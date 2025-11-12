Ranking de coaches de la NFL en la silla caliente: cuatro que podrían estar en peligro
Con la temporada comenzando a escaparse conforme avanza noviembre, la presión sobre varios coaches en distintas ciudades de la NFL no deja de aumentar.
Tras 10 semanas, solo Brian Callahan de los Titans ha perdido su trabajo, con Mike McCoy tomando el relevo como interino. Aun así, hay varios más que deberían preocuparse, ya que seis equipos (sin contar a Tennessee) tienen apenas una o dos victorias.
En los últimos tres años y poco más de dos temporadas, hemos visto despedir a 17 entrenadores, la mayor cantidad en un lapso de tres años desde 1970. Todo apunta a que este año la cifra será menor, incluso con 15 equipos por debajo del .500.
Entonces, ¿quiénes están en la situación más delicada? Empecemos en Atlanta, donde los Falcons tienen talento, pero no victorias que lo reflejen.
4. Raheem Morris, Atlanta Falcons
Nivel de calor en la silla: 3
Nivel anterior: N/D
Los Falcons cuentan con un receptor de élite, un corredor de élite, otro corredor de calidad y una línea defensiva sólida. También juegan en la NFC South. Y aun así, Atlanta tiene marca de 3–6 y se perfila para otro año largo que terminará sin selección de primera ronda, ya que la cedieron a los Rams.
Morris ha sido entrenador en jefe el equivalente a cinco temporadas: primero con Tampa Bay, luego como interino con los Falcons en 2020 y de nuevo en Atlanta desde 2024. Tiene récord de carrera de 32–53 sin apariciones en playoffs. El propietario Arthur Blank suele ser paciente, como lo demostró al mantener a Arthur Smith pese a tres temporadas consecutivas de 7–10 antes de despedirlo.
¿El problema para Morris? Está en su segunda temporada de esta etapa y probablemente volverá a terminar por debajo del .500. Podría ser momento para que Blank haga otro cambio, en busca del primer boleto de los Falcons a playoffs desde 2017.
3. Zac Taylor, Cincinnati Bengals
Nivel de calor en la silla: 4
Nivel anterior: N/D
Los Bengals tenían marca de 3–4 y venían de vencer a los Steelers. Había impulso, además de dos partidos en casa frente a Jets y Bears. Los playoffs parecían posibles.
Pero Cincinnati permitió más de 500 yardas tanto a New York como a Chicago, concediendo un total combinado de 86 puntos en dos derrotas, a pesar de acumular 893 yardas y 80 puntos a la ofensiva. Si bien la lesión en el dedo del pie que terminó con la temporada de Joe Burrow es una justificación de por qué los Bengals probablemente quedarán fuera de los playoffs por quinta vez en siete años bajo Taylor, los problemas ya son demasiado grandes.
La decisión de Taylor de despedir al coordinador defensivo Lou Anarumo luce más injustificable cada día. Anarumo ahora dirige la defensa de los Colts, que han llevado a Indianápolis al primer lugar de la AFC South. Mientras tanto, la defensa de Cincinnati es última en puntos y yardas permitidas bajo Al Golden.
Considerando que Marvin Lewis duró 16 años sin una victoria en playoffs, es poco probable que despidan a Taylor. Pero el tema debe estar sobre la mesa.
2. Kevin Stefanski, Cleveland Browns
Nivel de calor en la silla: 7
Nivel anterior: 6
La semana pasada, los Jets prácticamente izaron una bandera blanca del tamaño de Nueva Jersey. Traspasaron a Quinnen Williams. Traspasaron a Sauce Gardner. Parecían listos para rendirse.
Y entonces llegaron los Browns al MetLife Stadium, donde New York ganó 27–20 con dos regresos de patada para touchdown. Es el tipo de derrota que hace preguntarse —quizás incluso al propietario Jimmy Haslam— si realmente vale la pena mantener a Stefanski.
Con marca de 2–7, Cleveland se perfila para una selección alta en el próximo draft. Podrían buscar un quarterback, especialmente por el desempeño de Dillon Gabriel desde que asumió como titular en la Semana 5, completando el 59.9% de sus pases con un promedio de 4.9 yardas por intento.
Cleveland parece destinado a otro último lugar en la AFC North. Además, cuenta con dos selecciones de primera ronda. ¿Son Stefanski y el gerente general Andrew Berry las personas adecuadas para dirigir esa reconstrucción?
1. Mike McDaniel, Miami Dolphins
Nivel de calor en la silla: 8
Nivel anterior: 10
Al igual que con Brian Daboll, ¿cuál sería la razón para mantener a McDaniel, incluso después de la sorpresiva victoria del domingo sobre Buffalo? La situación se complica más considerando que el gerente general Chris Grier ya fue despedido.
Con los Dolphins en busca de un reemplazo para Grier, es probable que quien llegue quiera elegir a su propio entrenador y, eventualmente, a su propio quarterback. McDaniel es un estratega ofensivo inteligente que entiende el movimiento y los espacios como pocos, pero Miami ha ido en descenso en las últimas dos temporadas.
Tras clasificar a playoffs en 2023 por segundo año consecutivo, Miami ganó solo ocho juegos en 2024 y ahora tiene marca de 3–7, con derrotas que rara vez son competitivas. En esas ocho caídas, los Dolphins han perdido tres por al menos 20 puntos. Tua Tagovailoa tampoco ha ayudado: lidera la liga con 13 intercepciones, incluidas tres en partidos consecutivos ante Chargers y Browns.
A menos que ocurra un giro drástico, McDaniel pronto necesitará contactar a un agente inmobiliario.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/11/2025, traducido al español para SI México.