¿Qué coaches de la NFL están en la cuerda floja?

Ahora llevamos cuatro partidos de una temporada de 17, lo que puede parecer demasiado pronto para hablar del término “hot seat”. Pero les aseguro que no lo es. Con equipos como los Raiders y Giants disfrutando de grandes comienzos después de temporadas recientes que terminaron con selecciones dentro del top cinco, los dueños vuelven a enfocarse en la solución más sencilla y rentable para sus organizaciones con bajo rendimiento: un cambio de coach.

Al hablar esta semana con una fuente de la industria sobre la situación actual, nos preguntamos si esta temporada rompería la tendencia de que suele haber un año tranquilo en cuanto a cambios de coaches después de una temporada de grandes modificaciones. Hubo 10 cambios de coaches en la NFL durante la pasada offseason, lo que llevaría a pensar que quizá no habrá mucho movimiento en el horizonte. Hay algunos factores que, creo, podrían desafiar esa idea:

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• El ciclo de contratación de coaches de la temporada pasada estuvo definido en gran medida por los nombres que recibieron entrevistas pero no fueron contratados: el trío muy joven formado por Grant Udinski, Davis Webb y Nate Scheelhaase. A ellos hay que sumar a Declan Doyle, nuevo OC de los Ravens; David Blough, quien mantiene competitivos a los Commanders con Marcus Mariota como quarterback; y Klay Kubiak, OC de los 49ers y hermano del Head Coach de los Raiders, Klint Kubiak (de quien hablaremos más adelante). Aquí podríamos tener una camada de uno de los recursos más valiosos de la NFL —un encargado de las jugadas ofensivas de primer nivel con potencial para ser Head Coach— que está madurando ante nuestros ojos. Será un invierno de “consíguelo ahora o mira cómo alguien más lo hace”.

• Estamos viendo qué ocurre con estos equipos cuando pierden a esos encargados de las jugadas ofensivas, lo que tiene que aumentar su valor en el mercado. Aunque la ofensiva de los Lions ha mantenido, hasta cierto punto, su eficiencia, está claro que el equipo no ha sido el mismo sin Ben Johnson, quien ahora sigue haciendo milagros en Chicago. Lo mismo puede decirse de los Buccaneers y Liam Coen, y de los Buccaneers y Dave Canales. No estoy diciendo que Blough, Webb, Udinski, Doyle o Kubiak sean Coen, Canales o Johnson, pero sí digo que hay una razón por la que Sean Payton cedió las responsabilidades de llamar las jugadas para mantener a Webb otro año en Denver, de la misma manera que hay una razón por la que los Commanders promovieron a Blough cuando estaba recibiendo interés para el puesto de coordinador ofensivo de los Lions.

• Mike Tomlin, en cuanto termine de recrear el Palacio de Versalles en Minecraft, estará listo para entrevistarse para puestos de Head Coach. Que los Steelers se derrumben en su ausencia probablemente solo ayudará a aumentar su valor. Aunque no es exactamente lo mismo que cuando Payton dominó la NFL durante una temporada desde la cabina de transmisión —Payton es un encargado de las jugadas ofensivas y campeón del Super Bowl—, un equipo en ruinas podría estar peor que con el exganador del Super Bowl que ahora trabaja para NBC.

Con eso en mente, aquí analizamos una amplia lista de posibles candidatos a un cambio. Lo hacemos con pleno conocimiento de que la temporada todavía es muy joven y sabiendo que la NFL cambiará radicalmente entre ahora y finales de diciembre. Habrá rachas de victorias. Las narrativas cambiarán.

Consideren esto como una clasificación, desde el puesto más caliente hasta el menos caliente, de los coaches que deberíamos tener en cuenta dentro de esta categoría. También agregué niveles, no para complicar todo el asunto, sino para dejar claro que existe una brecha considerable entre ciertos equipos y cambios que parecen relativamente inminentes, frente a un enfoque mucho más especulativo hacia la mitad y la parte baja de esta clasificación.

