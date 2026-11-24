La Semana 11 está prácticamente terminada (y la Semana 12 está a solo dos días, gracias al partido de la víspera de Thanksgiving), y tenemos para ustedes una amplia selección de conclusiones de MMQB. Los 49ers aplastaron a los Vikings en la Ciudad de México y, después del partido, busqué a Nick Bosa para evaluar lo sucedido. También tenemos a Jeffery Simmons para hablar sobre una defensiva de los Bears que busca estar a la altura de su ofensiva intergaláctica. Kenny Clark está aquí para hablar sobre los cambios defensivos en Dallas, y tenemos a Abdul Carter para hablar sobre los nuevos Giants.

Así que vamos a profundizar en todo esto y mucho más…

Te puede interesar: Los fans de los 49ers en el Estadio Azteca le demostraron a Nick Bosa que saben cómo apoyar

Los 49ers son tan dominantes como siempre

El partido del domingo por la noche en la Ciudad de México podría ser lo más parecido a un partido perfecto que haya disputado cualquier equipo de la NFL hasta ahora, porque demostró, una vez más, que hay muy pocas cosas que los 49ers no puedan hacer.

La primera mitad de la paliza de San Francisco por 35–10 sobre los Vikings volvió a demostrarlo.

Brock Purdy registró un rating de pasador de 155.4, 176 yardas y tres pases de touchdown. El juego terrestre fue efectivo, con 51 yardas que permitieron mantener vivas las series ofensivas en 12 acarreos. Mike Evans regresó con cinco recepciones para 91 yardas y un espectacular touchdown, como uno de los siete jugadores de posición que consiguieron una recepción. La defensiva, específicamente el safety Ji’Ayir Brown, anotó con una intercepción devuelta hasta la zona de anotación. Nick Bosa llegó hasta el quarterback (y recibió un cuestionable pañuelo por ello), mientras que DeForest Buckner y Osa Odighizuwa compartieron una captura.

De nuevo, todo eso ocurrió antes del descanso. Para entonces, los Niners ya ganaban 28–10.

Los Niners parecían jugar a una velocidad diferente a la de un muy buen equipo de Minnesota. Como si hubieran resuelto el enigma de Brian Flores. Como si hubieran vuelto a hacer que Kirk Cousins pareciera viejo.

Y después hay que considerar todo lo que han conseguido en sus primeros 10 partidos, con marca de 9–1, tomando en cuenta el tropiezo previo a su semana de descanso en Atlanta. Han realizado dos viajes internacionales y consiguieron victorias contundentes ante equipos realmente buenos, los Rams y los Vikings, en esos encuentros. Ganaron en Seattle. Derrotaron a Denver. La próxima semana buscarán completar la barrida de temporada sobre los Seahawks. Si consiguen esa victoria, al observar el resto de su calendario, es difícil imaginar que no terminen con una marca aproximada de 14–3.

Así que le envié un mensaje de texto a Bosa después del partido y le pregunté al veterano de ocho temporadas si considera que este es el equipo de los Niners que mejor ha visto jugar en sus primeros 10 partidos. Y hay que recordar que este es un jugador que ha disputado dos Super Bowls y cuatro finales de la NFC.

"Sí, lo creo", me respondió por mensaje. "Pero pienso que todavía tenemos mucho margen de crecimiento en el lado defensivo. Detener el juego terrestre es realmente bueno ahora. La presión al quarterback y la cobertura van a mejorar. Tenemos armas ilimitadas en la ofensiva y Brock está jugando a un nivel extraordinario. La profundidad de la línea defensiva es similar a la de 2019. Solo necesitamos seguir elevando nuestro nivel".

Si los primeros dos meses y medio de esta temporada sirven como indicativo, los Niners lo conseguirán.

Porque hasta este momento, y especialmente hasta el domingo por la noche, solo han sido más impresionantes con cada semana que pasa.

La defensiva de los Bears ya no es un complemento de la ofensiva

El ascenso de la unidad del coordinador defensivo Dennis Allen tiene, efectivamente, mucho que ver con la incorporación a finales de octubre del extraordinario tackle defensivo de técnica 3, Jeffery Simmons. Sin duda. Pero la realidad es que todo comenzó incluso antes de eso. En la Semana 6, la defensiva limitó a los Falcons a 257 yardas y apenas 95 yardas y siete puntos durante los primeros tres cuartos. En la Semana 7, la unidad realizó una serie de detenciones importantes ante los Patriots de Drake Maye. Después llegó Simmons. Y desde entonces, el techo de esta defensiva no ha dejado de elevarse.

