¿Qué es el Draft Suplementario de la NFL? Reglas, cómo funciona y más
El Draft Suplementario de la NFL podría regresar este verano con el futuro en la NCAA del quarterback de Texas Tech, Brendan Sorsby, en duda.
A principios de esta semana, Sorsby ingresó a rehabilitación residencial por una adicción al juego. La NCAA está investigando a Sorsby después de que, según reportes, realizara miles de apuestas en línea en una variedad de deportes. Entre esas apuestas se incluyen apuestas a que Indiana ganara cuando él era quarterback en esa universidad. No apostó en partidos en los que participó.
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Sorsby se transfirió a Texas Tech desde Cincinnati durante el invierno. Con esta investigación, está en riesgo de perder su elegibilidad restante, ya que la NCAA prohíbe a los atletas apostar en deportes.
De acuerdo con ESPN, Sorsby ha contratado al abogado Jeffrey Kessler para intentar recuperar su elegibilidad colegial. Según Sports Illustrated, el equipo de Sorsby contrató a Kessler para tratar de acelerar el proceso y ver si la NCAA negociará un acuerdo sobre una suspensión. De no ser así, Sorsby tendrá la opción de solicitar su ingreso al draft suplementario de la NFL. Sorsby tiene hasta el 30 de junio para aplicar al draft suplementario, y la NFL posteriormente revisaría las circunstancias de su solicitud.
Entonces, ¿qué es el draft suplementario de la NFL? ¿Y cómo funciona? A medida que se desarrolla la situación de Sorsby, aquí un vistazo más detallado a las reglas y la historia del draft suplementario.
¿Qué es el Draft Suplementario de la NFL?
El draft suplementario de la NFL es un draft que generalmente se lleva a cabo para jugadores que perdieron su elegibilidad colegial después de que la fecha límite para ingresar al draft tradicional de la NFL ya pasó.
El draft suplementario se realizó por primera vez en 1977 y generalmente ocurre en verano. El draft suplementario se llevó a cabo por última vez en 2023, cuando ningún equipo seleccionó a los dos jugadores disponibles: Malachi Wideman, de Jackson State, y Milton Wright, de Purdue. La última vez que un jugador fue seleccionado en el draft suplementario fue en 2019, cuando los Arizona Cardinals eligieron a Jalen Thompson.
Reglas del draft suplementario de la NFL
El orden del draft suplementario difiere del draft estándar. Para determinar el orden del draft suplementario, los equipos se dividen en tres grupos: equipos con seis victorias o menos el año anterior, equipos que no fueron a playoffs con más de seis victorias y equipos de playoffs. El orden dentro de cada uno de estos grupos se determina mediante un sistema de lotería ponderada, que da ventaja al equipo con menos victorias el año anterior.
Los equipos luego colocan ofertas por un jugador que les interesa seleccionar y la ronda en la que lo elegirían. Si varios equipos ofertan por un jugador en la misma ronda, el equipo mejor posicionado en el orden del draft se queda con el jugador.
Si un equipo selecciona a un jugador en el draft suplementario, entonces pierde esa selección en el draft de la NFL del año siguiente. Cuando los Cardinals seleccionaron a Thompson en 2019 con una oferta de quinta ronda, cedieron su pick de quinta ronda en el draft de la NFL de 2020.
Jugadores destacados que han surgido del draft suplementario de la NFL
Aunque han pasado casi siete años desde la última vez que un jugador fue seleccionado en el draft suplementario, ha habido varios nombres destacados a lo largo de casi 50 años de historia de este proceso.
El jugador más famoso elegido en el draft suplementario de la NFL es el receptor Cris Carter, quien llegó al Salón de la Fama. También han surgido varios Pro Bowlers de este draft, incluyendo al quarterback Bernie Kosar, el receptor abierto Josh Gordon y el linebacker Ahmad Brooks, entre otros.
La NFL también llevó a cabo un draft suplementario para jugadores que habrían sido elegibles para el Draft de la NFL de 1984, pero que ya habían firmado con la USFL y la CFL. Este fue distinto al formato habitual, ya que todos los equipos participaron en un evento de tres rondas. El draft suplementario de 1984 incluyó a varias figuras, entre ellas futuros miembros del Salón de la Fama como Steve Young, Gary Zimmerman y Reggie White.
¿Por qué los jugadores entran al draft suplementario de la NFL?
Como se mencionó anteriormente, los prospectos suelen ingresar al draft suplementario porque perdieron su elegibilidad después de la fecha límite para declararse al draft tradicional de la NFL. Principalmente, los jugadores pierden esta elegibilidad por violar reglas del equipo o de la NCAA, ya sea por cuestiones académicas o por situaciones fuera del campo.
Thompson ingresó al draft suplementario después de ser declarado inelegible para su temporada senior por violar reglas de la NCAA tras consumir un suplemento de venta libre. El suplemento no era un esteroide. Josh Gordon fue suspendido indefinidamente durante su etapa en Baylor tras dar positivo por marihuana. Se transfirió a Utah y posteriormente ingresó al draft suplementario. Cris Carter entró al draft suplementario después de ser declarado inelegible tras firmar con un agente, algo que en ese momento estaba prohibido para un atleta de la NCAA. El ex safety Paul Oliver, seleccionado en el draft suplementario de 2007, perdió su elegibilidad por razones académicas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/05/2026, traducido al español para SI México.