Nivel I: Los puestos más calientes

1. Todd Bowles, Tampa Bay Buccaneers

El puesto de Tampa Bay es bueno y —imagino— atraería a candidatos de primer nivel. Como ocurre con cualquier equipo de Jason Licht, hay piezas. La NFC South es una división que se puede ganar y hay al menos un quarterback competente en el roster, aunque Tampa, con más de un rival complicado todavía en su calendario, también podría estar en posición de agregar competencia al roster. Los Buccaneers rara vez se separan de un Head Coach antes de realizar una evaluación exhaustiva. Desde que Jon Gruden fue despedido en enero de 2009, solo las etapas de Greg Schiano y Lovie Smith duraron menos de tres temporadas. Seamos realistas: cuando los propios reporteros locales que cubren al equipo les preguntan tanto al Head Coach como a jugadores clave si todavía cuenta con su respaldo, existe una alta probabilidad de que ya se estén tomando decisiones en esa dirección (a menos que seas coach en New York o Philadelphia, donde esto ocurre con más frecuencia cada semana).

Bowles está en esa etapa de su carrera como coach en la que una idea que alguna vez fue creativa —como mandar al atlético Vita Vea a cobertura; o dejar de utilizar su enfoque cargado de blitzes contra los Packers, nada menos, un equipo que tiene enormes problemas para proteger al quarterback y que está contratando linieros ofensivos suplentes uno tras otro simplemente para completar la alineación— ocurre en una situación crítica en la línea de gol y termina pareciendo ridícula, incluso si había algún tipo de fundamento intelectual detrás de ella. Bowles ha tenido al menos una racha de tres derrotas en cada temporada que ha estado al frente del equipo y rachas de cuatro derrotas en cada una de sus últimas tres temporadas. Hay algunos ejemplos de mala gestión del reloj que han sido muy comentados a lo largo de los años, pero quizá la acusación más contundente es que la defensa de Bowles entre las Semanas 12 y 18 de la temporada pasada estuvo entre las 10 peores de la NFL en EPA por jugada permitida, mientras que la nueva ofensiva ocupa el último lugar después del primer mes de esta temporada.

2. Aaron Glenn, New York Jets

El año pasado nos preguntamos si los Jets debieron tomar una página del manual de los Patriots y darse cuenta de que tenían que cortar una inversión fallida antes de que se convirtiera en algo más grande y tóxico. El caso de New England para reemplazar a Jerod Mayo fue poco común, ya que Mike Vrabel era una leyenda de la franquicia que venía de un año sabático, aprovechando el impulso de una campaña de relaciones públicas bien construida (¡eso parecía en ese momento!). No sé si los Jets habrían estado interesados en alguien como Klint Kubiak, quien, según me dijeron, fue extremadamente cauteloso y realizó algunas preguntas muy puntuales durante su proceso de entrevista. Del tipo que los Jets quizá habrían tenido dificultades para responder después de despedir a Robert Saleh a mitad de la temporada anterior, por ejemplo. Lo mismo ocurre con John Harbaugh, quien descartó a varios equipos —incluidos los Titans— con bastante rapidez.

Al entrar en su segunda temporada, Glenn parecía al menos mantenerse a flote con la contratación de su coordinador ofensivo (Frank Reich), pero continúa teniendo problemas con los aspectos más importantes del puesto. Más problemas de manejo del reloj han marcado las derrotas —como señaló Rich Cimini de ESPN, Glenn tiene una de las peores diferencias de puntos de la NFL con cuatro minutos por jugar tanto en la primera mitad como en el partido— y Glenn continúa demostrando una incapacidad para desenvolverse en el mercado. Después de una derrota ante los Bears el domingo, Glenn comenzó a hablar sobre la tendencia de los medios de mencionar la histórica sequía de playoffs de los Jets y se mostró decidido a evitar que esos pensamientos se filtraran al vestidor. Veremos si lo consigue, aunque Glenn siempre ha sufrido por culpa del panorama general: con tres selecciones de primera ronda para 2027, es increíblemente poco probable que una organización confíe en Glenn para tener una participación importante en lo que podría ser el Draft más importante de la franquicia desde 2006, cuando el equipo consiguió a D’Brickashaw Ferguson y Nick Mangold en la primera ronda. Hasta ahora esta temporada, la selección número 2 del equipo, el edge rusher novato David Bailey, no ha estado ni cerca del nivel de Arvell Reese, quien se cree que era la otra opción que los Jets consideraron para Glenn y su defensa necesitada de talento.