Eso quedó demostrado en la victoria del domingo sobre los Saints, con la poderosa ofensiva de Chicago teniendo una actuación simplemente aceptable (21 puntos, dos entregas de balón y 311 yardas), mientras Simmons y su nuevo grupo tuvieron que sacar adelante el partido.

"Ese es uno de nuestros mensajes en este vestidor. … Realmente no importa quién esté del otro lado de la línea de golpeo. Siempre se tratará de nosotros", me dijo Simmons después de la victoria por 21–13 sobre New Orleans. "Cuando estamos en nuestro mejor nivel, es difícil vencer a los Chicago Bears. Cuando tienes esa energía, tienes jugadores en el vestidor que juegan unos por otros y se preocupan por hacer nuestro trabajo lo mejor posible, creo que todo lo demás se resolverá por sí solo.

"No nos preocupamos por todo el ruido externo, simplemente intentamos ser los mejores Chicago Bears que podamos ser".

Entonces, ¿qué contenía ese ruido externo a principios de año?

Que los Bears eran un equipo con una ofensiva dominante que podría tener dificultades en un partido de ritmo más lento.

Eso se puso a prueba durante una tarde nublada en Chicago. Fue un partido desordenado. Fue físico. Fue como los Saints lo habrían planteado, y los Bears se apoyaron en su defensiva para llegar hasta el final.

En el último cuarto, esa unidad consiguió un safety, después provocó una entrega de balón en una cuarta oportunidad y, posteriormente, detuvo a un equipo de los Saints que perdía 21–10 y se encontraba justo afuera de la zona roja, para obligarlo a intentar un gol de campo de 51 yardas. Esa patada llegó después de que Simmons capturara al quarterback en una primera oportunidad y 10 desde la yarda 24 de Chicago. Fue la tercera captura de Simmons en el partido, lo que le dio al jugador de gran tamaño su primer encuentro con tres capturas en cinco años y representó una prueba más de lo bien que ha encajado el esquema de Allen con sus características.

"A veces complicamos demasiado el juego, pero cuando tienes a un tipo como D.A., que puede cambiar las cosas desde la formación o utilizar diferentes frentes y coberturas en la secundaria, simplemente nunca sabes con qué va a salir, si enviará un blitz o no, nunca lo sabes", dijo Simmons. "Poder jugar en esta defensiva y ayudar a muchos jugadores de esta unidad, a tantos creadores de jugadas, hace que el trabajo sea fácil. … Y los jugadores que están en el campo hacen que las decisiones cobren vida".

Es justo decir que todo lo relacionado con la defensiva de los Bears ha comenzado a cobrar vida últimamente. Y teniendo en cuenta lo que Caleb Williams y la ofensiva suelen aportar, eso resulta bastante aterrador.

La defensiva de los Lions tampoco es la debilidad que solía ser

Hubo un momento a principios de este año en el que se hablaba de un posible despido a mitad de temporada del coordinador defensivo de Detroit, Kelvin Sheppard. Desde entonces, esa unidad perdió a su capitán (Jack Campbell) y a su mejor jugador (Aidan Hutchinson). Y, aun así, sigue dando pasos hacia adelante.

Si descontamos los touchdowns conseguidos en tiempo basura contra los Cardinals y ayer frente a los Bucs, los Lions habrían mantenido a seis rivales consecutivos por debajo de los 20 puntos. Es más, hasta esta semana, la cantidad de yardas permitidas al rival había disminuido durante seis semanas consecutivas: 445, 327, 324, 266, 228 y 151. El domingo, en la victoria sobre Tampa, volvió a subir, hasta las 274.

Gran parte del progreso coincidió con la semana de descanso del equipo en la Semana 6, que estuvo precedida por la primera de seis victorias consecutivas que tienen a los Lions con marca de 8–2 de cara a Thanksgiving.

"Escucha, serías un tonto si dijeras que no vimos a los medios y otras personas atacándonos antes de la semana de descanso", dijo el linebacker Trevor Nowaske, un auténtico jugador que ha superado las adversidades y que ha sido una pieza importante para reemplazar a Campbell. "Entendíamos que no estábamos jugando al nivel necesario para tener éxito y sabíamos que las cosas tenían que cambiar. Y no, no creo que haya sido nada extraordinario. Shep ha hecho un gran trabajo desde la Semana 1, colocándonos en el lugar correcto y en el momento adecuado".

