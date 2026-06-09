Lo que aprendimos durante una semana de locura en la NFL con cambios, extensiones y un retiro
¿Quién dice que el ciclo de noticias de la NFL es lento en junio?
El primer día del mes se concretaron dos intercambios que involucraron a superestrellas. Uno era esperado; el otro surgió completamente de la nada.
En el caso de A.J. Brown, los Eagles enviándolo a los Patriots había sido objeto de fuertes rumores durante semanas (si no meses). Brown llega a Nueva Inglaterra a cambio de selecciones de quinta ronda de 2027 y primera ronda de 2028, dándole al quarterback All-Pro Drake Maye un arma de 226 libras en el exterior, con el receptor firmado en la agencia libre Romeo Doubs como una amenaza secundaria. Brown, quien viene de cuatro temporadas consecutivas con más de 1,000 yardas, es la mejor amenaza por fuera que han tenido los Patriots desde los días dorados de Randy Moss.
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Luego está Myles Garrett, el vigente Jugador Defensivo del Año. Garrett fue traspasado a los Rams, ya favoritos para ganar el Super Bowl en prácticamente todas las casas de apuestas, a cambio de selecciones de primera ronda de 2027, segunda de 2028 y tercera de 2029, además del ala defensiva Jared Verse. Uno de los mejores jóvenes pass rushers de la liga, Verse sumó 7.5 capturas y 27 golpes al quarterback el año pasado, una temporada después de ganar el premio al Novato Defensivo del Año. Garrett estableció un récord de una sola campaña en 2025 con 23 sacks en Cleveland, demostrando que, a los 30 años, no muestra señales de desaceleración.
Y hablando de Garrett, no fue el único cazador de quarterbacks histórico que generó noticias en el entorno de los Rams.
¿Aaron Donald regresará para jugar junto a Garrett?
Tras conocerse la adquisición de Garrett, Aaron Donald acaparó titulares al no descartar un posible regreso. En declaraciones al ex pateador de la NFL y personalidad de ESPN Pat McAfee, Donald admitió que el movimiento lo ha hecho pensar en volver a jugar después de haberse retirado hace dos temporadas.
A sus 35 años, regresar después de dos campañas fuera sería algo poco común, aunque no sin precedentes. Como señaló Albert Breer, los Rams ya vivieron una situación similar anteriormente. En 2021, necesitados de ayuda en la posición de safety, Eric Weddle salió del retiro tras perderse toda la temporada 2020 y gran parte de 2021 antes de volver para los playoffs, ayudando a la franquicia a conquistar su segundo Super Bowl.
Si Donald decidiera regresar, se uniría a la mejor línea defensiva de la liga, que ya cuenta con Kobie Turner en el interior y con Byron Young y Garrett por los extremos. En 2025, ese trío acumuló 42 capturas y 82 golpes al quarterback. Como referencia, la primera cifra habría sido suficiente para ubicarse en el puesto 12 entre todos los equipos de la NFL la temporada pasada. Ahora imaginen agregar a Donald a la ecuación como el comodín definitivo.
Para los Rams, encajaría perfectamente con una de las apuestas de “todo o nada” más agresivas de los últimos años. Después de esta temporada, Los Ángeles verá cómo una gran cantidad de talento llega a la agencia libre sin restricciones, incluidos los receptores Puka Nacua y Davante Adams, los alas cerradas Davis Allen y Colby Parkinson, los linieros ofensivos Kevin Dotson y Steve Avila, además de Turner y Young. Los Rams retendrán a algunos, pero ciertamente no a todos.
Si no es ahora, ¿cuándo? Esa pregunta aplica para Los Ángeles. Y quizá también para Donald.
Micah Parsons no volverá pronto, así que ¿quién dará un paso al frente?
Los Packers tienen dos rodillas a las que seguir de cerca. Una pertenece al ala cerrada Tucker Kraft y la otra a Micah Parsons. Desafortunadamente para Green Bay, parece que una de ellas tardará buena parte de la temporada en volver a la acción.
Esta semana, Parsons habló con los medios locales y dijo que no regresará antes de octubre mientras continúa recuperándose de una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida el 13 de diciembre en Denver. Parsons, quien registró 12.5 capturas en 14 partidos durante su primera temporada con los Packers, afirmó que su objetivo es estar listo para los playoffs y luego emprender una carrera hacia el campeonato.