Nivel II: Una evaluación imposible

3. Dan Quinn, Washington Commanders

Quinn está solo en el Tier II, pero quería señalar que existe una brecha entre él y Glenn. El equipo de Quinn sorprendió a los Seahawks en la Semana 3 y se mantuvo cerca de los Colts durante casi tres cuartos con un quarterback suplente como titular el domingo pasado en Londres. Hablaremos de los Steelers en un momento, y considero que la situación de Pittsburgh y la de los Commanders son bastante similares. Ambos equipos parecían inclinarse por candidatos jóvenes para encargarse de las jugadas ofensivas cuando tuvieron sus respectivas vacantes en 2024 y 2026. Los Commanders tuvieron el famoso cambio de rumbo durante el viaje en avión con Ben Johnson y los Steelers, por lo que entiendo, realmente querían a Klay Kubiak. No estoy diciendo que Quinn o Mike McCarthy hayan sido premios de consolación, pero las contrataciones sí representaron una especie de giro rápido, seguro y de compromiso para alejarse de donde —al menos personalmente— sentía que se dirigían sus búsquedas. En el caso de Quinn, tomó una increíble temporada de novato de Jayden Daniels en 2024, en la que los Commanders registraron una de las ofensivas más grandes jugada a jugada en la historia reciente de la NFL, y convirtió ese éxito en una agresiva temporada 2025 en la que Washington vio lesionarse a su quarterback franquicia y comenzar a mostrarse las limitaciones de su defensa.

Desde la llegada de Quinn en 2024, solo los Cowboys han tenido una peor defensa en EPA por jugada permitida. Sonny Styles, la selección de primera ronda del equipo, ha sido excelente, al igual que la incorporación de agencia libre Odafe Oweh. La defensa de Washington ha mejorado y, curiosamente, en los momentos en que Quinn pierde a su quarterback franquicia, tiendes a ver la fortaleza de sus habilidades de liderazgo. La aparición de Blough añade un interesante subtexto a la situación, considerando lo que hemos visto con equipos que pierden a grandes encargados de las jugadas ofensivas a cambio de mantener a un Head Coach más experimentado. Pero, en última instancia, creo que muchas de las supuestas deficiencias de Quinn están más relacionadas con el roster que con el coaching. Aun así, el puesto de Head Coach en Washington estará bajo una evaluación intensa si los Commanders no recuperan la chispa cuando Daniels vuelva a la alineación.

Nivel III: Nombres establecidos que luchan contra el estancamiento, el tiempo y las circunstancias

4. Matt LaFleur, Green Bay Packers

La extensión de contrato de LaFleur al final de la temporada pasada básicamente prolongó por un año la temporada como lame duck, colocando a LaFleur ahora en una posición similar a la que enfrentaba en este momento el año pasado. Con marca de 2-2, los Packers se dirigen a una pesadilla desde el punto de vista de la percepción contra los Bears, después de apenas sobrevivir a una visita a Tampa y a un equipo que casualmente estaba utilizando como quarterback a un agente libre no seleccionado en el Draft. Ben Johnson ya está agregando dramatismo a este partido, como lo ha hecho desde el momento en que tomó el puesto.

El roster de LaFleur es una pesadilla en este momento. Creo que su situación es comparable a la de Quinn en el sentido de que la naturaleza de las lesiones hace imposible evaluar por completo cómo lo está haciendo realmente. Hubo algunas carreras bien bloqueadas el domingo contra Tampa Bay que, por ejemplo, con un corredor más explosivo, podrían haber terminado en una anotación espectacular. Green Bay tiene alrededor del 30% de su tope salarial total ya sea en la lista de lesionados o en la lista de exentos del comisionado. La lesión del tendón de Aquiles de Edgerrin Cooper provocó una respuesta comprensiblemente breve por parte de LaFleur durante su sesión de entrevistas posteriores al partido. Por supuesto, Micah Parsons está listo para regresar en algún momento, y los vulnerables Cowboys y Lions aparecen después de los Bears en el calendario, lo que ofrece el escenario ideal para un nuevo partido para recuperar el rumbo y con cierta relevancia.

