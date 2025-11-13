El puesto de Matt LaFleur en Packers podría estar en peligro: Verdadero y Falso en la NFL
Por lo general, son los entrenadores con equipos perdedores quienes deben preocuparse por la seguridad de su puesto. Pero este podría ser uno de esos años poco comunes en los que varios coaches con equipos de playoffs terminen despedidos, lo que abriría codiciadas vacantes en enero.
Los Giants iniciaron recientemente su proceso de búsqueda tras despedir a Brian Daboll y nombrar a Mike Kafka como entrenador interino. La vacante en Nueva York luce mucho más atractiva que la complicada situación que se vive en Tennessee.
Te puede interesar: Ranking de coaches de la NFL en la silla caliente: cuatro que podrían estar en peligro
Sin embargo, los principales candidatos quizá no estén tan ansiosos por trabajar con el mariscal novato de los Giants, Jaxson Dart. Probablemente estarán más pendientes de lo que ocurra con Packers, Steelers y Bills de aquí a los playoffs.
El coach de los Bills, Sean McDermott, podría haber dejado pasar su ventana para llevar un Super Bowl a Buffalo, especialmente porque ahora hay nuevos contendientes en la cima de la AFC. Los Bills no solo deben preocuparse por los Chiefs; también están por debajo de los Patriots en la AFC East y podrían tener que lidiar con los Colts. Otra eliminación decepcionante en playoffs podría marcar el fin de la era McDermott en Buffalo.
El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, también tiene bastantes motivos de preocupación más allá del repunte de los Ravens en la segunda mitad de la campaña. Si Pittsburgh pierde el liderato de la AFC North, probablemente vuelva a quedarse en una sola ronda de playoffs como comodín o incluso fuera de la postemporada. En cualquier caso, podría ser momento de que Tomlin y los Steelers tomen caminos separados.
Para Matt LaFleur, coach de Packers, la presión sobre su continuidad aumentó varios niveles después de la fea derrota 10–7 ante Eagles en Monday Night Football. Las expectativas se dispararon tras la llegada de Micah Parsons una semana antes del inicio de la temporada, y hasta ahora Green Bay no ha estado a la altura.
Veamos con más detalle la situación de LaFleur para abrir esta edición de NFL Fact or Fiction.
La seguridad laboral de Matt LaFleur se tambalea
LaFleur ha comenzado a recibir preguntas sobre su futuro en medio de una campaña llena de actuaciones decepcionantes.
Más allá de las altas expectativas, resulta sorprendente que las cosas hayan llegado a este punto. No solo están perdiendo partidos, sino que el quarterback Jordan Love continúa en retroceso.
En su séptima temporada con Green Bay, LaFleur había ganado crédito tras la explosión de Love en 2023, demostrando que podía liderar a un equipo ganador sin Aaron Rodgers, quien conquistó dos MVPs bajo su mando. Pero Love no ha recuperado aquella forma cercana a la élite de su primer año como titular. Para empeorar las cosas, sigue batallando ante los mejores equipos de la conferencia. El año pasado, Love tuvo marca de 0–6 frente a Lions, Vikings y Eagles.
Love y LaFleur volvieron a caer ante Philadelphia y también sufrieron derrotas ante Carolina y Cleveland. Los Packers (5–3–1) no superaron los 13 puntos en esos tres tropiezos y perdieron ante Eagles y Panthers en duelos consecutivos como locales. Y no hay que olvidar el empate 40–40 frente a Cowboys.
Durante un tiempo, pareció que la defensa estaba frenando el potencial del equipo. Sin embargo, esa unidad ha cumplido con creces durante más de un año, mejorando incluso desde la llegada de Parsons. Love ha tenido problemas, pero tampoco cuenta con muchas armas de calidad tras la lesión que dejó fuera toda la temporada al ala cerrada Tucker Kraft. Aun así, eso no debería ser excusa considerando la cantidad de jugadores de habilidad que el equipo ha reclutado en años recientes, incluyendo la selección de primera ronda del receptor Matthew Golden en abril. Quizá el gerente general Brian Gutekunst también deba sentir algo de presión.
La ofensiva de Packers fue tan mala el lunes que el corredor Josh Jacobs admitió que los Eagles conocían la jugada antes de la cuarta y una que terminó con su balón suelto en los últimos 90 segundos del tiempo regular.
Aún hay tiempo para que Green Bay encuentre ritmo ofensivo, pero vienen varios partidos de ganar o morir y un duelo crucial de revancha ante Lions en Acción de Gracias. Todo marchaba bien cuando Packers venció a Detroit en el debut de Parsons en la Semana 1.