Como explica Nowaske, desde entonces todo ha sido cuestión de que los defensivos de los Lions lleguen a tiempo a sus posiciones.

Decir que lo han conseguido sería quedarse corto.

Una de las claves para manejar las bajas es que también ha habido incorporaciones. La secundaria recuperó al safety estrella Brian Branch después de la semana de descanso y, esta semana, añadió a su compañero, Kerby Joseph, otra pieza fundamental de la defensiva. "Es enorme", me dijo Nowaske. "Nos permiten utilizar una gran variedad de formaciones y su alcance en el campo como safeties es el mejor de la liga". La otra clave, entonces, sería que el esfuerzo por manejar las ausencias ha sido colectivo y no simplemente cuestión de que una persona "dé un paso al frente".

"Tienen que ser los 11 jugadores", continuó Nowaske. "Siento que hemos hecho un gran trabajo colectivo como defensiva durante las últimas semanas, simplemente estando donde necesitamos estar, haciendo nuestro trabajo y cumpliendo nuestro papel a un alto nivel. Y cuando haces eso, semana tras semana, produces resultados, y hemos estado funcionando muy bien durante estas últimas semanas. Así que, sin duda, ha sido positivo".

En Thanksgiving, así como la renovada defensiva de los Bears será puesta a prueba por la poderosa ofensiva de Detroit, los defensivos de los Lions tendrán que enfrentarse a Williams y compañía.

Así que el jueves deberíamos terminar con un panorama un poco más claro sobre ambos equipos.

La defensiva de los Cowboys sigue trabajando en su transición

Eso realmente no se vio el domingo contra los Titans, que atraviesan dificultades. Los dos equipos protagonizaron un resultado poco común en la historia de la NFL, conocido como scorigami, en la victoria de los Cowboys por 51–30 sobre Tennessee. Cam Ward fue realmente impresionante al intentar remontar una amplia desventaja temprana (rating de 117.1), y su ofensiva consiguió 126 yardas por tierra ante la muy cuestionada unidad defensiva de Dallas.

Pero pueden estar seguros de que el mensaje enviado esta semana desde los altos mandos del equipo fue recibido.

Ese mensaje llegó, por supuesto, con el coordinador defensivo Christian Parker despojado de sus funciones para llamar las jugadas, aunque no de su cargo. El veterano entrenador Mike Pettine, quien se incorporó en octubre, recibió la responsabilidad de diseñar y enviar las jugadas a mediados de semana.

"Simplemente por la manera en que hemos estado jugando defensivamente como equipo, tenemos un mayor sentido de urgencia, sin duda", me dijo el veterano Kenny Clark después de la victoria. "No hemos estado jugando de acuerdo con nuestro estándar de manera consistente. Así que se trata realmente de conseguirlo. Sabemos qué ofensiva tenemos. Sabemos qué quarterback tenemos. Y si podemos colocar una defensiva detrás de esa ofensiva, seremos un problema. Así que, quiero decir, creo que ese es el panorama general, y el sentido de urgencia del que hablamos consiste simplemente en entender la oportunidad que tenemos este año.

"Tenemos una ofensiva extraordinaria. También tenemos un grupo extraordinario de jugadores en el lado defensivo del balón. Y tenemos que aprovechar lo que tenemos".

Por ahora, incluso sin una gran mejoría ante Tennessee, Clark sí observó algunas señales positivas en un grupo que, como él mismo dijo, está lejos de carecer de talento. Por supuesto, la manera en que se consiguió ese talento (mediante una serie de intercambios por jugadores veteranos) es la raíz de la frustración de Jerry Jones, lo que provocó los movimientos que vimos la semana pasada. Y llevó a Jones a buscar una nueva manera de aprovechar al máximo ese talento dentro de una unidad que llegó a esta semana ubicada en el último lugar de la liga en defensiva total.

Como lo ve Clark, parte de ese cambio ya estaba en marcha desde que Pettine llegó y comenzó a aportar ideas, con la introducción de más esquemas de presión y formaciones de cinco jugadores en la línea defensiva, diseñadas para conseguir más golpes al quarterback, como Clark había visto cuando jugó para Pettine en Green Bay.