El argumento a favor de LaFleur es fascinante, ya que Green Bay también está siendo perjudicado por lo que normalmente describiríamos como problemas relacionados con el coaching: castigos, balones sueltos y recepciones dejadas caer. Green Bay tuvo una racha de derrotas altamente improbables la temporada pasada y ya vio cómo un partido divisional contra los Vikings cambió violentamente a raíz de una extraña decisión en cuarta oportunidad. Pero LaFleur también ha estado haciendo ensalada de atún con una situación terrible en 2026. Jordan Love recibió muchos menos golpes el domingo y el juego terrestre de los Packers pareció mejorar marginalmente. Hay que darle crédito por eso.

5. Zac Taylor, Cincinnati Bengals

Que los Bengals salieran de una derrota ante los Jaguars después de haber regresado casi por completo a la versión de sí mismos de 2025 terminó oficialmente con el brillo de lo que había sido una prometedora offseason de Zac Taylor. Está por verse si Joe Burrow simplemente no puede jugar en una ofensiva orientada al play-action o si esta no es la versión de esa ofensiva que funciona para Burrow. El quarterback tiene que saber que retroceder para lanzar 54 veces contra una defensa atlética y oportunista es una receta para el desastre. Registrar apenas 17 yardas terrestres totales de los corredores del equipo es imperdonable en un momento en el que existen más herramientas a disposición de un encargado de las jugadas ofensivas para generar un juego terrestre constante que nunca. Es difícil entender que un equipo con Burrow, Tee Higgins y Ja’Marr Chase no pueda generar más situaciones con pocos defensivos en la caja para Chase Brown, quien tiene uno de los porcentajes más altos de cajas con ocho hombres en la NFL, pero cuenta, por mucho, con el mejor quarterback de cualquier corredor que tenga uno frente a él (Drake Maye y Rhamondre Stevenson están en esa lista, pero los Patriots están diezmados en la posición de receptor; y Lamar Jackson y Derek Henry también están en esa lista, pero la presencia de Henry en la alineación automáticamente exige un personal defensivo más pesado).

Taylor todavía vive de los restos de una sorpresiva aparición en el Super Bowl de 2021, seguida por una participación en el Juego de Campeonato de la Conferencia en 2022. Desde esa temporada, los Bengals no han vuelto a llegar a los playoffs. El año pasado nos encontramos con una situación extraña en la que se reveló que los Bengals habían extendido discretamente el contrato de Taylor, aunque el equipo y el coach se negaron a hablar al respecto. Taylor tiene contrato hasta la temporada 2027, lo que convierte esta offseason en el momento en que podría firmar una extensión al estilo de LaFleur, como una solución temporal, o separarse definitivamente de los Bengals. Taylor siempre estará bajo el microscopio debido al reloj que corre sobre el mejor momento de la carrera de Burrow. Con equipos como los Bills haciendo movimientos similares en la offseason para alejarse de Head Coaches exitosos y establecidos, y un probable aumento en el número de candidatos interesados, la conversación sobre Taylor probablemente se convertirá en un tema semanal si los Bengals continúan sumidos en la mediocridad.

6. Mike McCarthy, Pittsburgh Steelers

El primero de los dos coaches de primer año en esta lista, McCarthy está aquí por tres razones sencillas: está a punto de cumplir 63 años, los Steelers tienen una de las 10 peores ofensivas de la NFL (probablemente peor si no fuera por un inexplicable colapso defensivo de los Bengals en la Semana 3) y es un candidato poco probable para encabezar al equipo durante lo que eventualmente será una enorme renovación del roster. Como mencioné arriba, Pittsburgh realmente quería a Klay Kubiak y, si miras la lista de candidatos que los Steelers reunieron, McCarthy parece un verdadero caso atípico. Esta es solo mi interpretación personal de la situación. Aun así, dado que McCarthy es una figura local y tenía vínculos establecidos con Aaron Rodgers, parecía un punto de compromiso en medio de un mar de candidatos con menos experiencia. De esa manera, creo que una temporada decepcionante no sacaría a McCarthy del terreno de una temporada y adiós. Aunque esto sería un giro sorprendente para un equipo que durante mucho tiempo ha celebrado la poca rotación en el puesto de Head Coach, la manera más rápida de enderezar el rumbo no es quedarse estancado con un candidato puente.

