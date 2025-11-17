La próxima dinastía de la NFL podría estar en Philadelphia
Una vez que un equipo entra en ese territorio exclusivo donde se le empieza a considerar como dinastía, el público inevitablemente se cansa de tanto triunfo y comienza a desear su caída.
En este siglo ocurrió con los Patriots de Tom Brady y con los Chiefs de Patrick Mahomes. Pero ya existe una especie de fatiga con los Eagles, y quizá están a un Trofeo Lombardi de entrar de lleno en la conversación de dinastía.
No es precisamente la racha constante de victorias que Jalen Hurts y compañía han acumulado desde 2022 lo que ha alejado a los aficionados que no suelen apoyar a los Birds. Es su estilo de juego poco atractivo. Se puede apreciar la fisicalidad y su disposición a hacer lo que sea para ganar, pero también es evidente por qué muchos lo consideran fútbol americano aburrido. Por fortuna, probablemente no tendremos Eagles vs. Chiefs III en el Super Bowl de esta temporada: Kansas City enfrenta una cuesta empinada después de caer a 5–5.
Pero es momento de prepararse para una tercera aparición en el Super Bowl en cuatro años por parte de Philadelphia. Los Eagles comenzaron la semana venciendo a los Packers por tres puntos el lunes por la noche y la cerraron superando a los Lions, 16–9, en un duelo que en realidad no estuvo tan cerrado el domingo por la noche.
Si Philadelphia (8–2) llega de nuevo al gran escenario, los reflectores durante dos semanas apuntarán a la complicada relación entre Hurts y A.J. Brown, una historia interminable que ni siquiera alcanzaría para entrar en la programación de telenovelas diurnas. Poco importa lo que Brown diga en Twitch sobre su uso en la ofensiva de Philadelphia, no cuando su equipo está en posición de quedarse con el primer sembrado de la NFC y conquistar títulos consecutivos del NFC East, algo que no ocurre en esa división desde 2004. Los números de Brown no son espectaculares, pero los Eagles acaban de derrotar a dos contendientes a playoffs en un lapso de seis días y dejaron a Jordan Love y Jared Goff con dos de sus peores actuaciones de la temporada.
Si se necesitan nuevas historias desde Philadelphia, mejor hablemos de la renovada defensa del coach Nick Sirianni y del coordinador Vic Fangio. La defensa de los Broncos es vista como la unidad élite “establecida”. La de los Seahawks es la favorita de la comunidad analítica. La de los Packers ganó respeto tras la llegada de Micah Parsons.
Pero la mejor defensa de la liga podría estar en Philadelphia. Dejemos de lado las estadísticas de toda la temporada y enfoquémonos en lo que esta unidad hizo en la última semana, con la incorporación del edge rusher Jaelan Phillips y el regreso de Nolan Smith Jr. El equipo tiene profundidad en las tres líneas. Los Eagles están tres hombres profundos en el interior de la línea defensiva con Jalen Carter, Jordan Davis y Moro Ojomo, y también en la posición de linebacker con Zack Baun, Nakobe Dean y el novato Jihaad Campbell. La secundaria está bien cubierta con los esquineros Quinyon Mitchell y Cooper DeJean.
Es cierto que los Lions tomaron malas decisiones con cinco cuartos downs fallados el domingo por la noche, pero la defensa de los Eagles desvió pases, presionó y no permitió lanzamientos cómodos para Goff, quien terminó 14 de 37 para 255 yardas, un touchdown y una intercepción. El dúo de corredores Jahmyr Gibbs y David Montgomery fue limitado a solo 66 yardas terrestres combinadas (Gibbs sumó 107 yardas por recepción). El lunes, Love lanzó para 176 yardas sin touchdowns, completando 20 de 36 envíos ante esta defensa.
Mientras la mayoría se enfocaba en el duelo de la NFC West entre Rams y Seahawks, los “aburridos” Eagles simplemente frustraron a los dos mejores equipos del NFC North sin siquiera llegar a 300 yardas totales. Además, los Eagles tienen el criterio de desempate del primer sembrado sobre los Rams porque ya los vencieron esta temporada en uno de los pocos juegos en los que el ataque aéreo estuvo sincronizado.
Eventualmente, los Eagles necesitarán que Brown y Hurts se entiendan, y lo intentaron el domingo por la noche, con Brown registrando siete recepciones para 49 yardas en 11 targets. Y sí, los Eagles tuvieron un poco de fortuna cuando los oficiales marcaron una interferencia de pase defensiva muy ligera sobre el esquinero de los Lions, Rock Ya-Sin, en la parte final del encuentro. Pero seamos honestos: Goff y su ofensiva no iban a lograr mucho ante esta sólida defensa de Philly.
Lo más probable es que los Eagles vuelvan a tener una profunda carrera en playoffs, incluso con una ofensiva inconsistente, porque desgastan a sus rivales física y mentalmente con el tush push, y ahora cuentan con lo que posiblemente sea la mejor defensa de la NFL. Si los Eagles llegan a Santa Clara para el Super Bowl LX, dejemos de lado el drama cansado entre Brown y Hurts y enfoquémonos en la conversación de si este equipo está a punto de convertirse en una dinastía.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/11/2025, traducido al español para SI México.