En ese sentido, también hubo avances el domingo. Los Cowboys sí lograron generar caos: capturaron a Ward cinco veces, lo golpearon en ocho ocasiones y terminaron el partido con nueve tacleadas para pérdida de yardas. El problema fue que el caos funcionó en ambas direcciones. Y así, los malos momentos, como aquel en el que no derribaron a Carnell Tate al hacer contacto con él, lo que terminó en un touchdown de 59 yardas, permanecieron.

Lo que nos lleva a la otra buena señal que Clark destacó de esta semana: cómo, después de toda la agitación, parece que todos están unidos en el intento de solucionar los problemas.

"[La semana] fue un poco diferente, pero creo que lo más importante que sacamos de todo esto es que estamos juntos en esto", dijo Clark. "C.P. y Pett tienen una gran relación y todos nosotros también tenemos una gran relación con ellos. Así que creo que se trata de mantenernos unidos y entenderlo. Eso es enorme para nosotros".

Y si van a solucionar el problema, tan pronto como este jueves contra los Eagles, eso seguirá siendo así.

Las cómodas victorias de Bills y Chiefs preparan un partidazo para Thanksgiving

Los Chiefs tuvieron a Justin Fields en el partido al inicio del último cuarto en Arrowhead, con el resultado de su aplastante victoria por 34–7 sobre Arizona ya asegurado. Y aunque los Dolphins ofrecieron mayor resistencia en Buffalo, la eventual victoria de los Bills por 26–9 nunca estuvo realmente en duda.

Así que ahora tendremos una nueva edición de una de las mejores rivalidades de esta década, prácticamente justo lo que la NFL quería cuando colocó este enfrentamiento en el horario estelar de Thanksgiving.

Kansas City ha hecho su parte para llegar a una marca de 8–2 con Patrick Mahomes nuevamente al mando, mostrando mucho del equipo que fue la dinastía entre 2018 y 2024, con un juego terrestre mejorado que ha ayudado a facilitar el regreso del quarterback al campo. Buffalo, por otro lado, llega a la edición de 2026 (de temporada regular) después de reinventarse un poco.

Los Bills tienen marca de 9–1 por primera vez desde 1991, que fue la segunda de las cuatro apariciones del equipo en el Super Bowl durante la década de los noventa. Han llegado hasta aquí con un entrenador en jefe de primer año, una defensiva renovada bajo el mando de Jim Leonhard y, según quienes forman parte del equipo, un vestidor más unido que nunca. Crear ese ambiente ha sido uno de los objetivos principales de Brady. Los jugadores creen que ha funcionado.

"Este equipo, obviamente, somos compañeros por lo que hacemos. Pero somos una familia y todos se preocupan por los demás dentro del campo, pero, más importante aún, fuera de él", me dijo el receptor de slot Khalil Shakir después de vencer a Miami. "Y eso es lo que realmente une a un equipo, y eso es algo que se siente mucho en este equipo este año. Quiero decir, hace unos días celebré el cumpleaños de mi hija de un año, y estuvieron presentes los integrantes del grupo de receptores, todos los demás y los entrenadores.

"Y cuando ves y sientes ese amor y apoyo fuera del campo, te dan ganas de jugar mucho mejor por tus compañeros".

Así que le pregunté a Shakir dónde había visto eso contra Miami, y respondió que en todas las jugadas que los jugadores de los Bills quisieran repetir. Cuando él tuvo una de esas, dijo que su compañero receptor Greg Dortch se acercó y "no dejaba de decirme: Esta es tu serie ofensiva, sigue adelante. Y cuando tienes ese amor y apoyo por parte de tus compañeros, y eso sucedió varias veces hoy, ya fuera porque nos quedábamos estancados en ciertas jugadas o porque algunas cosas no funcionaban, todos seguían adelante".

Por eso Shakir considera que el equipo sigue mejorando en esta etapa tan avanzada de la temporada, lo que prepara el escenario para demostrar cuánto han progresado cuando los Chiefs visiten Buffalo.

"Nunca están fuera del partido. Juegan duro. Juegan rápido", dijo sobre Kansas City. "Juegan físicamente de principio a fin. Y son jugadores inteligentes, entrenadores inteligentes. Así que simplemente tienes que esperar todo eso. Tienes que esperar que sean un gran equipo y que jueguen bien juntos, como nosotros. Y, como dije, estoy emocionado por la oportunidad".