Aunque he señalado que McCarthy tiene credenciales similares en su carrera a las de Sean Payton y ha tenido algunas temporadas de coaching impresionantes cuando el desastre golpea la posición de quarterback —su etapa con los Cowboys y Cooper Rush merece más crédito—, los Steelers parecen cada vez más un equipo al que no le faltan solo unos cuantos jugadores. Entre McCarthy y Rodgers discutiendo en televisión y T.J. Watt tomando el teléfono en Thursday Night Football y gritándole a la cabina, este no parece un equipo que haya crecido unido durante su primera temporada como colectivo.

7. Shane Steichen, Indianapolis Colts

Steichen y el GM Chris Ballard forman un tándem de dos cabezas que recibió una advertencia general de la directiva después de un decepcionante colapso al final de la temporada pasada. El Head Coach de cuarto año ha ganado nueve, ocho y ocho partidos en sus primeras tres temporadas, respectivamente, y todavía no ha avanzado a los playoffs. Sin embargo, todo esto viene con una gran salvedad. Los Colts han sido constantemente una de las mejores ofensivas terrestres de la NFL y superaron un enorme error en la posición de quarterback con Anthony Richardson Sr. en el Draft de 2023. El cambio hacia Daniel Jones no ha sido perfecto, pero una ofensiva dirigida por Steichen rara vez queda fuera de un partido. Los Colts ocupan el cuarto lugar en porcentaje de éxito terrestre y lideran la NFL en EPA terrestre. Las victorias consecutivas y trabajadas contra los Texans y después contra los Commanders en Londres muestran a un equipo que no ha abandonado el barco, y los Colts siguen siendo uno de los mejores equipos de la NFL en jugadas diseñadas, lo que, para mí, indica la capacidad de un coach para preparar las jugadas cuando es necesario.

Steichen ha sido criticado por problemas de manejo del reloj, especialmente por la forma en que manejó la situación al final del partido contra Kansas City en la Semana 2 (aunque una derrota cerrada ante los Chiefs, que están 4-0, luce muy diferente en retrospectiva). El partido contra los Chiefs inició una racha de seis derrotas en partidos decididos por una posesión, y el encuentro contra los Texans fue otro ejemplo de problemas en el manejo del tiempo que pusieron bajo el microscopio la capacidad de Steichen para administrar las posesiones. Dicho todo esto, creo que el tema de este nivel, con excepción de McCarthy, es que si alguno de estos coaches fuera despedido, se convertiría inmediatamente en un factor en el circuito de entrevistas.

8. Nick Sirianni, Philadelphia Eagles

Estoy de acuerdo con una opinión algo controversial de Eliot Shorr-Parks, de WIP, según la cual Nick Sirianni no tuvo un mal partido pese al colapso de los Eagles contra los Rams el domingo. El hecho de que este equipo tuviera suficiente energía emocional para tomar una ventaja temprana y superar a los Rams durante tres cuartos puede atribuirse al coaching, especialmente sin ocho de los nueve mejores jugadores del equipo disponibles. En serio, al final del partido no tenían a Saquon Barkley, Lane Johnson, Quinyon Mitchell, Landon Dickerson, Dallas Goedert, DeVonta Smith, Zack Baun ni Jonathan Greenard, y aun así estaban compitiendo contra el mejor equipo de la NFL. Eso dice algo, particularmente sobre el tipo de coach que Sirianni se considera.

La decisión de ir en cuarta oportunidad en la línea de gol tenía un razonamiento sólido, dado que un gol de campo habría puesto a los Eagles arriba por 13 puntos, aunque supongo que Sirianni debió haber pedido una selección de jugadas más conservadora desde la yarda 2 si estaba pensando en utilizar las cuatro oportunidades. Sus otras decisiones en cuarta oportunidad tuvieron mucho menos fundamento analítico y parecieron concebidas de manera descuidada.