Ahora, en Green Bay podrían estar pensando en las dos selecciones de primera ronda que enviaron a Dallas y cuestionándose si LaFleur sigue siendo el entrenador indicado para liderar a esta franquicia.
La opinión de Manzano: Verdadero.
Rams y Seahawks tienen mejores equipos que Eagles
Hay mucho ruido alrededor del duelo divisional del domingo en la NFC West entre los Rams (7–2) y los Seahawks (7–2). Pero ese entusiasmo se ha salido un poco de control, porque algunos creen que el ganador de este partido podría quedar bien posicionado para representar a la NFC en el Super Bowl LX en febrero.
Es momento de pisar el freno. A mí también me emociona este enfrentamiento, pero debemos dejar de pasar por alto a los Eagles (7–2) solo porque sus partidos son “aburridos”. Los dos contendientes del Oeste no han demostrado si pueden vencer al fútbol aburrido —es decir, físico—.
La defensa de Philadelphia tiene ahora el potencial de ser tan buena o mejor que las unidades de Los Ángeles y Seattle. El frente defensivo de los Eagles está repotenciado con el regreso de Nolan Smith Jr. y la llegada de Jaelan Phillips, quien hizo jugadas clave en su debut con Philly durante la victoria sobre Green Bay. Además, Philadelphia cuenta con una línea interior de lujo con Jalen Carter, Jordan Davis y Moro Ojomo. Los Rams conocen bien a ese trío por el bloqueo de despeje que selló la victoria de los Eagles en la Semana 3.
Sí, los Eagles tienden a enfriarse en su ataque aéreo, pero son versátiles y saben encontrar ventajas sutiles. De nuevo, espero con interés el primero de los dos choques entre Rams y Seahawks, pero el mejor partido será Eagles vs. Lions en Sunday Night Football.
La opinión de Manzano: Falso.
Los Bears son una apuesta segura para llegar a playoffs
El quarterback de los Bears, Caleb Williams, lanzó para 220 yardas y corrió para otras 63 ante los Giants, sumando dos touchdowns en la victoria 24–20.
Antes que nada, Williams estuvo sensacional en el último cuarto del triunfo en remontada del domingo frente a los Giants.
El novato se echó el equipo al hombro y demostró que va por buen camino para cumplir las altas expectativas puestas sobre él como la primera selección global del Draft 2024.
Dicho esto, los Bears (6–3) no tendrán un camino sencillo hacia la postemporada. No pueden permitirse una ofensiva estancada durante tres cuartos frente a los rivales de calidad que les esperan en los dos últimos meses de la temporada.
Chicago tiene un calendario exigente dentro de la NFC North, con dos partidos ante Green Bay, uno en casa frente a Detroit en la Semana 18 y otro en Minnesota esta semana, contra un equipo que ya los venció en el juego inaugural. Los Bears también enfrentarán a Steelers, 49ers y Eagles en las últimas ocho jornadas de la temporada regular.
Pero los Bears, que actualmente ocupan el sexto sembrado de la NFC, han demostrado ser capaces de competir contra los mejores equipos de la liga. Ahora se trata de probar si pueden ganar alguno de esos encuentros.
La opinión de Manzano: Falso.
Raiders deben basar su ofensiva en Brock Bowers, no en Ashton Jeanty
El legendario ala cerrada Tony Gonzalez dijo en el programa posterior a Thursday Night Football, tras el terrible partido entre Broncos y Raiders, que le aconsejó a Brock Bowers pedir más el balón en primeras y segundas oportunidades.
Esperemos que Bowers haya escuchado a Gonzalez y haya ido directamente a la oficina del coordinador ofensivo Chip Kelly para exigir más pases. Es imperdonable que Bowers solo haya tenido tres envíos en su dirección y ninguno en la segunda mitad.
Los Raiders tienen a una estrella ofensiva y no la usaron en la derrota 10–7 ante los Broncos. Tuvieron varias oportunidades para robar el juego, pero por alguna razón Kelly insistió en jugadas terrestres con Ashton Jeanty en primeras y segundas oportunidades que no avanzaron. Está claro que Jeanty, selección de primera ronda en 2025, aún no está listo para ser un corredor de carga en la NFL. El plan debe girar en torno a Bowers para el resto de la campaña.
Y si las desconcertantes decisiones de Kelly son una forma sutil de que los Raiders (2–7) busquen tanquear lo que queda del año, entonces olviden lo que acabo de escribir. Sí, en parte bromeo, pero este equipo necesita urgentemente selecciones valiosas en el próximo draft.
La opinión de Manzano: Verdadero.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/11/2025, traducido al español para SI México.