Y tú también deberías estar emocionado por esa oportunidad, al igual que yo, simplemente por poder disfrutar de ese partido dentro de cuatro días.

Los Giants podrían ser algo más que un producto de la NFC East

Hasta ahora, quizá se había asumido que el primer equipo de John Harbaugh en Nueva York estaba en posición de playoffs únicamente por la división en la que juega. El domingo, los Giants ofrecieron un argumento bastante convincente en sentido contrario.

Los Jaguars no solo han sido buenos últimamente. Han sido dominantes: llegaron a la Semana 11 con 16 victorias en sus últimos 19 partidos de temporada regular, 10 de ellas por una diferencia de 14 puntos o más.

También son la víctima más reciente del nuevo equipo dominante de azul de Nueva York.

Lo mejor para los Giants, por supuesto, han sido todas esas victorias. Pero la manera en que las están consiguiendo podría ocupar el segundo lugar. De pronto, en muchos sentidos, los Giants están comenzando a parecerse a los Ravens de Harbaugh, algo que tiene sentido y que también habla muy bien de su consistencia al construir un programa. Además, en ciertos aspectos, están mostrando características de los grandes equipos de los Giants del pasado.

"Sí, definitivamente no somos Baltimore: somos los New York Giants", me dijo después del partido el estelar cazamariscales Abdul Carter. "Y siento que lo que Harbaugh está tratando de inculcarnos es simplemente convertirnos en ganadores. Eso es lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a seguir haciendo".

Ahora bien, los Giants no tienen el calendario más difícil de la NFL. Pero han cumplido con varios objetivos que se esperaría que alcanzaran durante el primer año de Harbaugh. Vencieron a un talentoso equipo de los Cowboys en la Semana 1. Salieron de visita y encontraron la manera de ganar ante los Texans. También han tenido tropiezos —la derrota en casa contra los Saints es uno de los más destacados—, pero igualmente han demostrado que saben cómo ganar.

Lo vimos al final del partido contra los Jaguars. Interceptaron un intento de conversión de dos puntos para mantener su ventaja de 23–15 cuando quedaban 6:39 minutos. Después de que los Jaguars consiguieron una primera oportunidad y gol desde la yarda 8 cuando faltaban cuatro minutos, los Giants los obligaron a conformarse con un gol de campo. A partir de ahí, no volvieron a entregar el balón: consiguieron dos primeras oportunidades, una por aire (de J.J. McCarthy a Malachi Fields) y otra por tierra (dos acarreos de Cam Skattebo), para llegar a la formación de victoria.

"Sí, hemos estado en esa situación muchas veces este año y es donde nos sentimos cómodos", dijo Carter. "Cuando llega el final del partido, terminamos, cerramos el juego y eso fue lo que hicimos esta noche".

Además, Carter agregó que "lo mejor de todo es que apenas estamos comenzando".

Pero la realidad es que, si vences a los Jaguars como lo hicieron los Giants, el presente también es bastante bueno.

Y todos estamos empezando a verlo.

La salida de Daniel Jones genera interrogantes para los Colts

El último mes de los Colts pone muchas cosas en tela de juicio. Y esto llega hasta lo más alto del organigrama, hasta el único directivo del equipo que no puede ser despedido.

Al final, la salida de Daniel Jones es una decisión de Carlie Irsay-Gordon.

Tiene que serlo, porque no despides a tu quarterback a mitad de temporada sin que el propietario haya dejado su huella en la decisión, y ningún plan de la directiva o del cuerpo técnico contemplaría rechazar ofertas por ese quarterback para después cortarlo 10 días después del cierre del mercado de intercambios. Si parece que la propiedad del equipo está cambiando de rumbo por capricho, bueno, probablemente eso es exactamente lo que está ocurriendo.

Y esa es una imagen muy complicada cuando dentro de un par de meses intentarás reconstruir tu operación de futbol americano. El nuevo gerente general y el entrenador en jefe querrán saber que su jefe respaldará la visión que tengan, y la naturaleza errática del cierre de esta temporada para los Colts genera dudas al respecto.