En última instancia, sin embargo, Sirianni está en esta lista porque es un Head Coach que no se encarga de llamar las jugadas y el talón de Aquiles de los Eagles ha sido la rotación en el puesto de coordinador ofensivo. Los problemas ofensivos de Philadelphia en las segundas mitades de esta temporada son abominables y Sean Mannion podría o no recibir el margen que necesita para crecer en un puesto con un quarterback tan particular como Jalen Hurts y un Barkley que parece una sombra del jugador que fue en 2024. Por esa razón, siempre habrá un argumento analítico sólido para reiniciar el staff de coaches alrededor de un encargado de las jugadas ofensivas que pueda crecer junto con una ofensiva, en lugar de invertir en las necesidades de un Head Coach estilo CEO que, si no deslumbra con victorias en los márgenes, no está presentando un argumento sólido ante una dupla de dueño y GM que se ha caracterizado por tomar decisiones rápidas cuando los proyectos comienzan a declinar.

9. Jim Harbaugh, Los Angeles Chargers

Los Chargers están teniendo una temporada de pesadilla. A pesar del intento de remontada ante los Seahawks el domingo, el estado del equipo es deprimente: nuevamente reducidos a una línea ofensiva mínima —literalmente, los últimos linieros sanos del roster—, los Chargers parecen un equipo cuyo gran movimiento de coaching (Mike McDaniel) está totalmente desajustado con el personal disponible, mientras un quarterback vuelve a recibir golpes durante toda la temporada y sus objetivos más confiables tienen dificultades para mantenerse en el campo. Durante las últimas dos semanas, la defensa de los Chargers ha mejorado pese a que Derwin James estuvo inactivo el domingo por una lesión en el tendón de la corva, lo que es una buena señal para la capacidad de Harbaugh de reemplazar al que alguna vez fue un estelar coordinador defensivo, Jesse Minter.

La permanencia de Harbaugh a largo plazo en este puesto dependerá de su habilidad para manejar la situación. Sus momentos erráticos en las conferencias de prensa, que alguna vez resultaban adorables y entrañables, deben dar paso a un verdadero espectáculo mientras el enfoque cambia hacia una temporada 2027 con expectativas igualmente altas y una división que, por difícil que sea imaginarlo, se convierte en un escenario todavía más infernal a medida que los Raiders se desarrollan bajo Klint Kubiak. Los Chargers no despedirán a un coach que ganó 11 partidos en cada una de sus últimas dos temporadas, a menos que el Jim Harbaugh de la época de los 49ers, el que chocaba con los dueños, vuelva a aparecer durante los próximos meses. Dado que no hay un puesto de Head Coach universitario al cual escapar, mi apuesta es que la operación al menos parecerá más ordenada conforme nos acerquemos a noviembre y diciembre. De lo contrario, Harbaugh comenzaría el año siguiente como uno de los principales candidatos para reemplazar a un coach en la NFL.

10. Robert Saleh, Tennessee Titans

Saleh, a diferencia de Mike LaFleur en Arizona o Jeff Hafley en Miami, llegó a la temporada con cierto grado de expectativas. El roster de Tennessee necesitaba trabajo y quizá estamos descubriendo en tiempo real que Cam Ward no es la respuesta como quarterback franquicia —al menos en esta etapa de su desarrollo y maduración—. Probablemente los Titans no harán ningún movimiento porque la directiva ha visto el impacto dramático de los cambios a gran escala durante el último lustro. Mike Vrabel y Jon Robinson se convirtieron en Mike Vrabel y Ran Carthon, lo que se convirtió en Ran Carthon y Brian Callahan, lo que se convirtió en Brian Callahan y Mike Borgonzi, lo que se convirtió en Mike Borgonzi y Robert Saleh. Mi impresión del proceso de contratación de los Titans fue que se sintió un poco desarticulado, aunque ese suele ser el caso cuando intentas combinar los pensamientos y las ideas de la directiva y la gerencia.

