Los quarterbacks dominan el Top 5 de candidatos al MVP de la NFL tras la Semana 11
Los aficionados que no apoyan a los Patriots deben sentir envidia de que New England pasara de Tom Brady a Drake Maye.
Hubo algunos años oscuros entre medio, desde que Brady se fue a Tampa Bay en 2020 hasta ahora, la sensacional segunda temporada de Maye. Pero las derrotas entre esos puntos quizá valieron la pena y son un recordatorio para los equipos necesitados de quarterback de dejar de buscar soluciones rápidas y conformarse con pasadores mediocres en la agencia libre o en rondas tardías del draft. (Te estoy viendo a ti, Raiders.)
Los quarterbacks superestrella suelen llegar desde la primera ronda del draft, como Josh Allen, Matthew Stafford, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Lamar Jackson y Justin Herbert.
Parecía que los Bills estaban a punto de dominar el Este de la AFC durante la próxima década, pero los Patriots se reagruparon rápidamente con Maye, y ahora estos dos quarterbacks estelares están peleando por más que el título divisional.
Maye y Allen son dos de nuestros cinco candidatos al MVP tras 11 semanas en la NFL. Revisemos sus argumentos.
5. Christian McCaffrey, RB, 49ers (7–4)
Los cuatro candidatos obvios al MVP están más abajo, pero hay muchos jugadores que podrían ocupar perfectamente este quinto lugar.
Estuve cerca de elegir al receptor estrella de los Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, quien suma 1,146 yardas por recepción en 10 juegos y tiene posibilidades de alcanzar el récord de Calvin Johnson de 1,946 yardas en una temporada. Pero no pude ignorar lo que McCaffrey ha hecho para mantener a los 49ers a flote en medio de múltiples olas de lesiones.
Después de jugar solo cuatro partidos la temporada pasada, McCaffrey no se ha perdido un juego en 11 semanas, promedia 24.2 toques por juego y lidera la liga con 193 acarreos. Y está haciendo que cada toque cuente: suma 707 yardas por tierra, 74 recepciones para 732 yardas y 11 touchdowns totales. McCaffrey podría ser el único jugador en la liga capaz de manejar semejante carga de trabajo. Y es aún más impresionante que lo haga en su novena temporada a los 29 años.
4. Jonathan Taylor, RB, Colts (8–2)
Desafortunadamente, Taylor necesita tener una temporada histórica para tener una oportunidad real de ganar el MVP por encima de un quarterback. Sin duda es capaz de imponer algunos récords en la segunda mitad del calendario. Pero antes de ir a sus números monstruosos, revisemos su valor para los Colts, líderes del Sur de la AFC por dos juegos y dueños del sembrado No. 3.
La presencia de Taylor ha ayudado a revivir la carrera de Daniel Jones en su primera temporada en Indianapolis. Obviamente, Jones ha hecho su parte, pero batalló cuando Taylor tuvo un inusual juego discreto durante la derrota de la Semana 9 ante los Steelers. Los Colts no estarían en esta posición sin que Taylor sea el motor de esta ofensiva de alto puntaje.
Taylor lidera la liga en yardas por tierra (1,139), touchdowns por tierra (15), primeros y diez (58) y yardas por acarreo (6.0). Si Taylor, quien suma 17 touchdowns totales, logra romper el récord de LaDainian Tomlinson de 31 touchdowns totales en una temporada, sería difícil negarle el premio al MVP.
3. Matthew Stafford, QB, Rams (8–2)
Stafford tiene a los Rams empatados con los Eagles con el mejor récord de la NFC y ayudó a su equipo a vencer a los ascendentes Seahawks para tomar el control del Oeste de la NFC.
A los 37 años, podría estar teniendo la mejor temporada de su carrera, con un máximo de la liga de 27 pases de touchdown y solo dos intercepciones. Stafford no tuvo su mejor actuación ante los Seahawks, pero protegió el balón en un juego donde cada posesión contaba. (Sam Darnold lanzó cuatro intercepciones contra los Rams.)
Stafford, quien ha completado 66% de sus envíos para 2,557 yardas, no lanza una intercepción desde la Semana 3 en Philadelphia y ha lanzado al menos tres touchdowns en cinco de sus últimos siete encuentros. También distribuye el balón a varios jugadores, no solo a Puka Nacua y Davante Adams, y ha sobresalido en el esquema único de los Rams, cargado hacia los tight ends.
2. Josh Allen, QB, Bills (7–4)
Fue difícil colocar a Allen por encima de Stafford, pero apuesto a que Allen seguirá haciendo lo que mostró ante los Buccaneers el domingo, cuando tuvo una dominante actuación de seis touchdowns (tres por tierra y tres por aire).
Con los Bills rezagados en la clasificación, se espera que Allen sea desatado y juegue como Superman cada semana, porque no hay forma de detener esta ofensiva cuando él está en su modo élite.
Y el MVP reinante siempre es una apuesta segura para mantener un nivel alto durante largos tramos. La última vez que escribí una nota de seguimiento del MVP tenía a Allen, Darnold, Dak Prescott, Nacua y Baker Mayfield como los cinco mejores candidatos. O soy terrible en esto, o esto demuestra lo difícil que es sostener un rendimiento élite en la NFL.
Nos hemos acostumbrado a ver a Allen jugar en su mejor versión cada semana, y su mejor nivel podría ser la cima absoluta del quarterbacking en la NFL. Sí, incluso mejor que Mahomes por lo que Allen puede hacer como corredor.
Allen ha completado 69.6% de sus pases para 2,456 yardas, 18 touchdowns y siete intercepciones. También suma 65 acarreos para 351 yardas y 10 touchdowns.
1. Drake Maye, QB, Patriots (9–2)
Los Patriots ganaron la lotería cuando obtuvieron la tercera selección global en 2024, y ahora su quarterback estrella de segundo año los tiene en la cima de la AFC, empatados con los Broncos con el mejor récord de la conferencia.
La compostura de Maye en cada juego podría ser más impresionante que sus números brillantes. El juego se ha ralentizado para él dentro de la bolsa, y su confianza en sus receptores ha rendido frutos para un equipo que carece de una verdadera opción No. 1. Stefon Diggs, sin embargo, está teniendo una notable temporada de resurgimiento en su primer año en New England.
Maye ha completado 71.9% de sus pases para 2,836 yardas —ambos máximos de la liga—. También suma 20 touchdowns y solo cinco intercepciones. Maye superó a Allen en Buffalo más temprano en la temporada, y puede fortalecer aún más su caso para MVP si lo derrota nuevamente en la Semana 15. También tiene un anticipado duelo en la Semana 16 ante los Ravens de Jackson.
En general, los Patriots están bien posicionados para asegurar el sembrado No. 1, con próximos juegos ante Bengals, Giants, Jets y Dolphins. Si New England hace su trabajo contra equipos con récord perdedor y divide triunfos contra Buffalo y Baltimore, eso podría ser suficiente para que Maye gane el MVP y asegure la cima de la AFC.