Los Colts recibieron una oferta de los Ravens similar a la que Baltimore entregó para conseguir a Jacoby Brissett, e incluso ligeramente mejor: una selección de cuarta y otra de séptima ronda por Jones, con una selección de quinta ronda de regreso que se eliminaría del intercambio si Baltimore clasificaba a los playoffs.

En otras palabras, ejecutaron un plan (intercambiar a jugadores que estaban en el último año de sus contratos, como Quenton Nelson y DeForest Buckner), mientras mantenían otro principio (que jugadores bajo contrato como Jones y Jonathan Taylor podían ser activos para el siguiente grupo de dirigentes, por lo que tendría que llegar una oferta muy importante para desprenderse de cualquiera de ellos), antes de cambiar de rumbo respecto a ese segundo punto.

Lo cual, una vez más, es algo que cualquiera que esté considerando ocupar esos puestos en 2027 probablemente querrá investigar.

C.J. Stroud ya no es una incógnita para los Texans

Del otro lado del aburrido partido del jueves por la noche en Houston, el progreso de C.J. Stroud volvió a ser evidente (como lo ha sido durante todo el año). Y sus tres pases de touchdown, claramente diferentes entre sí, lo demostraron.

En el primero, un pase por la ruta de poste hacia Nico Collins, Stroud enfrentó presión por ambos extremos, mantuvo las dos manos sobre el balón mientras los defensivos se acercaban, dio un paso al frente dentro del bolsillo de protección y consiguió darle mucha fuerza a su lanzamiento por la banda derecha, a pesar de no tener espacio para impulsarse.

El segundo, en el segundo cuarto, llegó cuando los Colts colocaron a seis jugadores en la línea, enviaron a cinco a presionar y dejaron caer a uno en cobertura. Stroud ajustó correctamente la protección y se mantuvo firme, incluso cuando el guardia derecho Ed Ingram fue superado, para llegar al lado opuesto de su progresión de lecturas, donde encontró a Kayshon Boutte en la parte superior de la zona de anotación. Paciencia, serenidad y precisión.

El tercero, en el tercer cuarto, llegó después de que Stroud revisara sus progresiones de lectura y tomara la decisión correcta de quedarse con el balón y correr. Finalmente encontró al novato Marlin Klein junto al pilón y colocó el balón en un sitio al que solamente Klein podía llegar.

Y sobre este último punto: incluso con una oleada de lesiones entre sus jugadores de posición, Stroud ha distribuido el balón y demostrado confianza en sus compañeros de una manera que permite que todos los jugadores ofensivos tengan posibilidades de participar en cada jugada. Se ha conectado con nueve jugadores de posición diferentes en seis de los 10 partidos de los Texans.

Eso es una muestra de cuánto ha crecido bajo la dirección del coordinador ofensivo Nick Caley y del entrenador de quarterbacks Jerry Schuplinski. También es una prueba contundente de que, si Houston va a cambiar el rumbo de su temporada, Stroud será una pieza fundamental de la solución.

Tom Jackson fue un ícono de mi infancia

Casi nunca vi a Jackson en su versión de linebacker All-Pro. Mis primeros recuerdos de ver futbol americano son de 1985 y él se retiró en 1986, antes de que tuviera la suficiente conciencia como para prestar atención a alguien que no tuviera el balón. Pero sí tengo muchos recuerdos de Jackson después de esa etapa, como tantos otros de mi generación.

El Jackson que conocimos los niños de mi edad estaba sentado junto a la legendaria figura de Chris Berman, conduciendo el que, en mi opinión, fue el programa de resúmenes deportivos más emblemático que se haya creado: NFL Primetime.

Antes de que internet y, más tarde, las redes sociales pusieran los resúmenes de los partidos al alcance de nuestras manos de manera instantánea, y antes de que RedZone y Sunday Ticket hicieran accesible gran parte de la liga cada domingo, solo teníamos las conexiones en vivo y los programas de medio tiempo para mantenernos actualizados sobre lo que sucedía en los partidos que no se transmitían en nuestro mercado local. Y a las 7 p. m., hora del Este —con una retransmisión a la mañana siguiente—, teníamos Primetime.

Los resúmenes. La música. Los apodos. Berman pronunciando a gritos el nombre de la universidad de Jackson (¡Louisville!).

