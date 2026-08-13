Pretemporada de la NFL: ¿Cuáles son los juegos de la Semana 1?
La NFL está de regreso este jueves 13 de agosto con nuevos juegos de pretemporada que darán inicio a semanas continuas de futbol americano por lo que resta del año. La espera de seis meses por los aficionados por fin terminó y estos son los primeros juegos que tendrá la semana 1 de las tres de preparación antes del inicio de la temporada regular el próximo 9 de septiembre.
Cabe destacar que ya se tuvo el primer juego de pretemporada del año con el Carolina Panthers 33-30 Arizona Cardinals, pero ahora serán hasta 16 los encuentros que se tendrán de este jueves 13 al sábado 15 de agosto.
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Bengals vs. Lions
La acción iniciará a las 17:00 horas del centro de México, con un Joe Burrow que será puesto a prueba de cara a una temporada en donde espera dejar los problemas de lesiones que viene arrastrando desde hace tres años y volver a ser una constante con los Bengals, como lo fue en el 2022 donde comandó a su equipo hasta el Superbowl.
Steelers vs. Packers
Duelo entre viejos conocidos; por un lado está Mike McCarthy, entrenador en jefe de los Steelers que enfrentará a unos Packers de los que fue coach hace ocho años. Por otro lado está Aaron Rodgers en su última temporada como profesional, chocando una vez más con los empacadores, de quien defendió sus colores por casi 20 años. El partido será a las 17:00 horas.
Patriots vs. Colts
A pesar de que su quarterback titular, Drake Maye, no estará viendo acción, los tres suplentes se perfilan para tener minutos dentro del juego, en donde el más utilizado sería Tommy DeVito, que para la temporada a iniciar tendrá el rol de suplente principal, por lo que este partido podría ayudar a que vea sus primeros minutos dentro de la temporada regular después de aquella última vez en la semana 15 del 2024. A las 17:30 es que se llevarán a cabo las acciones.
Texans vs. Chargers
Ambos entrenadores anunciaron que sus mariscales titulares estarán descansando para el primer partido de la pretemporada, por lo que será momento para los suplentes y novatos de mostrar lo que pueden aportar. Por el lado de los Chargers, tanto Trey Lance como DJ Uiagalelei jugarán cada uno una mitad, esperando quedarse con el rol de suplente principal; para los Texans será un buen momento para probar a los novatos Aiden Fisher, Keylan Ruteldge y Xavier Hutchsinson. El partido se celebrará a las 18:00 horas.
Raiders vs. Cardinals
Tal vez el partido de semana 1 de pretemporada que más llama la atención por el posible debut de Fernando Mendoza, pick número 1 del draft, con los de Las Vegas. Klint Kubiak, entrenador en jefe, aseguró que Mendoza tendrá minutos y que compartirá algunas jugadas con la línea ofensiva titular, a pesar de que el quarterback principal para el inicio de la campaña será Kirk Cousins; esta será la primera prueba del novato dentro de un juego oficial. El debut de Mendoza se llevará a cabo a las 18:00 horas.
49ers vs Titans
La acción del primer día de pretemporada cerrará con el duelo entre San Francisco y Tennessee. Ambos equipos vienen de una campaña complicada, con resultados nada alentadores en su última presentación; 49ers espera llegar de la mejor manera a la semana 1 de la mano de Brock Purdy después de la dolorosa derrota de 6-41 ante Seahawks en la ronda divisional. Titans busca proteger de mejor manera a Cam Ward y dejar atrás la marca perdedora de 3-14 con la que terminaron la campaña pasada. El cierre del primer día de acción en la NFL será a las 19:00 horas.
Otros partidos de Semana 1
La primera semana de la pretemporada de NFL continuará el viernes 14 con tres partidos, cerrando el sábado 15 de agosto con hasta siete encuentros.
Viernes 14 de agosto
- Falcons vs Broncos (17:00 horas)
- Commanders vs Dolphins (17:00 horas)
- Jets vs Buccaneers (17:00 horas)
Sábado 15 de agosto
- Bears vs Browns (11:00 horas)
- Bills vs Panthers (11:00 horas)
- Giants vs Vikings (11:00 horas)
- Chiefs vs Rams (14:00 horas)
- Saints vs Jaguars (14:00 horas)
- Ravens vs Eagles (17:00 horas)
- Seahawks vs Cowboys (18:00 horas)