Para que ese objetivo sea realista, el nuevo coordinador defensivo Jonathan Gannon deberá encontrar la manera de complementar su pass rush hasta el regreso de Parsons. Después de enviar al ala defensiva Rashan Gary a los Cowboys durante esta temporada baja, Green Bay se quedó con opciones poco convincentes, entre ellas Barryn Sorrell, el seleccionado de primera ronda de 2023 Lukas Van Ness y el novato Dani Dennis-Sutton. La temporada pasada, Sorrell y Van Ness se combinaron para apenas tres capturas.
Por ello, los Packers deberían considerar la incorporación de un veterano. Jadeveon Clowney y Cameron Jordan son dos pass rushers que siguen disponibles en el mercado. Clowney ocupó el lugar 31 de la NFL con 38 presiones al quarterback en 2025 con Dallas, mientras que Jordan podría estar acercándose al final de una carrera digna del Salón de la Fama tras registrar 10.5 capturas con los Saints el año pasado. También existe la posibilidad de negociar por el ala defensiva de los Cardinals, Josh Sweat, quien sumó 12 capturas y 17 golpes al quarterback bajo las órdenes de Gannon la temporada pasada.
Si los Packers quieren sobrevivir sin Parsons, la respuesta probablemente se encuentre fuera del edificio.
Eric Bieniemy está haciendo sentir su presencia en Kansas City
Si asististe a un campamento de entrenamiento de los Chiefs durante las primeras dos carreras al Super Bowl de la era de Patrick Mahomes, sabías que dos cosas iban a ocurrir: la humedad estaría al 100% y escucharías al coordinador ofensivo Eric Bieniemy gritándole a alguien. Generalmente, a casi todos.
Antes de la temporada 2023, Bieniemy se marchó a Washington para ocupar el mismo puesto, con la esperanza de demostrar que podía triunfar como principal encargado de mandar las jugadas. El resultado fue una travesía de tres años que llevó al ex coach de corredores de la NFL por los Commanders, UCLA y finalmente los Bears, donde la temporada pasada trabajó como entrenador de corredores bajo las órdenes de Ben Johnson.
Después de que Kansas City terminara con marca de 6-11 el año pasado y su ofensiva ocupara el lugar 25 en yardas por jugada (5.1), además de generar apenas tres acarreos explosivos de 20 o más yardas, la peor cifra de la liga, los Chiefs decidieron no renovar el contrato del coordinador ofensivo Matt Nagy. Dentro de la organización, Nagy es respetado y apreciado, pero muchos creían que era necesaria una renovación. La palabra clave era responsabilidad. Y los Chiefs sabían exactamente a quién querían, como quedó demostrado al tener a Bieniemy al teléfono menos de 24 horas después de la derrota de Chicago ante los Rams en la ronda divisional de la NFC.
Con el regreso de Bieniemy también volvió el volumen en el campo de entrenamiento. Según informó el periodista Matt Derrick, Bieniemy no perdió tiempo en hacer notar su presencia, sacando a la ofensiva titular del campo después de que ejecutara mal una misma jugada tres veces consecutivas. Es un detalle pequeño, pero también revelador. Además, es una de las razones por las que Mahomes era un gran partidario de su regreso.
Durante las tres temporadas bajo el mando de Nagy, el video mostró problemas constantes, incluyendo mala distribución de rutas en el juego aéreo y al tackle derecho Jawaan Taylor alineándose incorrectamente, algo que contribuyó a sus 40 castigos, la cifra más alta de la liga en ese periodo. También hubo una evidente falta de explosividad en el juego terrestre. Todo ello derivó en una reestructuración ofensiva encabezada por la salida de Nagy y que también incluyó a los entrenadores Todd Pinkston (corredores) y Connor Embree (receptores).
Aun así, el mayor cambio será el sentido de urgencia de un grupo que parecía haber perdido parte de su filo competitivo en las últimas temporadas. Con la voz de Bieniemy resonando en todo el campo, la urgencia no será un problema.
Pittsburgh está desembolsando mucho dinero
Pregúntale a cualquiera dentro de la liga y te dirá que los Steelers tienen una reputación bien ganada. Cuidan a los suyos y prefieren invertir y desarrollar talento formado en casa antes que hacer grandes movimientos en la agencia libre.
Aunque Pittsburgh gastó en algunos contratos de segundo nivel durante esta temporada baja —el receptor Michael Pittman Jr. (dos años y 35 millones de dólares) y el esquinero Jamel Dean (tres años y 36.75 millones)— reservó sus mayores inversiones para esta semana.
El martes por la noche, los Steelers otorgaron al pass rusher Nick Herbig una extensión de cuatro años y 100 millones de dólares, incluidos 42 millones garantizados, antes de firmar al ala cerrada Darnell Washington con una extensión de cuatro años y 42 millones.
