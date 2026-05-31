Puka Nacua reflexiona sobre lo aprendido de su rehabilitación y sus problemas fuera del campo
Como se esperaba, Puka Nacua está participando en las prácticas con los Rams mientras las OTAs comenzaron esta semana.
El receptor de Los Ángeles se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la liga desde que debutó en 2023, pero ha estado involucrado en el tipo equivocado de titulares durante los últimos seis meses. Nacua ingresó a rehabilitación a principios de esta offseason. Su decisión llegó después de participar en una polémica transmisión en vivo en la que criticó el arbitraje de la NFL y aceptó realizar una celebración de touchdown antisemita el pasado diciembre —por la que se disculpó días después— y tras ser demandado por presuntamente morder a una mujer y hacer un comentario antisemita en vísperas de Año Nuevo.
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El abogado de Nacua, Levi McCathern, dijo a principios de abril que Nacua ingresó a rehabilitación antes de la demanda civil y que “Puka niega estas acusaciones en los términos más enérgicos posibles. Presentaremos una demanda por difamación y perseguiremos todos los recursos legales disponibles en respuesta a estas declaraciones falsas y dañinas”.
Nacua habló sobre la demanda al conversar con reporteros el jueves.
“Al tratarse de una batalla legal en curso, por respeto a la otra parte involucrada, realmente no tengo mucho que decir”, señaló. “Como ya he dicho anteriormente, ha sido un momento para aprender de las situaciones en las que me estaba involucrando y también para tomar conciencia de cómo me relaciono dentro y fuera de este campo de futbol americano”.
Nacua compartió que, además de acudir a rehabilitación, también ha estado en terapia. “Creo que reconocer por mí mismo un poco el lugar en el que estaba”, dijo Nacua, vía Adam Grosbard, de The O.C. Register. “Trabajo con nuestro terapeuta del equipo aquí. No sabía que incluso escribir en un diario... ha sido una gran mejora en mi vida”.
“Estoy muy agradecido por la gente que me rodea y por esta organización”, añadió Nacua. “Algo que siento que he aprendido es que está bien pedir apoyo. Reconocer que la plataforma que tengo como jugador profesional de futbol americano y tratar de usarla para mejorarme a mí mismo, a quienes me rodean y a las personas que me han apoyado”.
Nacua alcanzó rápidamente el estrellato al llegar a la NFL gracias a una histórica temporada de novato, y anteriormente ha hablado abiertamente sobre su proceso de crecimiento desde que ingresó a la liga, desde cambiar su alimentación hasta aprender a manejar las emociones que siente antes y durante los partidos. En 2025, explicó a The Athletic cómo aprendió a practicar técnicas de respiración en el huddle para ayudar a tranquilizar su mente.
La temporada 2026 apunta a ser crucial para Nacua, quien actualmente está programado para convertirse en agente libre la próxima offseason. Sean McVay expresó durante las reuniones de la liga en marzo que espera que Nacua sea un Ram por mucho tiempo, aunque la organización todavía no ha acordado una extensión de contrato con él. El receptor de los Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, quien pertenece a la misma generación del draft que Nacua y fue líder receptor de la NFL en 2025, recientemente se convirtió en el wide receiver mejor pagado de la liga con un salario de 42.15 millones de dólares.
Aún no está claro cuándo podrían los Rams renovar a Nacua mientras atraviesa estos problemas fuera del campo. El equipo todavía tiene tiempo suficiente para cerrar un nuevo contrato antes de que la temporada de la NFL comience en septiembre, pero por ahora Nacua no está demasiado concentrado en ello.
“La verdad no he pensado mucho en eso”, dijo Nacua, vía Grosbard. “Poder estar aquí y jugar específicamente para esta organización ha sido increíble. No podría imaginarme jugando en otro lugar. Dejaré que todas esas cosas se resuelvan por sí solas”.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/05/2026, traducido al español para SI México.