Saleh está haciendo su trabajo. La defensa de los Titans, que fue una de las cuatro peores unidades de la NFL el año pasado, está comenzando a convertirse en una unidad ubicada en la mitad superior de la liga. Durante las últimas dos semanas de la temporada, los Titans ocupan el lugar 12 en EPA por jugada permitida. Carnell Tate, selección de primera ronda, también tuvo su verdadero partido de explosión, al registrar nueve recepciones en 12 targets para 145 yardas. El problema será dónde llega esta línea de progresión a mitad de temporada porque, como hemos mencionado muchas veces en este espacio, los Titans necesitan generar interés en un nuevo estadio que está programado para abrir en 2027. Les garantizo que no llegaremos a ese punto sin un movimiento importante de la gerencia y la directiva, que en última instancia podría ser similar, por su naturaleza, al reclutamiento de Aaron Rodgers por parte de Saleh para jugar con los Jets. Sin embargo, no creo que Saleh pueda rechazar por completo la idea de que él debería ser ese movimiento importante si el equipo continúa con una racha sin victorias hasta bien entrado octubre y noviembre. Nuevamente, las señales de progreso están ahí, pero una seguidilla de rivales de calidad que se avecina —Houston, Cleveland, Indianapolis y Cincinnati— exige al menos una victoria de peso al inicio de la temporada para consolidar la idea de que existe progreso.

11. Dan Campbell, Detroit Lions

No creo que Campbell llegue a recibir nunca la cantidad adecuada de crédito que merece por haber revivido a los Lions después del final de la era de Matt Patricia. Creo que Campbell es uno de los Head Coaches de la NFL del tipo CEO “primero la cultura” que realmente tiene un historial de conseguir el compromiso del equipo y una capacidad para generar un determinado estilo de juego y reconocer cuando ese estándar ha disminuido. Comenzó la temporada con el calendario más favorable de la NFL, que debía proporcionar la base para una gran transformación. Ahora, su gran prueba será lo que ocurra después de la derrota del domingo por la noche contra los Panthers, donde Tetairoa McMillan destrozó a una secundaria de los Lions muy golpeada, que apenas logró robarse los reflectores de una actuación dominante por tierra de los Panthers.

La ayuda está en camino para Detroit, pero este es el momento de Campbell para alejarse tanto del creciente peso desde el punto de vista de la percepción que tiene su récord sin Ben Johnson, como para demostrar que tiene el pulso del vestidor. Lo que vimos el domingo, los rostros desanimados de las estrellas Amon-Ra St. Brown y Jameson Williams, puede ser contagioso si no se atiende. Hasta ahora, Campbell ha aprovechado dos oportunidades distintas para reafirmar su respaldo al coordinador defensivo (DC) Kelvin Sheppard, una decisión que podría consolidar su popularidad en un vestidor lleno de personalidades fuertes o, quizá, mostrar sus limitaciones.

12. DeMeco Ryans, Houston Texans

Nuevamente, estamos en la categoría de “no va a suceder”. Pero la culpa finalmente llegó a la puerta de Ryans, quien ha podido esquivar muchos de los problemas de Houston desde que se convirtió en Head Coach gracias a la inestabilidad en las posiciones de quarterback, coordinador ofensivo y coach de quarterbacks. Ese no fue el caso el domingo, cuando los Texans vieron cómo su defensa era desmantelada por sus rivales del mismo estado en un partido que podría haber sido una victoria capaz de calmar el pánico para los aspirantes al Super Bowl de hace no mucho. Los Cowboys fueron capaces de llevar a la defensa de los Texans al caos y crear enfrentamientos ideales para CeeDee Lamb, pese a que los Texans parecían querer que Derek Stingley Jr. cubriera exclusivamente al receptor de Dallas de nivel mundial. Sí, hay lesiones que deben tomarse en cuenta, pero Houston está muy lejos del sufrimiento que han experimentado otros contendientes decepcionantes.

Ryans aparece en la lista porque lo escuchamos en el podio prometiendo cambios reales y aplicables después de la cuarta derrota consecutiva de Houston para comenzar la temporada. Su capacidad como Head Coach podría ser juzgada por la manera en que los Texans respondan, con un tramo más favorable del calendario por delante. Ryans fue contratado siguiendo el mismo arquetipo de Campbell en Detroit y tuvo éxito al instaurar una cultura similar. Sin embargo, el éxito definitivo de Campbell fue encontrar a un coordinador ofensivo excepcional que permaneció con el equipo durante tres temporadas brillantes. Ryans continúa modificando su personal y todavía no ha encontrado una alineación que permita que sus fortalezas se impongan con toda su fuerza.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/10/2026, traducido al español para SI México.