Los quarterbacks suplentes juegan un papel más importante al inicio de la temporada 2026

Después de dos semanas de la temporada 2026 de la NFL, seis equipos ya han tenido que recurrir a sus quarterbacks suplentes.

Los Vikings, Falcons, Bears, Seahawks, Commanders y Giants vieron cómo sus titulares se lesionaron durante sus primeros dos partidos. Tua Tagovailoa sufrió una lesión en la espalda antes de estar programado para ser titular en la Semana 1 con los Falcons, que también no contaban con Michael Penix Jr., mientras continuaba recuperándose de un desgarro del ligamento cruzado anterior. En la Semana 1, los Seahawks perdieron a Sam Darnold y los Vikings a Kyler Murray. Luego, en la Semana 2, Caleb Williams, de los Bears; Jayden Daniels, de los Commanders; y Jaxson Dart, de los Giants, abandonaron sus respectivos partidos debido a lesiones.

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A pesar de los esfuerzos de la NFL por proteger a los jugadores en la posición más importante del juego, los quarterbacks continúan quedando fuera cada semana.

Este es el cuarto año consecutivo en el que el inicio de la temporada de la NFL se ha visto marcado, en parte, por las lesiones. En 2023, fue Aaron Rodgers quien sufrió un desgarro del tendón de Aquiles en la primera serie del partido en horario estelar. En 2024, Tagovailoa y Jordan Love sufrieron lesiones durante las primeras dos semanas de la temporada, después de firmar extensiones con sus equipos durante la offseason. El año pasado, Brock Purdy, Joe Burrow y Lamar Jackson sufrieron lesiones durante el primer mes de la temporada. Ahora, varios de los quarterbacks jóvenes más prometedores de la liga están programados para perderse tiempo.

Sin embargo, si las lesiones de quarterbacks ya parecen excesivas, en particular para comenzar esta temporada, no sería una exageración. De acuerdo con Bill Barnwell, de ESPN, 38 quarterbacks diferentes han lanzado al menos cinco pases durante las primeras dos semanas de la temporada, la mayor cantidad desde 2021. La última vez que más de 38 quarterbacks lanzaron al menos cinco pases fue en 2001, cuando lo hicieron 39.

NFL will have 38 QBs throw at least five passes through the first two weeks of the season if Stafford stays healthy. Through two weeks in years past...



2021: 38

2016: 36

2011: 37

2006: 37

2001 (31 teams): 39

1996 (30 teams): 39

1991 (28 teams): 33

1986: 36

1981: 35 https://t.co/fK1gPnASh1 — Bill Barnwell (@billbarnwell) September 22, 2026

La cantidad de lesiones de quarterbacks quizá resulta aún más impactante porque la generación anterior de quarterbacks fue increíblemente duradera. Philip Rivers, Eli Manning y Peyton Manning tuvieron rachas consecutivas de aperturas que abarcaron más de 200 partidos. Matt Ryan, Tom Brady, Russell Wilson, Matthew Stafford y Joe Flacco tuvieron rachas consecutivas de aperturas que duraron más de 100 partidos, mientras que Brady tuvo tres rachas de ese tipo a lo largo de su carrera. Rivers, Ryan, Wilson, Stafford, Flacco y los hermanos Manning representan siete de las 10 rachas más largas de aperturas consecutivas de un quarterback en la historia. Aunque Stafford y Flacco siguen activos, gran parte de sus mejores años coincidieron con la generación anterior de quarterbacks durante la década de 2010. Las otras tres rachas dentro del top 10 pertenecen a Ron Jaworski (116), Josh Allen (124) y el líder histórico, Brett Favre (297).

La nueva generación de quarterbacks no ha demostrado ser tan duradera. Parte de esto se debe a que estos quarterbacks no llevan suficiente tiempo en la liga para construir una racha semejante. Sin embargo, la mayoría de los quarterbacks se ha perdido al menos un partido por lesión durante las últimas cuatro temporadas. Fuera de Allen, solo otros dos quarterbacks tienen una racha de aperturas consecutivas de al menos 50 partidos: Baker Mayfield y Jared Goff. Mayfield ha sido titular en 57 partidos consecutivos, mientras que la racha de Goff es de 71 aperturas y contando.