Todo eso está grabado en mi memoria y estoy seguro de que también en la de muchas otras personas. Me encantaba ese programa. Tengo recuerdos maravillosos de aprender sobre la liga y el futbol americano de esa manera, y de tener opiniones sobre todo lo que podía llevar conmigo a la escuela al día siguiente. Y ahora sé que todo eso solo funcionaba gracias a la presencia acogedora que Berman y Jackson transmitían, invitándote a su estudio mientras tú los recibías en tu sala.

Extraño aquellos días en muchos sentidos, sabiendo que no volverán.

Así que gracias, Tom. Espero que tu familia encuentre paz en tu recuerdo. Sé que hoy muchas personas se sienten como yo. Y eso es un reconocimiento al impacto que tuviste en todos nosotros, incluso si yo no recuerdo haberte visto realizar una sola tacleada en vivo.

Apuntes rápidos

Los dejo con los apuntes rápidos de esta semana…

Sí le pregunté a Abdul Carter sobre el comentario del equipo de transmisión, que señaló que probablemente había identificado alguna señal en la cadencia de los Jaguars, basándose en la rapidez con la que saltaba desde la línea. "Sí, honestamente, eso fue puro instinto", me dijo. "Es confiar en mi salida. Y sí, dio resultado".

Creo que los Bills, Chiefs, Bengals, Broncos y Jaguars prácticamente ya tienen asegurado su lugar en los playoffs de la AFC. Después de ellos, los Steelers, Patriots, Browns, Texans, Ravens y, sí, los Raiders estarán peleando por dos puestos. En este momento, mi pronóstico sería Pittsburgh y Houston. Ya veremos.

La derrota de los Vikings el domingo por la noche fue apenas la quinta que ha sufrido hasta ahora la NFC North fuera de su división. La división tiene ahora una marca de 29–5 contra todos los demás equipos. Los Bears no han perdido fuera de la North. Los Packers perdieron contra los Falcons; los Lions, contra los Panthers y los Bills; y los Vikings, contra los Bills y los Niners. Los cuatro equipos deberían estar peleando por puestos de playoffs hasta el final y probablemente disputarán los boletos de comodín con los demás equipos de la NFC West.

Hay que reconocerles a los Panthers que resistieron para vencer a un equipo de los Ravens mermado por las lesiones, pero que jugó con mucho esfuerzo y orgullo. Bryce Young mostró la serenidad que lo caracteriza, Jaelan Phillips fue un factor importante en la recta final y, finalmente, la NFC South vuelve a tener un equipo con marca de .500.

Los Jets quizá tengan la mejor dupla joven de tackles de la NFL y, si viste el partido del domingo, pudiste observar cómo Breece Hall, Braelon Allen, Garrett Wilson, Kenyon Sadiq, Adonai Mitchell y Mason Taylor marcaron la diferencia. También vencieron 27–24 a los Chargers. Es difícil observar todo eso y no pensar que hay una buena situación esperando a un quarterback joven.

Por el contrario, el cierre del partido de los Chargers fue realmente difícil de ver. Perdían 27–17 y recuperaron el balón en su propia yarda 37 cuando quedaban 9:41 minutos. Anotaron un touchdown 16 jugadas y 7:48 minutos después. Los vi reunirse en formación, hacer movimientos y ajustes en la línea y, en general, consumir el reloj de juego cuando deberían haber hecho exactamente lo contrario. Cuando anotaron, quedaban 1:58 minutos. Después, los Jets consiguieron una primera oportunidad con dos acarreos y ahí terminó el partido. Los Chargers ya habían escrito su propio epitafio.

Es lamentable ver a Saquon Barkley lesionarse nuevamente y es difícil no preguntarse, con nueve temporadas de desgaste y muchas lesiones acumuladas a lo largo de su carrera en la NFL, cuánto le queda en el tanque. Si había un argumento para que Philadelphia lo intercambiara antes del cierre del mercado, ese era: que esta sería la última oportunidad de obtener un valor real por él, considerando su contrato.

Los Chiefs han encontrado una joya en el corredor novato Emmett Johnson, seleccionado en la quinta ronda procedente de Nebraska, quien ha sido muy impresionante al cubrir la ausencia de Kenneth Walker III, que está recuperándose de una lesión en la ingle.

Josh Johnson: 40 años, 19 temporadas en la NFL y 12 partidos como titular. Extraordinario.

Veremos cómo manejan los Bengals la prosperidad este lunes por la noche. Muchas cosas les han salido bien últimamente.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/11/2026, traducido al español para SI México.