En ambos casos, Pittsburgh apuesta por el crecimiento continuo de jugadores jóvenes. Herbig tiene 24 años y apenas acumula 16 capturas en su carrera. Sin embargo, es uno de los pass rushers más disruptivos de la NFL en relación con sus snaps. Registró 45 presiones al quarterback, cifra que lo empató en el puesto 37 de la liga. Ese número es una más que su compañero T.J. Watt y la misma cantidad que Alex Highsmith, pese a haber participado en apenas el 60% de los snaps defensivos en 2025, mientras que Highsmith y Watt estuvieron en el campo el 72% y el 82% de las jugadas, respectivamente.
Los números subyacentes de Herbig cuentan la historia de un equipo que consiguió una ganga en comparación con otros contratos que vimos en esta temporada baja. Los Commanders le dieron a Odafe Oweh los mismos términos, y Oweh tuvo la misma cantidad de capturas (7.5) y cinco golpes menos al quarterback que Herbig, a pesar de ser tres años mayor.
En Carolina, Jaelan Phillips consiguió un contrato de 120 millones de dólares por cuatro años, y registró 2.5 capturas menos y cuatro golpes menos al quarterback mientras disputó 209 snaps más que Herbig la temporada pasada. Phillips también tiene 27 años y se perdió 22 partidos entre 2023 y 2024 debido a una rotura del tendón de Aquiles y una rotura del ligamento cruzado anterior.
En cuanto a Washington, es un bloqueador de élite que estableció máximos de carrera con 31 recepciones y 364 yardas la temporada pasada. El jugador de 311 libras es un gran complemento para Pat Freiermuth, quien se encuentra en medio de una extensión de contrato por cuatro años y 48 millones de dólares que se extiende hasta 2028.
Washington ha ido ganando más tiempo de juego en cada una de sus primeras tres temporadas, alcanzando un máximo del 57% de los snaps en 2025. Si puede seguir desarrollándose como receptor y encontrar más éxito en la zona roja (apenas tiene dos touchdowns en su carrera), el contrato podría resultar excelente. Pero incluso si sigue siendo un ala cerrada que funciona principalmente como un sexto liniero ofensivo con algo de aporte en el juego aéreo —un tipo de jugador cada vez más codiciado en toda la liga—, sigue proporcionando suficiente valor para justificar el contrato.
Russell Wilson se despide; ¿merece estar en Canton?
Se acabó para Russell Wilson. Después de pasar por Broncos, Steelers y Giants durante las últimas tres temporadas, tras haber pasado la primera década de su carrera con los Seahawks, Wilson anunció su retiro el miércoles.
Wilson, de 37 años, deja uno de los casos más complejos para el Salón de la Fama en años recientes. Desde una perspectiva general, los argumentos a favor de su inmortalización incluyen dos apariciones en el Super Bowl, un campeonato, 10 selecciones al Pro Bowl, una designación al segundo equipo All-Pro, 52,534 yardas totales y 384 touchdowns.
¿Pero es eso suficiente? Se podría argumentar que el Super Bowl que perdió es la principal razón para dejarlo fuera, al caer ante los Patriots desde la yarda uno tras una decisión incomprensible y una igualmente increíble intercepción de Malcolm Butler. Si Marshawn Lynch hubiera corrido el balón o Wilson hubiera completado el pase, no habría debate sobre si eventualmente obtendría un busto en Canton.
Luego está la contextualización de su carrera. En la era moderna, los Pro Bowls significan mucho menos. El año pasado, Shedeur Sanders lanzó siete touchdowns y 10 intercepciones y aun así fue seleccionado al Pro Bowl. Wilson llegó al Pro Bowl con los Steelers pese a lanzar para 2,482 yardas y 16 touchdowns. Sus 10 selecciones al Pro Bowl son, en gran medida, legítimas e impresionantes, pero no serán un factor decisivo en el proceso de votación.
En cuanto a sus logros, Seattle llegó al Super Bowl impulsado por las piernas de Lynch y su defensa Legion of Boom. En la temporada de 2013, cuando los Seahawks ganaron el título, Wilson nunca intentó más de 25 pases en un partido de postemporada y tuvo un máximo de 215 yardas por pase. Nada de esto significa que Wilson no fuera una pieza clave, pero, a diferencia de la mayoría de los quarterbacks campeones, no fue la fuerza impulsora principal.
Al final, Wilson será objeto de intensos debates durante años. Lo que no está sujeto a discusión es que, al llegar a la liga como una selección de tercera ronda, con una estatura de 5 pies 11 pulgadas y 204 libras, tuvo una carrera increíble que superó las expectativas de cualquiera.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/06/2026, traducido al español para SI México.