Quizá la generación anterior de quarterbacks tuvo mejor suerte. O los quarterbacks actuales de la liga son más susceptibles a las lesiones debido a su estilo de juego. Los actuales signal-callers de la NFL son mucho más móviles y, por lo tanto, están más expuestos a golpes que pueden provocar lesiones. La temporada también es más larga; Conor Orr, de SI, ha escrito que los coaches están preocupados porque cada vez menos linieros ofensivos que salen de la universidad están preparados para proteger a sus quarterbacks en la NFL, y existen muchas otras variables.

Cabe destacar que muchos quarterbacks estrella anteriores a los 2000 también lidiaron con su cuota de lesiones. Steve Young, Roger Staubach y Troy Aikman sufrieron conmociones cerebrales antes de retirarse. Joe Montana se perdió tiempo por lesiones en la espalda y el codo. Jim Kelly y Phil Simms se perdieron partidos de playoffs en la década de 1990 debido a lesiones.

Las lesiones de quarterbacks no son nada nuevo, aunque la cantidad de ellas para comenzar esta temporada resulta ciertamente desalentadora. Estas lesiones tempranas de quarterbacks rápidamente apagan cualquier entusiasmo por el inicio del año y proyectan una sombra sobre el resto de la temporada.

Equipos mejor posicionados para afrontar la pérdida de su quarterback

La buena noticia es que hasta ahora ningún quarterback titular ha sido descartado para toda la temporada en 2026. Está previsto que tanto Murray como Penix regresen en la Semana 3. Williams recibió mejores noticias de lo esperado sobre su lesión en la pierna, mientras que Darnold está “semana a semana” después de lastimarse el glúteo.

Sin embargo, el regreso de estos quarterbacks podría no importar mucho si sus equipos no son capaces de mantenerse a flote mientras están fuera. Tener un quarterback suplente de primer nivel es más importante que nunca con todas estas lesiones de quarterbacks. Lo más importante, sin embargo, es tener un equipo capaz de sobrellevar la pérdida de su quarterback titular.

No hubo mejor muestra de esto que la temporada pasada, cuando los Bengals y 49ers perdieron a sus quarterbacks titulares durante las primeras dos semanas. Los Bengals tuvieron marca de apenas 1-8 después de que Joe Burrow sufriera una lesión de turf toe. Aunque Joe Flacco fue un sustituto sólido para Burrow, la defensa de los Bengals fue una de las peores de la liga y les impidió ganar más partidos. Los 49ers, por su parte, tuvieron marca de 5-3 con Mac Jones como quarterback, manteniéndose en posición de pelear por un lugar en playoffs cuando Purdy regresó. Gracias a un gran coaching y a la presencia de estrellas como Christian McCaffrey, los 49ers han sobrevivido al problema de las lesiones mejor que la mayoría.

Fuera de los 49ers, Seahawks y Vikings han demostrado estar bien preparados para afrontar una lesión de quarterback. Ambos tienen marca de 2-0 pese a perder a sus titulares al principio de sus respectivos partidos inaugurales de temporada. Los Seahawks son un equipo liderado por su defensa, por lo que en general dependen menos de su quarterback. Además, cuentan con uno de los mejores receptores del juego en Jaxon Smith-Njigba. La vida es mucho mejor para un suplente cuando puede confiar en que Smith-Njigba se desmarcará y convertirá la oportunidad en un touchdown. Los Vikings, de igual manera, pueden apoyarse en la defensa dirigida por Brian Flores. Minnesota también está acostumbrado a la inestabilidad en la posición de quarterback, después de haber tenido marca de 9-8 la temporada pasada a pesar de utilizar a tres quarterbacks como titulares.

Más allá de estos tres equipos, los Texans podrían ser el siguiente mejor ejemplo reciente de un equipo que ha manejado una situación con un quarterback suplente. Davis Mills tuvo marca de 3-0 la temporada pasada mientras Houston dependía de su defensa para mantenerse en la pelea por los playoffs. Los Packers también suelen estar bien preparados para el peor escenario posible. Malik Willis jugó muy bien cuando Jordan Love se perdió partidos durante las últimas dos temporadas, y el actual suplente, Tyrod Taylor, es un veterano con experiencia.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/09/2026, traducido al español para SI México.