la prioridad, incluso por encima de su participación en las repeticiones del campamento. Veremos cómo se mantiene el mariscal de 37 años, que sigue jugando a un nivel fenomenal pero ha recibido bastante castigo a lo largo de los años.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/08/2025, traducido al español para SI México.